Kişiliğinize en uygun dekorasyon stili için 5 farklı örnek!

Bir ömür yaşayacağınız ve uzun zamandır sahip olmak istediğiniz evi aldınız, dekorasyonuna başlayacaksınız fakat şimdi kafanızda yeni bir soru işareti var; “Evimi nasıl dekore etmeliyim?” Homify profesyoneller ekibi bu konuda size en yenilikçi ve yaratıcı fikirleri birbirinden farklı konular altında sunmaya hazır. Bu yazımızda sizlere oturma odası örnekleri üzerinden ev dekorasyon stilleri hakkında fikirler vereceğiz. Ev dekorasyonunuza başlamadan önce vermeniz gereken en önemli karar; dekorasyonunuz için, kişiliğinize ve kullanım alışkanlıklarınıza en uygun stili seçmektir. Hem karakterinizi, hem yaşam tarzınızı yansıtacak, zevk ve ihtiyaçlarınıza en uygun stili seçmek, sonrasında bunu ev dekorasyonunuzu üstlenen profesyonel ekibe doğru anlatabilmek için dekorasyon stillerinin genel çizgisi hakkında az çok fikir sahibi olmakta fayda var. Gelin bu 5 farklı stildeki örnek tasarımlar ile stil kapısını aralayalım.

Dekorasyon stilleri hakkında daha farklı örnekler bulmak istiyorsanız “Farklı stillerde küçük oturma odası örnekleri” başlıklı yazımıza da bir göz atmanızı tavsiye ediyoruz.