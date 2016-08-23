Sıkıcı bir bahçeden bir cennete

Bahçedeki ahşap dekorasyonun tamamıyla uyum sağlıyor. Doğal, sıcak ve tarz sahibi bir görüntüsü var. Sıcak yaz günlerinde yalın ayak dolaşma imkanı veren ahşap çok da sağlıklı bir malzeme. Ahşap mantar ve bakteri oluşumuna da meydan vermiyor.

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