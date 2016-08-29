Ucuza mal edilebilecek 8 müstakil ev modeli

Ev satın almaya karar verdiğimizde genelde lokasyon, bütçe gibi kriterlere öncelik veririz ama bir yandan da hepimizin aklında bahçeli, havuzlu, müstakil bir ev hayali vardır. Her yaştan insanın hayallerini süsleyen villa tipi evler, alternatif yapı sistemleri sayesinde artık çok daha ekonomik yollarla inşa edilebiliyor. Sıradan apartman dairelerine ödenecek fiyatlarla bir arsa satın alıp oldukça lüks ve kullanışlı müstakil evler yaptırmak mümkün. Homify ekibi olarak bu yazımızda sizlere alternatif yapı çeşitlerinden bahsedeceğiz. Çelik konstrüksiyondan ahşap eve kadar bir çok farklı ev modelini tanıyarak kendinize en uygun olanı seçebilirsiniz. Yapı çeşitleri hakkında daha detaylı bilgi almak ya da yaptırmayı düşündüğünüz ev ile ilgili danışmanlık almak için inşaat şirketlerine ya da mimarlara başvurabilirsiniz.
Kendi evinizi kendiniz yaptırmakla kalmayıp içini de kendiniz dekore edebilirsiniz. İç mekan tasarımı konusunda fikir alabileceğiniz “Kendin yap: Mutfağını sen tasarla” başlıklı yazımıza da bir göz atmanızı tavsiye ediyoruz.
Tek katlı ve kolay bir plana sahip olan bu tip evler betonarme yapının en pratik ürünleridir. Fazla bir teferruatı olmayan ve zaruri ihtiyaçları barındıran bu tip yapılarda havuz, lüks bir iç mekan, şık teraslar, havalı bir garaj gibi özellikler bulamayabilirsiniz. Ancak amaç ekonomik bir eve sahip olmaksa mutlaka işinizi görecektir. Ayrıca görseldeki ahşap pergola gibi maliyeti düşük ürünlerle evinizi daha şık bir hale getirebilirsiniz.
Çelik konstrüksiyon yapılar betonarme yapıların en güçlü alternatifidir. Prefabrike evler gibi ölçülere göre imal edilen parçaların birleştirilmesiyle oluşturulurlar. Evin bütün taşıyıcıları çelik malzemeden üretilir bu nedenle son derece sağlam ve dayanıklıdır. Nem, rutubet ve haşerelere karşı oldukça dayanıklı olan çelik yapılar depreme karşı da en yüksek dirence sahiptir. Dilediğiniz model ve büyüklükte fabrikalarda üretilir ve istediğiniz arsaya monte edilirler. Ayrıca ekolojik ve pratiktirler.
Betonarme bir evin üst katına ahşap malzeme ilen inşa edilen ek yapılar en az betonarmeler kadar sağlam olmakla birlikte çok daha ucuza mal oluyorlar. Eğer tek katlı bir betonarme eviniz varsa üste ahşap bir kat daha çıkarak yeni bir eve kavuşabilir ya da evinizi genişletebilirsiniz.
Ticarette kullanılan tahta paletler bir süre sonra sağlam olmalarına rağmen kullanım ömrünü dolduruyorlar çünkü ticarette tıpkı konteynerler gibi paletlerin de bir ömrü var. Peki ömrünü dolduran paletlerin çok ucuz fiyatlara satıldığını ve bir firmanın bu paletlerden ev inşa ettiğini biliyor muydunuz? Detaylı bilgi almak için firma sayfasına göz atabilirsiniz.
Prefabrike evlerin kolaylıklarını daha önce mutlaka duymuşsunuzdur. İlk üretildikleri yıllarda izolasyon, güvenlik ve dayanıklılık gibi dezavantajları nedeniyle prefabrike evlere pek sıcak bakılmıyordu ancak zamanla çok daha kaliteli ve sağlam modelleri üretilmeye başlandı. Bu sevimli ahşap cepheli ev de prefabrike özellikte.
Ticarette ömrünü dolduran çelik konteynerlerin en iyi değerlendirildiği alan inşaat sektörü oldu. Atıl durumdaki çelik konteynerlerden ufak bir bakım ve montaj ile muhteşem evler üretilebiliyor. Yaşadığınız iklim özelliklerine uygun, istediğiniz büyüklükte konteyner evi son derece ucuza yaptırabilirsiniz.
Tamamen ahşaptan imal edilen evler yangın ve benzeri riskler taşıdığı bahanesiyle pek tercih edilmiyordu ancak son yıllarda ağaç malzemenin betona göre çok daha zor yandığına dair haberler alıyoruz. Eğer gönlünüz ahşap evlerden yanaysa, bu işin uzmanlarına bir kez danışmadan geçmeyin.
Çelik strüktürlerin sağlamlığını, ahşap dış cephenin izolasyon özelliğini ve beton duvarların güvenliğini aynı yapıda birleştiren karma bir ev de inşa ettirebilirsiniz. Bunun için yapmanız gereken tek şey arsanızı belirledikten sonra bir yapı uzmanıyla görüşmek olacak.