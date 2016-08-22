9 özgün mutfak modeli

Mutfaklar tartışmasız evin en önemli ve en değerli bölümü. Mutfak sadece yemek pişirilen ve yenen bir yer olmanın çok ötesinde bir işlev de görüyor. Ailelerin sosyalleşme alanı olarak önem taşıyorlar.
homify'da her zaman göz kamaştıran mutfak modellerine yer veriyoruz. Amacımı özellikle yaz aylarında mutfaklarını yenilemek isteyen okurlarımıza fikirler vermek. Bugün de size birbirinden ögün 9 mutfak modelini göstereceğiz. Bu mutfakların arasında hem geniş hem de küçük mutfaklar var. Gelin lafı fazla uzatmadan bu kendine has mutfaklara bir göz atalım.
Bu mutfak modeli kullanım alanı küçük mutfaklar için birebir. Uzatılabilen yemek masasıyla yemek yeme zamanları haricinde mutfak alanı daha verimli kullanılabiliyor. Yemek saati bittikten sonra masa sürülerek mutfak adasının içine giriyor. Mutfağın turkuaz rengi de mutfağa renk katıyor.
Karşınızda endüstriyel tarzda tasarlanmış bir mutfak var. Cam ve çeliğin uyumuyla, çeliğin soğukluğundan eser bırakmayan bir mutfak. Bu daha önce çok az görülmüş bir mutfak modeli. Zevkinize uygun bir mutfak tasarımı için mutfak planlayıcılarımızı ziyaret edebilirsiniz.
Bu resimde ise bir önceki resmin tam tersine rustik bir mutfak görüyorsunuz. Açık planlı mutfak geniş ve ferah havasıyla oldukça davetkar.
Sırada karakter ve tarz sahibi bir mutfak görüyorsunuz. Endüstriyel unsurlar ve rustik unsurların bir araya geldiği mutfak nevi şahsına münhasır bir alan olmuş.
Dolapların adeta tetris oyunu gibi tasarlandığı mutfak canlı renkleriyle de insana yaşam enerjisi veriyor. Mutfakta tezgah tek duvarda bulunuyor ve geniş bir kullanım alanı açılıyor.
Pırıltılı, tarz sahibi ve son derece sofistike bir mutfakla karşı karşıyayız. Kırmızı cam duvarların atmosferi belirlediği mutfakta mutfak adası oldukça geniş ve kullanışlı bir biçimde tasarlanmış.
Bu mutfak karşıtlıkların bir araya gelmesiyle yaratılmış ve ortaya çok da başarılı bir sonuç çıkmış. Rustik unsurların siyahın hakim olduğu ahşap unsurlarla birleşen mutfak modern ve rustik arasında esintilerle dolu.
Tam bir profesyonel mutfak görüyoruz. Adeta bir restoran mutfağını çağrıştıran mutfak, paslanmaz çelik malzemesiyle zenginlik hissi uyandırıyor. Bu geniş mutfak rahatlıkla büyük ziyafetler verilebilecek bir şova alanına dönüşebilir.
Bir tablo güzelliğindeki bu mutfak, nostaljik tezgah alanı, pembe buzdolabı, açık mutfak adası ve kahvaltı barıyla göz dolduruyor.
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