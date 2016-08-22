Sizin de kopya çekebileceğiniz 5 farklı hol dönüşümü

Genç bir çiftin yeni aldığı ev ciddi anlamda bir elden geçirmeyi gerektiriyor. Çift bu iş için başarılı bir yapı ekibiyle anlaşmış. Ev çok kötü durumda olmasına rağmen yine de evin planı çalışmaya müsait bulunmuş ortaya harika bir sonuç çıkmış. Nasıl mı? İmleci biraz aşağıya kaydırın ve görün.