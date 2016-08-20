Küçük evler için 7 oturma odası çözümü

Küçük evlerde oturma odası için genelde yeterli alan olmaz. O yüzden de oturma odaları hem yemek odası, hem çalışma odası, hem de misafir yatak odası olarak işlev görür. Bu da oturma odalarının dağınık görünmesine neden olur. bu sorunla baş etmenin yolu taşınabilir unsurlar ve dönüşebilir mobilyalar kullanmaktır. Bu oturma odanızı günlük ihtiyaçlara göre dönüştürmenize yardımcı olur. Bu konuda bir iç mimardan fikir alabilirsiniz. Bugün size 7 farklı oturma odasını göstereceğiz. Hepsi de dönüştürülebilir mobilyalarla daha fazla kullanılabilir alana sahipler. Haydi lafı fazla uzatmayalım ve turumuza başlayalım.