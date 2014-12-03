Banyo dekorasyon: Fikirler ve ipuçları

İş evimize mobilya seçimine ve dekorasyona gelince banyolar nedense genellikle ihmal edilir, sanki evin odalarından biri değilmiş gibi davranılır. Oysa banyo deyip geçmemek lazım. Birçoklarımız için günün başladığı ve bittiği yer olan, zor bir güne hazırlandığınız mekân olan banyonun iç açıcı olması, gününüzün de aynı oranda iç açıcı ve neşeli geçmesine yardımcı olabilir. Düşünsenize, sabahın köründe uykulu gözlerle rasgele döşenmiş, sıradan bir banyoya mı, yoksa aşağıdaki gibi özel bir banyoya mı girmek ruh halinize daha iyi gelir?
İşte bu fikirden hareketle bugün sizler için banyo ve dekorasyon deyince aklınıza gelecek soruları cevaplamaya, banyo dekorasyonu ve döşemesi konusunda bazı örnekleri göstererek size yeni fikir ve ipuçları sunmaya çalışacağız. İşte rahat ve hoş bir banyo atmosferi için yapabilecekleriniz ve sizin için seçtiğimiz güzel banyolar.
Elbette her zaman banyonuzun özelliklerini kendiniz seçemiyorsunuz, hele de bir evde kiracı iseniz ya da eviniz sizden önce odalar bölünmüş ve buna göre inşa edilmişse. Ama eğer banyonuzun evdeki yerini ve büyüklüğünü belirleme şansınız varsa, klasik evlerin aksine, bu fotoğraftaki gibi pencereli ve geniş bir banyodan yana tercihde bulunmak yapacağınız en iyi iş olabilir. Bundan sonrası elbette size kalmış. Küvet, duşakabin, hidromasajlı küvet gibi şeyler tamamen kişisel tercihlerinize bağlı.
Diğer yandan banyonuz için yapacağınız malzeme seçimi konusunda da önünüzde birçok seçenek bulunuyor. Doğal taşlardan mermere, ahşaptan fayansa kadar birçok farklı malzemeyle banyonuza karakter katmanız mümkün. Belki bu fotoğraftaki banyo size çok büyük görünebilir ama bu banyoyu kusursuz kılan unsur geniş pencereler sayesinde mekânı bütün sıcaklığıyla dolduran doğal ışık olmuş.
Türkiye'de çok sık görmesek de aslında ahşap da sıcak, samimi ve kendinizi iyi hissedeceğiniz bir banyo için ideal malzeme olabilir. Ayrıca meşe ve karaçam belli kereste türlerinin anti-bakteriyel özellikler sunması da cabası. Ancak ahşaptan yana tercih kullanmanız durumunda banyonuzu düzenli olarak havalandırmanız da gerekecek. Ahşap banyolar özellikle zeminde doğal taşlarla birleştirildiğinde büyüleyici bir etki yaratabiliyor. Banyonuzda bir sauna havası essin istiyorsanız ahşapı değerlendirebilirsiniz.
Evinizin genelinde görkemli ya da lüks bir görüntüden uzak durup, sadeliğin ve minimalizmin şıklığını tercih ettiyseniz, bu fotoğraftaki gibi saf görünümlü bir banyo size göre olabilir. Açık renkli ahşap zeminin, beyaz duvarlar ve modern bir küvet ve lavabo ile bir araya getirilmesi bu banyoya hem şık, hem de huzurlu bir hava katmış. Böylesine açık renklere sahip bir banyoya dinamizm ve neşe katmak içinse, bu örnekte olduğu gibi kontrast oluşturabilecek havlu, bornoz ya da belki bir paspas kullanabilirsiniz.
Bazıları lüks sever ve banyosunda da bu lüks ve pırıltıyı görmek isterler. İşte böyleleri için ideal banyo böyle bir şey olmalı. Şık laminant zemin üzerine yerleştirilmiş hafif retro görünümlü bir küvet, altın ev gümüş renklerindeki ayaklarla armatür ve güneşi içeriye davet eden yüksek pencereler. Banyonuzda görkemli bir görünüm için beyaz ve krem gibi renkleri, metalik görünümlü objeleri ya da biraz daha ileriye gidip lila ya da mor gibi iddialı renkleri tercih edebilirsiniz.
Banyo dekorasyonunda ihmal edilen noktalardan biri de banyonun rahatlığı, konforu ve yaşanabilir bir mekân olarak tasarlanmasıdır. Örneğin fayans, paslanmaz çelik ve akrilik gibi malzemeler şık ve zarif görünseler de her zaman en rahat ve konforlu ortamı sunmazlar. Örneğin banyoya halı atmak birçoklarımızın kaşlarını kaldırarak karşılayacağı bir fikir olsa da, bu örnekteki uygulamanın ne kadar güzel ve rahat göründüğünü siz de kabul edersiniz herhalde. Bir halı olmasa bile, banyonun renk paletiyle uyumlu kalın bir paspas ya da kilim hem mekânı derleyip toparlayacak hem de ıslak ayaklarınızla soğuk zemine basmanızı önleyecektir. Ayrıca yaşanabilirlik anlamında, banyonun ışıklandırmasına da ekstra özen göstermek gerekir. Çıplak bir ampul yerine bu örnekteki gibi bir ışıklandırma düzeni ve belki mumlarla desteklenen loş bir ışık ideal ortamı sunabilir. Ayrıca kim demiş banyo duvarına dekoratif resim asılmaz diye? Bakın bu banyodaki tablo nasıl güzel uyum sağlıyor ve ayrı bir hava katıyor mekâna.
Banyonuz için benimseyebileceğiniz bir başka üslûp da her şeyin, yani hem renklerin, hem de malzemenin en doğalını seçmek olabilir. Örneğin burada bildiğimiz klasik seramik lavabo yerine, son derece orijinal bir ahşap lavaboya yer verilmesi mekâna tamamen sıradışı bir hava katıyor. Ayrıca mavi renkle arka planla ahşapın uyumu ve kır çiçeklerinin ilave edilmiş olması da mükemmel bir harmoni ve sıcaklık manzarası ortaya çıkarıyor.
Banyo dekorasyonu deyince dikkat edilmesi gereken unsurlardan biri de, özellikle sabahları acelesi olanlar için, ihtiyaç duyulan her şeyin tek bir yerde ve kolayca ulaşılabilir olmasıdır. Bunun için, burada gördüğünüz tür şık ve küçük portatif raflar, ayna arkası dolapları ve lavaboyu saran ekstra bir tezgâh mükemmel çözüm olabilir. Ayrıca bir banyo için aynanın ne kadar önemli olduğunu da bu resim sayesinde bir kez daha görüyoruz. İyi bir ayna kötü bir banyoyu güzelleştiremeyebilir, ama kötü ve zevksiz bir ayna normalde iyi olan bir banyoyu batırabilir. Buradaki örnek ise hem zarefeti, hem de banyonun genelindeki modern çizgilere uyumuyla bizden tam not alıyor.
Banyo dekorasyonu konusunda sizin de aklınıza gelen fikir ve ipuçları varsa, yorum kısmında bizimle paylaşın.