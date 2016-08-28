Eski püskü bir evden pırıl pırıl bir eve kusursuz dönüşüm

Kentsel dönüşüm adı altında berbat yıkımların yapıldığı bu günlerde, eski evlerin satın alınıp tadilat edilmeleri ve yeniden hayata döndürülmeleri hakikaten de saygı uyandıran bir eylem. Eski yapıların bakım altına alınması, onlara tekrar hayat verilmesi, kısacası bu yapıların iyileştirilmesi, değerlerimizin korunması anlamına da geliyor. Eski mahallelerin dokularını mümkün olduğunca korumak ve bu alanları residence lar ile doldurmamak bir anlamda kültürümüzü korumak demek. Residence'lar için şehirlerin her tarafında zaten fazlasıyla arazi var.

Ne mutlu ki, eski evleri satn alıp komple tadilat yaptırarak mahalle yaşantısını ayakta tutmaya çalışan insanlar da, böyle projelere gönül vermiş, eski evleri ruhlarını kaybettirmeden onaran mimarlar da var. Ülkemizden örneklere homify sayfalarında tanık oluyoruz ancak bu seferki konuğumuz başka bir Akdeniz ülkesinden; İspanya'dan. Bugün, sayfamızda Mayorka (Palma de Mallorca) adasında konumlanan eski bir evin tadilatını inceleyeceğiz. Bu eski ev, bir Akdeniz yapısı olması sebebiyle oldukça tanıdık tipte, ülkemizde de benzerlerine rastlamak mümkün. Mimarlık ve tasarım ofisi Aina Deya tarafından gerçekleştirilen tadilat çalışması sonrası, bu eski püskü, bakımsız ev çağdaş, zarif, minimalist bir prensip ile dekore edilmiş şık bir eve dönüşüyor. Gelin fotoğrafları daha yakından inceleyelim.