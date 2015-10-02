Evimizdeki bazı odalar, biz farkında olmasak bile, diğer mekanlara nazaran bize daha çok ev sahipliği yaparlar. Bu durumu kanıtlamak adına örnek vermemiz gerekirse, mutfakta geçirdiğiniz süre ile bahçenizde geçirdiğiniz süre oranlanamayacak kadar çoktur. Yatak odası da bizlere -biz farkına varmasak bile- çok uzun süreler boyunca ev sahipliği yapan mekanların başında gelir. Yatak odanızı bir yaşam alanından çok sadece uyumak için kullanıyor olsanız dahi, bu mekan hala çok fazla süre geçirdiğiniz mekanlardan biridir. Çünkü çalışan insanların çoğu, evde geçirdikleri zamanın üçte birini ya da yarısını yatak odalarında geçirirler. İşte tüm bu sebeplerden ötürü, yatak odasının dekorasyonu diğer tüm alanlara nazaran daha önemlidir. Evet belki bu alanlarda misafir ağırlayamazsınız ve bu alanlar size özgü, sadece size ait olan alanlardır. Fakat bu durum, iyi biçimde dekore edilmiş bir yatak odasının hayatınızın birçok noktasını pozitif yönde etkileyeceği gerçeğini değiştirmez. Peki bir yatak odasını iyi biçimde dekore etmenin yolları nerelerden geçer ? İşte bu yazımızda sizlerle bu konuya dair püf noktalar paylaşmaya çalışacağız. Şık ve zarif yatak odası takımları konusu birazcık da estetik ve görsel bir konu olduğu için, sizlere fikir vermesi açısından yatak odası kategorimizi inceleyerek, profesyoneller tarafından incelikle seçilmiş birçok örneğe yakından bakabilirsiniz.
Yatak odası dekorasyonu denilince insanlar genellikle sade ve şıklıktan uzak görüntüler canlandırırlar kafalarında. Yatak odasının kişiye ait ve gözlerden uzak bir bölge olma ihtiyacı, insanların kafasında bu tarz düşüncelerin canlanmasına sebep olan ana etkenlerdendir. Fakat, şık ve zarif yatak odası takımlarına daha yakından bakmadan önce kafanızdaki bu tarz düşüncelerden kurtulmanızda fayda var. Çünkü, her ne kadar yatak odası kişiye ait bir oda olsa da, bu durum yatak odanızın şık bir biçimde dekore edilebileceği gerçeğini değiştirmez. Hatta kendinize bir iyilik yapmanız açısından yatak odanızı şık bir biçimde dekore etmek oldukça faydalı olacaktır.
Konu yatak odası dekorasyonu olunca, dekorasyonunuzun temel taşı hiç şüphesiz yatak odası takımları olacaktır. Peki yatak odası takımından nasıl bir anlam çıkarmak gerekir ? Evinizdeki diğer alanların aksine yaak odasından aksesuarlar ve mobilyalar kendiliklerinden bir bütün oluştururlar. Bu cümleyi biraz açmak gerekirse, yatak odanızda bulunan dolaplar, gardırop, rahat yatağınız ve aksesuarlarınız aslında tam olarak yatak odası takımı denilebilir. Fakat bu konudaki asıl mesele, tüm ögeleri birbiriyle uyum sağlayacak ve estetik açıdan da şık bir biçimde yerleştirebilmektir. Bu konuda size verebileceğimiz ilk tavsiye, yatak odanızda kullanacağınız yatak odası takımlarını seçmeden önce, yatak odanızın şeklini ve büyüklüğünü göz önünde bulundurarak sonrasında pişmanlık yaşamayın. Ayrıca yatak odanızın duvar rengine ve duvar kağıdına uygun biçimde seçilmiş ögelerle oluşturulan bir yatak odası takımı, ortamın kendiliğinden bir uyum yakalamasına olanak sağlayacaktır.
Diğer yandan yatağınızı seçerken oldukça özen göstermelisiniz. Estetik açıdan şık bir yatak, yatak odası dekorasyonunuz için güzel tercih olabilir. Fakat yatak tercihinde rahatlık kriterini birinci sıraya koymakta fayda var. Üstelik hem estetik açıdan şık hem de ergonomik bir yatak seçerek rahatlık ve şıklığı aynı modelde birleştirebilirsiniz. Yatak seçimindeki bir diğer ayrıntı ise, hiç şüphesiz yatak başlıkları. Önemsiz birer ayrıntı gibi görünseler de, yatak başlıkları bir yatağı rahat kılan en önemli ögelerdendir. İşte bu konudaki tercihinizi dikkatlice yapmalısınız. Şuanda pamuklu ve deri kaplı başlıklar oldukça revaçta. Siz de tercihinizi bu tarz bir başlıktan yana kullanarak yatak odanızda oluşturmayı düşündüğünüz yatak odası takımına şıklık katabilirsiniz.
Yazımın giriş kısmında değinmesek de, bir yatak odasında dekorasyonunuzun bütün havasını etkileyecek bir diğer öge de hiç şüphesiz ışıktır. Yatak odasında çok kuvvetli bir ışık tercih edilmez. Bunun yanında loş bir ışık da uzun süreli durumlarda gözünüzü yorabilir. İşte bu sebepten ötürü bir yatak odası için en doğru aydınlatma doğal olanıdır. Fakat herkes bu örnekteki gibi bir yatak odasına sahip olacak kadar şanslı olmayabilir. İşte bu yüzden yatak odanızda ortalama bir aydınlatma tercih edebilirsiniz.
