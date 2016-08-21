Parmak ısırtan 7 küçük yatak odası

Eğer küçük bir yatak odasına sahipseniz, odama hiçbir şey sığdıramıyorum serzenişleri size yabancı değildir. Böyle odalarda ihtiyacınız olan eşyalarınızı sığdıramadığınız gibi, istediğiniz tasarımı da yapamazsınız. Her zaman geniş, ferah ve kocaman bir yatak odası hayal edebilirsiniz, ama yatak odanız küçükse bununla yaşamayı öğrenmeniz ve buna uygun çözümler bulmanız gerekir.

Size bu konuda ilham vermesi için 7 farklı yaratıcı yatak odasından bir seçki hazırladık. Bu yatak odalarının ortak özelliği küçük olmalarına rağmen bulunan yaratıcı çözümlerle işlevsel hale gelmiş olmaları. Eğer siz de yatak odanızın küçüklüğünden şikayetçiyseniz bu yazıya mutlaka göz atın deriz.