Küçük bir yatak odası için büyük fikirler

Çağımızda özellikle şehir içlerindeki arsaların aşırı kıymetlenmesi ve bu nedenle de bu arsalar üzerine inşa edilen dairelerin son derece küçülmesi nedeniyle evlerimizin dekorasyonunda akılcı ve fonksiyonel yeni taktiklere yönelmek durumunda kalıyoruz. Hem zevklerimize hitap eden, şık mekanlar oluşturmaya gayret ediyor hem de en az sayıda eşya kullanarak işlevsel alanlar yaratmaya çalışıyoruz.
Bu sayfamızda çoğu ülkemizden mimarlar, iç mimarlar ve dekoratörler tarafından gerçekleştirilmiş, 8 küçük yatak odası dekorasyonuna göz atalım ve bu profesyonellerin küçük yatak odaları için buldukları çözümleri inceleyelim dedik. Bakarsınız, araların biri ya da birkaç tanesi sizin yatak odanız için de iyi bir dekorasyon çözümü olur.
Beyaz renk mekanlarda daha geniş ve ferah algısı yaratır. Saflığın, temizliğin, asaletin ve masumiyetin rengi olarak da bilinen beyaz, ev dekorasyonunda en çok kullanılan renklerden biridir. Özellikle dar alanlarda tercih edilen beyaz, küçük ve fazla doğal ışık almayan mekanlarda sıklıkla tercih edilir. Işığı yansıtma özelliğinden dolayı bu tür mekanlar için oldukça da doğru bir seçenektir.
Fotoğrafta görmüş olduğumuz bu yatak odasında da beyaz karyola beyaz yatak örtüsü ve minderler ile kombine edilmiş. Beyaz renkli komodinlere bembeyaz, sürgü kapılı bir giysi dolabı eşlik ediyor. Yatağın üç yanına beyaz, tüylü yolluklar serilmiş. Monotonluğu kırmak içinse detaylarda renk kullanılmış, pembe bir perde ve aynı pembe tonuna sahip bir puf ve masmavi bir tablo ile renk getirilmiş. Yatak, dolap gibi büyük kütleleri beyaz seçip ve duvarları bembeyaz yaptıktan sonra, arzu edilen renklerle odaya canlı ve neşeli bir hava getirmek tıpkı fotoğraftaki As Tasarım – Mimarlık çalışması örneğinde de gördüğümüz üzere mümkün.
Yatak odanızın yeteri kadar ferah olabilmesi için ihtiyacınız olan şeylerin belki de başında içeriye bol bol doğal gün ışığı alabilmesi geliyor. Mekan ne kadar küçük olursa olsun, büyük pencerelerden ve cam kapılardan gelen ışık mekanın ferah ve enerjik görünmesini sağlayacaktır. Kasvet yatak odalarında kesinlikle istemediğimiz bir şey…
Modern hatlara sahip bu karyola takımının en dikkat çekici özelliği sağladığı bol miktardaki depolama alanı. Küçük boyutlu bir yatak odası için harika bir fikir barındıran bu odada yatak başının iki yanı ve üstünde bol bol dolap kullanılmış. Ankastre aydınlatmaya sahip bu tasarım kitaplarınızı, cep telefonunuzu ve alarmınızı koyabileceğiniz raf alanı ile de oldukça işlevsel.
Evet, kulağa bir dekorasyon gühanı gibi geliyor, farkındayız! Bakalım bu fotoğrafı inceledkten sonra da aynı mı düşüneceksiniz? Evet, iç mimarinin duayeni Hakan Helvacıoğlu yaptıysa, siz neden yapmayasınız? Yatak odanız çok dar ise ve yatağınızı köşeye dayamak zorundaysanız, duvar kenarı boyunca yatak başıyla bir, yumuşak bir kaplama yapabilir ve duvarın soğuk ve sevimsiz görünümünü yok edebilirsiniz. Hem böylece, yatak topluyken hoş bir divan görüntüsü de ortaya çıkar.
Yatak odanız küçükse ve ayrı bir giysi odası yapma imkanınız yoksa mutlaka ve mutlaka sürgülü kapaklara sahip gardırpları tercih etmelisiniz. Böylece odadaki sıkışıklığı bir nebze olsun engellemiş olursunuz. Bir ipucu daha: Dolap kapaklarını mutlaka duvarlar ile aynı renkte ve mümkünse dümdüz olanlardan tercih edin. Fotoğraftaki örnekte çalışma masası da içerek sıra dışı bir dolap örneği görüyoruz.
Yatak odanız kçük diye tarzınızdan ödün vermek zorunda değilsiniz! Yalnızca seçtiğiniz mobilyaların boyutlarını iyi ayarlayın, renkleri dikkatlice seçin yeter. Küçük yatak odalarına adapte edilmiş klasik takımlar ve gösterişli mobilya ve aksesuarlar üreten birçok mobilya firması mevcut.
Yatak odası dekorasyonları ilginizi çekiyorsa, ’Türkiye'den rüya gibi 10 yatak odası’ başlıklı yazımıza da göz atmanızı tavsiye ederiz.