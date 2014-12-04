Kırlent seçimi ve en güzel kırlent kılıfları

Eskilerin bir lafı vardır azı karar çoğu zarar diye. Bu laf pek çok şeye olduğu gibi iç mimariye de uygulanabilir. Son yılarda çok renklilik ve çok desenlilik moda ve tasarım dünyasında yükselişte. Ama bunlar çok kolay uygulanabilir trendler değil. İş sadece renk ve desen seçmekle bitmiyor. Uyum, oran ve simetri gibi unsurlara da dikkat edilmesi gerekiyor ki, bir renk ve desenin diğerlerine üstünlük sağlayıp tüm odayı domine etmesine engel olalım. Dengeli bir oda yaratmaya çalışırken, karmakarışık bir oda yaratma riski her zaman mevcut.

Bu durum kırlent seçerken de geçerli. Çoğu zaman bu küçücük parçaları seçmek çok zor bir hale gelebiliyor. Dikkat edilmesi gereken pek çok şey var. Şu soruları sormak bu açıdan önemli:

- Odayı renklendirmeye mi çalışıyorsunuz?

- Oda aydınlık ve havadar mı, küçük ve karanlık mı?

- Ev nerede? Deniz kenarında mı, kırda mı, şehirde mi?

- Odada birbiriyle uyumsuzluk yaratacak renk ve desenler kullanılmış mı?

- Kontrast mı yoksa bir denge mi yaratmaya çalışıyorsunuz?

-Nasıl bir tarz yaratmaya çalışıyorsunuz? Modern mi? Klasik mi? Eklektik mi?

Ne istediğinize tam karar verirseniz, kırlent seçimini kolaylaştırabilirsiniz. Bu yazıda kırlent seçiminde size rehberlik edecek bazı noktalara değineceğiz.