İstanbul'da modern ve aydınlık bir rezidans

Yeni aldığınız ya da kiraladığınız bir evi başatan aşağıya döşemek, evin dekorasyonuyla ilgili kararları evrmek elbette olabilecek en büyük kişisel zevklerden biridir. Ancak bu iş düşünüldüğü kadar da kolay değildir. Normalde çok güzel görünen bir eve yapacağınız ufacık bir aksesuar ilavesi ya da diyelim ki rustik tarza sahip bir oturma odasına çok beğendiğiniz için koyacağınız endüstriyel görünümlü metalik bir lamba bütün emeklerinizin boşa çıkmasına neden olabilir. O yüzden her işi olduğu gibi, kimi zaman bu işi de uzmanına bırakıp, ortaya çıkacak güzelliği beklemek belki de daha doğru. Bunu yapmak istemiyor ya da bütçeniz yetmiyorsa bile, işin uzmanlarının elinden çıkan örneklere bakıp, onlardan ilham ve fikir almanızın önünde hiçbir engel yok.
İşte bugün sizlere, ev dekorasyonu konusunda ilham verebilecek, İstanbul'un Etiler semtinde bulunan rüya gibi bir daireyi tanıtacağız. İç dekorasyon ve tasarımı Hande Köksal'a ait olan Hande Köksal Interiors firmasının elinden çıkan rezidans, genel anlamda modern çizgilerin belirleyici olduğu ama son derece zevkli ve zarif dekoratif unsurlar ve dokunuşlarla bir üst seviyeye çıkan bir ev. Buyrun bu güzelim evde küçük bir tura çıkalım:
İstanbul'daki bu evin en dikkat çekici taraflarından biri salonun bir duvarını boydan boya kaplayan pencereler. Bu pencereler hem evin etrafındaki doğal çevreyle organik bir ilişki kurmasını sağlarken, hem de fotoğrafta gördüğünüz salonun müthiş yumuşak bir doğal ışıkla dolmasını sağlıyor. Bu anlamda salonun dekorasyonunda açık ve pastel renklerin, zeminde ise beyazın tercih edilmesi isabetli olmuş. Genel olarak modern çizgilerin hakim olduğu bu ferah oturma odasına asıl damga vuran ise odanın belli yerlerinde gördüğümüz şık dekoratif unsurlar. Pencere önündeki tekli koltuklar ve mor çiçeğin odaya kattığı dinamizm, ön planda gördüğümüz ahşap masa ve sehpa ilaveleriyle samimi bir hale bürünüyor. Rafineliğini sade dekorasyonundan alan salonu endüstriyel görünümlü bir lamba aydınlatmasına rağmen, sol taraftaki tabloları aydınlatan şık bronz lamba ve sehpanın üzerindeki abajur denge unsurları olarak odayı güzelleştiriyor.
Bu açıdan ise salonun diğer odalara açılan kısmını görüyoruz. Burada salonun ferahlığının çok büyük olan giriş kısmıyla da vurgulandığını görüyoruz. Ayrıca salonun geneline hakim olan beyaz ve gri tonlarının arka odaya açılan siyah kapıyla kontrastlandığını da görmek mümkün. Hem odayla uyum sağlayıp, hem de ona renk katan desenli yastıklar da cabası.
Normalde evlerin koridor ya da hol kısımlarına çok özen gösterilmez ve buralar daha ziyade işlevsel mobilyalarla donatılır ya da tamamen boş bırakılır. Oysa bu evin genel havasını belirleyen küçük ve etkili dekoratif dokunuşlar koridorda da kendini gösteriyor ve mekâna damga vuruyor. Beyaz duvarlarla ahşap kapıların sıcaklık kattığı holde sağda görülen küçük heykelcik modern, sol tarafta duvara dayalı duran bastonla yerdeki sepet ise mekâna sıcak ve rustik bir hava katıyor.
Salonda gördüğümüz geniş pencereler yatak odasında da aynı ferahlığı hissetmemizi sağlarken, zemindeki laminant tercihi odanın lacivert vurgularıyla tam bir uyum sağlıyor. Evin tamamında olduğu gibi burada da girer girmez dikkati çeken bir orijinallik örneği olarak beyaz, kafes biçimindeki küçük sehpaları görüyoruz. Açık mavi tül perdeyle tamamlanan bu dekorasyon anlayışı ortaya son derece davetkâr, insanın hiç uyanmak istemeyeceği bir yatak odası çıkarıyor. Hafif ve rahatlatıcı.
Bu seçkin dairenin mutfağında ise endüstriyel görünümlü unsurların ahşap tezgâhla dengelendiğini ve ortaya hem kompakt, hem de kullanışlı bir mutfak çıktığını görüyoruz. Zemin, dolap ve duvarlarda evin genelinde gördüğümüz beyaz vurgusu aynen devam ederken, aydınlatma için tezgâh üstünde şık beyaz lambalara yer verilmiş. Tezgâh altındaki açık raflar ise kullanım kolaylığı açısından anlamlı.
Banyoda ise evin geri kalanında görmediğimiz tarzda, daha lüks bir görünümden yana tercih kullanılmış. Geniş ve dikine değil yatay konulan ayna, yarattığı optik illuzyonla odanın olduğundan büyük görünmesini sağlarken, zemin ve lavabodaki malzeme tercihi banyoya müthiş bir saflık ve asalet hissi getiriyor.
Diğer taraftaki kap kacak kısmında ise siyah, endüstriyel görünümlü lambalar kullanılmış. Bu mutfağı özel kılan unsur ise duvarların bir bölümünde uygulanmış olan beyaz tuğla görünümlü kaplama.
Evin salonundaki o güzelim tekli koltuklar ve modern sehpayla turumuzu sonlandıralım. Bu fotoğrafta da yeniden gördüğümüz gibi, bu evin tasarımı bize, illâ ki çılgınca ya da aşırı iddialı dekorasyon kararları almadan da bir evi kendine özgü, sıradışı ve göz alıcı kılmanın mümkün olduğunu gösteriyor. Önemli olan o küçük dokunuşları nerede ve nasıl uygulayacağınızı bilip, monotonluk tehlikesini bunlarla aşabilmek.
Peki siz bu evin dekorasyonunu nasıl buldunuz? Fikirlerinizi yorum kısmında bizimle paylaşabilirsiniz.