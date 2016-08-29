Ucuza mal edilebilecek 8 müstakil ev modeli

Ev satın almaya karar verdiğimizde genelde lokasyon, bütçe gibi kriterlere öncelik veririz ama bir yandan da hepimizin aklında bahçeli, havuzlu, müstakil bir ev hayali vardır. Her yaştan insanın hayallerini süsleyen villa tipi evler, alternatif yapı sistemleri sayesinde artık çok daha ekonomik yollarla inşa edilebiliyor. Sıradan apartman dairelerine ödenecek fiyatlarla bir arsa satın alıp oldukça lüks ve kullanışlı müstakil evler yaptırmak mümkün. Homify ekibi olarak bu yazımızda sizlere alternatif yapı çeşitlerinden bahsedeceğiz. Çelik konstrüksiyondan ahşap eve kadar bir çok farklı ev modelini tanıyarak kendinize en uygun olanı seçebilirsiniz. Yapı çeşitleri hakkında daha detaylı bilgi almak ya da yaptırmayı düşündüğünüz ev ile ilgili danışmanlık almak için inşaat şirketlerine ya da mimarlara başvurabilirsiniz.

Kendi evinizi kendiniz yaptırmakla kalmayıp içini de kendiniz dekore edebilirsiniz. İç mekan tasarımı konusunda fikir alabileceğiniz “Kendin yap: Mutfağını sen tasarla” başlıklı yazımıza da bir göz atmanızı tavsiye ediyoruz.