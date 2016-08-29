4 mini mutfak ve 4 muhteşem dönüşüm

Mutfaklar, bir evde her zaman daha fazla zaman geçirilen, yemek yenilen, kahve sohbeti yapılan ve yemek servislerinin hazırlandığı yaşam alanlarıdır. Bu özelliğinden dolayı ev sakinlerinin buluşma alanı olarak ortak kullanım alanıdır. Mutfaklar bu kadar önemli olduğu için ev hanımları mutfaklarının çok şık ve işlevsel bir mutfak olması için çaba harcarlar. Eski mutfaklarının yerine yeni mutfak dekorasyonu yapmak veya dönüştürerek mutfakların birer yaşam alanı haline gelmesi sağlanabilir. Bu gün bu şekilde birer yaşam alanı haline getirilen mutfak dönüşümlerini homify farkı ile ziyaret ediyoruz.
Resimde yer alan ve bir harabeden farksız olan mutfak adeta bir yıkıma uğramış ve harabeye dönüşmüş. Ev sahipleri mutfağı dönüştürme kararı vererek bu harabe halinden kurtarıp modern bir yaşam alanı haline getirmek için proje hazırlıyorlar. Mutfağın modern halini görünce büyüleneceksiniz.
Harabe görüntüsü ortadan kaldırılmış olan modern ve çağdaş bir görünüme sahip işlevsel bir açık mutfak konsepti ile evin bir yaşam alanı olarak tasarlanmış olan mutfak ilk bakışta sizde başka bir mutfak hissi uyandırıyor. Yarım duvar ile sınır olarak ayrılmış olan mutfak içinde özel bir aydınlatma yapılmış, mutfak mobilyaları bir plan çerçevesinde yerleştirilmiş ve sonuç olarak bu mutfak ortaya çıkarılmış.
Mutfak dekorasyonu sade ve işlevsel olduğunda daha avantajlı olur. Ancak bu mutfak örneğinde olduğu gibi kalabalık ve 70 ler modasının hakim olduğu mutfaklarda kasvetli ve boğucu bir hava vardır. Bu mutfaklar kalabalık olması nedeniyle de insanın huzursuz olmasına neden olur. Yenilenmiş hali ni gördüğünüzde içiniz huzurla dolacak.
70 ler modasi gitmiş yerine modern bir mutfak dekorasyonuna sahip bu mutfak gelmiş. Ahşap mobilyalar ve modern tasarıma sahip pencereler ile doğal ışık alan mutfağımız aynı zamanda geniş tezgahı ve modernliği ile insanları büyülüyor.
Mutfakların geniş olması ev hanımlarının en çok istediği özelliktir. Ancak mutfakların çoğu dar olduğu için ev hanımlarının içine sinen bir dekorasyona sahip olamamaktadır. Bu resimde yer alan dar mutfak örneği dönüşümden sonra muhteşem bir mutfak olarak karşımıza çıkmaktadır.
Mutfak yenileme işleminden sonra oldukça ferah ve zarif bir mutfak haline gelmiş sihirli dokunuşlar ile mutfağın dar dezavantajı ortadan kaldırılmış. Beyaz renkler ile geniş gibi gösterilen mutfak aynı zamanda ince uzun bir masa ile de geniş alanlara sahip bir mutfak olarak ev sahibinin istediği mutfak modeline bürünmüş.
Mutfaklarda alanın geniş olması veya dar olması kadar mutfak dekorasyonunun da görsel ve kullanışlı olması gereklidir. Aksi hallerde mutfak yine kullanışsız ve işlevsiz olur. Resimde yer alan mutfak örneğinde olduğu gibi dar olan mutfakta geniş eşyalar kötü bir şekilde yerleştirilmiş ve ortaya kötü bir mutfak çıkarılmış.
Mutfak yenileme işlemi tamamen dar alanda fonksiyonel bir mutfak kurma düşüncesi üzerine olmuş ve resimde yer alan muhteşem görselliğe sahip mutfak ortaya çıkarılmış.Dekoratif bir tasarım ve titiz bir çalışma ile fonksiyonel ve dekoratif bir mutfak oluşturulmuş.