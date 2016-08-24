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Kişiliğinize en uygun dekorasyon stili için 5 farklı örnek!

Homify Homify
homify Eklektik Oturma Odası
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Bir ömür yaşayacağınız ve uzun zamandır sahip olmak istediğiniz evi aldınız, dekorasyonuna başlayacaksınız fakat şimdi kafanızda yeni bir soru işareti var; “Evimi nasıl dekore etmeliyim?” Homify profesyoneller ekibi bu konuda size en yenilikçi ve yaratıcı fikirleri birbirinden farklı konular altında sunmaya hazır. Bu yazımızda sizlere oturma odası örnekleri üzerinden ev dekorasyon stilleri hakkında fikirler vereceğiz. Ev dekorasyonunuza başlamadan önce vermeniz gereken en önemli karar; dekorasyonunuz için, kişiliğinize ve kullanım alışkanlıklarınıza en uygun stili seçmektir. Hem karakterinizi, hem yaşam tarzınızı yansıtacak, zevk ve ihtiyaçlarınıza en uygun stili seçmek, sonrasında bunu ev dekorasyonunuzu üstlenen profesyonel ekibe doğru anlatabilmek için dekorasyon stillerinin genel çizgisi hakkında az çok fikir sahibi olmakta fayda var. Gelin bu 5 farklı stildeki örnek tasarımlar ile stil kapısını aralayalım.

Dekorasyon stilleri hakkında daha farklı örnekler bulmak istiyorsanız “Farklı stillerde küçük oturma odası örnekleri” başlıklı yazımıza da bir göz atmanızı tavsiye ediyoruz.

1. Geleneksel ve doğal ögeleri sevenler için: Rustik

The Urban Retreat, ZERO9 ZERO9 Kırsal Oturma Odası
ZERO9

ZERO9
ZERO9
ZERO9

Rustik dizaynın en belirgin özelliği geleneksel ve natürel ögeleri bir arada kullanmasıdır. Hasırlar, kilimler, işlemeli minderler, desenli seramikler ve ahşap ürünler ilginizi çekiyorsa sizin dekorasyon stiliniz rustik olmalı. Klasik dekorasyon objelerini daha ferah ve sade alanlarda kullanarak, hem daha doğal hem daha rahat ve kullanışlı ortamlar yaratan rustik stilin, iskandinav rustik, endüstriyel rustik, vintage rustik, retro rustik, etnik rustik gibi bir çok farklı alt türü vardır. Genel olarak ağaç objeler, örgü battaniyeler, ahşap, keten gibi natürel kumaşlar, etnik desenler, farklı birçok kültüre ait dekor ürünleri, gösterişli avizeler ve dev kitaplıklar bu stili yaratan unsurlardır. Stiller hakkında en doğru fikirleri almak için dekoratörlere danışabilirsiniz.

2. Yaratıcılığınızı konuşturun: Eklektik

homify Eklektik Oturma Odası
homify

homify
homify
homify

Eklektik stil yaratıcılık ve iyi bir göz gerektiren bir stildir. Birbirine uymayan ama kullanmak istediğiniz bir çok objeyi aynı dekorda barındırma rahatlığı sunacağından kolay ve eğlenceli bir stil gibi görünür ama işin aslı kullanılan öğelerin tarzları doğru seçildiğinde sizi bir tasarım dehası gibi gösterebilecekken yanlış seçildiğinde son derece rüküş ve yorucu bir ortam yaratabilir. Eklektik tasarım; farklı kültürlerin, dönemlerin ve akımların gelişigüzel şekilde bir arada kullanılması değil bunlardan seçilen öğelerin modern bir şekilde harmanlanmasıdır. Modern, rustik, klasik, gotik, country veya avangard birçok stilden beğendiğiniz öğeleri renk ve dokularını dikkate alarak dekorunuza uygulayabilirsiniz. Bu sayede daha özgün tasarımlar yaratabilirsiniz.

3. Kusursuz sadelik ve modernlik için: Minimalist

CASA RC, ESTUDIO GEYA ESTUDIO GEYA Minimalist Oturma Odası
ESTUDIO GEYA

ESTUDIO GEYA
ESTUDIO GEYA
ESTUDIO GEYA

Minimalist stil sadeliğin stilidir. Eğer, kalabalıktan ve işlevi olmayan nesnelerden arındırılmış bir dekorasyon istiyorsanız minimal tasarımla tanışın. Minimalist stilin en önemli özellikleri, seçilen bir odak noktası etrafında dengeli yerleştirilmiş eşyalar, basit ve sade, renk ve temalardır. Evinizde minimalist stili uygulayabilmek için eşya ve aksesuarlarınızı dengeli bir şekilde yerleştirip, benzer elementleri gruplayarak kullanın. Az sayıda renk, az sayıda obje ile ferah, kullanışlı ve temiz alanlar yaratın.

4. Spontane ve brütal özellikleri seviyorsanız: Endüstriyel

Cuadros para salon, ESTUDIO DELIER ESTUDIO DELIER Endüstriyel Oturma Odası
ESTUDIO DELIER

ESTUDIO DELIER
ESTUDIO DELIER
ESTUDIO DELIER

Gelişigüzel harmanlanmış objeleri ve çıplak duvarlar, ham ahşap gibi brütal ögeleri seviyorsanız bu stile göz atın. Atölye ya da depodan eve dönüştürülmüş gibi duran ama oldukça çekici bir stildir. Endüstriyel stil bir çok insana soğuk ve ham görünse de farklı tarzlarda objeler ve yaratıcı fikirlerle son derece kullanışlı ve şık olabiliyor. Boyanmamış tuğla, işlenmemiş metal, cilalanmamış ahşap gibi öğeler endüstriyel yaratıcılığını soğuk renklerle birleştirip maskülen bir hava oluşturur. Üstelik bu tarz ham öğeler, otomobil lastiğinin üzerine cam konarak yapılan bir sehpa gibi yaratıcı fikirler için mükemmel bir zemin sağlar. Beton duvarlarınızı kendi yaptığınız tablolarla süslemek için bile endüstriyel stili deneyebilirsiniz. 

5. Pratik, konforlu ve şık: İskandinav

Decoración Accesible para vivienda Chic, decoraCCion decoraCCion İskandinav Oturma Odası
decoraCCion

decoraCCion
decoraCCion
decoraCCion

Diğer bütün stiller arasında konfor özelliği ile öne çıkan stil iskandinavdır. Yumuşacık minderleri ve dokulu kumaşları seviyorsanız bu stili değerlendirin. Beyaz renk ve ahşapın baskın kullanıldığı stilde, ince perdeler veya perdesiz pencereler öne çıkar. Tüylü kumaşlar, post ve halılarla ısıtılan dekorun olmazsa olmazı takım olmayan, tek tek kullanılan, sade mobilyalardır. Siyah veya beyaz çerçeveli tablolar, pürüzlü kumaşlara sahip eski koltuklar, geniş ve ferah alanlarda iskandinav tarzını oluşturur. Ayrıca endüstriyel tarzın metal öğeleri ve ışıklandırması da iskandinav stilin özellikleri arasındadır.

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