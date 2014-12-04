Kırlent seçimi ve en güzel kırlent kılıfları

Eskilerin bir lafı vardır
azı karar çoğu zarar diye. Bu laf pek çok şeye olduğu gibi iç mimariye de uygulanabilir. Son yılarda
çok renklilik ve çok desenlilik moda ve tasarım dünyasında yükselişte. Ama
bunlar çok kolay uygulanabilir trendler değil. İş sadece renk ve desen seçmekle
bitmiyor. Uyum, oran ve simetri gibi unsurlara da dikkat edilmesi gerekiyor ki,
bir renk ve desenin diğerlerine üstünlük sağlayıp tüm odayı domine etmesine
engel olalım. Dengeli bir oda yaratmaya çalışırken, karmakarışık bir oda
yaratma riski her zaman mevcut.
Bu durum kırlent seçerken de geçerli. Çoğu zaman bu küçücük parçaları seçmek çok zor bir hale gelebiliyor. Dikkat edilmesi gereken pek çok şey var. Şu soruları sormak bu açıdan önemli:
- Odayı renklendirmeye mi çalışıyorsunuz?
- Oda aydınlık ve havadar mı, küçük ve karanlık mı?
- Ev nerede? Deniz kenarında mı, kırda mı, şehirde mi?
- Odada birbiriyle uyumsuzluk yaratacak renk ve desenler kullanılmış mı?
- Kontrast mı yoksa bir denge mi yaratmaya çalışıyorsunuz?
-Nasıl bir tarz yaratmaya çalışıyorsunuz? Modern mi? Klasik mi? Eklektik mi?
Ne istediğinize tam karar verirseniz, kırlent seçimini kolaylaştırabilirsiniz. Bu yazıda kırlent seçiminde size rehberlik edecek bazı noktalara değineceğiz.
Kırlentler kanepelere sıcaklık kazandırabilir. Resimdeki David Churchill imzalı odada olduğu gibi sizin kanepeleriniz de özenle döşenmişse, yastıklarla onlara sıcak bir hava katabilirsiniz. Kadifeye benzer yumuşak kumaştan yapılmış bu yastıklar odaya farklı bir boyut kazandırmış. Odada yoğun ahşap ve şömine kullanılmasına rağmen oda tek bir tona sahip. Ancak yastıklar bu durumu değiştirmiş.
Bazıları için cansız pastel renkler oturma odası için mükemmel tercihlerdir. Roselind Wilson Design imzalı bu odada da tüm renklerin birbirlerini tamamladığı ve hiçbirinin bir diğerinin önüne çıkmadığını görüyoruz. Nötr renklerle bir oda tasarlamak basittir. Aynı tonda renkler seçmeye dikkat etmeniz gerekir. Bu tarz sadelikten yana olan ve renklerin karmaşasından kaçınanlar için birebir.
Bu resimde farklı dekoratif unsurların nasıl bir arada kullanılabileceğini görüyoruz. Eğer cansız renklerden oluşan bir odanız varsa ve bu odaya biraz desen eklemek istiyorsanız, iki farklı eşyayı aynı tonda kullanarak bunu sağlayabilirsiniz. Tıpkı avize ve yastıkta olduğu gibi. Bu odada pembe, gri ve beyaz olmak üzere üç ana renk kullanılmış ve bu renkler uyum sağlaması için tekrarlanmış. Genel kanının aksine bu fotoğrafta perdeler ve kırlentlerin uyumlu olması gerekmediği de çok net görülüyor.
Bu resimde olduğu gibi sanat odanızın renk paleti için önemli bir esin kaynağı olabilir. Şöminenin üstünde duran resim koltuğun üstündeki yastık çiftiyle mükemmel bir kompozisyon oluşturuyor. Ayrıca halının içinde de bu kompozisyona eşlik eden yeşil ve mavi lekeler bulunuyor. Yine raftaki cam eşyalar da aynı tonlarda seçilmiş. Bu oda renkli her parçanın bir denge yarattığı mükemmel bir örnek.
Eğer minimalistseniz, çok fazla renk ve desen sizin işinize yaramaz. Ama yine de yastıklarınızla bir sıcaklık yaratma derdindeyseniz belki de bu titiz, minimalist ve modern odadan ilham alabilirsiniz. Bococo imzalı odada yastıklar seçilirken odanın hakim rengi siyahtan fazla uzaklaşılmamış. Ancak ustaca bir kontrast yaratılmış. Seçilen desenler ise yine odanın bütünlüğünden kopmadan hoş bir hava katmış. Minimalizm banal ve steril bir oda anlamına gelmiyor. Bu tarzla da yaşanabilir odalar tasarlamak mümkün.
Kırlentler ve perdeler arasındaki uyum sizin için önemliyse şanslısınız, çünkü bu trend yıllardır süregeliyor. Bu resimdeki odada Stephanie Coutas'ın yaptığı gibi odanın en önemli iki tekstil dokusu olan perde ve yastıklar arasında göz alıcı bir uyum yaratabilirsiniz. Bu perde ve yastık kombinasyonu cansız renklerin hakim olduğu odaya hoş bir hava katmış.