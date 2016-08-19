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Rustik bir mutfak için kopya çekebileceğiniz 10 fikir

Aydin Sanli Aydin Sanli
Orford | A Classic Country Kitchen With coastal Inspiration, Davonport Davonport Klasik Mutfak Ahşap
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Mutfak tüm ailenin bir araya geldiği, yemek yeyip, sohbet ettiği önemli bir alan. Hele ev hanımları için vakitlerinin çoğunu geçirdikleri bir bölüm. Mutfaklar farklı tarzlarda dekore edilebiliyor. Bunlardan biri de rustik tarz. Rustik tarz kısaca kır evi tarzı olarak özetlenebilecek bir tarz. Açıkta bırakılan ahşap kolon ve kirişlerin, sıvanmamış taş ve tuğla duvarların karakterize ettiği tarz mutfaklara çok yakışıyor. Mutfakta doğallığın hakim kılınmasını sağlayan bu tarzda mutfaklar yaratmak çok da zor değil. Taş, ahşap, fayans ve porselen kullanarak kolayca yaratabilecek bu tarz mutfaklar için 10 farklı örnek hazırladık. Siz de mutfağınızı rustik bir cennete çevirmek istiyorsanız bu ipuçlarını kaçırmayın.

1. Duvarlarda fayans kullanın. Temizliği kolay olur. Mutfak gereçleri için ahşap raflar kullanın. Üzerindeki malzemelerle hoş bir doku oluşturur.

Proyecto decoración de un txoko tradicional en Getxo., Urbana Interiorismo Urbana Interiorismo Rustik Mutfak
Urbana Interiorismo

Urbana Interiorismo
Urbana Interiorismo
Urbana Interiorismo

Bu mutfak tasarımıyla son derece sıcak duruyor. Bir filmden çıkmış gibi görünen bu mutfak kendine has bir karakter taşıyor. Ahşap tezgah kaplamaları da rustik tarzla uyum sağlıyor.

2. Farklı dokular kullanarak kontrast yaratın.

Projekt wnętrz domu kraków, MOCOLOCCO MOCOLOCCO Rustik Mutfak
MOCOLOCCO

MOCOLOCCO
MOCOLOCCO
MOCOLOCCO

Rustik illa ki de eski anlamına gelmiyor. Modern unsurlar rustik tarzla birleştirilip harikalar yaratılabilir. Bu mutfakta yer alan sıvanmamış tuğla duvar, odun sobası ve yerdeki parke döşeme modern unsurlarla uyum sağlıyor.

3. Mutfak alanını doğru kullanın. Depolama çözümlerini akılcı yerleştirin. Küçük bir mutfağı bile bir harikaya çevirebilirsiniz.

Pippy oak island kitchen Churchwood Design Kırsal Mutfak Ahşap Ahşap rengi
Churchwood Design

Pippy oak island kitchen

Churchwood Design
Churchwood Design
Churchwood Design

İyi bir mutfak yaratmanın yolu alanın her santimetresini etkili kullanmaktan geçer. Tezgahların altını mümkün olduğunca depolama alanı olarak kullanabilirsiniz.

4. Detaylar fark yaratır. Duvardaki seramik tabaklar, küçük kahve masası bu mutfakta fark yaratıyor.

A design of the private house in the settlement of the closed type .Anarchi&I. Maltsev, AnARCHI AnARCHI Rustik Mutfak
AnARCHI

A design of the private house in the settlement of the closed type .Anarchi&I. Maltsev

AnARCHI
AnARCHI
AnARCHI

Fark ayrıntılarda gizlidir. Mümkün olan her yere seramik tabaklar yerleştirmek çok iyi bir yoldur. Koyu renkli ahşap masa bu canlı renkli tabaklarla hoş bir kontrast oluşturuyor.

5. Mutfağınıza aydınlatma çözümleriyle hoş bir dokunuşta bulunabilirsiniz. Farklı ışıklandırmalarla mutfak ve yemek bölümünü birbirinden ayırabilirsiniz.

Orford | A classic country kitchen with coastal inspiration Davonport Klasik Mutfak Ahşap
Davonport

Orford | A classic country kitchen with coastal inspiration

Davonport
Davonport
Davonport

Farklı bölümleri bir araya getirmek için her bölümde de aynı malzemeyi kullanabilirsiniz. İki mekan arasındaki farkı da farklı aydınlatma çözümleriyle ortaya koyabilirsiniz. 

6. Dolaplarınızda beyaz renk kullanın. Beyaz her daim asil görünür.

Klassisches Landhaus mit Stil und Charme, Beinder Schreinerei & Wohndesign GmbH Beinder Schreinerei & Wohndesign GmbH Kırsal Mutfak
Beinder Schreinerei &amp; Wohndesign GmbH

Beinder Schreinerei & Wohndesign GmbH
Beinder Schreinerei &amp; Wohndesign GmbH
Beinder Schreinerei & Wohndesign GmbH

Ahşap renginden ziyade dolaplarınızı beyaz renkte tercih etmenizi şiddetle öneririz. Bu beyaz dolapları koyu granit tezgahla tamamlayabilirsiniz. Bu kontrastla tüm alana ferahlık kazandırabilirsiniz.

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7. Çok sayıda detayla mutfağınız güzelleştirebilirsiniz. Rustik lambalar, kilimler ve iç açıcı aksesuarlarla mutfağınız dekore edebilirsiniz.

Filiz Ozcan Yaz, Bilgece Tasarım Bilgece Tasarım Modern Mutfak
Bilgece Tasarım

Filiz Ozcan Yaz

Bilgece Tasarım
Bilgece Tasarım
Bilgece Tasarım

Mutfağınızı güzelleştirmenin bir yolu da mutfağa olabildiğince kişisel dokunuşta bulunmaktır. Bu dokunuşları iyi de aydınlatırsanız, mutfağınız çok güzel bir mekana dönüşebilir.

8. Rustik ahşaba evet deyin. Görsel etkisi beklentinin üstünde olacaktır. Ahşap ve çelik her zaman hoş bir kontrast oluşturur.

Visite privée d'un chalet alpin, Sandrine RIVIERE Photographie Sandrine RIVIERE Photographie Rustik Mutfak
Sandrine RIVIERE Photographie

Sandrine RIVIERE Photographie
Sandrine RIVIERE Photographie
Sandrine RIVIERE Photographie

İki farklı malzeme arasında kontrast yaratmayı sevenlere ahşap ve çeliği seçmelerini öneririz. Modern bir avize de dengeyi sağlayacak mutfağınıza şık bir görünüm sağlayacaktır.

9. Rustik ve konforlu bir mutfağın keyfini çıkarın.

Lucky 4 Ranch, Uptic Studios Uptic Studios Rustik Mutfak
Uptic Studios

Lucky 4 Ranch

Uptic Studios
Uptic Studios
Uptic Studios

Tüm ev işlerini sorunsuz halledebileceğiniz konforlu bir mutfağa sahip olmak gibisi yoktur. Yemek odası olmaksızın bir mutfak adasıyla bu ihtiyacın karşılanması sağlanabilir.

10. Mutfağa biraz renk katın ve monotonluktan uzaklaşın.

L'envers du décor, Pixcity Pixcity Akdeniz Mutfak
Pixcity

Pixcity
Pixcity
Pixcity

Rustik mutfaklarda ahşap, taş ve tupla çok kullanılan malzemeler. Mutfağınızın bu pastel tonlu materyallerle monotonluğa düşmemesi için ahşapları boyayıp mutfağa renk katabilirsiniz. 

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