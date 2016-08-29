Havuzlu müstakil evlere harika bir örnek

Ev tercihimizi genelde lokasyon ve bütçe gibi ana kriterleri göz önünde bulundurarak yaparız ancak yine de hepimizin aklında “keşke” dediğimiz ev modelleri vardır. Bu modellerin başında ise genelde şehir gürültüsünden uzak, bahçeli ve havuzlu müstakil evler gelir. Her yaştan insanın hayallerini süsleyen bahçeli evler artık farklı yapı sistemleri sayesinde çok daha ekonomik yollarla inşa edilebiliyor. Eğer siz de alternatif yapı şekillerini inceleyip böyle bir ev yaptırmaya karar verdiyseniz size muhteşem bir örnek tanıtabiliriz. Venezuela'da bulunan bu iki katlı yapı küçük bahçesi, yüzme havuzu ve şık mimarisi ile dikkat çekiyor. Gelin birlikte bu evi daha yakından inceleyelim.

Müstakil evler için farklı öneriler de bulmak isterseniz “İnsana tüm dertlerini unutturabilecek 7 şahane ev” başlıklı yazımıza da bir göz atabilirsiniz.