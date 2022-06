Balkon ve teraslarda cam uygulamaları

Havaların soğuması ile beraber balkonlarımızı, teraslarımızı yavaş yavaş terk edip iç mekanlara hapsolma dönemine giriyoruz. Açık havada oturmayı seven birçoğumuz için can sıkıcı bir durum. Sonbahar süresince üzerimize her seferinde biraz daha kalın bir şey giyerek dışarıda oturmacı mücadelemizde dirensek de en nihayetinde savaşı hapşırıklar eşliğinde ve hatta belki de grip olarak kaybediyor ve iç mekanlara taşınıyoruz. Kışın başlangıcı birçoğumuz için işte bu, içeri taşınma zamanı.

Oysa artık balkonlarımızda ve teraslarımızda oturmaya devam edebilmemizi sağlayan, son teknoloji ürünü, varlığı yokluğu, açılır kapanır cam pencere çeşitleri ile bu alanları tamamen çevrelemek mümkün. Katlanır ya da komple açılabilir, kimi çerçeveli kimi çerçevesiz cam kapı ve pencere çeşitleri ile kış bahçesi yaratmak için bir balkonunuzun ya da terasınızın olması yeterli.

Bu sayfamızda çeşitli cam teras ve balkon çalışmalarından örnekler derledik. Eğer sizler de soğuk ve yağmurlu havalarda açık havada üşümeden vakit geçirmenin yollarını arıyorsanız, bu derlemedeki çalışmalardan ilham alabilir ve uygun bir modeli kendi evinizin teras ya da balkonunda uygulayabilirsiniz.