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9 özgün mutfak modeli

Aydin Sanli Aydin Sanli
AGNESE 3 - CUCINELUBE, Studio Ferriani Studio Ferriani MutfakMutfak Tezgâhları
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Mutfaklar tartışmasız evin en önemli ve en değerli bölümü. Mutfak sadece yemek pişirilen ve yenen bir yer olmanın çok ötesinde bir işlev de görüyor. Ailelerin sosyalleşme alanı olarak önem taşıyorlar. 

homify'da her zaman göz kamaştıran mutfak modellerine yer veriyoruz. Amacımı özellikle yaz aylarında mutfaklarını yenilemek isteyen okurlarımıza fikirler vermek. Bugün de size birbirinden ögün 9 mutfak modelini göstereceğiz. Bu mutfakların arasında hem geniş hem de küçük mutfaklar var. Gelin lafı fazla uzatmadan bu kendine has mutfaklara bir göz atalım.

1. Yer tasarrufu

homify MutfakMasa & Oturma Grupları
homify

homify
homify
homify

Bu mutfak modeli kullanım alanı küçük mutfaklar için birebir. Uzatılabilen yemek masasıyla yemek yeme zamanları haricinde mutfak alanı daha verimli kullanılabiliyor. Yemek saati bittikten sonra masa sürülerek mutfak adasının içine giriyor. Mutfağın turkuaz rengi de mutfağa renk katıyor.

2. Çelik rüyası

Magazine editorial - House in Sai Kung by Millimeter, Millimeter Interior Design Limited Millimeter Interior Design Limited Modern Mutfak
Millimeter Interior Design Limited

Millimeter Interior Design Limited
Millimeter Interior Design Limited
Millimeter Interior Design Limited

Karşınızda endüstriyel tarzda tasarlanmış bir mutfak var. Cam ve çeliğin uyumuyla, çeliğin soğukluğundan eser bırakmayan bir mutfak. Bu daha önce çok az görülmüş bir mutfak modeli. Zevkinize uygun bir mutfak tasarımı için mutfak planlayıcılarımızı ziyaret edebilirsiniz.

3. Rustik bir harika

AGNESE 3 - CUCINELUBE, Studio Ferriani Studio Ferriani MutfakMutfak Tezgâhları
Studio Ferriani

Studio Ferriani
Studio Ferriani
Studio Ferriani

Bu resimde ise bir önceki resmin tam tersine rustik bir mutfak görüyorsunuz. Açık planlı mutfak geniş ve ferah havasıyla oldukça davetkar.

4. Karakter sahibi bir mutfak

Varanda Gourmet | Campo Grande MS, Camila Tannous Arquitetura & Interiores Camila Tannous Arquitetura & Interiores Eklektik Mutfak
Camila Tannous Arquitetura &amp; Interiores

Camila Tannous Arquitetura & Interiores
Camila Tannous Arquitetura &amp; Interiores
Camila Tannous Arquitetura & Interiores

Sırada karakter ve tarz sahibi bir mutfak görüyorsunuz. Endüstriyel unsurlar ve rustik unsurların bir araya geldiği mutfak nevi şahsına münhasır bir alan olmuş.

5. Tetris dolaplar

East London Apartment, Draisci Studio Draisci Studio Modern Mutfak
Draisci Studio

East London Apartment

Draisci Studio
Draisci Studio
Draisci Studio

Dolapların adeta tetris oyunu gibi tasarlandığı mutfak canlı renkleriyle de insana yaşam enerjisi veriyor. Mutfakta tezgah tek duvarda bulunuyor ve geniş bir kullanım alanı açılıyor.

6. Parlak bir mutfak

RESIDENCIA 41BJ MM, r79 r79 Modern Mutfak
r79

r79
r79
r79

Pırıltılı, tarz sahibi ve son derece sofistike bir mutfakla karşı karşıyayız. Kırmızı cam duvarların atmosferi belirlediği mutfakta mutfak adası oldukça geniş ve kullanışlı bir biçimde tasarlanmış.

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7. Yin-Yang mutfak

Креатив лофта, AbcDesign AbcDesign Endüstriyel Mutfak
AbcDesign

AbcDesign
AbcDesign
AbcDesign

Bu mutfak karşıtlıkların bir araya gelmesiyle yaratılmış ve ortaya çok da başarılı bir sonuç çıkmış. Rustik unsurların siyahın hakim olduğu ahşap unsurlarla birleşen mutfak modern ve rustik arasında esintilerle dolu.

8. Profesyonellere yaraşır

homify Modern Mutfak
homify

homify
homify
homify

Tam bir profesyonel mutfak görüyoruz. Adeta bir restoran mutfağını çağrıştıran mutfak, paslanmaz çelik malzemesiyle zenginlik hissi uyandırıyor. Bu geniş mutfak rahatlıkla büyük ziyafetler verilebilecek bir şova alanına dönüşebilir. 

9. Eklektik bir mutfak

vintage te quiero vintage..., Disak Studio Disak Studio Eklektik Mutfak
Disak Studio

Disak Studio
Disak Studio
Disak Studio

Bir tablo güzelliğindeki bu mutfak, nostaljik tezgah alanı, pembe buzdolabı, açık mutfak adası ve kahvaltı barıyla göz dolduruyor. 

Daha fazla mutfak fikri için tıklayın.

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