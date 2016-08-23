Burçlara göre mutfaklar

Burçlara inanır mısınız? İnanmayanlar için söylenebilecek bir şey yok ama inananlar bilir ki burçların zevklerimiz üzerinde de büyük etkisi vardır. Bugün size burçların dekorasyon zevklerimizi nasıl etkilediğini gösteren bir yazı kaleme aldık ve her burcu uygun mutfak modellerinden bir seçki hazırladık. Gelin bakalım yıldızınız sizin için nasıl bir mutfağı işaret ediyor.
Yengeçler aile hayatını ve daha açık tonları severler. Yengeçlerin bulunduğu mekanlarda bolca bitki bulunması onları rahatlatır. Bu mutfak tam bir yengecin zevklerine göre dekore edilmiş desek yeridir. Yumuşak tasarım çizgileri, beyaz renk ve romantik unsurların bulunduğu bir atmosfer. Mutfak adası da bu unsurlara çok yakışmış.
Koçlar çevrelerinde işlevselliğe önem verirler ve mutfakta da bu durum geçerlidir. Bu örnekte görülen mutfak her açıdan işlevsel bir mutfak ve bu yanıyla koçlara çok uygun. Yüksek tavanlar, tavan pencereleri, mutfağın geneline hakim beyaz renk de mutfağı oldukça ferah gösteriyor. Mutfak bu açıdan da koçlar için birebir.
Boğalar konforun klasik tarzla birleştiği evleri severler. Bu resimde gördüğünüz mutfak da bu açıdan tam boğalara uygun bir mutfak. Modern tezgahın, rustik tarzda tuğla duvar ve fırınla harmanlandığı mutfak, yer döşemelerinde vintaj tarzla da dikkat çekiyor.
Boğalar gibi ikizler de farklı tarzların bir araya geldiği evlere bayılır. Sürekli yaratıcılık peşinde koşan bu burçtaki insanlar, görsel olarak zengin bir çevreyle dinamik çözümleri bir araya getirmeyi severler. Bu renkli fayanslar ve özgün kırmızı tezgahıyla bu mutfak tam da ikizler burcuna göre. Alt dolaplar ise yine ikizlere uygun biçimde mutfağa retro bir hava kazandırıyor.
Aslanlar genelde lükse düşkündür. Bu nedenle bu mutfak aslan burçlarını büyüleyebilir. Beyaz renkli barın tasarımı mükemmel. Kırmızı tabureler ve metalik aydınlatma çözümleri barın sofistike havasını tamamlamış. Mutfaktaki tüm unsurların geometrik bütünlüğü tasarıma bir ritm katmış.
Başak burçları düzenlemeyi sevmeleriyle tanınırlar. Bu nedenle farklı raf ve bölmelere sahip bir mutfak adası seçtik. Beyaz parçalar ve seramik zemin de düzeni seven başak burçlarına hitap ediyor.
Teraziler tasarıma ve zarif ayrıntılara değer verir. Bu nedenle bu mutfak da tam onların hoşuna gidecek cinsten. Mutfakta zamanın ötesinde bir tasarım harmanlaması var. Siyah ve beyazın harmanı çok hoş bir klasik alan yaratmış. Şık avize de bu güzelliği taçlandırmış.
Akrepler güçlü kişilikleriyle tanınırlar. Dekorasyona gelince onlar için başat özellik işlevselliktir. Bu mutfakta da işlevsellik adına her şeyi bulmak mümkün.
Yay burcu insanları eğlencelidir. Arkadaşları ve aileleriyle sosyalleşebilecekleri alanları severler. Bu nedenle bu mutfak yaylar için iyi bir seçim. Çeşitli renklerle canlandırılan gerçek bir sosyalleşme alanı.
Oğlaklar geniş ve açık alanları severler. Bu mutfak da bu yüzden tam onlara göre. Yüksek tavanlı, açık renkli ve geniş pencereler sayesinde dışarıyla çok güçlü bir başı olan bir mutfak geniş ve açık alanları sevenler için elbette birebir.
Kovalar modern tasarıma bayılır. Bu mutfak geniş dolapları ve metal parçalarıyla mutfağın modern havasını güçlendiriyor. Işık tasarımı da son derece modern.
Son olarak Balık burcundayız. Balıklar yaratıcılığa çok önem verir. Bunun yanı sıra işlevsellik de onlar için önemlidir. Bu mutfak tam da onların isteklerini karşılar cinsten. Kırmızı ve siyahın birleşimi, mutfağı oluşturan unsurların yaratıcı tasarımları bir balığı mutlu etmek için yeterli.