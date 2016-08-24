10 sıra dışı gardırop modeli

Her şeyiyle yeterli bir gardırobu kim hayal etmez. Raflar, gözler ve çekmecelerle tüm eşyaların sığabileceği ve can sıkıntısına neden olmayacak bir gardırop herkesin hakkı. Ama maalesef gerçekler böyle işlemiyor ve herkes bu kadar şanslı olamıyor. Gardırobun yeterliliği biraz da içinde bulunduğu odanın planına bağlı. Odanın planı tüm eşyalarınızı alacak bir gardıroba izin vermeyebilir. Ancak tasarımcılar bu sıkıntı üzerinde yoğun çaba sarf ediyor. Küçük odalara uygun gayet işlevsel gardıroplar üretiyorlar. Bugün size küçük evlere bile uygulanabilecek gardıroğ ve depolama çözümlerinden bir derleme yaptık. Bu 10 farklı gardırop modeli size de ilham verebilir. Haydi gelin tasarım harikası gardırop modellerine hep birlikte bakalım.