Bahçenizi yeni gibi gösterecek püf noktalar

Yeşil alanlar ve renkli çiçekler her zaman evlerimizi daha şen ve daha huzurlu evler haline getiren doğal bitkiler aynı zamanda bahçelerin canlı ve yeşil görünmesini sağlayarak evin dış cephesinin görselliğini de artırıyor. Bahçe de yer alan bitkiler bakımsız kaldığında bahçenin eski bir bahçe gibi görünmesine neden olduğu gibi bahçe de yer alan diğer unsurların görselliğini de gölgeliyor. Bu nedenle bahçenizde veya balkonunuzda yer alan mini bahçenin eski bir bahçe izlenimi vermemesi ve hayal gücünüzü kullanarak yıl boyunca yeni bir bahçe gibi görünmesi için dikkat etmeniz gereken püf noktaları ve küçük hileler vardır. Bu püf noktalarına dikkat ederek sürekli yeni görünen, canlı ve sizi içine çeken bir bahçeye sahip olabilirsiniz. Homify, sizler için canlı bahçe örneklerini bir araya getirerek sizlere yeni ve canlı bir görünüme sahip olan bahçe için alternatif fikirler sunuyor.
Evinizde küçük bir köşe bahçesi veya balkonunuza bir bahçe yapmışşanız bu bahçeyi sürekli canlı ve yeni bir görünümde tutabilmek için belirli sürelerde saksı bitkilerini değiştirmeli veya çok iyi bir bahçıvan edasıyla çiçeklerinize bakmalısınız. Bir bahçıvan gibi çiçek bakımı yaptığınızda yeni ve canlı bir bahçeye sahip olabilir belirli sürelerde saksı bitkisi ekleyerek bahçenin yeni çehresini korumuş olursunuz.
Evinizin girişinde, avlusunda veya terasında doğal bir alan oluşturmak için resimde yer alan doğal ve yapay çimlerden oluşan yeşil zeminler oluşturabilirsiniz. Eğer yapay çim tercih etmişseniz belirli periyotlarda parlatıcı kullanarak yapay çimin canlı rengini koruyabilirsiniz. Yapay çim yerine canlı çim kullanıyorsanız çim bakımı, beslemesi ve budamasını dikkatli bir şekilde yaparak çimlerin sürekli canlı ve taze kalmasını sağlayabilir ve bahçenizin, yeşil zeminlerin doğal olarak canlı görünmesini sağlamış olursunuz.
Eviniz geniş bir arazi üzerine kurulu ve resimdeki gibi geniş bir bahçeye sahip ise bahçenizi yeni bir bahçe gibi göstermek için yapmanız gereken bahçe peyzajı ve düzenlemesini dikkatli bir şekilde yapmak ve titiz bir bahçe bakımı ile bahçenin yemyeşil ve canlı bir bahçe olmasını sağlamaktır.
Bahçe yerine evin verandasında veya terasında süs amaçlı çini saksılarda bitkiler yetiştiriyorsanız çini temizliği ve bitki bakımı yaparak hem veranda veya terasın bakımını yapmış olursunuz hem de bitkilerin canlı kalması ile doğal ve taze bir mini bahçe düzenlemesi yaparak verandanın çok doğal ve şık bir bahçe olmasını sağlayabilirsiniz.
Bahçenizin veya bahçe gibi düzenlediğiniz alanın estetik bir alan olması için dekoratif dizaynlar yapmanız gereklidir. Resimde yer alan ve kırmızı taş saksıların kullanıldığı, taş zemin üzerine dekoratif bir düzen ile bahçe normal bahçelere göre çok şık ve çok estetik bir bahçe haline getirilmiş. Yeşil çim üzerine yapılmış olan bu düzenleme adete bir vahayı andırıyor.
Bahçe düzenlemelerinde doğru ekipman ve araç, gereç ile çalışmazsanız istediğiniz bahçeyi elde edemezsiniz. Resimdeki gibi bir uyumu yakalayabilmek için doğru araç ve gereç ile çalışmak gereklidir. Aksi durumda istediğiniz bahçeyi yapamadığınız gibi harcadığınız para ve zaman boşa gidecektir.