Yatak odası takımlarının bir diğer önemli üyesi de avizelerdir. Özellikle aydınlatma konusunda sık sık yardımına başvuracağınız avizeler, sahip oldukları çeşit zenginliği sayesinde birçok zevke ve ilgiye hitap edebiliyor. Eğer yatak odanızda bir komidin lambası yerine Hakan Helvacığlu imzalı bu örnekteki gibi şık bir avizeye yer vermek isterseniz, yapı marketlerin aydınlatma reyonlarında çok fazla zaman harcamanıza gerek yok.
Bir diğer önemli ayrıntı ise, yatak odası takımınız için seçtiğiniz yatağın dekorasyonunuza ve yatak odası takımınıza uyum sağlaması. Aksi takdirde, seçtiğiniz yatak tüm dekorasyonunuzun havasını mahvedebilir. İşte bu yüzden, yatak tercihini yaparken öncelikle yatak odanızda var olan veya yaratmayı amaçladığını dekorasyonu göz önünde bulundurarak, dekorasyonunuza uygun bir yatak seçmenizde fayda var.
Yazımızın başında yatak başlığı tercihinin en az yatak tercihi kadar önemli olduğunu söylemiştik, şimdiyse bu tezimizi bir örnekle desteklemek istiyoruz. Bu örnekte ilk olarak dikkat çeken noktanın, başlıkla yatak arasında oluşan uyum olduğunu söylemek hata olmaz. Üstelik görünüş itibariyle de gayet rahat duran bu başlık sayesinde, uykularınız daha rahat ve daha keyifli bir hale getirmek pekala mümkün.
Bir mekana ruh kazandırma konusunda en büyük rol neredeyse her zaman duvar kağıtlarının olmuştur. Kimilerine göre duvarları çıplaklıktan kurtarmak için kullanılan bu duvar kağıtları, kimi zaman da yatak odası takımınızın tamamlayıcı unsuru olabilir. İşte bu yüzden yatak odasına bir karakter ve canlı bir hava kazandırma peşinde olan okurlarımız, çeşit çeşit olan duvar kağıtları arasından beğendikleri modeli yatak odalarında kullanabilirler.
Yatak odası takımlarında en çok tercih edilen renklerin başında beyaz gelmektedir. Bu sırada, beyazın arkasında yine bu tarz açık tonlar bulunur. Beyazın insanlara çağrıştırdığı pozitif algıların, beyazın yatak odasında bu denli yer almasının baş sebebi olduğu söylenebilir. Eğer yatak odanız için düşündüğünüz takımların renkleri konusunda aklınız karışıyorsa, tercihinizi beyazdan yana kullanarak yatak odanız klasik bir hava katabilirsiniz. Tercihini bu tarz bir yatak odası takımından yana kullanmayı düşünen okurlarımız, bu adresi ziyaret ederek dekoratörün örneklerine daha yakından bakabilirler.
Ahşap günlük hayatımızda hemen hemen her yerde kullandığımız bir malzemedir. Mutfaktan banyoya, çocuk odasından bahçeye kadar neredeyse hemen hemen her alanda ahşabın izine rastlamak mümkündür. Kullanım alanı bu denli yaygın olan bir malzeme, tabi ki yatak odası takımlarında da kendini gösterir. Özellikle yatak başlığı ve/veya karyolalarda ahşap kullanımı, yatak odanıza doğal bir hava katmanın önemli bir yoludur. Yatak odası takımlarında ahşap kullanımına dair daha fazla fikir sahibi olmayı dilerseniz, dekoratörün profilindeki örnekleri inceleyebilirsiniz.
Sıradaki örneğimiz yatak odası takımları konusunda bildiğiniz tüm şeyleri silerek kendine yeni bir çizgi yaratmayı amaçlıyor. Önceki örneklerimizde yatak odasında yaygın olan renklerden bahsetmiştik. Fakat bu örneğimizde dekorasyona hakim olan renkler pek sık tercih edilen renkler değil. Buna rağmen bu yatak odası dekorasyonunun yarattığı kendine has havası, renkli tasarımlardan hoşlanan okurlarımız için birebir.
Yatak odası takımı denilince her zaman sık sık kullanılan modelleri kullanmak zorunda değilsiniz. Homify ailesi olarak sizleri sık sık kendinize ait bir çizgi yaratmanız konusunda cesaretlendirmeye çalışıyoruz. Peki bu özgün çizginizi yatak odası takımlarında da oluşturmak istemez misiniz ? Üstelik yatak odası, mekan olarak biraz daha kişiye özgü bir alan olduğu için, yaratacağınız tasarım tamamen size ait olacaktır.
Eğer bir çiftlik evini ya da doğa ile iç içe olan bir evi dekore ediyor ve bu evin yatak odasında kullanacağınız yatak odası takımını seçmekte güçlük yaşıyorsanız, bu örneğimiz tam da size göre. Ahşap bir tavana sahip olan bir yatak odası için tasarlanmış olan bu yatak odası takımı, ahşabın hakim olduğu bir dokuya sahip. Diğer yandan doğaya ait olan ya da doğayı çağrıştıran renklerin kullanımı sayesinde de yatak odası dekorasyonunuza doğal bir hava katmanız mümkün.
Oluşturmaya çalıştığınız yatak odası dekorasyonunda belli modellerin ardında geçmek istiyorsanız biraz daha emek vermelisiniz. Sık sık tercih edilen modeller kimileri tarafından oldukça şık bulunsa da, özellikle farklı çizgilerin peşinde olan okurlarımızca pek sık tercih edilmezler. İşte bu örnek de farklı bir çizgi tarafından oluşturulmuş bir yatak odası dekorasyonu… Normal bir yatak odasında bulunan yatağın aksine, tülle süslenmiş bir yatağa sahip.