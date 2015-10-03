Banyo duvar kağıtlarına 10 şık örnek

Söz konusu mekan banyo olunca, estetik açıdan mükemmel olan bir dekorasyon oldukça göreceli bir yapıya sahiptir. Çünkü herkesin bir banyodan beklentileri farklıdır. Kimileri banyoyu günün yorgunluğundan arınılan yer olarak görürken, kimileri ise bir başka güne hazırlanılan yer olarak görür. Bir banyoya beklenti ne olursa olsun, banyo dekorasyonuna başlamadan önce dikkat edilmesi gereken ilk konu, banyonun sahip olduğu fiziki özelliklerdir. Sizi bu konuda resmin tamamına bakmaya davet ediyoruz. Çünkü ancak bu sayede beklentilerinize paralel olarak eksikleri görebilirsiniz. Banyonuzun büyüklüğünü ve genişliğini göz önünde bulundurduğunuzda, kafanızdaki banyo portresinin mevcut banyonuza uyup uymayacağı da aşağı yukarı ortaya çıkacaktır. Diğer yandan, bir banyoyu dekore etmenin birkaç püf noktası vardır. Banyo dekorasyonu çok boyutlu bir iştir ve her boyut ayrı derecede özen ister.
Banyonuza ruh kazandırırken size en çok yardımcı olacak öge, hiç şüphesiz zeminde ve duvarlarda tercih edeceğiniz kaplama türü olacaktır. Banyo zeminlerinde fayans tercihi, hemen hemen her örnekte karşımıza çıkar. Fayanslar, farklı tarzlarda ve farklı türlerde üretildikleri için, birçok zevke ve kişiliğe hitap etme potansiyeline sahip olan dekoratif araçlardır. Diğer yandan, duvarlarınız için durum o kadar basit değildir. Banyo dekorasyonunuzda, duvarlarınız için uygulayabileceğiniz birkaç farklı yol vardır. Bunlardan en çok tercih edileni banyo duvarlarını fayansla kaplamaktır. Bu sayede sürekli boya yenilemekten kurtulabilirsiniz. Bu nokta dikkat edilmesi gereken husus, duvarlardaki fayansların zemindeki fayanslarla bir uyum oluşturup oluşturmayacağıdır. Eğer renklerin uyum oluşturmasından o kadar da hoşlanan biri değil iseniz, renk olarak taban tabana zıt tonlar tercih ederken modern tarzda ve canlı bir banyo görünümü elde edebilirsiniz. Banyo dekorasyonunuzda duvarlarınız için uygulayabileceğiniz bir diğer yol ise, duvarları olduğu gibi bırakmaktır. Bu sayede istediğiniz tonda boya kullanarak, banyonuzda oluşturmak istediğiniz karakterin rengini de belirleyebilirsiniz. Daha önce de belirttiğimiz gibi, banyo duvarlarında sadece boya tercihi, sık sık yinelenmesi gereken bir durumdur. Aksi halde kabaran boyalar yer yer dökülecek ve ortaya kötü görüntüler çıkacaktır.
Banyo dekorasyonlarında duvarlarda uygulayabileceğiniz son alternatif ise birazcık sıra dışı ve pek denenmemiş bir yöntem. Eğer banyonuza bir ruh kazandırmak niyetinde iseniz ve bu yolda klişeye düşmek istemiyorsanız, banyonuzda duvar kağıdı tercih edebilirsiniz. Banyo duvarlarında, duvar kağıdı tercih etmek pek sık rastlanan bir durum olmasa da, akıllıca yapılan bir duvar kağıdı tercihi banyonuzun tüm havasını etkileyebilir. Belirtilmesi gereken bir diğer nokta ise, günümüzde duvar kağıdı sektörünün artık çok daha fazla zevke ve kişiye hitap edebilir bir durumu gelmiş olduğu. Yani artık sadece tek renkten veya tek şekilden oluşan duvar kağıtlarıyla sınırlı değil duvar kağıtları. Aksine, her dekorasyona uyacak ve her dekorasyonla uyum sağlayacak duvar kağıtları bulmak pekala mümkün. Fakat banyonuz için duvar kağıdı seçerken de dikkat edilmesi gereken noktalar yok değil. Banyo duvar kağıdı seçerken, öncelikle banyonuzda nasıl bir görünüm yaratmak istediğinizden emin olun. Sonuç itibari ile, duvar kağıtları bir dekorasyonun son fırça darbeleridir. Banyonuz için uygun renklere karar verin. Banyo duvar kağıtlarında genellikle koyu tonlara sahip olan duvar kağıtları tercih edilir. Fakat siz, sizin zevkinize ve banyonuzda hakim olan dekorasyona bağlı olarak bu tonu değiştirebilirsiniz. Banyo duvar kağıdı olarak seçeceğiniz duvar kağıdının sürreal şekillere sahip olması, banyonuza katacağınız havanın gizemli bir hale dönüşmesine olanak sağlayacaktır. Ayrıca bir diğer ayrıntı; Banyo duvar kağıdınızın, banyonuzda bulunan mobilyalarla uyum ya da tezat oluşturmasına özen göstermelisiniz.
Ahşap, kullanımı hemen hemen her gün biraz daha artarak, her gün hayatımıza biraz daha giren doğal bir malzemedir. Kullanımı alanı artık neredeyse her yerdir. Çünkü düşününce ahşabın kullanılmadığı tek bir yer bile yok gibidir. Peki kullanım alanı bu kadar yaygın olan bir materyal, neden banyonuzda da bir şekilde yerini almasın ? Turco Home imzalı bu banyo dekorasyonu, ahşap tonlarına sahip olan duvar kağıtlarının banyodaki kullanımına güzel bir örnek. Üstelik banyoya kattığı doğal hava da cabası.
