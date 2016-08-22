9 özgün mutfak modeli

Mutfaklar tartışmasız evin en önemli ve en değerli bölümü. Mutfak sadece yemek pişirilen ve yenen bir yer olmanın çok ötesinde bir işlev de görüyor. Ailelerin sosyalleşme alanı olarak önem taşıyorlar.

homify'da her zaman göz kamaştıran mutfak modellerine yer veriyoruz. Amacımı özellikle yaz aylarında mutfaklarını yenilemek isteyen okurlarımıza fikirler vermek. Bugün de size birbirinden ögün 9 mutfak modelini göstereceğiz. Bu mutfakların arasında hem geniş hem de küçük mutfaklar var. Gelin lafı fazla uzatmadan bu kendine has mutfaklara bir göz atalım.