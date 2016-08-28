Eviniz için Türkiye'den salon fikirleri

Evlerimizin en geniş odası, ailenin ve arkadaşların toplanma alanı olan salonlar evin aynı zamanda dekorasyonuna en çok özen gösterilen yeri olarak da öne çıkıyor. Hem kendimizin en çok vakit geçirdiği hem de misafirlerimizi ağırladığımız salonlarımız, sağladıkları konfor ve ortaya koydukları görünümleri ile zevklerimiz ve yaşam tarzımız konusunda da oldukça iyi bilgiler veriyor. Sadelikten mi hoşlanıyoruz, gösterişten mi, şaşayı mı seviyoruz, gizli ve zarif bir elit havayı mı, tüm bunları anlamak yalnızca bir salonu inceleyerek mümkün.

Bugünkü yazımızda, farklı yaşam tarzlarını ve kişisel beğenileri ortaya koyan değişik salon örneklerini derledik. Tamamı ülkemizden olan ve en iyi iç mimarlar ve dekoratörler tarafından tasarlanan bu salonlardan hepimiz alabileceği enteresan ve güzel fikirler bulunuyor.