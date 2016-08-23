Sıkıcı bir bahçeden bir cennete

Frankfurtlu bir aile sıradan bahçelerinden sıkılıp bir homify uzmanından yardım almaya karar vermiş. Bahçelerini nasıl dönüştürebilecekleri konusunda tatmin edici hizmet alan aile bu projenin gerçekleşmesine karar vermiş. Projeye göre bakımsız çimlik alan ortadan kaldırılıp, yüksek kaliteli ahşapla kaplanmasına karar verilmiş. Bu değişiklik sonucunda bahçe modern ve tarz bir görünüme kavuşmuş. Gelin bu dönüşüm projesini hep birlikte görelim.
Daha önce bahçede dümdüz bir çimenlik alan vardı. Bu haliyle çok sıkıcı görünen bahçenin modern bir görüntüye kavuşması lazım. homify uzmanları da bu kanıya varmış olacak ki, kolları sıvayıp harika bir dönüşüm projesine imza atmışlar.
Taş döşeli avlu hem küçük hem de oldukça eski görünüyor. Miadını dolduran avlu 13,5 metrekarelik alanıyla artık ev sahiplerinin ihtiyaçlarını karşılayamaz olmuş. Modern olmaktan çok uzak olan avlu gökyüzünün altında huzurlu akşamlar sunmaktan çok uzak.
İşte bahçenin şimdiki görünümü. Büyük bir dönüşümden geçmiş. Çimenlik alan ve avlunun büyük kısmı ahşapla kaplanmış. Hem sağlamlık hem de deforme olmayışı ahşap malzemeyi dış alan kullanımı için ideal bir malzeme haline getiriyor. 13,5 metrekarelik alandan 40 metrekare kullanım alanına çıkan bahçe keyifli yaz günlerini bekliyor. Ayarlanabilir şezlong sayesinde gündüzleri güneşlenmek, geceleri de yıldızları seyre dalmak mümkün.
Bahçenin yeni hali ev sahiplerinin isteklerini tam olarak karşılıyor. Sanki evin bir uzantısı haline dönüşen avlu sıcak yaz günlerinde keyif yapmak için birebir. Aile artık burada çim biçme derdinden uzak, yabani otları düşünmeden bir araya gelebilecek, güneşli günlerde güneşlenebilecek, kitap okuyup, yazın keyfini sürebilecek. Bu bahçe dönüşümünde yeşillik azaltılmış gibi görünse de yeni eklenen ağaç ve sarmaşıklarla bahçenin yeşilliği de daha düzenli ve iç açıcı hale getirilmiş.
Bahçedeki ahşap dekorasyonun tamamıyla uyum sağlıyor. Doğal, sıcak ve tarz sahibi bir görüntüsü var. Sıcak yaz günlerinde yalın ayak dolaşma imkanı veren ahşap çok da sağlıklı bir malzeme. Ahşap mantar ve bakteri oluşumuna da meydan vermiyor.
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