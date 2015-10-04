Banyolar için farklı banyo duvar kağıtları

Banyolar evlerimizde bize özel olarak dekore edilen ve günün iş yorgunluğunu, stresini attığımız, rahatladığımız en özel yerlerdir. Bu nedenle banyolar çok özel ve titiz bir şekilde dekore edilmelidir. Banyolar evlerde ıslak hacimler olarak tabir edilen yerler olarak bilinir. Su ile iç içe olduklarından bu alanların dekorasyonları çok dikkatli yapılmalıdır. Öncelikle banyo olarak ayrılmış olan alanın büyüklüğüne göre banyo mobilyaları yerleştirilmeli, ıslak hacim giderlerin, yerlerine göre de banyo ve duşa kabini elemanları ile duş aksesuarları yerleştirilmelidir. Banyo hacmine ve şekline göre yapılan banyo mobilyalarının yerleştirme işlemlerinin ardından yapılacak işlem banyo duvarlarının ne renge boyanacağına karar vermek veya banyo duvarları için duvar kağıdı seçimlerini yapmaktır.
Banyo duvarları için renk seçimi veya duvar kağıdı seçiminde önemli olan kişiliğinizi yansıtması, tarzınıza uygun olması, banyo dekorasyonları ile uyumlu olması ve ekonomik olarak bütçenize uygun olmasıdır. Duvar kağıdı seçiminde önemli olan bir diğer nokta da ıslak alanların bulunduğu, sıcak su buharının banyo içine dağılmasından kaynaklı yüksek nem olması ve seçilecek duvar kağıdı ve yapıştırıcının banyo şartlarına uygun olması gereğidir. Banyo şartlarına uygun olmayan duvar kağıtları kısa bir süre sonra duvardan ayrılacak ve çirkin bir görünüme sahip olacaktır. Bu duruma izin vermemek ve bir daha duvar kağıdı bütçesi ayırmamak için banyo şartlarına uygun kaliteli duvar kağıtları seçmeli ve uygun bir şekilde duvarları kaplamalıyız.
Banyolarımız için duvar kağıdı seçmek ve banyolarımıza güzellik kazandırmak dekorasyon içinde çok önemli bir yer tutmasa da bizler için çok önemli bir detaydır. Bu detaylara çok zaman ayırmak gerekir. çünkü yapacağımız araştırmalar ve uygulamalar sonucunda ortaya çıkan banyo dekorasyonu bizim uzun süre kullanacağımız ve kullandığımızda bizlere ferahlık verecek, ev dekorasyonunun görsel bir parçası olacak ve görsel güzelliğe sahip olması gereken bir dekorasyon olacaktır. Bu nedenle duvar kağıtları seçimi banyoya ve kişiliğimize has, ve özel birer duvar kağıdı olmalıdır. Günümüzde matbaa teknolojisi ve bilgisayar destekli tasarım programları çok geliştiği için; duvar seramikleri desenlerine sahip, farklı otomobil resimleri, hayvan figürleri, çok rengin bir arada olduğu renk karışımları, doğa resimler vb. aklınıza gelen her türlü desenin ve resmin üzerinde bulunduğu duvar kağıtları üretilmekte ve sizlere sunulmaktadır. Banyonuzu için seçeceğiniz duvar kağıtları banyo mobilyalarına ve banyo aksesuarlarına uygun olacak şekilde seçildiğinde zarif ve estetik banyolara sahip olmuş olursunuz.
Banyolar için duvar kağıtları seçimi yapmakta zorlandığınızda duvar kağıdı üretimi yapan firmalardan, dekorasyon firmalarından, banyo dekorasyonları için özel üretim ve tasarımlar yapan firmalardan yardım alabilir veya Homify banyo dekorasyonları sayfasında yer alan banyo dekorasyon örneklerinden yararlanarak banyolarınız için duvar kağıdı örnekleri seçebilirsiniz.
Banyolarınızın duvarları için mozaik desenli duvar kağıtları tercih ederek yandaki resim gibi bir banyo duvarı dekorasyonu yapabilirsiniz. Banyo aynasının etrafına seramik, fayans yada mozaik taşlı fayans yerine istediğiniz renkte mozaik desenli banyo duvar kağıdı tercih ederek duvarlarınıza yaptırabilir ve duvarlarınızın daha estetik ve daha zarif görünmesini sağlayabilirsiniz. Banyo mobilyalarınızı seçerken gönlünüze göre seçebilmenizi sağlayan banyo duvar kağıtları her renkte ve her desende kullanabileceğiniz duvar kağıtları olduğundan istediğiniz desenler de yaptırabilirsiniz.
Banyonuzun zeminine özel yer döşemeleri yaptınız ve banyonuza estetik bir görünüm kazandırdınız. Duvarlarınız için yer döşemelerinize uygun bir duvar boyası seçemediğinizde yer döşemelerinize özel ve aynı desenlere sahip duvar kağıtlarını özel olarak tercih edebilir ve duvarlarınızı kaplayabilirsiniz. Örnek resimdeki gibi bir duvar kağıdı dekorasyonu yaparak banyonuzu estetik bir hale getirebilirsiniz. Bu uygulamalar özellikle eskitilmiş yer fayansları için çok tercih edilen bir yöntemdir.
