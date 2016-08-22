현재 사용하시는 브라우저는 이전 버전입니다.

Ev dekorasyonuyla ilgili verdiğimiz hizmetten daha iyi faydalanmak için lütfen başka bir tarayıcıyı ücretsiz olarak indirin. İkonun üzerine tıklamanız yeterli!

Odalar
Profesyoneller
Dergi
Kendin Yap
Profesyonel ol
Özel
Oturumu kapat

Sizin de kopya çekebileceğiniz 5 farklı hol dönüşümü

Aydin Sanli Aydin Sanli
Fusion style flat, Alexander Krivov Alexander Krivov Modern Koridor, Hol & Merdivenler Ahşap
Loading admin actions …

Eveler de tıpkı insanlar gibi yıllar geçtikçe eskiyip yıpranıyor. Evlere belli dönemlerle bakım yapılması şart hale geliyor. Evlerini yenileyen ve dönüştüren ev sahipleri evin yatak odasına, mutfağına ve oturma odasına önem veriyor ama hollere çok da önem verilmeden geçiliyor. Oysa holler eve ilk ayak basılan yerler ve ilk izlenim için büyük önem taşıyorlar. Bugün homify'da size dönüşüme uğrayan 5 farklı holü göstereceğiz. Sonuçlara bayılacağınızdan hiç kuşkumuz yok. 

Önce: Dökeln bir hol

Квартира 40кв.м, Мастерская Дизайна Мастерская Дизайна
Мастерская Дизайна

Мастерская Дизайна
Мастерская Дизайна
Мастерская Дизайна

Genç bir çiftin yeni aldığı ev ciddi anlamda bir elden geçirmeyi gerektiriyor. Çift bu iş için başarılı bir yapı ekibiyle anlaşmış. Ev çok kötü durumda olmasına rağmen yine de evin planı çalışmaya müsait bulunmuş ortaya harika bir sonuç çıkmış. Nasıl mı? İmleci biraz aşağıya kaydırın ve görün.

Sonra: Mükemmel bir hol

Квартира 40кв.м, Мастерская Дизайна Мастерская Дизайна
Мастерская Дизайна

Мастерская Дизайна
Мастерская Дизайна
Мастерская Дизайна

Tasarımcılar tüm hünerlerini sergileyip ortaya mükemmel bir hol çıkmasını sağlamışlar. Siyah ve beyazın mükemmel uyumuyla modern bir iç mekan yaratılmış. Kompakt mobilyalar, yer karolarındaki şık desenler, sevimli raflar ve aynalarla hol eski görünüşünden çok çok uzakta.

Önce: Kaotik bir hol

Achter de dijk - Verbouwing van een jaren 60 bungalow tot familievilla , ara | antonia reif architectuur ara | antonia reif architectuur
ara | antonia reif architectuur

ara | antonia reif architectuur
ara | antonia reif architectuur
ara | antonia reif architectuur

Bu hol bir bungalovda yer alıyor. Tasarımcıların hayal gücüne çok ihtiyaç duyan bir dönüşüm gerekli gibi görünüyor. Çok zor bir çalışmayla farklılaştırılabilecek holün dönüşüm projesi için çok yetenekli uzmanlara ihtiyaç var. Ev sahipleri bu konuda şanslı ve gerçekten başarılı uzmanlarla çalışma fırsatı yakalamışlar. Harikulade sonuç için aşağıya bakmanız yeterli.

Sonra: Ferah bir giriş

Achter de dijk - Verbouwing van een jaren 60 bungalow tot familievilla , ara | antonia reif architectuur ara | antonia reif architectuur
ara | antonia reif architectuur

ara | antonia reif architectuur
ara | antonia reif architectuur
ara | antonia reif architectuur

Bir alanı fiziksel olarak genişletmenin dışında genişletme yöntemlerinin en önemlisi beyaz renk kullanmaktır. Burada da bu yöntem başarıyla uygulanmış. Dar bir koridor geniş bir koridora dönüştürülmüş. Kolsuz dolaplar hole modern bir hava katmış. 

