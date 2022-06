Banyo duvar kağıtlarına 10 şık örnek

Ahşap, kullanımı hemen hemen her gün biraz daha artarak, her gün hayatımıza biraz daha giren doğal bir malzemedir. Kullanımı alanı artık neredeyse her yerdir. Çünkü düşününce ahşabın kullanılmadığı tek bir yer bile yok gibidir. Peki kullanım alanı bu kadar yaygın olan bir materyal, neden banyonuzda da bir şekilde yerini almasın ? Turco Home imzalı bu banyo dekorasyonu, ahşap tonlarına sahip olan duvar kağıtlarının banyodaki kullanımına güzel bir örnek. Üstelik banyoya kattığı doğal hava da cabası.