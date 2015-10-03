Bebek odası süsleri için ilham verici fikirler

Evinizdeki hemen hemen her odanın kendine has bir dokusu ve karakteri vardır. Her oda, kendi doğasıyla alakalı, kendine has bir hava taşır. İşte bu sebepten ötürü, her odayı dekore ederken izlenecek yol farklıdır. Örnek vermek gerekirse, bahçenizi dekore ederken izlediğiniz yol ile mutfağınızı dekore ediş biçiminiz birbirinden oldukça bağımsız ve farklıdır. Bu sebepten ötürü, evinizi dekore ederken kimi zaman tarz değişikliğine gitmeniz gerekebilir. Evinizde, mevcut tarzın dışında farklı bir tarzda dekore etme ihtiyacı doğuran odaların başında bebek odaları gelir. Bebek odaları, doğaları gereğince ayrı bir ilgi alaka beklerler. Ayrıca örneğin salonunuzda uyguladığınız tarzı, bebek odanızda uygulayamazsınız. Klasik mobilyaların ve masif ahşabın hakim olduğu bir salonun aksine, bebek odasında bu tarz dekoratif araçlara yer vermeniz biraz garip olacaktır.
Neredeyse her oda, kendine has bir aksesuar zenginliğine sahiptir. Odaların sahip oldukları işlevden ve ruhtan kaynaklanan bu durum sebebi ile, odalarınızda tercih ettiğiniz aksesuarlar geniş bir yelpazeye dağılır. Örneğin bahçenizi süslemek için ender bulunan bir bitki türü ve/veya sanatsal bir heykel kullanabiliyorken, mutfağınızdaki aksesuarlar baharatlıklar ve mutfak gereçleridir. Peki bu aksesuarları bebek odasında kullanmak ne derece doğrudur ? Aslında yazımızın konusu bebek odası süsleri üzerine olacak. Sabredemeyip ana fikre ulaşmak isteyen okurlarımız, çocuk odası kategorimizi ziyaret ederek birçok farklı türde bebek odası süsüne yakından bakabilirler. Konumuza geri dönecek olursak, bir bebek odasında kullanabileceğiniz, aksesuar amaçlı dekoratif araçların başında bebek odası süsleri gelir. Evinizde kullandığınız aksesuarların aksine bu süsler, fonksiyonel amaç güdülmeden yalnızca estetik bir kaygı ile kullanılır. Üstelik dekore edilen mekan bebek odası olunca da, dekore edilen alanı beğendirme kaygısı ortadan kalkmış olur. Burada temel göreviniz, bebeğinizin sağlıklı bir şekilde büyüyüp gelişebileceği bir alan yaratmaktır. Peki bu nasıl mümkün olur ? Aslında bu sorunun cevabını daha önce de vermiştik, tabi ki bebek odası süsleriyle… Bebek odanız için seçeceğiniz bebek odası süslerinin nasıl olmasını gerektiğine geldi sıra… Öncelikle buradaki temel amacınızın, bebeğinizi sağlıklı bir biçimde büyütmek olduğunu söyledik. Ayrıca renklerin insan psikolojisi üzerinde pozitif ve negatif etkileri olduğundan önceki yazılarımızda da bahsetmiştik. İşte bu gibi sebeplerden ötürü, seçeceğiniz bebek odası süslerinin öncelikle pozitif renklere sahip ve insanın üzerinde olumlu etkiler bırakan açık tonlara sahip olmasına özen gösterin. Bu sayede, bebeğinizle ilgilendiğiz zamanları daha keyifli hale getirebilirsiniz. Diğer yandan, bebek odası süsleri konusunda size en çok yardımı dokunacak olanlar hiç şüphesiz çizgi film ve animasyon karakterleridir. Bebeğiniz henüz bu çizgi film ve animasyonları izleyemeyecek kadar minik olabilir. Fakat siz yine de bebek odanızda, çizgi film kahramanlarının ve animasyon karakterlerinin figürlerini içeren bebek odası süsleri seçmeye özen gösterin. Böylelikle hem minik bebeğinizi bu tarz şeylere alıştıracak, hem de bu karakterin pozitif etkisinden faydalanacaksınız. Ayrıca interaktif figürler aracılığıyla da bu süslerden karlışıklı oyun oynama amacı ile yararlanabilirsiniz.
