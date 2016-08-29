4 mini mutfak ve 4 muhteşem dönüşüm

Mutfaklar, bir evde her zaman daha fazla zaman geçirilen, yemek yenilen, kahve sohbeti yapılan ve yemek servislerinin hazırlandığı yaşam alanlarıdır. Bu özelliğinden dolayı ev sakinlerinin buluşma alanı olarak ortak kullanım alanıdır. Mutfaklar bu kadar önemli olduğu için ev hanımları mutfaklarının çok şık ve işlevsel bir mutfak olması için çaba harcarlar. Eski mutfaklarının yerine yeni mutfak dekorasyonu yapmak veya dönüştürerek mutfakların birer yaşam alanı haline gelmesi sağlanabilir. Bu gün bu şekilde birer yaşam alanı haline getirilen mutfak dönüşümlerini homify farkı ile ziyaret ediyoruz.