Dekorasyonunuza yeni bir öge eklerken dikkat etmeniz gereken hususlardan bir tanesi de, eklediğiniz ögenin dekorasyonunuza uyum sağlamasıdır. Çünkü aksi takdirde ortaya ilginç bir görüntü çıkar. Peki ya eklediğiniz öge kendi içinde müthiş bir tezat barındırıyorsa ? İşte o zaman size pek fazla görev düşmez. Espaco do Traco Arquitetura'ya ait olan bu dekorasyon, duvar kağıtları ve banyo arasında uyum oluşturmak konusunda da oldukça iddialı. Çünkü kendi içinde oluşan tezat, konu banyoya gelince yerini uyuma bırakıyor.
Eğer dar bir banyoya sahipseniz, bu alanda oluşturacağınız dekorasyon daha fazla özen isteyecektir. İşte bu sebepten ötürü, eğer dar bir banyo sahibi iseniz, bu örneğimiz tam da size göre. Krizi fırsata çevirmek diye bir deyim vardır ya hani, işte Schulz Rooms Firması tam da bunu yapmış. Dar olan banyonun bir duvarını tamamen ayna ile kaplamışlar. Bu durum banyonun daha geniş bir görünüm kazanmasını sağlamış. Diğer yandan duvarda bir ağaç figürünün yalnızca yarısına yer verip, kalan kısmın ayna tarafından oluşturulmasına izin vermişler. Ortaya da böyle şık bir görüntü çıkmış.
Banyo duvar kağıtları kimi zaman da banyoya estetik bir görüntü kazandırmak için kullanılabilir. Böyle zamanlarda standart duvar kağıtları yerini bu örnektekine benzer doğa manzaralı duvar kağıtlarına bırakmaktadır. Banyonuz için oldukça şık bir alternatif olma potansiyeli taşıyan doğa manzaralı banyo duvar kağıtları, oldukça çeşitli manzaraya sahip olmasından ötürü de kullanımı oldukça yaygın bir duvar kağıdı türüdür.
Eğer geniş bir banyoya sahip iseniz ve banyonuzu yalnızca banyo olarak değil aynı zamanda giyinme odası olarak da kullanıyorsanız, ilham vermesi açısından bu örneğimizi inceleyebilirsiniz. Çünkü dar bir banyoda bir komidine ve diğer çerçevelere yer vermek alan açısından biraz zorluk yaratacaktır. Burada dikkat çeken unsur ise, adeta minicik birer lekeyi andıran motiflere sahip olan bu şık duvar kağıdı.
Eğer banyonuzun duvarlarında boya kullanmak istemiyorsanız, ki bu gayet doğaldır. Çünkü banyo duvarları nem ile muhattap olan duvarlardır ve bu da boyanızın zarar görmesine sebep olur. Tercihiniz duvar kağıdından yana ise fakat bir yandan da tek renkten oluşan bir görüntü arzuluyorsanız hiç üzülmeyin. Çünkü tek renge ve şekle sahip olan duvar kağıtları, banyonuz için göreve hazırlar.
Banyolar, günün yorgunluğundan ve stresinden arındığınız ve temizlendiğiniz mekanlardır. İşte bu sebepten ötürü, banyo dekorasyonunuzu ne kadar huzur verici bir hale dönüştürürseniz, banyonuzda hissedeceğiniz huzur da o kadar artacaktır. Banyo duvar kağıtları size bu konuda önemli bir başarı vaat ediyor. Çünkü sundukları renkler arasında, insana huzur veren pastel tonları da mevcut.
Nasıl ki salon dekorasyonlarında farklı farklı tarzdan bahsetmek mümkünse, banyoda da farklı tarzlardan ve çizgilerden bahsetmek mümkündür. Modern tarz tezatların hakim olduğu bir tarzdır. Günümüzde banyo dekorasyonlarda dikkat çeken önemli tarzlardan biri de klasik çizgidir. Özellikle mobilyaların ve renklerin hakim olduğu bu tarzın banyoya uygulanışı, örneğimizde güzelce temsil edilmiş. Ciddi tonların hakim olduğu bu dekorasyon, sakin ve ciddi kişiler için birebir.
Kimi zaman da karşınıza tam olarak isimlendiremeyeceğiniz, fakat oldukça şık tasarımlar çıkar. Bu örnek de onlardan bir tanesi… Özellikle banyonun yalnızca bir duvarında duvar kağıdına yer verilmesi ilginç bir ayrıntı. Bir diğer ilginç nokta ise, banyo duvar kağıdının sahip olduğu motiflerin belli bir düzene sahip olmaması. Bu da banyo duvar kağıdını eşsiz kılmaya yetiyor.
Bütün ögelerinin uyum içinde dans ettiği bir dekorasyon, bizim için mükemmel olanıdır. Peki ya banyodaki ögelerin böylesi bir uyum içinde bulunmaları mümkün müdür ? Neden olmasın… Üstelik burada bahsedilen ögelerden bir tanesi de banyo duvar kağıtlarıdır. Eğer bu tarz masif ahşap mobilyalarla döşenmiş bir banyoya sahip iseniz, bu örnekte de rahatça görüldüğü üzere altın tonların hakim olduğu bir banyo duvar kağıdı dekorasyonunuza büyük bir uyum kazandırabilir.