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Parmak ısırtan 7 küçük yatak odası

Aydin Sanli Aydin Sanli
Cobertura Freguesia, fpr Studio fpr Studio İskandinav Yatak Odası Beyaz
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Eğer küçük bir yatak odasına sahipseniz, odama hiçbir şey sığdıramıyorum serzenişleri size yabancı değildir. Böyle odalarda ihtiyacınız olan eşyalarınızı sığdıramadığınız gibi, istediğiniz tasarımı da yapamazsınız. Her zaman geniş, ferah ve kocaman bir yatak odası hayal edebilirsiniz, ama yatak odanız küçükse bununla yaşamayı öğrenmeniz ve buna uygun çözümler bulmanız gerekir. 

Size bu konuda ilham vermesi için 7 farklı yaratıcı yatak odasından bir seçki hazırladık. Bu yatak odalarının ortak özelliği küçük olmalarına rağmen bulunan yaratıcı çözümlerle işlevsel hale gelmiş olmaları. Eğer siz de yatak odanızın küçüklüğünden şikayetçiyseniz bu yazıya mutlaka göz atın deriz.

1. Aydınlık yatak odası

homify
homify

homify
homify
homify

İlk olarak yatak odasında ekstra bir baza veya karyola kullanılmamış. Bunun yerine yatak odasının bir bölümü yükseltilerek yatağın kaidesi yaratılmış ve üstelik büyük bir depolama alanı yaratılmış. Bunun yanı sıra gün ışığının içeri dolmasını sağlayan pencere yatak odasını ferah gösteriyor. Duvarlarda beyaz rengin seçilmesi de mekanı olduğundan geniş göstermiş.

2. Şık minimalizm

Easy bedroom, Eloisa Conti Visual Eloisa Conti Visual Yatak OdasıYataklar & Yatak Başları
Eloisa Conti Visual

Eloisa Conti Visual
Eloisa Conti Visual
Eloisa Conti Visual

Küçük alanlar üzerinde çalışıyorsanız, her şeyi sade düşünmelisiniz. Bu yatak odasının eşyaları ne kadar sade olursa olsun, oda karakter sahibi olmuş. 

Minimalist anlayışta bir oda tasarlamak herkes için çok kolay olmayabilir. O yüzden bir iç mimardan yardım almak faydalı olabilir. 

3. İskandinav sadeliği

UNE CHAMBRE D’ADO DEVIENT UNE CHAMBRE D’AMIS, Elsa Noblet Elsa Noblet Minimalist Yatak Odası
Elsa Noblet

Elsa Noblet
Elsa Noblet
Elsa Noblet

İskandinav tasarım sadelik, işlevsellik ve minimalizm barındırır. Yukarıdaki örnekte de bu anlayış benimsenmiş ve nitelik niceliğe galebe çalmış. Seri üretim malzemeler yerine yatak odasının boyutlarına uygun el yapımı ürünlere yer verilmiş. 

Küçük mekanlardaki vazgeçilmez çözüm olan açık renkleri burada da görüyoruz.

4. Zarif ve rafine

Residência AM, Isabela Canaan Arquitetos e Associados Isabela Canaan Arquitetos e Associados Modern Yatak Odası
Isabela Canaan Arquitetos e Associados

Isabela Canaan Arquitetos e Associados
Isabela Canaan Arquitetos e Associados
Isabela Canaan Arquitetos e Associados

Yatak odası küçük olmasına rağmen komplike tasarım unsurları içeriyor. Açık renkli duvarlar koyu ahşap rengi kaplamalarla desteklenmiş. Zemin döşemelerinde tercih edilen görece açık renkler alanın daha geniş görünmesini sağlamış. Odada kullanılan yatağın tek kişilik olması da kullanım alanına uygun bir çözüm olmuş.

5. Asma yatak

homify Minimalist Yatak Odası
homify

homify
homify
homify

Yatak odanızda yatağı yerleştirecek bile bir alan yok mu? Bu durumda ne yapabilirsiniz? Tabii ki yatağı tavana asabilirsiniz. Böylelikle yatağınız için yer açmış ve altta kalan bölümde de depolama alanı yaratmış olursunuz. Bu yatakta ayrıca raylar bulunduğundan yatağı farklı pozisyonlara kaydırıp geri plandaki kütüphaneye ihtiyaç olduğunda da yer açabiliyorsunuz.

6. Yer tasarrufu sağlayan mobilyalar

Cobertura Freguesia, fpr Studio fpr Studio İskandinav Yatak Odası Beyaz
fpr Studio

fpr Studio
fpr Studio
fpr Studio

Şimdi de gerçekten büyük alan tasarrufu sağlayan bir yatak odası görüyoruz. Yatak için yaratılan platform aynı zamanda kitaplık ve depolama alanı olarak da işlev görüyor. Zemin döşemelerindeki farklı tonlar duvarşardaki beyaz renkle uyum sağlıyor.

7. Huzurlu bir yatak odası

homify İskandinav Yatak Odası
homify

homify
homify
homify

Son yatak odamız için Singapur'a gidiyoruz. Yatak odası küçük olmasına rağmen çok şık tasarlanmış. Büyük pencereler sayesinde oldukça ferah görünen yatak odasının genelinde de beyaz tercih edilmiş. Odaya şıklık katan koyu ahşap yer döşemeleri ise beyazla denge oluşturuyor.

Daha fazla yatak odası fikri için tıklayın.

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