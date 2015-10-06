Ahşaptan plastik rafa duvarlarınızı süsleyen aksesuar örnekleri

Duvarlarımızı hareketlendirmek için pek çok alternatif vardır. Başta duvar kağıtlarından resimlere, aynalardan farklı aksesuarlara dek bir yığın seçenek bulabilirsiniz. Ancak hem işlevi olan hem de estetik duracak en iyi yöntem duvar raflarından geçiyor. Kullanıldığı malzemeye göre plastik raf, ahşap raf veya cam raf gibi birçok türü bulunan duvar raflarının daha ziyade ahşap ve plastik raf örneklerine göz atacağız yazımızda. Çünkü tüm raf modellerini incelemek epey bir yer tutacağından belli malzemelerden yapılmış örneklere göz atmak daha derli toplu bir yazı çıkaracaktır ortaya.
Ahşap ve plastik raf örneklerini incelerken ön plana çıkan konu yalnızca kullanılan malzeme olmayacak. Estetik bakımından yaratıcı örnekleri daha ağırlıklı işleyeceğiz. Zira hangi malzeme kullanılırsa kullanılsın, rafın nerelerde ve nelerle kullanıldığı daha önemli bir konu. Bu minvalde daha fazla fikir edinmek için ’En değerli aksesuarlarınız ve kitaplarınız için ahşap,cam ve ferforje raf modelleri’ başlığına da göz atabilirsiniz.
Zad İtaly markasının bu eğlenceli kitaplığı çok amaçlı bir raf sistemi. Plastik rafın yuvarlak hatlı yan kısımlarında kitap yerleştirilirken, geniş orta kısmı oturma yeri olarak ayrılmış. Ancak öyle akıllı bir plastik raf ki tüm ihtiyaçlarını kendi başına hallediyor. Kitabınızı alıp raf içinde okurken ışık sorunuz yok, zira oturma alanını aydınlatan iki adet lambası var.
Duvar raflarınızı evinizin pek çok köşesinde kullanabilirsiniz. Buna yatak odası da dahil. Örnekte gördüğünüz plastik raf önü açık bir kutu şeklinde. Yatağın hemen yanındaki duvara monte edilmiş. Bu sayede yatmadan evvel okuduğunuz kitabı buraya yerleştirebiliyorsunuz. Üstüne de çiçek koyarak iç açıcı bir dekor dahi elde edebilirsiniz. İşlevi kadar canlı mor rengiyle de dikkat çeken plastik raf yer kaplamayan işlevsel aksesuarlardan.
Bir önceki plastik rafın kutu şeklini andıran bir başka raf örneği. Ama bu defa raflar yuvarlak halkalardan oluşuyor ve ahşap malzemeden yapılma. İrili ufaklı ahşap halkaları metal parçalarla tutturarak ilginç bir raf örneği meydana getirmişler. İçine kitap dahil her türlü aksesuarı yerleştirebileceğiniz bu raflar hem şekil itibariyle eğlenceli hem de kullanışlı.
Duvar rafları için tahmin edemeyeceğiniz kadar çok alternatif mevcut. Bilhassa mini kitaplıklar yapmak için çok kullanışlılar. Oturma odası örneğini gördüğümüz dekorasyonda, televizyon ünitesi sade ve alçak bir modelden seçilerek o duvara enteresan bir raf dizaynı yerleştirilmiş. Deniz kabuklarını andıran şekliyle dikkat çekici hale gelen plastik raf kitaplık olarak değerlendirilmiş. Dilerseniz başka objelerle de süsleyebilirsiniz.
Özellikle oturma odalarında tekli koltukların konulduğu alanın duvarı doğru aksesuarlarla canlandırılırsa odanın en ilgi çekici köşesi o koltuk alanı olabilir. Bu örnekte olduğu gibi koltuğun arkasındaki sade duvara plastik raftan veya resimdeki ahşaptan bir raf ekleyerek o duvar köşesini odanın yıldızı haline getirebilirsiniz. Bunun için raf seçimi kadar raflara koyacağınız ürün seçimi de önemlidir.
Çocuk odalarının mobilyaları her zaman daha yaratıcı ve eğlenceli olur. Zira öğrenme çağındaki çocukların ilgisini yüksek tutacak mobilyalar gelişimlerinde de yardımcı olur. Bu örnekte olduğu gibi düz bir dolap yerine ahşap veya plastik raf seçeneklerini değerlendirerek oyuncaklı bir düzenek kurabilirsiniz. Resimdeki ahşaptan yapılma duvar raflarının bir özelliği ise iç kısmındaki bölmelerin karışık şekillerde olup sıradanlıktan uzak olması.
