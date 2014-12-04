İstanbul'da modern ve aydınlık bir rezidans

Yeni aldığınız ya da kiraladığınız bir evi başatan aşağıya döşemek, evin dekorasyonuyla ilgili kararları evrmek elbette olabilecek en büyük kişisel zevklerden biridir. Ancak bu iş düşünüldüğü kadar da kolay değildir. Normalde çok güzel görünen bir eve yapacağınız ufacık bir aksesuar ilavesi ya da diyelim ki rustik tarza sahip bir oturma odasına çok beğendiğiniz için koyacağınız endüstriyel görünümlü metalik bir lamba bütün emeklerinizin boşa çıkmasına neden olabilir. O yüzden her işi olduğu gibi, kimi zaman bu işi de uzmanına bırakıp, ortaya çıkacak güzelliği beklemek belki de daha doğru. Bunu yapmak istemiyor ya da bütçeniz yetmiyorsa bile, işin uzmanlarının elinden çıkan örneklere bakıp, onlardan ilham ve fikir almanızın önünde hiçbir engel yok.

İşte bugün sizlere, ev dekorasyonu konusunda ilham verebilecek, İstanbul'un Etiler semtinde bulunan rüya gibi bir daireyi tanıtacağız. İç dekorasyon ve tasarımı Hande Köksal'a ait olan Hande Köksal Interiors firmasının elinden çıkan rezidans, genel anlamda modern çizgilerin belirleyici olduğu ama son derece zevkli ve zarif dekoratif unsurlar ve dokunuşlarla bir üst seviyeye çıkan bir ev. Buyrun bu güzelim evde küçük bir tura çıkalım: