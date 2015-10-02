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Farklı yatak odası modelleri

ümit atdağ ümit atdağ
Casa Folha, Mareines+Patalano Arquitetura Mareines+Patalano Arquitetura Tropikal Yatak Odası
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Yaşanabilir bir yatak odası sahibi olmak, modern akımlarla dekore edilmiş bir yatak odasında yatakta kahvaltı keyfi yaşamak istemez misiniz?  Evet  bende modern bir yatak odası modeli sahibi olmak istiyorum diyorsanız yeni ve modern yatak odası modellerimize bir göz atmalı ve kişiliğinizle örtüşen modellerimizle yatak odalarınızı dekore etmelisiniz. Günümüzde yatak odası modelleri; klasik modelleri, vintage modeller, minimalist modeller olarak evlerimizde yer alıyor. Mobilya teknolojisinin ve tekstil teknolojisinin gelişmesi ve birbiri içinde birleşmesi ile yeni tasarım  yatak odası modelleri ile karşımıza çıkmaktadır. Yaş gruplarına göre farklı farklı modeller tasarlanmış, renk olarak yaş gruplarına özel modern yatak odası modelleri ile kullanıcıların dekorasyonlarında yerlerini almıştır.

Evlerinize yatak odası modeli beğenirken dikkat etmeniz gereken önemli bir kaç nokta vardır. Bu noktalar, yatak odası modellerinin tasarlandığı odaların büyüklükleri, odaların geometrik şekilleri, oda içinde yer alacak yatak odası mobilyaları, yatak odası mobilyalarının yapıldığı malzemeler, kullanıcıların yatak odasında olmasını istedikleri mobilyalar ve yatak modelleri gibi noktalara dikkat etmeniz gereklidir. Bu püf noktalarına dikkat ederek kişiliğinize özel tarzınızı yansıtan ve modern yatak odası modelleri ile evinizi dekore edebilir, yatak odalarınızı kendinize özel olarak dizayn edebilirsiniz. Yatak odası dekorasyonu yapan dekorasyon firmalarından yardım aldığınızda size sunacakları standart yatak odası modellerinin yerine Homify yatak odası modellerini inceleyerek kendi kişiliğinizi yansıtan, tarzınıza uyan, ihtiyaçlarınızı karşılayan ve zevkinize özel yatak odası modelleri beğenebilir veya istediğiniz özelliklere sahip yatak odası modelleri haline getirebilirsiniz.

Yatak odası modeli olarak ister ahşap kaplanmış bir yatak odasına göre ahşap özellikleri yoğunlukta olan bir yatak odası modeli, sade renklere haiz yatak takımı ile özdeş olan yatak takımı modelleri, küçük hacimlere sahip yatak odaları için  yapılmış ve tasarlanmış hem yatak odası hem kitaplık hem de yatak dolapları olarak dekore edebileceğiniz yatak odası modelleri, kral tahtını andıran yatak takımları ile dekore edilmiş yatak odası modelleri, modern akımlar ve renkler ile bezenmiş yatak odası takımları ve yatak odası modelleri, yatak odası mobilyaları ile dekore edilmiş yatak odası modellerinden biri ile evlerinizi zenginleştirebilir dekorasyonlar ile farklı yatak odalarına sahip olabilirsiniz.

Modern yatak odası dekorasyonlarında çokça tercih edilen ve özellikle doğallık vermesi istenildiği için bambu kamışının kullanıldığı yatak ve karyola takımlarının yer aldığı yatak odası modelleri ile görsel, şık ve zarif yatak odaları sahibi olabilir ve perde dekorasyonlarının yatak modellerine göre yapılması ile muhteşem bir görselliğe sahip yatak odası dekorasyonlarına sahip olabilirsiniz. 

Ahşap yatak odası modelleri

Casa Basaltica, grupoarquitectura grupoarquitectura Minimalist Yatak Odası
grupoarquitectura

grupoarquitectura
grupoarquitectura
grupoarquitectura

Yatak odanızı beton duvarlardan kurtarıp ahşaplar ile donatarak yer döşemeleri ile hem uyumlu hem de ahşap dokusuna uygun olan bir yatak odası modeli oluşturabilirsiniz. Seçeceğiniz yatak takımının rengini ahşap kaplama ve yer döşemesi renklerine aykırı ve zıt renklerde seçerek tezatlık oluşturabilirsiniz. Yatak odasına seçeceğiniz yatak odası mobilyaları ile yatak odanızı zenginleştirebilirsiniz. Yatak odası duvarlarınıza kapladığınız ahşaplara yapacağınız ahşap duvar raflarını süslemelerinizi, resim tablolarınızı, biblolarınızı koyabilirsiniz. Yatak odası için seçeceğiniz tüylü halılar ile modern yatak odası modeli tasarlamış olursunuz.

Aykırı yatak odası modelleri

Quintana 4598, IR arquitectura IR arquitectura Modern Yatak Odası Ahşap Beyaz
IR arquitectura

IR arquitectura
IR arquitectura
IR arquitectura

Yatak odası için ayıracağınız  odalar küçük ise resimdeki örnek gibi bir yatak odası modeli tercih edebilirsiniz. Bir tarafı yatak odası dolabı olan diğer tarafı da yüksek yatak olarak tasarlanmış yatak odası gardıropları ile yatak odanızı hem kullanışlı bir hale getirebilir hem de küçük hacimlerden kullanışlı bir yatak odası yaratabilirsiniz. Yatak odası modeli seçerken dikkat edeceğini önemli noktalardan biri olan yatak odası hacmi ve boyutunu dikkate alarak örnek resimdeki gibi bir yatak odası dekorasyonu yapabilirsiniz. Yatak odası modeli seçerken dikkat edeceğiniz bir diğer nokta da renk seçimidir. Renk seçimi yaparken kişiliğinizi yansıtan, tarzınıza uyan renkler seçmeniz yatak odalarınızın daha canlı ve daha ferah olmasını sağlayacaktır.

Kral tahtı modelleri

Engel & Voelkers Bodrum, Engel & Völkers Bodrum Engel & Völkers Bodrum Modern Yatak Odası
Engel &amp; Völkers Bodrum

Engel & Voelkers Bodrum

Engel & Völkers Bodrum
Engel &amp; Völkers Bodrum
Engel & Völkers Bodrum

Yatak odalarınızı daha özel hale getirmek isteyenlerden misiniz ? O zaman yandaki resimde yer alan örnek yatak odası modelini tercih edebilir ve kendinize özel bir kral tahtı yatak odası modeli uygulayabilirsiniz. Yerden 40 cm yüksekte ahşap yatak veya karyola modeli ile köşelerinden çıkan direkleri tüller ile birleştirip kendinize özel kral tahtı yatak modelinizi yapmış olursunuz.  Yatak odası duvar ve yer döşemelerinizi yatak modeline uygun seçerek estetik ve özel bir yatak odası modeli uygulamış olursunuz.

Yatak odası mobilyaları

homify Modern Yatak Odası Ahşap Bej
homify

homify
homify
homify

Yatak odası dekorasyonlarında uygulama yapılacak yatak odası hacmi büyük ise yatak dışında yatak odası mobilyaları da seçmek ve mobilyalı bir yatak odası uygulaması yapmaz zorundasınız. Örnek resimdeki gibi hem yatak renklerine uygun hem de mobilya olarak bir birini tamamlayan modeller ile yatak odası modeli seçerek estetik ve zarif bir yatak odası modeli seçmiş olursunuz. Karyola olarak ahşaptan yapılmış bir karyola tercihi, ahşap komidin ve yer döşemeleri ile muhteşem görsellikte bir yatak odası modeliniz olacaktır. Sizlerde benzer bir yatak odası modeli uygulaması yapmak isterseniz resimdeki gibi bir dekorasyon yapabilirsiniz.

Yalınlığın hakimiyeti

Авеню 77-11, ООО "Студио-ТА" ООО 'Студио-ТА' Eklektik Yatak Odası
ООО <q>Студио-ТА</q>

ООО "Студио-ТА"
ООО <q>Студио-ТА</q>
ООО "Студио-ТА"

Yatak odalarınız büyük veya geniş de olsa yalın dekorasyonlardan hoşlanıyorsanız resimdeki yatak odası modeli dekorasyonuna uygun bir yatak odası modeli seçebilirsiniz. Sade bir yatak ve bir televizyondan oluşan yatak odası modelinin yanına pencere kenarına koyacağınız tek kişilik oturma koltukları ile hoş ve zarif bir yatak odası modeli yapmış olursunuz. Duvar renkleri ve yer döşemeleri kişiliğinize özel ve tarzınızı yansıtan renklerde olduğunda zarif bir yatak odası sahibi olmuş olursunuz.

Renklerin dansı

homify Modern Yatak Odası
homify

homify
homify
homify

Renklerin yoğun kullanıldığı dekorasyonları seviyorsanız resimdeki gibi bir yatak odası dekorasyonu uygulaması yapabilirsiniz. Aykırı aksesuarları kullanarak yatak odalarınıza farklılık kazandırabilir klasik yatak odası modellerinin yanında çok farklı ve aykırı bir yatak odası sahibi olabilirsiniz. 

Ev projenizle ilgili yardıma mı ihtiyacınız var?
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Ahşabın estatiği

Casa Folha, Mareines+Patalano Arquitetura Mareines+Patalano Arquitetura Tropikal Yatak Odası
Mareines+Patalano Arquitetura

Mareines+Patalano Arquitetura
Mareines+Patalano Arquitetura
Mareines+Patalano Arquitetura

Çatı katınızı yatak odası olarak dekore etmek istiyorsanız size özel olacak şekilde tamamen ahşap olan yatak odası modellerini uygulayabilirsiniz. Yandaki örnek resimde yer alan ahşap yatak odası modelini veya benzerini uygulayabilir, tamamen ahşap kullanarak doğal ve estetik bir yatak odasına sahip olabilirsiniz. Yatak odalarında istenilen sadeliği ve zarifliği ahşapları kullanarak yakalamış olursunuz.

Yeşil ile ahşabın birleşimi

Oakland Bedroom Collection The Cotswold Company Kırsal Yatak Odası Ahşap
The Cotswold Company

Oakland Bedroom Collection

The Cotswold Company
The Cotswold Company
The Cotswold Company

Yatak odalarında olması istenilen en güzel nesnelerden biri de taze mevsim bitkileridir. Bu sayede yatak odalarına doğallık kazandırılmış olursunuz. Örnek resimdeki gibi bambudan yapılmış yatak odası takımı yeşil mevsimlik bitki saksıları ile birleştirilmiş ve ortaya doğal bir yatak odası modeli çıkarılmış. Sizlerde yatak odalarında doğallıktan ya iseniz benzer bir yatak odası modeli uygulayabilirsiniz.

Foksiyonellik ve yatak odaları

ELK Comfort 164 Trendline, ELK Fertighaus GmbH ELK Fertighaus GmbH Modern Yatak Odası
ELK Fertighaus GmbH

ELK Fertighaus GmbH
ELK Fertighaus GmbH
ELK Fertighaus GmbH

Yatak odalarının fonksiyonel olmasını isteyenlerdenseniz örnek resimdeki yatak odası modeli tam size göre. Kitap okumayı seven ve baş ucu kitaplarından vazgeçemeyenlerdenseniz. yatak odalarınıza bir kitaplık veya kitap raflarından oluşan bir duvar süslemesi koymanız gerekebilir. Bunun yerine resimdeki gibi yatak baş ucu bazasının arkasını kitaplık şeklinde tasarlayıp uygulayarak  yatak odası kitaplığı sorununa çözüm bulmuş olursunuz. Yatak odalarının dekoratif ve estetik olarak dekore etmek isteyenler için perde, yatak odası modeli ve yer döşemeleri bir birleri ile uyumlu olmalı ve tarzınızı yansıtmalıdır. Kişiliğinize uymayan yatak odası modelleri seçtiğinizde içinize sinmeyen bir yatak odası modeli uygulamış olursunuz.

Bebek odası duvar süsleri için en güzel örnekler
Bu yatak odası modellerini siz nasıl buldunuz?

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