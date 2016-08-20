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Küçük evler için 7 oturma odası çözümü

Aydin Sanli Aydin Sanli
mieszkanie w Powsinie 140mkw, INSIDEarch INSIDEarch Modern Çalışma Odası
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Küçük evlerde oturma odası için genelde yeterli alan olmaz. O yüzden de oturma odaları hem yemek odası, hem çalışma odası, hem de misafir yatak odası olarak işlev görür. Bu da oturma odalarının dağınık görünmesine neden olur. bu sorunla baş etmenin yolu taşınabilir unsurlar ve dönüşebilir mobilyalar kullanmaktır. Bu oturma odanızı günlük ihtiyaçlara göre dönüştürmenize yardımcı olur. Bu konuda bir iç mimardan fikir alabilirsiniz. Bugün size 7 farklı oturma odasını göstereceğiz. Hepsi de dönüştürülebilir mobilyalarla daha fazla kullanılabilir alana sahipler. Haydi lafı fazla uzatmayalım ve turumuza başlayalım.

1. Yükseltilmiş bölüm

홍제동 개미마을 주택 프로젝트, OBBA OBBA Modern Oturma Odası
OBBA

OBBA
OBBA
OBBA

Burada oturma odası adeta bir sahne gibi yükseltilmiş ve bu bölümün altı kocaman bir depolama alanına dönüştürülmüş. Bu yükseltme sayesinde mutfakla oturma odası arasındaki yemek masası için oturma alanı yaratılmış.

2. Tekerlekli mobilyalar

Industrial style reading nook Katie Malik Interiors Endüstriyel Yatak Odası Industrial seating
Katie Malik Interiors

Industrial style reading nook

Katie Malik Interiors
Katie Malik Interiors
Katie Malik Interiors

Genelde basit çözümler çok başarılı olur. Bu paletten yapılma koltuğa tekerlek takılarak, koltuğun hareketli olması sağlanmış. Kullanılmadığı zamanlarda kolaylıkla taşınabilir hale getirilmiş.

3. Üç parçalı modüler oturma grubu

mieszkanie w Powsinie 140mkw, INSIDEarch INSIDEarch Modern Çalışma Odası
INSIDEarch

INSIDEarch
INSIDEarch
INSIDEarch

Bu modüler oturma grubu üç parçadan oluşuyor. Çok farklı şekillerde birleştirilebilen mobilya kolay taşınabilirliğe sahip. Üç parçalı olması nedeniyle de küçük oturma odasına çeşitli şekillerde uydurulabiliyor.

4. Hem sandalye hem masa

mieszkanie w Powsinie 140mkw, INSIDEarch INSIDEarch Modern Oturma Odası
INSIDEarch

INSIDEarch
INSIDEarch
INSIDEarch

Şöminenin yanındaki basit ahşap sandalyeyi çok sevdik. Bank boyunca hareket edebilen masa ihtiyaç halinde bir masaya dönüştürülebiliyor. 

5. Sinemaya dönüşen oturma odası

Casa2020, MapOut MapOut Modern Multimedya Odası
MapOut

MapOut
MapOut
MapOut

Bu küçük oturma odası ve masa bir anda harika bir sinemaya dönüşebiliyor. Gündüzleri ise sinema perdesi tavana kaldırılıp, tekli koltuklar oturma odasının kenarlarına alınabiliyor. 

6. Sallanan sandalyeler

dom jednorodzinny w Legionowie 167mkw, INSIDEarch INSIDEarch Modern Multimedya Odası
INSIDEarch

INSIDEarch
INSIDEarch
INSIDEarch

Kullanılmadığı anlarda ortadan kaldırılabilecek bu sallanan sandalyeler küçük oturma odaları için birebir. Hem kullanışlı hem de estetik sandalyelerde sallanmak da çok keyifli. 

7. Hem kanepe hem yatak

dom pasywny w Nałęczowie, INSIDEarch INSIDEarch Modern Yatak Odası
INSIDEarch

INSIDEarch
INSIDEarch
INSIDEarch

Bu kanepe ise istendiğinde yatak olarak kullanılıyor. Küçük oturma odasına sahip ev sahipleri için çok kullanışlı olan bu kanepe misafir yatağı olarak da işlev görebilir. 

Daha fazla küçük oturma odası fikri için tıklayın.

Ders niteliğinde bir dekorasyon örneği
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