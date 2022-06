Bebek odası süsleri için ilham verici fikirler

Evinizdeki hemen hemen her odanın kendine has bir dokusu ve karakteri vardır. Her oda, kendi doğasıyla alakalı, kendine has bir hava taşır. İşte bu sebepten ötürü, her odayı dekore ederken izlenecek yol farklıdır. Örnek vermek gerekirse, bahçenizi dekore ederken izlediğiniz yol ile mutfağınızı dekore ediş biçiminiz birbirinden oldukça bağımsız ve farklıdır. Bu sebepten ötürü, evinizi dekore ederken kimi zaman tarz değişikliğine gitmeniz gerekebilir. Evinizde, mevcut tarzın dışında farklı bir tarzda dekore etme ihtiyacı doğuran odaların başında bebek odaları gelir. Bebek odaları, doğaları gereğince ayrı bir ilgi alaka beklerler. Ayrıca örneğin salonunuzda uyguladığınız tarzı, bebek odanızda uygulayamazsınız. Klasik mobilyaların ve masif ahşabın hakim olduğu bir salonun aksine, bebek odasında bu tarz dekoratif araçlara yer vermeniz biraz garip olacaktır.

Neredeyse her oda, kendine has bir aksesuar zenginliğine sahiptir. Odaların sahip oldukları işlevden ve ruhtan kaynaklanan bu durum sebebi ile, odalarınızda tercih ettiğiniz aksesuarlar geniş bir yelpazeye dağılır. Örneğin bahçenizi süslemek için ender bulunan bir bitki türü ve/veya sanatsal bir heykel kullanabiliyorken, mutfağınızdaki aksesuarlar baharatlıklar ve mutfak gereçleridir. Peki bu aksesuarları bebek odasında kullanmak ne derece doğrudur ? Aslında yazımızın konusu bebek odası süsleri üzerine olacak. Sabredemeyip ana fikre ulaşmak isteyen okurlarımız, çocuk odası kategorimizi ziyaret ederek birçok farklı türde bebek odası süsüne yakından bakabilirler. Konumuza geri dönecek olursak, bir bebek odasında kullanabileceğiniz, aksesuar amaçlı dekoratif araçların başında bebek odası süsleri gelir. Evinizde kullandığınız aksesuarların aksine bu süsler, fonksiyonel amaç güdülmeden yalnızca estetik bir kaygı ile kullanılır. Üstelik dekore edilen mekan bebek odası olunca da, dekore edilen alanı beğendirme kaygısı ortadan kalkmış olur. Burada temel göreviniz, bebeğinizin sağlıklı bir şekilde büyüyüp gelişebileceği bir alan yaratmaktır. Peki bu nasıl mümkün olur ? Aslında bu sorunun cevabını daha önce de vermiştik, tabi ki bebek odası süsleriyle… Bebek odanız için seçeceğiniz bebek odası süslerinin nasıl olmasını gerektiğine geldi sıra… Öncelikle buradaki temel amacınızın, bebeğinizi sağlıklı bir biçimde büyütmek olduğunu söyledik. Ayrıca renklerin insan psikolojisi üzerinde pozitif ve negatif etkileri olduğundan önceki yazılarımızda da bahsetmiştik. İşte bu gibi sebeplerden ötürü, seçeceğiniz bebek odası süslerinin öncelikle pozitif renklere sahip ve insanın üzerinde olumlu etkiler bırakan açık tonlara sahip olmasına özen gösterin. Bu sayede, bebeğinizle ilgilendiğiz zamanları daha keyifli hale getirebilirsiniz. Diğer yandan, bebek odası süsleri konusunda size en çok yardımı dokunacak olanlar hiç şüphesiz çizgi film ve animasyon karakterleridir. Bebeğiniz henüz bu çizgi film ve animasyonları izleyemeyecek kadar minik olabilir. Fakat siz yine de bebek odanızda, çizgi film kahramanlarının ve animasyon karakterlerinin figürlerini içeren bebek odası süsleri seçmeye özen gösterin. Böylelikle hem minik bebeğinizi bu tarz şeylere alıştıracak, hem de bu karakterin pozitif etkisinden faydalanacaksınız. Ayrıca interaktif figürler aracılığıyla da bu süslerden karlışıklı oyun oynama amacı ile yararlanabilirsiniz.

Bebek odası süsleri konusunda bir diğer önemli konu ise, seçeceğiniz süslerin ve aksesuarların ham maddesi. Evinizi modern tarz üzerinden dekore ederek, eviniz üzerinde camın ve metalin hakimiyet kurmasına izin vermiş olabilirsiniz. Fakat yazımızın başında da bahsettiğimiz üzere, bebek odaları diğer tüm alanlardan bağımsız olarak farklı bir tarzda dekore edilmeyi hak eden mekanlardır. İşte bu yüzden, bebek odanızı dekore ederken, evinizi hangi tarzda dekore ettiğiniz önemsiz olarak, klasik tarzın ahşap yoğunluklu dokusundan faydalanmanız gerekmekte. Ahşap hem metal kadar sert olmaması, hem de özellikle yeni diş çıkarmaya başlayan bebeklerin merakları yüzünden zararsız olabilecek kadar doğal bir yapıya sahip olması sebebi ile, özellikle bebek odası süsleri konusunda oldukça sık tercih edilen bir materyaldir.