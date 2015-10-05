Balkon ve teraslarda cam uygulamaları

Havaların soğuması ile beraber balkonlarımızı, teraslarımızı yavaş yavaş terk edip iç mekanlara hapsolma dönemine giriyoruz. Açık havada oturmayı seven birçoğumuz için can sıkıcı bir durum. Sonbahar süresince üzerimize her seferinde biraz daha kalın bir şey giyerek dışarıda oturmacı mücadelemizde dirensek de en nihayetinde savaşı hapşırıklar eşliğinde ve hatta belki de grip olarak kaybediyor ve iç mekanlara taşınıyoruz. Kışın başlangıcı birçoğumuz için işte bu, içeri taşınma zamanı.
Oysa artık balkonlarımızda ve teraslarımızda oturmaya devam edebilmemizi sağlayan, son teknoloji ürünü, varlığı yokluğu, açılır kapanır cam pencere çeşitleri ile bu alanları tamamen çevrelemek mümkün. Katlanır ya da komple açılabilir, kimi çerçeveli kimi çerçevesiz cam kapı ve pencere çeşitleri ile kış bahçesi yaratmak için bir balkonunuzun ya da terasınızın olması yeterli.
Bu sayfamızda çeşitli cam teras ve balkon çalışmalarından örnekler derledik. Eğer sizler de soğuk ve yağmurlu havalarda açık havada üşümeden vakit geçirmenin yollarını arıyorsanız, bu derlemedeki çalışmalardan ilham alabilir ve uygun bir modeli kendi evinizin teras ya da balkonunda uygulayabilirsiniz.
Ada İnşaat'ın bu çalışmasında terasın tüm çevresine katlanır cam sistemi uygulanmış. Açılır kapanır tavanı ile serin günlerde tamamen kapatılıp iç mekana dönüştürülen bu terasın camlarının çerçevesiz olması mekanın dışarıyla bağını koparmamasını sağlamış. İç mekanda oturup dış mekanın tadını çıkarmak için ideal bir çalışma. Kış bahçesi olarak da adlandırılan bu kapalı teraslar soğuk kış ayları boyunca saksı bitkilerini korumak içinde de ideal. Hem ısı kontrolünün yapılabileceği hem de muhteşem doğal ışık alan kış bahçelerine şık bir soba kurabilir ya da klima ile de ortamı ısıtabilirsiniz.
Kareli cam ile tarz sahibi bir mekana dönüştürülen bu kapalı teras evde adeta ikinci bir salon-oturma odası işlevi görmüş. Sade bir köşe koltuk, jüt bir kilim, ham ahşap bir orta sehpa ve muhteşem bir demir koltuk ile yaratılan oturma alanında güzel bir ambiyans yaratmak için birçok da şamdan yerleştirilmiş. Evin tüm pencere ve kapılarında kullanılan kareli camın terasta da kullanılması mekanda bütünlük sağlamış. Renk seçimleri ile de farklı tarzları içinde barındıran dekorasyonu ile de mükemmel olan bu çalışma Nuevo Tasarım tarafından Ankara'da bir eve uygulanmış.
Bu seferki örneğimiz cam tavanlı terasların önemli bir ihtiyacı üzerine: Gölgelendirme. Tamamı camla kaplı, hatta tavanı bile cam olan mekanlar soğuk aylar için ideal olsa da yaz sıcağında zorlayıcı olabilir. Cam tavanların gerekli olduğu hallerde gölgeliklerle kapanabilmesi bu açıdan çok önemli. Ancak ülkemizde cam tavanların ve kış bahçelerinin henüz yaygınlaşmamış olması nedeniyle bu konuda uzmanlaşmış perde firması bulmak kolay değil. Değişik tavan modellerine uygun değişik perdeler konusunda uzmanlaşmış ender firmalardan birine ile homify üzerinden ulaşmak mümkün: Atlas Perdecilik. Her biri farklı dekorasyon prensiplerine sahip onlarca başarılı çalışmaya imza atmış olan firmanın diğer işlerini bu linkten görebilirsiniz.