Bebek odası süsleri konusunda bir diğer önemli konu ise, seçeceğiniz süslerin ve aksesuarların ham maddesi. Evinizi modern tarz üzerinden dekore ederek, eviniz üzerinde camın ve metalin hakimiyet kurmasına izin vermiş olabilirsiniz. Fakat yazımızın başında da bahsettiğimiz üzere, bebek odaları diğer tüm alanlardan bağımsız olarak farklı bir tarzda dekore edilmeyi hak eden mekanlardır. İşte bu yüzden, bebek odanızı dekore ederken, evinizi hangi tarzda dekore ettiğiniz önemsiz olarak, klasik tarzın ahşap yoğunluklu dokusundan faydalanmanız gerekmekte. Ahşap hem metal kadar sert olmaması, hem de özellikle yeni diş çıkarmaya başlayan bebeklerin merakları yüzünden zararsız olabilecek kadar doğal bir yapıya sahip olması sebebi ile, özellikle bebek odası süsleri konusunda oldukça sık tercih edilen bir materyaldir.
Bebek odası tasarımlarında, tasarımın büyük çoğunluğu renkler üzerine kurulur. Çünkü bebek odasını dekore ederken sizi kısıtlayacak birtakım koşullar yoktur. İşte bu sebepten ötürü, dekorasyona harcanan emeğin büyük bölümü renkler üzerinden harcanır. Bu örnekte ise, canlı renklere sahip bir sallanan sandalyenin mekanın hakimiyetini ele geçirdiği bir bebek odası görüyorsunuz. Gardırobun üzerindeki oyuncaklar, ortama neşeli bir hava katarak bebek odası süsü görevini bizzat üstlenmiş. Simetrika imzalı bu dekorasyon, bebek odalarında canlı renklerin kullanımına güzel bir örnek.
Yazımızın başında da belirttiğimiz üzere, bebek odanızda kullanacağınız süslere bir türlü karar veremiyorsanız, bebeğiniz için seçtiğiniz oyuncaklar bu görevi layıkı ile yerine getirebilir. Fakat bu noktada dikkat etmeniz gereken şey, bu oyunları ahşaptan tercih ederek bebeğinizi istenmeyen kazalardan ve tehlikelerden korumak. Üstelik eğer evinizde klasik çizgi hakim ise, bu tarz ahşap dekoratif oyuncaklar sayesinde bebek odanızda da bu tarzın izlerini gösterebilirsiniz.
Eğer bebek odanızda kullanacağınız süslere bir türlü karar veremiyorsanız, bebek odası mobilyalarınızı ilginç modellerden seçerek, bebek odanızın ihtiyaç duyduğu canlı havayı karşılayabilirsiniz. Üstelik, bu sayede alandan tasarruf ederek odayı da boğmamış olursunuz. Ya da bebek odanız için seçtiğiniz süsleri tıpkı bu örnekteki gibi bir rafta toplayarak, ortamın göz yorucu bir hale dönüşmesini engelleyebilirsiniz.
