Eviniz için Türkiye'den salon fikirleri

Evlerimizin en geniş odası, ailenin ve arkadaşların toplanma alanı olan salonlar evin aynı zamanda dekorasyonuna en çok özen gösterilen yeri olarak da öne çıkıyor. Hem kendimizin en çok vakit geçirdiği hem de misafirlerimizi ağırladığımız salonlarımız, sağladıkları konfor ve ortaya koydukları görünümleri ile zevklerimiz ve yaşam tarzımız konusunda da oldukça iyi bilgiler veriyor. Sadelikten mi hoşlanıyoruz, gösterişten mi, şaşayı mı seviyoruz, gizli ve zarif bir elit havayı mı, tüm bunları anlamak yalnızca bir salonu inceleyerek mümkün.
Bugünkü yazımızda, farklı yaşam tarzlarını ve kişisel beğenileri ortaya koyan değişik salon örneklerini derledik. Tamamı ülkemizden olan ve en iyi iç mimarlar ve dekoratörler tarafından tasarlanan bu salonlardan hepimiz alabileceği enteresan ve güzel fikirler bulunuyor.
Fotoğrafta Paker Mimarlık'ın Çubuklu'da dekore ettiği son derede geniş bir konutun zarif salon dekorasyonunu görüyoruz. Modern mobilyaların klasik bir dekorasyon prensibi ile kullanıldığı bu salon tasarımında paster renkler hakim. Lila rengindeki iki adet üçlü kanepeye daha açık renk tonlarında olan iki adet tekli koltuk eşlik ediyor. Saten görünümlü, desenli ouf ile kanepeler üzerinde yer alan kırlentler ile takım. Pembe ve mor tonlarının kullanıldığı bu salonda canlı yeşil bitkilerin koyu yeşilli il oluşturulan konstrast sayesinde olası bir monotonluk ustaca kırılmış.
Daha önce türlü derlemelerimizde de belirttiğimiz üzere, oturma grubunun altına koyulan halı, iyi bir görünüm sağlamak için mutlak suretle koltukların altlarına kadar gelmelidir. Dekoratif amaçla konulan küçük halı, kilim, post gibi aksesuarlar asla oturma grubunun ortasına yerleştirilmemelidir. Fargo Designs tarafından gerçekleştirilen bu çalışma mobilya seçimi, renk yelpazesi, aydınlatma, aksesuarlar ve halı boyutu ile kusursuz bir çalışma.
Kusursuz bir salon dekorasyonu için duvarları da işin içine katmak ve boş geçmemek gerekmektedir. Vero Concept Architects tarafından dekore edilen bu salonda televizyonun arkasına denk gelen duvar tuğla görünümlü yüzey kaplaması ile kaplanarak mekana karakter kazandırmış.
Bu tür daha fazla örnek için ’Tuğla desenli duvar kağıdı ve paneller’ başlıklı yazımıza da göz atmanızı tavsiye ederiz.
Penintdesign İç Mimarlık adına tasarımcı Çağdaş Yalman tarafından gerçekleştirilen bu çalışma ise tipik Türk dekorasyon anlayışından oldukça uzak; çok daha genç ve sofistike.
Bu salon gerçekten Türkiye'de mi? başlıklı yazımızda bu salonun diğer fotoğraflarını da inceleyebilirsiniz.
Salon dekorasyonunuza yaparken, mekana ilk girildiğinde tüm dikkatleri üzerine çekecek yıldız bir parça da kullanabilirsiniz. Gümüşçü Mimarlık tarafından tasarlanan bu oturma odasında birçok güzel detayı barındırıyor ancak göze ilk çarpan Arne Jacobsen'in ünlü Egg (yumurta) koltuğu. Bu ikonik koltuk tasarımının mekanın yıldızı olduğunu kolaylıkla söyleyebiliriz.
Geniş bir salona sahipseniz, tavan dekorasyonu da sizin için harika bir seçenek olabilir. Duvarları daha sade kullanarak, esas göz alıcı bir çalışmayı asma tavan tertibatıyla tavanınızda uygulayabilirsiniz. Özhan Hazirlar İç Mi̇marlik tarafından gerçekleştirilmiş olan bu salonda oldukça sade, minimal diyebileceğimiz bir stil hakim ve göz alıcı çalışma tavanda gerçekleştirilmiş. Daha klasik ya da eklektik bir stil için kartonpiyerler de iyi sonuçlar vermektedir.