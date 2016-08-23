현재 사용하시는 브라우저는 이전 버전입니다.

Ev dekorasyonuyla ilgili verdiğimiz hizmetten daha iyi faydalanmak için lütfen başka bir tarayıcıyı ücretsiz olarak indirin. İkonun üzerine tıklamanız yeterli!

Odalar
Profesyoneller
Dergi
Kendin Yap
Profesyonel ol
Özel
Oturumu kapat

Sıkıcı bir bahçeden bir cennete

Aydin Sanli Aydin Sanli
kleiner Garten ganz Groß, freiraumgestalter.com freiraumgestalter.com
Loading admin actions …

Frankfurtlu bir aile sıradan bahçelerinden sıkılıp bir homify uzmanından yardım almaya karar vermiş. Bahçelerini nasıl dönüştürebilecekleri konusunda tatmin edici hizmet alan aile bu projenin gerçekleşmesine karar vermiş. Projeye göre bakımsız çimlik alan ortadan kaldırılıp, yüksek kaliteli ahşapla kaplanmasına karar verilmiş. Bu değişiklik sonucunda bahçe modern ve tarz bir görünüme kavuşmuş. Gelin bu dönüşüm projesini hep birlikte görelim.

Önce: Basit çimenlik

kleiner Garten ganz Groß, freiraumgestalter.com freiraumgestalter.com
freiraumgestalter.com

freiraumgestalter.com
freiraumgestalter.com
freiraumgestalter.com

Daha önce bahçede dümdüz bir çimenlik alan vardı. Bu haliyle çok sıkıcı görünen bahçenin modern bir görüntüye kavuşması lazım. homify uzmanları da bu kanıya varmış olacak ki, kolları sıvayıp harika bir dönüşüm projesine imza atmışlar. 

Önce: küçük avlu

kleiner Garten ganz Groß, freiraumgestalter.com freiraumgestalter.com
freiraumgestalter.com

freiraumgestalter.com
freiraumgestalter.com
freiraumgestalter.com

Taş döşeli avlu hem küçük hem de oldukça eski görünüyor. Miadını dolduran avlu 13,5 metrekarelik alanıyla artık ev sahiplerinin ihtiyaçlarını karşılayamaz olmuş. Modern olmaktan çok uzak olan avlu gökyüzünün altında huzurlu akşamlar sunmaktan çok uzak.

Sonra: Adeta bir vaha

kleiner Garten ganz Groß, freiraumgestalter.com freiraumgestalter.com
freiraumgestalter.com

freiraumgestalter.com
freiraumgestalter.com
freiraumgestalter.com

İşte bahçenin şimdiki görünümü. Büyük bir dönüşümden geçmiş. Çimenlik alan ve avlunun büyük kısmı ahşapla kaplanmış. Hem sağlamlık hem de deforme olmayışı ahşap malzemeyi dış alan kullanımı için ideal bir malzeme haline getiriyor. 13,5 metrekarelik alandan 40 metrekare kullanım alanına çıkan bahçe keyifli yaz günlerini bekliyor. Ayarlanabilir şezlong sayesinde gündüzleri güneşlenmek, geceleri de yıldızları seyre dalmak mümkün. 

After: Avluya gelen şıklık

kleiner Garten ganz Groß, freiraumgestalter.com freiraumgestalter.com
freiraumgestalter.com

freiraumgestalter.com
freiraumgestalter.com
freiraumgestalter.com

Bahçenin yeni hali ev sahiplerinin isteklerini tam olarak karşılıyor. Sanki evin bir uzantısı haline dönüşen avlu sıcak yaz günlerinde keyif yapmak için birebir. Aile artık burada çim biçme derdinden uzak, yabani otları düşünmeden bir araya gelebilecek, güneşli günlerde güneşlenebilecek, kitap okuyup, yazın keyfini sürebilecek. Bu bahçe dönüşümünde yeşillik azaltılmış gibi görünse de yeni eklenen ağaç ve sarmaşıklarla bahçenin yeşilliği de daha düzenli ve iç açıcı hale getirilmiş.

Sonra: Doğal ve dingin ortam

kleiner Garten ganz Groß, freiraumgestalter.com freiraumgestalter.com
freiraumgestalter.com

freiraumgestalter.com
freiraumgestalter.com
freiraumgestalter.com

Bahçedeki ahşap dekorasyonun tamamıyla uyum sağlıyor. Doğal, sıcak ve tarz sahibi bir görüntüsü var. Sıcak yaz günlerinde yalın ayak dolaşma imkanı veren ahşap çok da sağlıklı bir malzeme. Ahşap mantar ve bakteri oluşumuna da meydan vermiyor. 

Başka bahçe fikirleri için şu yazıyı da öneriyoruz.

Karadeniz bölgesinden aklınızı alacak 6 ev
Bu bahçenin göz kamaştırıcı değişimini siz nasıl buldunuz?

Ev projenizle ilgili yardıma mı ihtiyacınız var?
Bizimle temasa geçin!

Eviniz için esin kaynaklarını keşfedin!

Evler

Evler

Oturma Odası

Oturma Odası

Mutfak

Mutfak

Yatak Odası

Yatak Odası

Bahçe

Bahçe

Banyo

Banyo

Yemek Odası

Yemek Odası

Havuz

Havuz

Edit SEO element

homify - evinizi değiştirin

4.5

homify uygulamasıyla milyonlarca fotoğrafa göz atın!

UYGULAMAYI ÜCRETSİZ İNDİR
Hayır, teşekkürler