Banyolarının düz renklere sahip olmasını isteyenler örnek resimdeki gibi bir duvar kağıdı uygulamısını örnek alabilir ve banyolarına uygulayabilirler. Banyonuzda duş kabini için ayırdığınız alanın dışında kalan bölümleri düz renk yer döşemeleri ile kapladığınızda duvarlarınızı da benzer renklerde duvar kağıtları ile kaplayabilirsiniz. Bu durumda düz renklere sahip bir banyo dekorasyonu yapmış olursunuz. Banyolara uygulanacak duvar kağıtlarının neme ve su ile temaslara dayanıklı olması gerektiğinden kaliteli yapıştırıcılar ile yapıştırılması ve duvarlara sabitlenmesi gereklidir. Benzer banyo dekorasyonları yapmak isterseniz yandaki resimde yer alan banyo dekorasyonu ve duvar kağıdı uygulamasını örnek alıp benzerini yapabilirsiniz.
Banyolara genellikle fayans uygulamaları, seramik ve mozaik uygulamaları daha çok tercih edilse de artık günümüzde yer döşemelerine uygun duvar kağıtları ile duvarlar kaplanmakta ve estetik bir biri ile bütünleşmiş banyo dekorasyonlarını ortaya çıkarmaktadır. Örnek resimdeki gibi kirli beyaz yer seramiklerini tamamlamak için duvarlara benzer desenlerde duvar kağıtları seçip düzgün bir şekilde uyguladığınızda zarif, renk uyumu olarak bir birini tamamlayan bir banyo dekorasyonu yapabilirsiniz. Benzer bir banyo dekorasyonu yaparken duvar kağıtlarını zıt renklerde seçerek renk cümbüşü oluşturup farklı bir banyo dekorasyonu da yapabilirsiniz.
Renkli banyolara sahip olmak isteyenler için örnek resimdeki gibi bir banyo dekarosyonu yapabilirsiniz. Duş kabininin içinden baktığınızda renkli duvarlar görmek istiyorsanız yer döşemeleri dışında kalan duvarları istediğiniz renkte istediğiniz desende ve resimdeki gibi mozaikli bir sene sahip duvar kağıdı seçerek banyolarınıza uygulayabilirsiniz. Benzer bir dekorasyon yapmak isterseniz kişiliğinize uygun tarzınızı yansıtan duvar kağıtları seçmeli ve profesyonel uygulamacılara yaptırmalısınız.
Banyolarını açık renklerde ve düz renklere sahip olarak dekore etmek isteyen banyo kullanıcıları yandaki örnek banyo dekorasyonu uygulamasının benzerini yapabilirsiniz. Açık yeşil renk hem canlı pastel renk grubuna giriyor hem de fıstık yeşili olarak bütün renklerle uyum sağladığı için banyo dekorasyonu yapılırken her türlü aksesuar ve banyo mobilyasına uyum sağlayacaktır. Benzer dekorasyonlar için bu dekorasyon örneğini örnek alarak uygulama yapabilirsiniz. Ayrıca banyo dolaplarının lake olarak yapılması artık günümüzde çok yaygın bir uygulama olduğundan yapılacak olan dekorasyonlarda duvar kağıdı olarak bütün pastel renkler kullanılabilir.
Banyo dekorasyonları artık günümüzde profesyonelce yapıldığından istediğiniz renklerde ve desende duvar kağıdı seçebilirsiniz. Örnek resimde olduğu gibi siyah ve beyaz duvar kağıdı uygulamasını, istediğiniz diğer renklerde olacak şekilde banyolarınıza uygulayabilirsiniz.
Banyonuza kabartma desenli duvar kağıdı uygulaması yapmak istediğinizde örnek resimdeki gibi bir tuğla desenli kabartma duvar kağıtları uygulayabilir, banyonuza zariflik kazandırabilirsiniz. Beyaz rengin asaleti ile sade ve yalın bir banyo dekorasyonu yapabilir ve estetik bir banyoya sahip olabilirsiniz.
Banyolarında geleneksel hamam konseptini gerçekleştirmek isteyenler için resimdeki gibi bir banyo dekorasyonu yaparak ahşap görselliğini ortaya çıkaran farklı renklerde duvar kağıdı uygulaması yapabilirsiniz. Bu sayede banyoda yoğun olarak görmek istediğiniz ahşabı bütün görselliği ile ortaya çıkarmış olursunuz.
Modern akım olarak yayılan ve evlerde duvarlara kaplanan meydanları, ülke haritalarını, şehir simgelerinin yer aldığı duvar kağıtlarının benzerlerini banyolarımıza uygulayabiliriz. Banyo duvarlarını boydan boya şehir resimleri ile donatabilir ve banyomuzu görsel olarak hem zenginleştirebilir hem de güzelleştirebiliriz.
Banyolarımıza uyguladığımız fayansların aralarına fayans boyutlarında duvar kağıtları uygulayarak fayanslara çok düşük bütçeler ayırarak görsellik kazandırmış ve banyo dekorasyonu uygulaması yapmış oluruz. Sizlerde banyolarınıza düz renklerde fayans uygulaması yaptığınızda benzer duvar kağıtları seçerek dekoratif özelliikleri kazandırabilirsiniz.
Çok renkliliği sevenler için rengarenk bir banyo dekorasyonu uygulaması yapmak için örnek resimdeki gibi bir duvar kağıdı dekorasyonu yapabilirsiniz. Bütün renklerde duvar kağıtları seçilerek, duvar kağıtlarının aralarını duvar fayansları koyarak farklı ve renkli bir dekorasyon uygulaması yapabiliriz.