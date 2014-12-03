Banyo dekorasyon: Fikirler ve ipuçları

İş evimize mobilya seçimine ve dekorasyona gelince banyolar nedense genellikle ihmal edilir, sanki evin odalarından biri değilmiş gibi davranılır. Oysa banyo deyip geçmemek lazım. Birçoklarımız için günün başladığı ve bittiği yer olan, zor bir güne hazırlandığınız mekân olan banyonun iç açıcı olması, gününüzün de aynı oranda iç açıcı ve neşeli geçmesine yardımcı olabilir. Düşünsenize, sabahın köründe uykulu gözlerle rasgele döşenmiş, sıradan bir banyoya mı, yoksa aşağıdaki gibi özel bir banyoya mı girmek ruh halinize daha iyi gelir?

İşte bu fikirden hareketle bugün sizler için banyo ve dekorasyon deyince aklınıza gelecek soruları cevaplamaya, banyo dekorasyonu ve döşemesi konusunda bazı örnekleri göstererek size yeni fikir ve ipuçları sunmaya çalışacağız. İşte rahat ve hoş bir banyo atmosferi için yapabilecekleriniz ve sizin için seçtiğimiz güzel banyolar.