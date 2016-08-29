Küçük bir yatak odası için büyük fikirler

Çağımızda özellikle şehir içlerindeki arsaların aşırı kıymetlenmesi ve bu nedenle de bu arsalar üzerine inşa edilen dairelerin son derece küçülmesi nedeniyle evlerimizin dekorasyonunda akılcı ve fonksiyonel yeni taktiklere yönelmek durumunda kalıyoruz. Hem zevklerimize hitap eden, şık mekanlar oluşturmaya gayret ediyor hem de en az sayıda eşya kullanarak işlevsel alanlar yaratmaya çalışıyoruz.

Bu sayfamızda çoğu ülkemizden mimarlar, iç mimarlar ve dekoratörler tarafından gerçekleştirilmiş, 8 küçük yatak odası dekorasyonuna göz atalım ve bu profesyonellerin küçük yatak odaları için buldukları çözümleri inceleyelim dedik. Bakarsınız, araların biri ya da birkaç tanesi sizin yatak odanız için de iyi bir dekorasyon çözümü olur.