Bir önceki örneğimizde, bebek odanızda kullanacağınız mobilyaları ilginç tasarımlardan seçerek bebek odanızın ihtiyaç duyduğu canlılığı bu sayede karşılayabileceğinizi söylemiştik. Peki bu canlılığı neden perdelerle karşılamıyorsunuz ki ? Çoğu zaman sadece fonksiyonel amaçla kullanılan perdeler, geniş bir tabloyu andırması sebebi ile bir çok şekle ev sahipliği yapabilir, tıpkı bu örnekteki gibi. Bu sayede dekorasyonunuzun bitirici vuruşunu yapabilirsiniz.Alman dekorasyon firması Tapetenmax imzalı bu bebek odası, perdelerin de bebek odası süsü olarak kullanılabileceğini gösteriyor…
Oyuncaklar, oyuncaklarımız..! Eğer artık yavaş yavaş büyümeye başlayan hareketli bir bebeğiniz var ise, size tavsiyemiz bebeğiniz için seçtiğiniz oyuncaklara dikkat etmeniz. Özellikle bu yaşlardaki bebeklerin oldukça meraklı olduğu göz önünde bulundurulunca, küçük parçalara sahip olan oyuncaklar tercih etmemeniz yerinde olacaktır. Aksine, büyük peluş oyuncaklar hem bebeğiniz, hem de bebek odası dekorasyonunuz için güzel bir tercih olabilir.
Kimi zaman bebek odasında aksesuarların ve/veya bebek odası süslerinin yanı sıra minik dekorlara da yer vermek isteyebilirsiniz. Üstelik günümüzde artık bu dekorlara ulaşımın oldukça kolay olması ve bu dekorların oldukça farklı modellere sahip olması da bu kararınızı etkileyebilir. Bu örnekteki gibi, yeşil bir ağaç dekoru, hem bebek odanıza doğal bir hava katacak, hem de minik bebeğinizin çevre bilinci ile yetişmesine olanak sağlayacaktır.
Hiç oyuncakların dekoratif birer araç olarak da kullanılabileceğini düşünmüş müydünüz ? Eğer cevabınız evet ise bu konuda yalnız değilsiniz. Birçok farklı modele sahip olan içi yün dolu peluş oyuncaklar ve özellikle farklı filmlerin, animasyonların ve çizgi film kahramanlarının figürleri, renkli bir bebek odası yaratmak isteyen okurlarımız için güzel birer bebek odası süsü olabilirler. Üstelik bu tarz bebek odası süsleri, sizin hoşunuza gittiği kadar en az minik bebeğinizin de hoşuna gidecektir.
Bebek odası süsleri konusunda kimi zaman aklınız karışabilir. Çünkü bebek odası dekorasyonunun aksine, bu konuda sizi kısıtlayacak bazı etmenler vardır. Örneğin çok küçük süsler seçmeniz bebeğiniz için risk doğurabilir. Diğer yandan seçtiğiniz süslerin materyallerine ve sağlık açısından bir tehdit unsuru oluşturup oluşturmadığını da araştırmanız gerekir. Bu örnekte ise tüm bu sınavlardan geçmiş olan bebek odası süsleri ile dekore edilmiş bir bebek odası görebilirsiniz. Örneğin en dikkat çekici unsuru ise hiç şüphesiz goril şeklindeki peluş oyuncak.
Eğer bebek odanızda bebek odası süslerine yer vermek yerine daha sade tasarımlara yer vermek isterseniz, bu örneğimizi dikkatlice inceleyebilirsiniz. Öncelikle bebek odası süslerinden doğan boşluğa aynı oranda estetik zevk yaratan bir alternatif bulmanız gerekir. Bu örnekte bu boşluk zemin kaplaması ve duvar kaplaması ile giderilmiş. Üstelik duvardaki aksesuarlar ve şık mobilyalar da, sadeliğin şıklık ile buluşmasına olanak sağlamış.
Eğer geniş bir odayı bebek odası olarak dekore etmek istiyorsanız, ahşap dekorlara yer vererek bu boşluğu oldukça şık bir biçimde doldurabilirsiniz. Üstelik dekorların malzemesinin ahşap olması sebebi ile oldukça doğal bir görüntüye imza atmış olursunuz. Mobilyada Moda imzalı bu ahşap dekorda da görebileceğiniz gibi, açık tonlardan seçilmiş pembe gibi şeker tonları sayesinde, hem doğal, hem şık hem de tatlı bir bebek odası dekoruna sahip olabilirsiniz.