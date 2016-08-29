Havuzlu müstakil evlere harika bir örnek

Ev tercihimizi genelde lokasyon ve bütçe gibi ana kriterleri göz önünde bulundurarak yaparız ancak yine de hepimizin aklında “keşke” dediğimiz ev modelleri vardır. Bu modellerin başında ise genelde şehir gürültüsünden uzak, bahçeli ve havuzlu müstakil evler gelir. Her yaştan insanın hayallerini süsleyen bahçeli evler artık farklı yapı sistemleri sayesinde çok daha ekonomik yollarla inşa edilebiliyor. Eğer siz de alternatif yapı şekillerini inceleyip böyle bir ev yaptırmaya karar verdiyseniz size muhteşem bir örnek tanıtabiliriz. Venezuela'da bulunan bu iki katlı yapı küçük bahçesi, yüzme havuzu ve şık mimarisi ile dikkat çekiyor. Gelin birlikte bu evi daha yakından inceleyelim.
Müstakil evler için farklı öneriler de bulmak isterseniz “İnsana tüm dertlerini unutturabilecek 7 şahane ev” başlıklı yazımıza da bir göz atabilirsiniz.
İş saatlerinin yorgunluğunu atmak için evinize geldiğinizde böyle bir havuz başında dinlenmek istemez miydiniz? Yaz günlerinin kurtarıcısı olan yüzme havuzu ve yemyeşil bir bahçe ile her günü tatil tadında yaşamayı kim istemez ki. Zaten bu evin en büyük avantajı da havuzlu bir bahçeye sahip olması. Eğer yüzme havuzu inşa edilebilecek büyüklükte bir bahçeniz varsa havuz ve spa ustalarıyla irtibata geçerek size ne kadara mal olacağını öğrenebilirsiniz. Belki hayallerinizdeki havuzlu bahçe o kadar da uzak değildir.
Evin dış cephesine göz attığınızda ilk dikkati çeken beyaz bir çehre ve kiremit çatı oluyor. Nostaljik bir yapıyı modern bir görünümle birleştiren bu mimari oldukça zevk sahibi. Yeşil bir bahçenin ortasında bulunan kiremit çatılı bir ev insana masalsı bir hava sunuyor. Bahçedeki bitkilendirme ise gelişigüzel bir şekilde yapılmış. Bu da eve doğallık kazandırmış.
Oturma odası dekorasyonunda krem, turuncu ve kahverengi gibi tonlar tercih edilmiş. Sarı ışık ile birlikte sıcacık bir hava yaratan bu renk dengesi evin konseptine mükemmel uyum sağlıyor. Ayrıca taş duvarların sık sık kullanıldığı iç mekanda natürel bir çizgi de fark ediliyor. Mobilyalarda konforlu modeller ve dokulu kumaşlar tercih edilmiş. Modern aksesuarlar ile tamamlanan dekorasyon neredeyse eksiksiz.
Yemek odasında kullanılan masa sandalye takımı hem renkleri hem de stili ile evin konseptinin biraz dışına çıksa da bulunduğu odaya oldukça iyi uyum sağlıyor. Cam ve ahşap malzemelerin birlikte kullanıldığı takım eklektik bir stile sahip. Yemek odası hem ışıklandırması hem duvar dekorasyonu hem de mobilyaları ile öne çıkıyor. Sıcak, pırıltılı ve kullanışlı bir yemek odası dekorasyonu.
Bahçeye açılan geniş cam kapılar ile ferahlatılan iç mekanlarda yalın bir dekorasyon uygulanmış. Taş duvarların şıklık kazandırdığı odalarda sıcak renkler tercih edilerek başarılı bir renk dengesi oluşturulmuş. Ahşap tavan ile uyum sağlayan bu dekorasyon detayları evi zenginleştiren unsurlar olarak karşımıza çıkıyor. Evin birçok yerinde farklı renk ve malzemede ahşap ürünler bulmak mümkün.
Geniş sayılabilecek bir yüzme havuzu olan evin bahçesi, ev sahiplerine tam bir tatil havası sunuyor. Palmiye ağaçları ve diğer bitkilendirmeler ile de bu havayı tamamlayan bu bahçe aile için ideal. Böyle bir havuz başında misafirlerinizle muhteşem vakit geçirebilirsiniz. Ayrıca şık ve kullanışlı bahçe mobilyaları da evin güzelliğine güzellik katıyor.
Mutfak dekorasyonunda klasik ürünlerin ağırlığı hissediliyor. Koyu renk ahşap dolaplar ve granit tezgah ile oluşturulan dekorasyon modern ve kullanışlı bir yapıya sahip. Hem stili ile dikkat çeken hem de bir mutfağın bütün ihtiyaçlarını karşılayabilecek bu dekorasyon övgüyü hak ediyor.