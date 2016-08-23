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Burçlara göre mutfaklar

Aydin Sanli Aydin Sanli
homify Modern Mutfak
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Burçlara inanır mısınız? İnanmayanlar için söylenebilecek bir şey yok ama inananlar bilir ki burçların zevklerimiz üzerinde de büyük etkisi vardır. Bugün size burçların dekorasyon zevklerimizi nasıl etkilediğini gösteren bir yazı kaleme aldık ve her burcu uygun mutfak modellerinden bir seçki hazırladık. Gelin bakalım yıldızınız sizin için nasıl bir mutfağı işaret ediyor.

Yengeç: Doğal ve tanıdık

APARTAMENTO 400m2 - AV BOA VIAGEM - RECIFE/PE, ROMERO DUARTE & ARQUITETOS ROMERO DUARTE & ARQUITETOS Modern Mutfak
ROMERO DUARTE &amp; ARQUITETOS

ROMERO DUARTE & ARQUITETOS
ROMERO DUARTE &amp; ARQUITETOS
ROMERO DUARTE & ARQUITETOS

Yengeçler aile hayatını ve daha açık tonları severler. Yengeçlerin bulunduğu mekanlarda bolca bitki bulunması onları rahatlatır. Bu mutfak tam bir yengecin zevklerine göre dekore edilmiş desek yeridir. Yumuşak tasarım çizgileri, beyaz renk ve romantik unsurların bulunduğu bir atmosfer. Mutfak adası da bu unsurlara çok yakışmış.

Koç: İşlevsellik ve ferahlık

homify Modern Mutfak
homify

homify
homify
homify

Koçlar çevrelerinde işlevselliğe önem verirler ve mutfakta da bu durum geçerlidir. Bu örnekte görülen mutfak her açıdan işlevsel bir mutfak ve bu yanıyla koçlara çok uygun. Yüksek tavanlar, tavan pencereleri, mutfağın geneline hakim beyaz renk de mutfağı oldukça ferah gösteriyor. Mutfak bu açıdan da koçlar için birebir.

Boğa: Vintaj ve konforlu

Varanda Gourmet | Campo Grande MS, Camila Tannous Arquitetura & Interiores Camila Tannous Arquitetura & Interiores Eklektik Mutfak
Camila Tannous Arquitetura &amp; Interiores

Camila Tannous Arquitetura & Interiores
Camila Tannous Arquitetura &amp; Interiores
Camila Tannous Arquitetura & Interiores

Boğalar konforun klasik tarzla birleştiği evleri severler. Bu resimde gördüğünüz mutfak da bu açıdan tam boğalara uygun bir mutfak. Modern tezgahın, rustik tarzda tuğla duvar ve fırınla harmanlandığı mutfak, yer döşemelerinde vintaj tarzla da dikkat çekiyor. 

İkizleri: Modern ve retro

Jd. Marajoara, Tikkanen arquitetura Tikkanen arquitetura Rustik Mutfak
Tikkanen arquitetura

Tikkanen arquitetura
Tikkanen arquitetura
Tikkanen arquitetura

Boğalar gibi ikizler de farklı tarzların bir araya geldiği evlere bayılır. Sürekli yaratıcılık peşinde koşan bu burçtaki insanlar, görsel olarak zengin bir çevreyle dinamik çözümleri bir araya getirmeyi severler. Bu renkli fayanslar ve özgün kırmızı tezgahıyla bu mutfak tam da ikizler burcuna göre. Alt dolaplar ise yine ikizlere uygun biçimde mutfağa retro bir hava kazandırıyor.

Aslan: Lüks

Retrofit Casa Swiss Park Campinas, Designer de Interiores e Paisagista Iara Kílaris Designer de Interiores e Paisagista Iara Kílaris Modern Mutfak
Designer de Interiores e Paisagista Iara Kílaris

Designer de Interiores e Paisagista Iara Kílaris
Designer de Interiores e Paisagista Iara Kílaris
Designer de Interiores e Paisagista Iara Kílaris

Aslanlar genelde lükse düşkündür. Bu nedenle bu mutfak aslan burçlarını büyüleyebilir. Beyaz renkli barın tasarımı mükemmel. Kırmızı tabureler ve metalik aydınlatma çözümleri barın sofistike havasını tamamlamış. Mutfaktaki tüm unsurların geometrik bütünlüğü tasarıma bir ritm katmış. 

