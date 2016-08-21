Bahçenizi yeni gibi gösterecek püf noktalar

Yeşil alanlar ve renkli çiçekler her zaman evlerimizi daha şen ve daha huzurlu evler haline getiren doğal bitkiler aynı zamanda bahçelerin canlı ve yeşil görünmesini sağlayarak evin dış cephesinin görselliğini de artırıyor. Bahçe de yer alan bitkiler bakımsız kaldığında bahçenin eski bir bahçe gibi görünmesine neden olduğu gibi bahçe de yer alan diğer unsurların görselliğini de gölgeliyor. Bu nedenle bahçenizde veya balkonunuzda yer alan mini bahçenin eski bir bahçe izlenimi vermemesi ve hayal gücünüzü kullanarak yıl boyunca yeni bir bahçe gibi görünmesi için dikkat etmeniz gereken püf noktaları ve küçük hileler vardır. Bu püf noktalarına dikkat ederek sürekli yeni görünen, canlı ve sizi içine çeken bir bahçeye sahip olabilirsiniz. Homify, sizler için canlı bahçe örneklerini bir araya getirerek sizlere yeni ve canlı bir görünüme sahip olan bahçe için alternatif fikirler sunuyor.