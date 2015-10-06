Ahşaptan plastik rafa duvarlarınızı süsleyen aksesuar örnekleri

Duvarlarımızı hareketlendirmek için pek çok alternatif vardır. Başta duvar kağıtlarından resimlere, aynalardan farklı aksesuarlara dek bir yığın seçenek bulabilirsiniz. Ancak hem işlevi olan hem de estetik duracak en iyi yöntem duvar raflarından geçiyor. Kullanıldığı malzemeye göre plastik raf, ahşap raf veya cam raf gibi birçok türü bulunan duvar raflarının daha ziyade ahşap ve plastik raf örneklerine göz atacağız yazımızda. Çünkü tüm raf modellerini incelemek epey bir yer tutacağından belli malzemelerden yapılmış örneklere göz atmak daha derli toplu bir yazı çıkaracaktır ortaya.

Ahşap ve plastik raf örneklerini incelerken ön plana çıkan konu yalnızca kullanılan malzeme olmayacak. Estetik bakımından yaratıcı örnekleri daha ağırlıklı işleyeceğiz. Zira hangi malzeme kullanılırsa kullanılsın, rafın nerelerde ve nelerle kullanıldığı daha önemli bir konu. Bu minvalde daha fazla fikir edinmek için ’En değerli aksesuarlarınız ve kitaplarınız için ahşap,cam ve ferforje raf modelleri’ başlığına da göz atabilirsiniz.