Başak: Metodik düzenleme

Träume müssen bezahlbar sein, Schmidt Küchen Schmidt Küchen Modern Mutfak
Schmidt Küchen

Schmidt Küchen
Schmidt Küchen
Schmidt Küchen

Başak burçları düzenlemeyi sevmeleriyle tanınırlar. Bu nedenle farklı raf ve bölmelere sahip bir mutfak adası seçtik. Beyaz parçalar ve seramik zemin de düzeni seven başak burçlarına hitap ediyor.

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Terazi: Rafine ve zarif

Eigentijdse bungalow, Lab32 architecten Lab32 architecten Modern Mutfak
Lab32 architecten

Lab32 architecten
Lab32 architecten
Lab32 architecten

Teraziler tasarıma ve zarif ayrıntılara değer verir. Bu nedenle bu mutfak da tam onların hoşuna gidecek cinsten. Mutfakta zamanın ötesinde bir tasarım harmanlaması var. Siyah ve beyazın harmanı çok hoş bir klasik alan yaratmış. Şık avize de bu güzelliği taçlandırmış.

Akrep: Pratik ve minimalist

Numero Uno, doimo cucine doimo cucine Modern Mutfak
doimo cucine

doimo cucine
doimo cucine
doimo cucine

Akrepler güçlü kişilikleriyle tanınırlar. Dekorasyona gelince onlar için başat özellik işlevselliktir. Bu mutfakta da işlevsellik adına her şeyi bulmak mümkün.

Yay: Eğlenceli ve soyal

_IN Panamby, ARQ_IN ARQ_IN Modern Mutfak
ARQ_IN

ARQ_IN
ARQ_IN
ARQ_IN

Yay burcu insanları eğlencelidir. Arkadaşları ve aileleriyle sosyalleşebilecekleri alanları severler. Bu nedenle bu mutfak yaylar için iyi bir seçim. Çeşitli renklerle canlandırılan gerçek bir sosyalleşme alanı.

Oğlak: Dışarıyla bağlantı şart

Hillside Farm Kitchen Two DUA Architecture LLP Modern Mutfak
DUA Architecture LLP

Hillside Farm Kitchen Two

DUA Architecture LLP
DUA Architecture LLP
DUA Architecture LLP

Oğlaklar geniş ve açık alanları severler. Bu mutfak da bu yüzden tam onlara göre. Yüksek tavanlı, açık renkli ve geniş pencereler sayesinde dışarıyla çok güçlü bir başı olan bir mutfak geniş ve açık alanları sevenler için elbette birebir.

Kova: Karakter ve tasarım

Nowoczesny dom w podwarszawskiej miejscowości, Michał Młynarczyk Fotograf Wnętrz Michał Młynarczyk Fotograf Wnętrz Modern Mutfak
Michał Młynarczyk Fotograf Wnętrz

Michał Młynarczyk Fotograf Wnętrz
Michał Młynarczyk Fotograf Wnętrz
Michał Młynarczyk Fotograf Wnętrz

Kovalar modern tasarıma bayılır. Bu mutfak geniş dolapları ve metal parçalarıyla mutfağın modern havasını güçlendiriyor. Işık tasarımı da son derece modern.

Balık: Yaratıcı ve işlevsel

Bespoke Kitchen designed by Holloways of Ludlow Holloways of Ludlow Bespoke Kitchens & Cabinetry Modern Mutfak
Holloways of Ludlow Bespoke Kitchens &amp; Cabinetry

Bespoke Kitchen designed by Holloways of Ludlow

Holloways of Ludlow Bespoke Kitchens & Cabinetry
Holloways of Ludlow Bespoke Kitchens &amp; Cabinetry
Holloways of Ludlow Bespoke Kitchens & Cabinetry

Son olarak Balık burcundayız. Balıklar yaratıcılığa çok önem verir. Bunun yanı sıra işlevsellik de onlar için önemlidir. Bu mutfak tam da onların isteklerini karşılar cinsten. Kırmızı ve siyahın birleşimi, mutfağı oluşturan unsurların yaratıcı tasarımları bir balığı mutlu etmek için yeterli.

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