Bu seferki örneğimiz oldukça sıra dışı ve özel. Fotoğrafta gördüğünüz ve CO Mimarlık Dekorasyon tarafından projelendirilip inşa edilen mekan klasik anlamda bir teras değil. Projenin diğer fotoğraflarını bu linkten görebilirsiniz. Alt kısmı betonarme olan yapının dört bir tarafı ve hatta çatısı camdan inşa edilmiş. Tamamı cam olan ve gün ışığını olabilecek en iyi şekilde alan bu mekanda koyu renk mobilyalar ustaca ve zarafet içinde kullanılmış. Muhteşem tasarımı ile İngiliz saraylarındaki kraliyet kış bahçelerine bezeyen bu yapı için geniş bir bahçe şart.
Bu seferki örneğimiz yine bir Nuevo Tasarım çalışması. Şatafatlı ancak zarif dekorasyon çalışmaları imza niteliği taşıyan Nuevo Tasarım'ın yine Ankara'daki bir konut için tasarlayıp uyguladığı bu cam teras benzersiz güzellikte. Camlarında Art Nouveau etkileri taşıyan ve bu süslü cam çalışmalarına tezat oluşturacak şekilde sade bir dekorasyona sahip olan terasın zemini ise mermer olarak düşünülmüş. İnsanın kendini Beylerbeyi Sarayında hissetmesine neden olacak bu şık mekan farklılık arayan okuyucularımız için ideal bir örnek olabilir.
Cam teraslarla ilgili insanları endişelendiren tek şey yaz ayları boyunca açık kullanmak istediklerinde, camların alanı bloke edip etmeyeceği. Katlanır camların en büyük özelliği işte bu noktada devreye giriyor. Tamamen açılan ve kenarlarda istiflenebilen katlanıp cam sistemleri sayesinde yazları terasınızı normal, açık teras olarak kullanmaya devam edebileceksiniz. Fotoğraftaki örnekte çatılı, ahşap korkuluklu bir teras görülmekte. Camların açılıp kenarlarda tutulduğu zaman kapladığı yer oldukça az bir alanı kaplıyor, o nedenle mekanın daralması, yazları sıkıcı olması gibi bir durum söz konusu olmuyor.
Geniş bir terasa sahip olmasanız bile dış mekan havasını cam balkonlarla iç mekana taşıyabilirsiniz. Katlanır camların en güzel özelliği tamamen açılabilir olmalarının yanı sıra binanın mimarisini bozmayan nötr bir yapıya sahip olmaları. Çerçevesiz olmaları sayesinde kavuştukları bu özellik, katlanır camların her türlü binada şık bir şekilde kullanılabilmesini sağlıyor. Balkonlarınızı kış ayları boyunca ya da yağışlı ve rüzgarlı havalarda da kullanabilmenizi sağlayacak böylesi bir sistem yaşam alanınızı da genişletmiş olacak.
Katlanır cam sistemlerinin bir özelliği de değişik şekillere sahip balkon ve teraslara da uygulanabilir olması. Armoni Yapı'nın köşe balkona uyguladığı bu katlanır cam çalışmasında da gördüğünüz üzere balkonun şekli nasıl olursa olsun, profesyonel bir firma tarafından yapılacak bir uygulama sayesinde, şık, iyi yalıtılmış, mekanı tamamen kapatabilen bir sisteme sahip olmak mümkün. İster büyük ister küçük bir balkon ya da teras olsun, mekanı en verimli şekilde kullanmanızı sağlayacak olan katlanır cam sistemleri yalnızca vakit geçirmek için değil, çamaşırları tozdan ve/veya yağmurdan etkilenmeyecek şekilde kurutmak için de ideal.
Eğer bahçeli bir eviniz varsa camla kaplanmış bir teras mekanı yaz kış kullanabilmenizi sağlayacak, soğuk havalarda dahi bahçe keyfi yapmanızı sağlayacaktır. Hasır ya da bambu mobilyalarla döşenmiş bir bahçede kış soğuğundan etkilenmeden oturup içeceğiniz eşliğinde bir kitap okumaktan daha lüks ne olabilir?
(Bahçe ve teraslar için en güzel masa sandalye takımları için Bahçeler için kullanışlı masa sandalye takımları isimli yazımıza göz atmayı unutmayın.)
Cam teras deyince aklımıza gelen bir diğer şey ise manzarayı kesintiye uğratmayan, varlığı yokluğu bir cam korkuluklar. Tüm manzarayı ayaklar altına seren, hiçbir kesintiye neden olmayan cam korkuluklar manzaranın en güzel olduğu çatı terasları için ideal. Son dönemlerde sıkça gördüğümüz krom korkulukların karşısında muhteşem bir seçenek olan cam korkuluklar modern yapılar için ideal bir malzeme.