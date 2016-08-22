Sizin de kopya çekebileceğiniz 5 farklı hol dönüşümü

Eveler de tıpkı insanlar gibi yıllar geçtikçe eskiyip yıpranıyor. Evlere belli dönemlerle bakım yapılması şart hale geliyor. Evlerini yenileyen ve dönüştüren ev sahipleri evin yatak odasına, mutfağına ve oturma odasına önem veriyor ama hollere çok da önem verilmeden geçiliyor. Oysa holler eve ilk ayak basılan yerler ve ilk izlenim için büyük önem taşıyorlar. Bugün homify'da size dönüşüme uğrayan 5 farklı holü göstereceğiz. Sonuçlara bayılacağınızdan hiç kuşkumuz yok.
Genç bir çiftin yeni aldığı ev ciddi anlamda bir elden geçirmeyi gerektiriyor. Çift bu iş için başarılı bir yapı ekibiyle anlaşmış. Ev çok kötü durumda olmasına rağmen yine de evin planı çalışmaya müsait bulunmuş ortaya harika bir sonuç çıkmış. Nasıl mı? İmleci biraz aşağıya kaydırın ve görün.
Tasarımcılar tüm hünerlerini sergileyip ortaya mükemmel bir hol çıkmasını sağlamışlar. Siyah ve beyazın mükemmel uyumuyla modern bir iç mekan yaratılmış. Kompakt mobilyalar, yer karolarındaki şık desenler, sevimli raflar ve aynalarla hol eski görünüşünden çok çok uzakta.
Bu hol bir bungalovda yer alıyor. Tasarımcıların hayal gücüne çok ihtiyaç duyan bir dönüşüm gerekli gibi görünüyor. Çok zor bir çalışmayla farklılaştırılabilecek holün dönüşüm projesi için çok yetenekli uzmanlara ihtiyaç var. Ev sahipleri bu konuda şanslı ve gerçekten başarılı uzmanlarla çalışma fırsatı yakalamışlar. Harikulade sonuç için aşağıya bakmanız yeterli.
Bir alanı fiziksel olarak genişletmenin dışında genişletme yöntemlerinin en önemlisi beyaz renk kullanmaktır. Burada da bu yöntem başarıyla uygulanmış. Dar bir koridor geniş bir koridora dönüştürülmüş. Kolsuz dolaplar hole modern bir hava katmış.
Holler geniş evlerde bile dar olabiliyor. Ancak bu küçük holleri bile geniş göstermenin çeşitli yolları var. Bu evin atıl görünen holü de iç mimarların dokunuşuyla harika bir hole dönüşmüş.
Ev sahiplerinin isteğiyle holdeki gri tonlar korunmuş. Ancak genel resim toptan değiştirilmiş. Malzeme seçimi ve sürgülü kapı holü olduğundan daha geniş göstermiş.
St. Petersburg'daki bu dairenin holü belki yapıldığı zamanlar son moda bir hol olarak görenlere parmak ısırtıyordu ama o günler çok geride kalmış. Bu haliyle artık kimsenin ilgisini çekmeyeceği kesin. Bu hole usta bir dokunuş lazım.
Tasarımcılar holü canlandırmayı başarmışlar. Ev sahiplerinin isteği doğrultusunda pembe ve vişne çürüğü tonlar korunmuş. Ortaya bir Barbie evine benzeyen bir hol çıkmış. Adeta masallardan fırlamış gibi bir hol.
Son olarak size en şok edici dönüşümü göstereceğiz. Evin tümünün dönüştürüldüğü bir projede, tüm ev gibi hol de çok etkileyici bir dönüşüme uğramış. 1930'lardan kalma daire adeta dün yapılmış gibi parlamış. Bahsettiğim etkileyici dönüşü görmek için imleci aşağıya sürüklemeniz yeter.
Krem renginin hakim olduğu holde yine bu renkle uyumlu koyu tonlar kullanılarak uyum yakalanmış. Aydınlatma ise holün genel tasarımını öne çıkarmış.
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