Böylesine çarpıcı ve renkli bir mutfak tasarımına dahi hala ekleyebileceğiniz bir şeyler var. Yaratıcılığınızı sınırlandırmayın. Mesela yemek masasının hemen üstündeki duvarda ilginç bir içecek rafı görüyorsunuz. Hem rengiyle mutfaktan sıyrılıyor hem de orijinal bir tasarım. Siz de plastik raf kullanarak veya farklı bir malzemeden buna benzer bir şişelik yapabilirsiniz. Hem orijinal durur hem de renk katar.
Altın oran şeklindeki yatak başı adı gibi altın değerinde. Zira hem yatak başı hem raf hem de masa işlevi görüyor. Aynı zamanda iç kısımdaki boşluğa ayna eklenerek daha da kullanışlı hale gelmiş. Yatak odasına koyacağınız tek bir ürünle dahi bir anda odanızın tüm havasını değiştirebilir, çarpıcı bir dekor elde edebilirsiniz.
Evinizin mimari özelliklerine göre yaratıcı duvar rafları yapabilirsiniz. Mesela yemek odası örneğini gördüğümüz resimde odada bir sütun bulunuyor. Her evde bulunmaz, ancak bulunduğu zaman da değerlendirmek gerekir. Böylesi bir sütuna ortası delik plastikten raf ekleyerek sütunu daha kullanışlı hale getirebilirsiniz. Üstelik örnek tasarımdaki gibi rafın içinde minik aydınlatmalar da varsa çok daha fonksiyonel durur.
Yine her evde bulunmayan, dolap seçeneği yerine duvara gömülü rafları tercih eden sıra dışı bir örnek. Fayansla kaplı beton duvarın her iki tarafında bulunan plastik raflar hem işlevsel hem de rengiyle kontrast sağladığından estetik görünüyor. Böylesi rafların kapakları olmamakla birlikte resimde olduğu gibi mini bir sepet ekleyerek de kullanabilirsiniz. Fakat açık hali de gayet şık görünüyor.
TRAPconsists of 2 units with bottom trim panel _ #textilhomedecor
İç kısmı desenli dış kısmı beyaz plakadan oluşan ilginç duvar rafı yalnızca renk ve desen kullanımıyla farklılaşan bir tasarım değil, geometrik şekliyle de bir hayli dikkat çekici. Aynı zamanda isteğe bağlı olarak sayısını arttırabildiğiniz plastik duvar raflarını dilerseniz bitişik dilerseniz de ayrı ayrı kullanabiliyorsunuz. Hem adet hem şekil itibariyle tamamen arzunuza göre belirlenen raflar bu anlamda epey fonksiyonel.
Resimdeki gibi mini bir çalışma odanız varsa etkileyici bir dekorasyon için farklı bir duvar rafı hayli işe yarar. Tıpkı örnekte olduğu gibi plastik raftan veya ahşaptan çarpıcı bir duvar aksesuarı ile odanın tüm havası değişecektir. Üstelik böylesi sıra dışı modellerde rafın içine bir şey koymasanız da olur. Zira kendi başına ilgi çekiyor zaten.
Duvar rafları yalnızca aksesuar işlevi görmez bazen de mobilyalarınızın tamamlayıcı parçası haline gelirler. Resimdeki çalışma masasının üst kısmı olmadığından geniş bir duvar rafı adeta eksik parça işlevi görmüş. Oval çizgileriyle son derece modern bir tasarıma sahip dizayn, hem çağdaş hem dinamizmi olan bir ürün. Masanın farklı bölümleri de gözden kaçmasın.
Duvarları canlandırmak için bir sürü seçenek olduğu gibi bu seçenekleri bir arada kullanma imkanınız da var. Mesela bu örnekte bir koridor görüyoruz. Desenli duvar kağıdıyla bir hayli dikkat çekiyor. Ancak böylesi abartılı duvarlar da tamamlayıcı ürünlere ihtiyaç duyarlar. Bu hareketli duvara eklenecek plastik bir raf ile hem görünümü zenginleştirebilirsiniz hem de yaratıcılık imkanınız olur.
İçi boş legoları andıran bu duvar rafları monte edildiği duvarı adeta yenilemiş. Zaten gri kırçılı bir duvar kağıdı bulunan duvara bir de raf eklemek belki de aklınıza gelmeyecekti. Oysa farklı renklerdeki bu plastik raflar, duvarı tamamlayarak kendi başına bir dekor oluşturmuş. Üst kısmı bu denli hareketli duvarın alt kısmında ise ince uzun bir dolap var. Beyaz rengi sayesinde silikleşen dolaba eşyalarınızı koyarken ilginç şekilli plastik raflarınızı ise süsleme amaçlı kullanmanız daha başarılı bir sonuç verecektir.