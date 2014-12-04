Yataktan çıkmamak için 7 neden

Ortalama bir insanın günde sekiz saat uyuduğu düşünüldüğünde hayatımızın büyük kısmının uykuda geçtiğini söyleyebiliriz. 78 yaşında birinin 230.000 saati, yani 26 yılı uykuda geçiyor. Yani hayatımızın üçte birini yatakodasında harcıyoruz. Böylece yatak odasını evin en rahat odasına dönüştürme isteğimizin mantığı da ortaya çıkıyor.
Rahat bir yatak, uyumamıza yardımcı olacak renk tonları ve bizi rahatlatacak dekorasyon aksesuarları seçmek iyi bir uyku için gereken unsurlar. Bazıları daha kolay uyanmak için açık renk tonlarını tercih ederken, bazıları daha kolay uykuya dalabilmek için koyu renkleri tercih eder. Odanıza karakter kazandırmak için çok fazla dekorasyona başvurabilir, ya da uykuya daha kolay dalmak için minimalist bir tarzı benimseyebilirsiniz. Hangisini tercih ederseniz edin hayatınızın, sonuç olarak hayatınızın büyük bölümünü geçireceğiniz oda sizi yansıtmalıdır. Bu yazıda ele alacağımız yatakta kalmak için yedi sebep saatinizin erteleme düğmesine bir kez daha basmanızı ya da gelecek hafta sonu daha fazla uyumanızı sağlayacaktır.
Zamanımızın çoğu yatakta uyuyarak geçtiğine göre size en uygun yatağı bulmak için zaman ve para harcamak önemli hale geliyor. Konforlu yatak nasıl olmalı sorusuna verilen yanıtlar sizi yanıltıp ya çok ya da sert çok yumuşak yataklara yöneltmesin. Çok sert yataklar bası noktalarına baskı yaparken, çok yumuşak yataklar ise vücuda gereken desteği sağlayamıyor. Vücudumuz uyurken kendisini iyileştirir bu yüzden bir sonraki güne hazır uyanmak için derin bir uykuya ihtiyaç duyduğumuzu unutmamak gerek. Yaylı yatağın mı yoksa lateks yatağın mı size iyi geleceğine karar verin.
Bir bardak çay ve iyi bir kitap eşliğinde yatakta tembellik etmek gibisi yoktur. Bu tembelliği hak etmek için çok çalıştıysanız, kendinizi kötü hissetmeyin. Yatakta kitap okumayı seviyorsanız, sırtınızı iyi destekleyin ve odayı iyi aydınlatın ki gözlerinize zarar vermeyin.
Ne kadar çok yastık olursa o kadar iyi. Yastık yatakta geçirilen zamanı daha konforlu hale getirir. Fransız iç mimarlık şirketi Scenes D'interieur rahat uyuyabileceğiniz yatak odaları tasarlama işini iyi biliyor. İrili ufaklı yastıklar, pastel tonlarda yumuşak keten kumaşlar, hoş bir aydınlatma ve rustik unsurlara sahip bu yatak odası da bizi rahat bir uykuya davet ediyor.
Nerdeyse hayatımızın üçte biri uyuyarak geçiyor. Uyku öncesi ve sonrası vakitleri de hesaba katarsak yatak odasında geçirilen zaman daha da artıyor. Yatak odası iyi bir uykuya olanak tanıyıp sizi rahatlatmalı. Bu yüzden de size özel olmalı. Alman tasarım şirketi OkinLab imzalı bu nadide oda da ev sahibinin karakterini yansıtıyor. Bir kutuya benzeyen yatak tasarımı, duvarlarda yataktaki dokuyla uyum sağlayan doku ve ilginç tasarımlı lavabolar, nerdeyse ilgimizin deniz manzaralı resimden tamamen kopmasını sağlıyor. Bu kadar hoş bir yatak odasından çıkmak çok kolay olmasa gerek.
İnternetin yaygın kullanımı ofiste daha az zaman geçirerek de işleri halledebilmemize olanak tanıyor. Siz de evden çalışacak kadar şanslı olanlardan biriyseniz, laptopunuzu alın ve yatağa uzanın. Yatakta kitap okurken dikkat ettiğiniz hususlara yatakta çalışırken de dikkat etmelisiniz. Sırtınızı iyi desteklediğinizden ve odayı iyi aydınlattığınızdan emin olun. Ne kadar iyi desteklerseniz detskleyin, belinizin sağlıklı olması için kesinlikle tüm günü yatakta geçirmenizi tavsiye etmiyoruz.
Yatakta film ya da televizyon izlemek zihninizin şalterini kapatıp, uykudan önce rahatlamak için iyi bir yoldur. Bu hava kötüyse, gün içinde de tercih edilebilecek mantıklı bir faaliyet olabilir. Bunun için televizyonu koyacağınız yeri iyi seçmelisiniz ki, pencereden yansıyan ışık ekranda parlamasın. Bu iyi döşenmiş yatak odasında perdeleri kapatmadan televizyon izleyebiliyor ve hem güneş ışığının odanıza dolmasına izin veriyor, hem de televizyon ekranındaki parlamayı önleyebiliyorsunuz.
Herkese uymasa da, yer seviyesinde uyumanın bir çok faydası olduğu söylenir. Bu şekilde uyumak postur bozuklarını düzeltir, kan dolaşımını destekler, bel ve boyun ağrılarını önler. Atalarımız bugünkü gibi konforlu yatakları yoktu ve bugün bizim uyuduğumuzdan daha fazla uyuyorlardı. Ama siz yine de karyola ve bazayı kaldırırken profesyonel birinden tavsiye alın.