Önce: Atıl bir hol

수완진 아리채3차 Before, 유노디자인 유노디자인 Modern Koridor, Hol & Merdivenler
유노디자인

유노디자인
유노디자인
유노디자인

Holler geniş evlerde bile dar olabiliyor. Ancak bu küçük holleri bile geniş göstermenin çeşitli yolları var. Bu evin atıl görünen holü de iç mimarların dokunuşuyla harika bir hole dönüşmüş. 

Sonra: Modern

수완진아리채 3차 After, 유노디자인 유노디자인 İskandinav Koridor, Hol & Merdivenler
유노디자인

유노디자인
유노디자인
유노디자인

Ev sahiplerinin isteğiyle holdeki gri tonlar korunmuş. Ancak genel resim toptan değiştirilmiş. Malzeme seçimi ve sürgülü kapı holü olduğundan daha geniş göstermiş.

Ev projenizle ilgili yardıma mı ihtiyacınız var?
Bizimle temasa geçin!

Önce: Zevksiz hol

Небольшая квартира в Санкт- Петербурге в стиле Французский прованс, Универсальная история Универсальная история
Универсальная история

Универсальная история
Универсальная история
Универсальная история

St. Petersburg'daki bu dairenin holü belki yapıldığı zamanlar son moda bir hol olarak görenlere parmak ısırtıyordu ama o günler çok geride kalmış. Bu haliyle artık kimsenin ilgisini çekmeyeceği kesin. Bu hole usta bir dokunuş lazım.

Sonra: Bir bebek evi

Небольшая квартира в Санкт- Петербурге в стиле Французский прованс, Универсальная история Универсальная история Kırsal Koridor, Hol & Merdivenler
Универсальная история

Универсальная история
Универсальная история
Универсальная история

Tasarımcılar holü canlandırmayı başarmışlar. Ev sahiplerinin isteği doğrultusunda pembe ve vişne çürüğü tonlar korunmuş. Ortaya bir Barbie evine benzeyen bir hol çıkmış. Adeta masallardan fırlamış gibi bir hol.

Önce: Enkaz halinde bir hol

Fusion style flat, Alexander Krivov Alexander Krivov
Alexander Krivov

Fusion style flat

Alexander Krivov
Alexander Krivov
Alexander Krivov

Son olarak size en şok edici dönüşümü göstereceğiz. Evin tümünün dönüştürüldüğü bir projede, tüm ev gibi hol de çok etkileyici bir dönüşüme uğramış. 1930'lardan kalma daire adeta dün yapılmış gibi parlamış. Bahsettiğim etkileyici dönüşü görmek için imleci aşağıya sürüklemeniz yeter. 

Sonra: Klasik bir mucize

Fusion style flat, Alexander Krivov Alexander Krivov Modern Koridor, Hol & Merdivenler Ahşap
Alexander Krivov

Fusion style flat

Alexander Krivov
Alexander Krivov
Alexander Krivov

Krem renginin hakim olduğu holde yine bu renkle uyumlu koyu tonlar kullanılarak uyum yakalanmış. Aydınlatma ise holün genel tasarımını öne çıkarmış. 

Daha fazla dönüşüm projesi için tıklayın.

Parmak ısırtan 7 küçük yatak odası

Ev projenizle ilgili yardıma mı ihtiyacınız var?
Bizimle temasa geçin!

Eviniz için esin kaynaklarını keşfedin!

Evler

Evler

Oturma Odası

Oturma Odası

Mutfak

Mutfak

Yatak Odası

Yatak Odası

Bahçe

Bahçe

Banyo

Banyo

Yemek Odası

Yemek Odası

Havuz

Havuz

Add SEO element

homify - evinizi değiştirin

4.5

homify uygulamasıyla milyonlarca fotoğrafa göz atın!

UYGULAMAYI ÜCRETSİZ İNDİR
Hayır, teşekkürler