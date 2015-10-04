Banyolar için farklı banyo duvar kağıtları

Banyolar evlerimizde bize özel olarak dekore edilen ve günün iş yorgunluğunu, stresini attığımız, rahatladığımız en özel yerlerdir. Bu nedenle banyolar çok özel ve titiz bir şekilde dekore edilmelidir. Banyolar evlerde ıslak hacimler olarak tabir edilen yerler olarak bilinir. Su ile iç içe olduklarından bu alanların dekorasyonları çok dikkatli yapılmalıdır. Öncelikle banyo olarak ayrılmış olan alanın büyüklüğüne göre banyo mobilyaları yerleştirilmeli, ıslak hacim giderlerin, yerlerine göre de banyo ve duşa kabini elemanları ile duş aksesuarları yerleştirilmelidir. Banyo hacmine ve şekline göre yapılan banyo mobilyalarının yerleştirme işlemlerinin ardından yapılacak işlem banyo duvarlarının ne renge boyanacağına karar vermek veya banyo duvarları için duvar kağıdı seçimlerini yapmaktır.

Banyo duvarları için renk seçimi veya duvar kağıdı seçiminde önemli olan kişiliğinizi yansıtması, tarzınıza uygun olması, banyo dekorasyonları ile uyumlu olması ve ekonomik olarak bütçenize uygun olmasıdır. Duvar kağıdı seçiminde önemli olan bir diğer nokta da ıslak alanların bulunduğu, sıcak su buharının banyo içine dağılmasından kaynaklı yüksek nem olması ve seçilecek duvar kağıdı ve yapıştırıcının banyo şartlarına uygun olması gereğidir. Banyo şartlarına uygun olmayan duvar kağıtları kısa bir süre sonra duvardan ayrılacak ve çirkin bir görünüme sahip olacaktır. Bu duruma izin vermemek ve bir daha duvar kağıdı bütçesi ayırmamak için banyo şartlarına uygun kaliteli duvar kağıtları seçmeli ve uygun bir şekilde duvarları kaplamalıyız.

Banyolarımız için duvar kağıdı seçmek ve banyolarımıza güzellik kazandırmak dekorasyon içinde çok önemli bir yer tutmasa da bizler için çok önemli bir detaydır. Bu detaylara çok zaman ayırmak gerekir. çünkü yapacağımız araştırmalar ve uygulamalar sonucunda ortaya çıkan banyo dekorasyonu bizim uzun süre kullanacağımız ve kullandığımızda bizlere ferahlık verecek, ev dekorasyonunun görsel bir parçası olacak ve görsel güzelliğe sahip olması gereken bir dekorasyon olacaktır. Bu nedenle duvar kağıtları seçimi banyoya ve kişiliğimize has, ve özel birer duvar kağıdı olmalıdır. Günümüzde matbaa teknolojisi ve bilgisayar destekli tasarım programları çok geliştiği için; duvar seramikleri desenlerine sahip, farklı otomobil resimleri, hayvan figürleri, çok rengin bir arada olduğu renk karışımları, doğa resimler vb. aklınıza gelen her türlü desenin ve resmin üzerinde bulunduğu duvar kağıtları üretilmekte ve sizlere sunulmaktadır. Banyonuzu için seçeceğiniz duvar kağıtları banyo mobilyalarına ve banyo aksesuarlarına uygun olacak şekilde seçildiğinde zarif ve estetik banyolara sahip olmuş olursunuz.

Banyolar için duvar kağıtları seçimi yapmakta zorlandığınızda duvar kağıdı üretimi yapan firmalardan, dekorasyon firmalarından, banyo dekorasyonları için özel üretim ve tasarımlar yapan firmalardan yardım alabilir veya Homify banyo dekorasyonları sayfasında yer alan banyo dekorasyon örneklerinden yararlanarak banyolarınız için duvar kağıdı örnekleri seçebilirsiniz.