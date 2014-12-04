Yataktan çıkmamak için 7 neden

Ortalama bir insanın günde sekiz saat uyuduğu düşünüldüğünde hayatımızın büyük kısmının uykuda geçtiğini söyleyebiliriz. 78 yaşında birinin 230.000 saati, yani 26 yılı uykuda geçiyor. Yani hayatımızın üçte birini yatakodasında harcıyoruz. Böylece yatak odasını evin en rahat odasına dönüştürme isteğimizin mantığı da ortaya çıkıyor.

Rahat bir yatak, uyumamıza yardımcı olacak renk tonları ve bizi rahatlatacak dekorasyon aksesuarları seçmek iyi bir uyku için gereken unsurlar. Bazıları daha kolay uyanmak için açık renk tonlarını tercih ederken, bazıları daha kolay uykuya dalabilmek için koyu renkleri tercih eder. Odanıza karakter kazandırmak için çok fazla dekorasyona başvurabilir, ya da uykuya daha kolay dalmak için minimalist bir tarzı benimseyebilirsiniz. Hangisini tercih ederseniz edin hayatınızın, sonuç olarak hayatınızın büyük bölümünü geçireceğiniz oda sizi yansıtmalıdır. Bu yazıda ele alacağımız yatakta kalmak için yedi sebep saatinizin erteleme düğmesine bir kez daha basmanızı ya da gelecek hafta sonu daha fazla uyumanızı sağlayacaktır.