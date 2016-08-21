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Bahçenizi yeni gibi gösterecek püf noktalar

umit atdağ umit atdağ
MODERN RED, BAIRES GREEN BAIRES GREEN Modern Bahçe Kırmızı
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Yeşil alanlar ve renkli çiçekler her zaman evlerimizi daha şen ve daha huzurlu evler haline getiren doğal bitkiler aynı zamanda bahçelerin canlı ve yeşil görünmesini sağlayarak evin dış cephesinin görselliğini de artırıyor. Bahçe de yer alan bitkiler bakımsız kaldığında bahçenin eski bir bahçe gibi görünmesine neden olduğu gibi bahçe de yer alan diğer unsurların görselliğini de gölgeliyor. Bu nedenle bahçenizde veya balkonunuzda yer alan mini bahçenin eski bir bahçe izlenimi vermemesi ve hayal gücünüzü kullanarak yıl boyunca yeni bir bahçe gibi görünmesi için dikkat etmeniz gereken püf noktaları ve küçük hileler vardır. Bu püf noktalarına dikkat ederek sürekli yeni görünen, canlı ve sizi içine çeken bir bahçeye sahip olabilirsiniz. Homify, sizler için canlı bahçe örneklerini bir araya getirerek sizlere yeni ve canlı bir görünüme sahip olan bahçe için alternatif fikirler sunuyor.

Küçük saksı bitkileri

Jardines con maceteros y más..., EcoEntorno Paisajismo Urbano EcoEntorno Paisajismo Urbano Modern Bahçe
EcoEntorno Paisajismo Urbano

EcoEntorno Paisajismo Urbano
EcoEntorno Paisajismo Urbano
EcoEntorno Paisajismo Urbano

Evinizde  küçük bir köşe bahçesi veya balkonunuza bir bahçe yapmışşanız bu bahçeyi sürekli canlı ve yeni bir görünümde tutabilmek için belirli sürelerde saksı bitkilerini değiştirmeli veya çok iyi bir bahçıvan edasıyla çiçeklerinize bakmalısınız. Bir bahçıvan gibi çiçek bakımı yaptığınızda yeni ve canlı bir bahçeye sahip olabilir belirli sürelerde saksı bitkisi ekleyerek bahçenin yeni çehresini korumuş olursunuz.

Yeşil zeminler

La Casa de Titi - Caballito, APPaisajismo APPaisajismo Modern Bahçe
APPaisajismo

APPaisajismo
APPaisajismo
APPaisajismo

Evinizin girişinde, avlusunda veya terasında doğal bir alan oluşturmak için resimde yer alan doğal ve yapay çimlerden oluşan yeşil zeminler oluşturabilirsiniz. Eğer yapay çim tercih etmişseniz belirli periyotlarda  parlatıcı kullanarak yapay çimin canlı rengini koruyabilirsiniz. Yapay çim yerine  canlı çim kullanıyorsanız çim bakımı, beslemesi ve budamasını dikkatli bir şekilde yaparak çimlerin sürekli canlı ve  taze kalmasını sağlayabilir ve bahçenizin, yeşil zeminlerin doğal olarak canlı görünmesini sağlamış olursunuz.

Geniş yeşil alanlar

Proyecto, mercedes klappenbach mercedes klappenbach Modern Bahçe Bej
mercedes klappenbach

mercedes klappenbach
mercedes klappenbach
mercedes klappenbach

Eviniz geniş bir arazi üzerine kurulu ve resimdeki gibi geniş bir bahçeye sahip ise bahçenizi yeni bir bahçe gibi göstermek için yapmanız gereken  bahçe peyzajı ve düzenlemesini dikkatli bir şekilde yapmak ve titiz bir bahçe bakımı ile bahçenin yemyeşil ve canlı bir bahçe olmasını sağlamaktır.

Veranda süsleri

Pergolas , Productos Cristalum Productos Cristalum Modern Bahçe Aluminyum/Çinko Ahşap rengi
Productos Cristalum

Productos Cristalum
Productos Cristalum
Productos Cristalum

Bahçe yerine evin verandasında veya terasında süs amaçlı çini saksılarda  bitkiler yetiştiriyorsanız çini temizliği ve bitki bakımı yaparak hem veranda veya terasın bakımını yapmış olursunuz hem de bitkilerin canlı kalması ile  doğal ve taze bir mini bahçe düzenlemesi yaparak verandanın  çok doğal ve şık bir bahçe olmasını sağlayabilirsiniz.

Dekoratif dizaynlar

MODERN RED, BAIRES GREEN BAIRES GREEN Modern Bahçe Kırmızı
BAIRES GREEN

BAIRES GREEN
BAIRES GREEN
BAIRES GREEN

Bahçenizin  veya bahçe gibi düzenlediğiniz alanın  estetik bir alan olması için dekoratif dizaynlar yapmanız gereklidir. Resimde yer alan ve kırmızı taş saksıların kullanıldığı, taş zemin üzerine dekoratif bir düzen ile bahçe normal bahçelere göre çok şık ve çok estetik bir bahçe haline getirilmiş. Yeşil çim üzerine yapılmış olan bu düzenleme adete bir vahayı andırıyor.

Doğru araç ve gereç kullanımı

Casa quinta privada, LAS MARIAS casa & jardin LAS MARIAS casa & jardin Modern Bahçe
LAS MARIAS casa &amp; jardin

LAS MARIAS casa & jardin
LAS MARIAS casa &amp; jardin
LAS MARIAS casa & jardin

Bahçe düzenlemelerinde doğru ekipman ve araç, gereç ile çalışmazsanız istediğiniz bahçeyi elde edemezsiniz. Resimdeki gibi bir uyumu yakalayabilmek için doğru araç ve gereç ile çalışmak gereklidir. Aksi durumda istediğiniz bahçeyi yapamadığınız gibi harcadığınız para ve zaman boşa gidecektir.

Eski bir mutfağın heyecanlandıran değişimi
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