Evimizdeki bazı odalar, biz farkında olmasak bile, diğer mekanlara nazaran bize daha çok ev sahipliği yaparlar. Bu durumu kanıtlamak adına örnek vermemiz gerekirse, mutfakta geçirdiğiniz süre ile bahçenizde geçirdiğiniz süre oranlanamayacak kadar çoktur. Yatak odası da bizlere -biz farkına varmasak bile- çok uzun süreler boyunca ev sahipliği yapan mekanların başında gelir. Yatak odanızı bir yaşam alanından çok sadece uyumak için kullanıyor olsanız dahi, bu mekan hala çok fazla süre geçirdiğiniz mekanlardan biridir. Çünkü çalışan insanların çoğu, evde geçirdikleri zamanın üçte birini ya da yarısını yatak odalarında geçirirler. İşte tüm bu sebeplerden ötürü, yatak odasının dekorasyonu diğer tüm alanlara nazaran daha önemlidir. Evet belki bu alanlarda misafir ağırlayamazsınız ve bu alanlar size özgü, sadece size ait olan alanlardır. Fakat bu durum, iyi biçimde dekore edilmiş bir yatak odasının hayatınızın birçok noktasını pozitif yönde etkileyeceği gerçeğini değiştirmez. Peki bir yatak odasını iyi biçimde dekore etmenin yolları nerelerden geçer ? İşte bu yazımızda sizlerle bu konuya dair püf noktalar paylaşmaya çalışacağız. Şık ve zarif yatak odası takımları konusu birazcık da estetik ve görsel bir konu olduğu için, sizlere fikir vermesi açısından yatak odası kategorimizi inceleyerek, profesyoneller tarafından incelikle seçilmiş birçok örneğe yakından bakabilirsiniz.

Yatak odası dekorasyonu denilince insanlar genellikle sade ve şıklıktan uzak görüntüler canlandırırlar kafalarında. Yatak odasının kişiye ait ve gözlerden uzak bir bölge olma ihtiyacı, insanların kafasında bu tarz düşüncelerin canlanmasına sebep olan ana etkenlerdendir. Fakat, şık ve zarif yatak odası takımlarına daha yakından bakmadan önce kafanızdaki bu tarz düşüncelerden kurtulmanızda fayda var. Çünkü, her ne kadar yatak odası kişiye ait bir oda olsa da, bu durum yatak odanızın şık bir biçimde dekore edilebileceği gerçeğini değiştirmez. Hatta kendinize bir iyilik yapmanız açısından yatak odanızı şık bir biçimde dekore etmek oldukça faydalı olacaktır.

Konu yatak odası dekorasyonu olunca, dekorasyonunuzun temel taşı hiç şüphesiz yatak odası takımları olacaktır. Peki yatak odası takımından nasıl bir anlam çıkarmak gerekir ? Evinizdeki diğer alanların aksine yaak odasından aksesuarlar ve mobilyalar kendiliklerinden bir bütün oluştururlar. Bu cümleyi biraz açmak gerekirse, yatak odanızda bulunan dolaplar, gardırop, rahat yatağınız ve aksesuarlarınız aslında tam olarak yatak odası takımı denilebilir. Fakat bu konudaki asıl mesele, tüm ögeleri birbiriyle uyum sağlayacak ve estetik açıdan da şık bir biçimde yerleştirebilmektir. Bu konuda size verebileceğimiz ilk tavsiye, yatak odanızda kullanacağınız yatak odası takımlarını seçmeden önce, yatak odanızın şeklini ve büyüklüğünü göz önünde bulundurarak sonrasında pişmanlık yaşamayın. Ayrıca yatak odanızın duvar rengine ve duvar kağıdına uygun biçimde seçilmiş ögelerle oluşturulan bir yatak odası takımı, ortamın kendiliğinden bir uyum yakalamasına olanak sağlayacaktır.

Diğer yandan yatağınızı seçerken oldukça özen göstermelisiniz. Estetik açıdan şık bir yatak, yatak odası dekorasyonunuz için güzel tercih olabilir. Fakat yatak tercihinde rahatlık kriterini birinci sıraya koymakta fayda var. Üstelik hem estetik açıdan şık hem de ergonomik bir yatak seçerek rahatlık ve şıklığı aynı modelde birleştirebilirsiniz. Yatak seçimindeki bir diğer ayrıntı ise, hiç şüphesiz yatak başlıkları. Önemsiz birer ayrıntı gibi görünseler de, yatak başlıkları bir yatağı rahat kılan en önemli ögelerdendir. İşte bu konudaki tercihinizi dikkatlice yapmalısınız. Şuanda pamuklu ve deri kaplı başlıklar oldukça revaçta. Siz de tercihinizi bu tarz bir başlıktan yana kullanarak yatak odanızda oluşturmayı düşündüğünüz yatak odası takımına şıklık katabilirsiniz.