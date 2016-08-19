Rustik bir mutfak için kopya çekebileceğiniz 10 fikir

Mutfak tüm ailenin bir araya geldiği, yemek yeyip, sohbet ettiği önemli bir alan. Hele ev hanımları için vakitlerinin çoğunu geçirdikleri bir bölüm. Mutfaklar farklı tarzlarda dekore edilebiliyor. Bunlardan biri de rustik tarz. Rustik tarz kısaca kır evi tarzı olarak özetlenebilecek bir tarz. Açıkta bırakılan ahşap kolon ve kirişlerin, sıvanmamış taş ve tuğla duvarların karakterize ettiği tarz mutfaklara çok yakışıyor. Mutfakta doğallığın hakim kılınmasını sağlayan bu tarzda mutfaklar yaratmak çok da zor değil. Taş, ahşap, fayans ve porselen kullanarak kolayca yaratabilecek bu tarz mutfaklar için 10 farklı örnek hazırladık. Siz de mutfağınızı rustik bir cennete çevirmek istiyorsanız bu ipuçlarını kaçırmayın.