Küçük evler için 7 oturma odası çözümü

Küçük evlerde oturma odası için genelde yeterli alan olmaz. O yüzden de oturma odaları hem yemek odası, hem çalışma odası, hem de misafir yatak odası olarak işlev görür. Bu da oturma odalarının dağınık görünmesine neden olur. bu sorunla baş etmenin yolu taşınabilir unsurlar ve dönüşebilir mobilyalar kullanmaktır. Bu oturma odanızı günlük ihtiyaçlara göre dönüştürmenize yardımcı olur. Bu konuda bir iç mimardan fikir alabilirsiniz. Bugün size 7 farklı oturma odasını göstereceğiz. Hepsi de dönüştürülebilir mobilyalarla daha fazla kullanılabilir alana sahipler. Haydi lafı fazla uzatmayalım ve turumuza başlayalım.
Burada oturma odası adeta bir sahne gibi yükseltilmiş ve bu bölümün altı kocaman bir depolama alanına dönüştürülmüş. Bu yükseltme sayesinde mutfakla oturma odası arasındaki yemek masası için oturma alanı yaratılmış.
Genelde basit çözümler çok başarılı olur. Bu paletten yapılma koltuğa tekerlek takılarak, koltuğun hareketli olması sağlanmış. Kullanılmadığı zamanlarda kolaylıkla taşınabilir hale getirilmiş.
Bu modüler oturma grubu üç parçadan oluşuyor. Çok farklı şekillerde birleştirilebilen mobilya kolay taşınabilirliğe sahip. Üç parçalı olması nedeniyle de küçük oturma odasına çeşitli şekillerde uydurulabiliyor.
Şöminenin yanındaki basit ahşap sandalyeyi çok sevdik. Bank boyunca hareket edebilen masa ihtiyaç halinde bir masaya dönüştürülebiliyor.
Bu küçük oturma odası ve masa bir anda harika bir sinemaya dönüşebiliyor. Gündüzleri ise sinema perdesi tavana kaldırılıp, tekli koltuklar oturma odasının kenarlarına alınabiliyor.
Kullanılmadığı anlarda ortadan kaldırılabilecek bu sallanan sandalyeler küçük oturma odaları için birebir. Hem kullanışlı hem de estetik sandalyelerde sallanmak da çok keyifli.
Bu kanepe ise istendiğinde yatak olarak kullanılıyor. Küçük oturma odasına sahip ev sahipleri için çok kullanışlı olan bu kanepe misafir yatağı olarak da işlev görebilir.
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