Banyo duvar kağıtlarına 10 şık örnek

Söz konusu mekan banyo olunca, estetik açıdan mükemmel olan bir dekorasyon oldukça göreceli bir yapıya sahiptir. Çünkü herkesin bir banyodan beklentileri farklıdır. Kimileri banyoyu günün yorgunluğundan arınılan yer olarak görürken, kimileri ise bir başka güne hazırlanılan yer olarak görür. Bir banyoya beklenti ne olursa olsun, banyo dekorasyonuna başlamadan önce dikkat edilmesi gereken ilk konu, banyonun sahip olduğu fiziki özelliklerdir. Sizi bu konuda resmin tamamına bakmaya davet ediyoruz. Çünkü ancak bu sayede beklentilerinize paralel olarak eksikleri görebilirsiniz. Banyonuzun büyüklüğünü ve genişliğini göz önünde bulundurduğunuzda, kafanızdaki banyo portresinin mevcut banyonuza uyup uymayacağı da aşağı yukarı ortaya çıkacaktır. Diğer yandan, bir banyoyu dekore etmenin birkaç püf noktası vardır. Banyo dekorasyonu çok boyutlu bir iştir ve her boyut ayrı derecede özen ister.

Banyonuza ruh kazandırırken size en çok yardımcı olacak öge, hiç şüphesiz zeminde ve duvarlarda tercih edeceğiniz kaplama türü olacaktır. Banyo zeminlerinde fayans tercihi, hemen hemen her örnekte karşımıza çıkar. Fayanslar, farklı tarzlarda ve farklı türlerde üretildikleri için, birçok zevke ve kişiliğe hitap etme potansiyeline sahip olan dekoratif araçlardır. Diğer yandan, duvarlarınız için durum o kadar basit değildir. Banyo dekorasyonunuzda, duvarlarınız için uygulayabileceğiniz birkaç farklı yol vardır. Bunlardan en çok tercih edileni banyo duvarlarını fayansla kaplamaktır. Bu sayede sürekli boya yenilemekten kurtulabilirsiniz. Bu nokta dikkat edilmesi gereken husus, duvarlardaki fayansların zemindeki fayanslarla bir uyum oluşturup oluşturmayacağıdır. Eğer renklerin uyum oluşturmasından o kadar da hoşlanan biri değil iseniz, renk olarak taban tabana zıt tonlar tercih ederken modern tarzda ve canlı bir banyo görünümü elde edebilirsiniz. Banyo dekorasyonunuzda duvarlarınız için uygulayabileceğiniz bir diğer yol ise, duvarları olduğu gibi bırakmaktır. Bu sayede istediğiniz tonda boya kullanarak, banyonuzda oluşturmak istediğiniz karakterin rengini de belirleyebilirsiniz. Daha önce de belirttiğimiz gibi, banyo duvarlarında sadece boya tercihi, sık sık yinelenmesi gereken bir durumdur. Aksi halde kabaran boyalar yer yer dökülecek ve ortaya kötü görüntüler çıkacaktır.

Banyo dekorasyonlarında duvarlarda uygulayabileceğiniz son alternatif ise birazcık sıra dışı ve pek denenmemiş bir yöntem. Eğer banyonuza bir ruh kazandırmak niyetinde iseniz ve bu yolda klişeye düşmek istemiyorsanız, banyonuzda duvar kağıdı tercih edebilirsiniz. Banyo duvarlarında, duvar kağıdı tercih etmek pek sık rastlanan bir durum olmasa da, akıllıca yapılan bir duvar kağıdı tercihi banyonuzun tüm havasını etkileyebilir. Belirtilmesi gereken bir diğer nokta ise, günümüzde duvar kağıdı sektörünün artık çok daha fazla zevke ve kişiye hitap edebilir bir durumu gelmiş olduğu. Yani artık sadece tek renkten veya tek şekilden oluşan duvar kağıtlarıyla sınırlı değil duvar kağıtları. Aksine, her dekorasyona uyacak ve her dekorasyonla uyum sağlayacak duvar kağıtları bulmak pekala mümkün. Fakat banyonuz için duvar kağıdı seçerken de dikkat edilmesi gereken noktalar yok değil. Banyo duvar kağıdı seçerken, öncelikle banyonuzda nasıl bir görünüm yaratmak istediğinizden emin olun. Sonuç itibari ile, duvar kağıtları bir dekorasyonun son fırça darbeleridir. Banyonuz için uygun renklere karar verin. Banyo duvar kağıtlarında genellikle koyu tonlara sahip olan duvar kağıtları tercih edilir. Fakat siz, sizin zevkinize ve banyonuzda hakim olan dekorasyona bağlı olarak bu tonu değiştirebilirsiniz. Banyo duvar kağıdı olarak seçeceğiniz duvar kağıdının sürreal şekillere sahip olması, banyonuza katacağınız havanın gizemli bir hale dönüşmesine olanak sağlayacaktır. Ayrıca bir diğer ayrıntı; Banyo duvar kağıdınızın, banyonuzda bulunan mobilyalarla uyum ya da tezat oluşturmasına özen göstermelisiniz.