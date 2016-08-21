Parmak ısırtan 7 küçük yatak odası

Eğer küçük bir yatak odasına sahipseniz,
odama hiçbir şey sığdıramıyorum serzenişleri size yabancı değildir. Böyle odalarda ihtiyacınız olan eşyalarınızı sığdıramadığınız gibi, istediğiniz tasarımı da yapamazsınız. Her zaman geniş, ferah ve kocaman bir yatak odası hayal edebilirsiniz, ama yatak odanız küçükse bununla yaşamayı öğrenmeniz ve buna uygun çözümler bulmanız gerekir.
Size bu konuda ilham vermesi için 7 farklı yaratıcı yatak odasından bir seçki hazırladık. Bu yatak odalarının ortak özelliği küçük olmalarına rağmen bulunan yaratıcı çözümlerle işlevsel hale gelmiş olmaları. Eğer siz de yatak odanızın küçüklüğünden şikayetçiyseniz bu yazıya mutlaka göz atın deriz.
İlk olarak yatak odasında ekstra bir baza veya karyola kullanılmamış. Bunun yerine yatak odasının bir bölümü yükseltilerek yatağın kaidesi yaratılmış ve üstelik büyük bir depolama alanı yaratılmış. Bunun yanı sıra gün ışığının içeri dolmasını sağlayan pencere yatak odasını ferah gösteriyor. Duvarlarda beyaz rengin seçilmesi de mekanı olduğundan geniş göstermiş.
Küçük alanlar üzerinde çalışıyorsanız, her şeyi sade düşünmelisiniz. Bu yatak odasının eşyaları ne kadar sade olursa olsun, oda karakter sahibi olmuş.
Minimalist anlayışta bir oda tasarlamak herkes için çok kolay olmayabilir. O yüzden bir iç mimardan yardım almak faydalı olabilir.
İskandinav tasarım sadelik, işlevsellik ve minimalizm barındırır. Yukarıdaki örnekte de bu anlayış benimsenmiş ve nitelik niceliğe galebe çalmış. Seri üretim malzemeler yerine yatak odasının boyutlarına uygun el yapımı ürünlere yer verilmiş.
Küçük mekanlardaki vazgeçilmez çözüm olan açık renkleri burada da görüyoruz.
Yatak odası küçük olmasına rağmen komplike tasarım unsurları içeriyor. Açık renkli duvarlar koyu ahşap rengi kaplamalarla desteklenmiş. Zemin döşemelerinde tercih edilen görece açık renkler alanın daha geniş görünmesini sağlamış. Odada kullanılan yatağın tek kişilik olması da kullanım alanına uygun bir çözüm olmuş.
Yatak odanızda yatağı yerleştirecek bile bir alan yok mu? Bu durumda ne yapabilirsiniz? Tabii ki yatağı tavana asabilirsiniz. Böylelikle yatağınız için yer açmış ve altta kalan bölümde de depolama alanı yaratmış olursunuz. Bu yatakta ayrıca raylar bulunduğundan yatağı farklı pozisyonlara kaydırıp geri plandaki kütüphaneye ihtiyaç olduğunda da yer açabiliyorsunuz.
Şimdi de gerçekten büyük alan tasarrufu sağlayan bir yatak odası görüyoruz. Yatak için yaratılan platform aynı zamanda kitaplık ve depolama alanı olarak da işlev görüyor. Zemin döşemelerindeki farklı tonlar duvarşardaki beyaz renkle uyum sağlıyor.
Son yatak odamız için Singapur'a gidiyoruz. Yatak odası küçük olmasına rağmen çok şık tasarlanmış. Büyük pencereler sayesinde oldukça ferah görünen yatak odasının genelinde de beyaz tercih edilmiş. Odaya şıklık katan koyu ahşap yer döşemeleri ise beyazla denge oluşturuyor.
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