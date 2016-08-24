10 sıra dışı gardırop modeli

Her şeyiyle yeterli bir gardırobu kim hayal etmez. Raflar, gözler ve çekmecelerle tüm eşyaların sığabileceği ve can sıkıntısına neden olmayacak bir gardırop herkesin hakkı. Ama maalesef gerçekler böyle işlemiyor ve herkes bu kadar şanslı olamıyor. Gardırobun yeterliliği biraz da içinde bulunduğu odanın planına bağlı. Odanın planı tüm eşyalarınızı alacak bir gardıroba izin vermeyebilir. Ancak tasarımcılar bu sıkıntı üzerinde yoğun çaba sarf ediyor. Küçük odalara uygun gayet işlevsel gardıroplar üretiyorlar. Bugün size küçük evlere bile uygulanabilecek gardıroğ ve depolama çözümlerinden bir derleme yaptık. Bu 10 farklı gardırop modeli size de ilham verebilir. Haydi gelin tasarım harikası gardırop modellerine hep birlikte bakalım.
Bu gardırop makyaj masasıyla birleştirilmiş ve yerden tasarruf sağlanmış. Bir kapakla kapatıldığı açık bırakılarak odanın geniş görünmesini de sağlayabiliyor. Gardıropta her şeyin düzenli biçimde depolanması için tüm ayrıntılar düşünülmüş. Çekmeceler, bölmeler ve askılar. Hatta gardırop dışına çıkılarak kalan duvarlar da raflarla donatılmış.
Bu gardıropta üç bölme bulunuyor. Biri asılacak kıyafetler için askının olduğu, bir çekmecelerle dolu, biri de yine bir askı ve çekmecelerden oluşan bir bölüm. Bu mantıkla yerinize uygun biçimde bu bölümlerden ekleyip çıkarabilirsiniz.
Gardırobun içi kadar nereye yerleştirildiği de önemli. Evin atıl kalan bölümlerinin gardırop olarak kullanılması yerden bir hayli tasarruf sağlıyor. Bu gardıropta çatı altına yerleştirilmiş ve çatı camıyla aydınlatılmış. Evin diğer bölümlerine uygun olarak beyazın tercih edildiği gardırop tarz sahibi bir görüntüye sahip.
Gardırobunu yerleştirirken marangozunuzla en uygun yer konusundan fikir alışverişinde bulunun.
Her dairede ölü köşeler vardır. Her gün gördüğünüz bu alanlar işlevsiz biçimde öylece durur. Ancak bu yer israfını kaldıramayacak daireler var. Küçük dairelerde en küçük alan bile önem taşır. Bu gardırp da böyle bir mantıkla evin atıl alanlarından birine yapılmış.
Özellikle öğrenci evlerinde alan çok kıymetlidir. Küçük olan bu dairelerde yeni çözümlere ihtiyaç vardır. Bu resimde de tam bir öğrenci evine uygun olarak tüm mobilyalar bir araya getirilip, işlevsel bir sistem kurulmuş. Yatağın altındaki çekmece askısıyla gardırop işlevi görüyor.
Hiçbir duvara yaslanmayan, bağımsız ve sıra dışı bir gardırop modeliyle karşı karşıyayız. Aslını söylemek gerekirse bu bir gardırop değil, bir ayakkabı dolabı. Kademeli olarak yükselen raflarıyla dolaba mümkün olduğunca ayakkabı sığdırmak mümkün. Dolabın yanları da kravat askısı olarak işlev görüyor.
Eğer gardırobun tüm bölmeleri ve çekmeceleri doluysa, duvarları gardıroba dönüştürmek çok iyi bir fikir gibi görünüyor. Resimde de görüldüğü gibi duvarlara çok şık askılar asılarak daha fazla kıyafetin yerleştirilmesi sağlanmış. Artık ceketlere ve çantalara yer kalmadı diye dert etmeye gerek yok.
Yine bu gardıropta da alanın etkin kullanımına şahit oluyoruz. Merdiven boşluğuna yerleştirilen gardırop oldukça şık ve tarz sahibi görünüyor. Aynalı kapağı sayesinde gardıroptan alınan kıyafetleri denemek mümkün. Gardırobun en dikkat çekici yanlarından biri de basamaklı ayakkabı rafı.
Çatı altı da gardırobu yerleştirmek için iyi bir yer. Bu örnekte de bunu görüyoruz. Duvarlarla uyumlu biçimde beyaz renkte seçilen gardıropta çekmeceler ve raylı askılar bolca depolama alanı sunuyor.
Gardırobu komple bir aynanın ardına gizlemek de bulunduğu odanın geniş görünmesinde etkili bir faktör. Ayna alanı geniş gösterirken, aynalı sürgülü kapı çekildiğinde ortaya gardırop çıkıyor. Bu örnekte aynanın odayı nasıl genişlettiğine şahit oluyoruz.
Geniş bir yatak odanız var ve giyinme odası yapmayı planlıyorsanız bu yazı tam size göre.