Rustik bir mutfak için kopya çekebileceğiniz 10 fikir

Mutfak tüm ailenin bir araya geldiği, yemek yeyip, sohbet ettiği önemli bir alan. Hele ev hanımları için vakitlerinin çoğunu geçirdikleri bir bölüm. Mutfaklar farklı tarzlarda dekore edilebiliyor. Bunlardan biri de rustik tarz. Rustik tarz kısaca kır evi tarzı olarak özetlenebilecek bir tarz. Açıkta bırakılan ahşap kolon ve kirişlerin, sıvanmamış taş ve tuğla duvarların karakterize ettiği tarz mutfaklara çok yakışıyor. Mutfakta doğallığın hakim kılınmasını sağlayan bu tarzda mutfaklar yaratmak çok da zor değil. Taş, ahşap, fayans ve porselen kullanarak kolayca yaratabilecek bu tarz mutfaklar için 10 farklı örnek hazırladık. Siz de mutfağınızı rustik bir cennete çevirmek istiyorsanız bu ipuçlarını kaçırmayın.
Bu mutfak tasarımıyla son derece sıcak duruyor. Bir filmden çıkmış gibi görünen bu mutfak kendine has bir karakter taşıyor. Ahşap tezgah kaplamaları da rustik tarzla uyum sağlıyor.
Rustik illa ki de eski anlamına gelmiyor. Modern unsurlar rustik tarzla birleştirilip harikalar yaratılabilir. Bu mutfakta yer alan sıvanmamış tuğla duvar, odun sobası ve yerdeki parke döşeme modern unsurlarla uyum sağlıyor.
İyi bir mutfak yaratmanın yolu alanın her santimetresini etkili kullanmaktan geçer. Tezgahların altını mümkün olduğunca depolama alanı olarak kullanabilirsiniz.
Fark ayrıntılarda gizlidir. Mümkün olan her yere seramik tabaklar yerleştirmek çok iyi bir yoldur. Koyu renkli ahşap masa bu canlı renkli tabaklarla hoş bir kontrast oluşturuyor.
Farklı bölümleri bir araya getirmek için her bölümde de aynı malzemeyi kullanabilirsiniz. İki mekan arasındaki farkı da farklı aydınlatma çözümleriyle ortaya koyabilirsiniz.
Ahşap renginden ziyade dolaplarınızı beyaz renkte tercih etmenizi şiddetle öneririz. Bu beyaz dolapları koyu granit tezgahla tamamlayabilirsiniz. Bu kontrastla tüm alana ferahlık kazandırabilirsiniz.
Mutfağınızı güzelleştirmenin bir yolu da mutfağa olabildiğince kişisel dokunuşta bulunmaktır. Bu dokunuşları iyi de aydınlatırsanız, mutfağınız çok güzel bir mekana dönüşebilir.
İki farklı malzeme arasında kontrast yaratmayı sevenlere ahşap ve çeliği seçmelerini öneririz. Modern bir avize de dengeyi sağlayacak mutfağınıza şık bir görünüm sağlayacaktır.
Tüm ev işlerini sorunsuz halledebileceğiniz konforlu bir mutfağa sahip olmak gibisi yoktur. Yemek odası olmaksızın bir mutfak adasıyla bu ihtiyacın karşılanması sağlanabilir.