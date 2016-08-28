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Eski püskü bir evden pırıl pırıl bir eve kusursuz dönüşüm

Özlem K. Özlem K.
Ca n'Aina i n'Albert, Aina Deyà _ architecture & design Aina Deyà _ architecture & design İskandinav Yemek Odası Masif Ahşap Ahşap rengi
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Kentsel dönüşüm adı altında berbat yıkımların yapıldığı bu günlerde, eski evlerin satın alınıp tadilat edilmeleri ve yeniden hayata döndürülmeleri hakikaten de saygı uyandıran bir eylem. Eski yapıların bakım altına alınması, onlara tekrar hayat verilmesi, kısacası bu yapıların iyileştirilmesi, değerlerimizin korunması anlamına da geliyor. Eski mahallelerin dokularını mümkün olduğunca korumak ve bu alanları residencelar ile doldurmamak bir anlamda kültürümüzü korumak demek. Residence'lar için şehirlerin her tarafında zaten fazlasıyla arazi var. 

Ne mutlu ki, eski evleri satn alıp komple tadilat yaptırarak mahalle yaşantısını ayakta tutmaya çalışan insanlar da, böyle projelere gönül vermiş, eski evleri ruhlarını kaybettirmeden onaran mimarlar da var. Ülkemizden örneklere homify sayfalarında tanık oluyoruz ancak bu seferki konuğumuz başka bir Akdeniz ülkesinden; İspanya'dan. Bugün, sayfamızda Mayorka (Palma de Mallorca) adasında konumlanan eski bir evin tadilatını inceleyeceğiz. Bu eski ev, bir Akdeniz yapısı olması sebebiyle oldukça tanıdık tipte, ülkemizde de benzerlerine rastlamak mümkün. Mimarlık ve tasarım ofisi Aina Deya tarafından gerçekleştirilen tadilat çalışması sonrası, bu eski püskü, bakımsız ev çağdaş, zarif, minimalist bir prensip ile dekore edilmiş şık bir eve dönüşüyor. Gelin fotoğrafları daha yakından inceleyelim.

Önce: Eski püskü bir ev

Ca n'Aina i n'Albert, Aina Deyà _ architecture & design Aina Deyà _ architecture & design
Aina Deyà _ architecture &amp; design

Aina Deyà _ architecture & design
Aina Deyà _ architecture &amp; design
Aina Deyà _ architecture & design

1885 yapımı olan konut 135 metrekarelik bir alana sahip, yani çok eski ve oldukça da geniş. Yapının dış cephesinden de anlaşılabileceği üzere, yapı bir dönem ikiye bölünmüş ve ayrı iki konut olarak kullanılmış. Bu konutlardan biri yaşına göre epey bakımlı ancak diğeri adeta dökülüyor. 

Sonra: Bütün ve yepyeni bir cephe

Ca n'Aina i n'Albert, Aina Deyà _ architecture & design Aina Deyà _ architecture & design Akdeniz Evler Aluminyum/Çinko Bej
Aina Deyà _ architecture &amp; design

Aina Deyà _ architecture & design
Aina Deyà _ architecture &amp; design
Aina Deyà _ architecture & design

Yapının iki parçaya bölünmüş ve yalnızca bir tarafında balkon bulunan eski cephesi komple yenilenmiş. Öncelikle balkon tüm cepheyi kapsıyacak şekilde büyültülmüş. Dikkatimizi çeken bir diğer büyük değişiklik ise tavanın ciddi oranda yükseltilmesi. Pencereler ile çatı arasındaki genişliğe bakarsanız, fark edebilirsiniz. Bunların dışında, kepenkler yenilenmiş, cephe çok açık bir lila tonuna boyanmış.

Önce: İç mekanların harabe hali

Ca n'Aina i n'Albert, Aina Deyà _ architecture & design Aina Deyà _ architecture & design
Aina Deyà _ architecture &amp; design

Aina Deyà _ architecture & design
Aina Deyà _ architecture &amp; design
Aina Deyà _ architecture & design

Konuta rustik bir hava katan tavan ahşapları harika ancak yapının tüm duvarları dökülmüş, berbat durumda. Bu haliyle konut oldukça da kasvetli görünüyor.

Sonra: Pırıl pırıl iç mekanlar

Ca n'Aina i n'Albert, Aina Deyà _ architecture & design Aina Deyà _ architecture & design İskandinav Oturma Odası Ahşap Ahşap rengi
Aina Deyà _ architecture &amp; design

Aina Deyà _ architecture & design
Aina Deyà _ architecture &amp; design
Aina Deyà _ architecture & design

Tavanın yükseltilmesi sayesinde konuta bir asma kat ilave edilmiş, tavan ahşapları da dahil tüm yüzeyler beyaza boyanmış, zemine ise açık bir renk tonuna sahip ahşap parke döşenmiş. Beyaz badana ve yüksek tavanlar mekanda müthiş ferah bir atmosfer oluşturmuş. Oturma odasında mor renkli bir köşe koltuk takımı tercih edilmiş.

Sonra: Asma kat

Ca n'Aina i n'Albert, Aina Deyà _ architecture & design Aina Deyà _ architecture & design İskandinav Çalışma Odası Ahşap Ahşap rengi
Aina Deyà _ architecture &amp; design

Aina Deyà _ architecture & design
Aina Deyà _ architecture &amp; design
Aina Deyà _ architecture & design

Yapının tavanının yükseltilmesiyle oluşturulan asma kat çalışma ve dinlenme alanı olarak dizayn edilmiş. Son derece sade ve işlevsel bir alan, gereksiz hiçbir eşya yok.

Sonra: Mutfak

Ca n'Aina i n'Albert, Aina Deyà _ architecture & design Aina Deyà _ architecture & design İskandinav Yemek Odası Masif Ahşap Ahşap rengi
Aina Deyà _ architecture &amp; design

Aina Deyà _ architecture & design
Aina Deyà _ architecture &amp; design
Aina Deyà _ architecture & design

Konutun yeni mutfağı muhteşem! Oldukça geniş bir alan ayrılan mutfak alanında da beyaz ve doğal ahşap renkleri damgasını vurmuş. Son derece geniş bir ada ünite ve duvar boyunca olan mutfak dolaplarının karşısında ahşap yemek masası yer alıyor. Ana ünitenin bir kenarı da kahvaltı barı olarak dizayn edilmiş ve yüksek bar sandalyeleri ile tamamlanmış.

Sonra: Banyo

Ca n'Aina i n'Albert, Aina Deyà _ architecture & design Aina Deyà _ architecture & design Akdeniz Banyo Arduvaz Gri
Aina Deyà _ architecture &amp; design

Aina Deyà _ architecture & design
Aina Deyà _ architecture &amp; design
Aina Deyà _ architecture & design

Yenilenen banyoda kullanılan toprak renklerinin rahatlatıcı etkisini hissetmemek mümkün değil. Çağdaş vitrifiye ve geniş bir ayna ile dekore edilen banyoda tamamen şeffaf, yarı açık bir duş kabini kullanılmış, duşun içine ise temizlik malzemlerini koymak için LED aydınlatmalı bir niş yapılmış. 

Bir turumuzun daha sonuna geldik. Benzer başka Önce & Sonra turmaru için üst menüde yer alan Dergi sayfamıza göz atmayı unutmayın. Ayrıca, banyo dekorasyonları ilginizi çekiyorsa, ’Küçük banyoları geniş göstermenin 6 sihirli ipucu’ başlıklı yazımızı okumanızı da tavisye ederiz. 

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