Daha düzenli bir mutfak dekorasyonuna sahip olmak için 5 ideal çözüm

Ev dekorasyonunun belki de üzerine en çok düşünülmesi gereken alanı mutfaklardır. Hem planlanması gereken çok fazla teferruatı olduğundan hem ustalık gerektirecek detaylar barındırdığından hem de evin en sık kullanılan alanlarından biri olduğundan, dekorasyonuna son derece önem verilir. Yeni ev dekorasyonuna başlayanlar genelde hazır tasarım mutfaklar seçerek bu zorlu işi biraz olsun hafifletiyorlar ancak mutfağının her detayını tek tek özenle planlayanlar da yok değil. Eğer siz de mutfak dekorasyonuna yeni başlıyorsanız çizeceğiniz yol haritası için fikir ve önerilere ihtiyacınız varsa doğru yerdesiniz. Bu yazımızda sizlere birbirinden güzel mutfak tasarımları eşliğinde, daha düzenli bir mutfak dekorasyonuna sahip olmanın yollarını anlatacağız. Bu öneriler sayesinde, dekorasyonunuz ile ilgili birçok soruna çözüm bulabilirsiniz.
Mutfak dekorasyonunda uygulayacağınız renkler hakkında fikirlere ihtiyacınız varsa “Türkiye'den siyah beyaz mutfaklar” başlıklı yazımıza da bir göz atmanızı tavsiye ederiz.
Mutfak dekorasyonunda yerleşim son derece önemlidir. Kullanacağınız ekipmanların ergonomik bir yerleşime sahip olması ve kullanım alışkanlıklarınıza uygun olması ilk kriteriniz olmalı. Lavabo tezgahın sağında mı yoksa solunda mı bulunmalı, fırının ve tezgahın yüksekliği nasıl olmalı, dolapların kapakları nasıl açılmalı gibi soruların hepsine kullanım alışkanlıklarınıza göre cevap vermeniz gerekir. Bunun yanı sıra mutfak alanının da en verimli şekilde kullanılması gerekir. Bu nedenle modüler mutfaklar en ideal çözümdür. Mutfağınızın ölçülerine ve sizin kullanım alışkanlıklarınıza göre özel olarak üretilen modüler mutfaklar size en verimli kullanımı sağlar. Modüler mutfakların ölçülendirme ve planlama işlerini bir uzman yardımında yaptırmanın büyük faydası olacaktır. Bu konuda daha detaylı bilgi almak için Homify mutfak planlayıcılarıyla iletişime geçebilirsiniz.
Alternatif ışıklar bir mutfak dekorasyonunun olmazsa olmaz parçasıdır. Yalnızca tavan aydınlatması ile bir mutfağı başarılı bir şekilde aydınlatmak pek mümkün olmayabilir. Mutfak dekorasyonunda bulunması gereken en az üç farklı aydınlatma çeşidi vardır. Bunları doğal aydınlatma (gün ışığından en iyi şekilde faydalanmanızı sağlayacak geniş pencereler ve perdesiz bir dekorasyon), tavan aydınlatması ve görev aydınlatması (tezgah üstü led ışıklar veya dolap/raf gibi alanların üzerinde bulunan aydınlatmalar) olarak sayabiliriz. Böylece mutfakta çalışırken sizi yormayacak ve hatta işinizi kolaylaştıracak bir aydınlatma kazanmış olursunuz.
Mutfak dekorasyonunda ferahlık da oldukça önemlidir. Nem ve rutubetin en büyük düşmanı olan gün ışığına mutfağınızda ne kadar yer verirseniz hububat, un gibi kilerde muhafaza ettiğiniz ürünleri o kadar uzun süre korursunuz. Ayrıca ferah bir ortamda toz ve kir daha berlirgin olacağından nereleri ne sıklıkta temizlemeniz gerektiğini de daha iyi bilirsiniz. Özetle hijyenik ve uygun hava koşullarında bir mutfak sahibi olmak için ferah bir ortam ve açık renkler kullanmanız çok iyi bir çözüm olacaktır. Ayrıca her zaman temiz görünen ışıl ışıl bir mutfağa da bu yoldan ulaşabilirsiniz.
Mutfak dekorasyonunuzda uyguladığınız stil ne olursa olsun stilin özelliklerine bağlı kalmak size çok daha başarılı bir dizayn kazandırır. Örneğin klasik stilde bir mutfak dekore ettiyseniz bu mutfağa metal ve modern tasarımlı bir lamba kullanmak pek uygun olmayabilir. Bütün halinde çok daha şık görünen bir tasarım için mutlaka dekoratör veya mimarınızın önerilerine uyun. Eklektik bir stile sahip olan bu mutfak dekorasyonu o kadar muntazam bir tasarıma sahip ki ne bir eksiği var ne de bir fazlası.
Gelelim mutfak dekorasyonunun olmazsa olmaz kuralına. Alanınız ne kadar dar olursa olsun mutlaka depolama alanlarına yer verin. Eğer dolap için yeterince yeriniz yoksa ocak, fırın gibi ekipmanların üstünü ya da boş kalan bütün duvarları raflarla kaplayarak daha kullanışlı bir dekorasyon elde edebilirsiniz. Gömme dolaplar, raflar, raylı çekmeceler mutfak dekorasyonunuza fonksiyonellik katacak özelliklerdir.