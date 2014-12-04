Modern ve şehirli bir loft

Bu ilgi çekici dairenin asıl güzelliği ve âlâmet-i farikasını burada görüyoruz. Eski evdeki pencere aynen korunmuş ve dekoratif bir unsur olarak büyük incelik ve ustalıkla bu daireye yerleştirilmiş. Boyanmamış ve hiç onarılmamış olmaları da salona ayrı bir hava katıyor. Eskiden pencerenin olduğu yere yeni inşa edilen ilave kısım eklenirken, mekânı dolduran doğal ışık da yekpare cam kapı tercihinin ne kadar doğru olduğunu gösteriyor.

Bu fotoğrafın sağ tarafında ise şki bölüme ayrılmış olan mutfağı görüyoruz. Aradaki merdiveni geçtikten sonra ulaşılan uzak kısımda pişirme alanı bulunurken, yakın kısımda ise lavabo ve mutfak tezgâhı bulunuyor. Özet olarak, özellikle küçük aileiler ya da yalnız yaşayanlar için müthiş pratik, kullanışlı ve şık bir mutfak-salon bileşimiyle karşı karşıyayız.