Modern ve şehirli bir loft

Bugün sizlere Fransız bir iç mimarın elinden çıkma modern, şık ve etkileyici bir loftu tanıtacağız. Eski bir evin elden geçirilmesiyle ortaya çıkan bu enteresan yapıda eski yapının bazı unsurları muhafaza edilirken, evin içi modern çizgiler taşıyan çağdaş unsurlarla biçimlendirilmiş. Sonuç olaraksa ortaya hem şehirli, hem modern, hem de olabildiğince yaratıcı bir daire çıkmış. Buyrun birlikte bir tur atalım.
Bu enteresan loftun içindeki turumuza oturma odası ile başlayalım. Zevkli ve yaratıcı bir şekilde döşenmiş olan bu odanın fotoğrafına bakınca ilk geçen duygu rahatlık oluyor, ki tasarımcı da zaten her şeyi bu hedefe yönelik olarak düzenlemiş. Bu etkiyi yaratan birden fazla etken var elbette. En başta, sağ tarafta gördüğümüz bej renkli kanepe genişliği ve rahatlığıyla zaten baştan odanın ana vurgusunu ortaya koyuyor. Sarı-füme renkleriyle kanepenin karşısına atılan iki puf koltuk da şıklıkları ve konforlu görünümleriyle bu hissiyatın güçlenmesine katkıda bulunuyor. Odaya bu rahatlık ve sıcaklık hissini veren orijinalliklerden biri de karşı duvarı boydan boya kaplayan ahşap plakalar. Bunlar hem eve ahşapın sıcaklığını katıyor, hem de loftun endüstriyel havasını dengeleme görevi görüyor. Minimalizmiyle dikkat çeken ahşap sehpa ise odanın dikkat çeken bir başka özgün unsuru.
Zemininde sıva mastar kullanılan loftta, bu mat görünümün sağlanması için özel bir kaplama malzemesi kullanılmış. Bu zemin tercihi hem loftun endüstriyel görünümünü muhafaza ediyor, hem de seçkin bir görünüm sağlıyor. 4,5 metrelik yüksek tavanlar sayesinde mekân son derece ferah ve aydınlık görünürken, tavandaki iki ahşap kirişin de aynen muhafaza edilmesi eve çok daha özel bir hava katıyor.
Bu ilgi çekici dairenin asıl güzelliği ve âlâmet-i farikasını burada görüyoruz. Eski evdeki pencere aynen korunmuş ve dekoratif bir unsur olarak büyük incelik ve ustalıkla bu daireye yerleştirilmiş. Boyanmamış ve hiç onarılmamış olmaları da salona ayrı bir hava katıyor. Eskiden pencerenin olduğu yere yeni inşa edilen ilave kısım eklenirken, mekânı dolduran doğal ışık da yekpare cam kapı tercihinin ne kadar doğru olduğunu gösteriyor.
Bu fotoğrafın sağ tarafında ise şki bölüme ayrılmış olan mutfağı görüyoruz. Aradaki merdiveni geçtikten sonra ulaşılan uzak kısımda pişirme alanı bulunurken, yakın kısımda ise lavabo ve mutfak tezgâhı bulunuyor. Özet olarak, özellikle küçük aileiler ya da yalnız yaşayanlar için müthiş pratik, kullanışlı ve şık bir mutfak-salon bileşimiyle karşı karşıyayız.
Bu şık dairenin en hoş taraflarından biri de çevresiyle uyumu ve zeminde yer alması dolayısıyla bir adım atarak açık havaya çıkabiliyor olmanız. Binanın yan tarafında bulunan bu küçük avluyu bahçe olarak da kullanmak mümkün. Avlunun sarmaşık benzeri bir bitkiyle örtülü hoş tuğla duvarları ve girişindeki rıhtımı andıran ahşap zemin relaks olabileceğiniz bir ortam yaratıyor.
Birbiriyle bağlantısı olmayan ahşap plakalardan oluşan merdiven zaten başlı başına bir tasarım harikası iken, ahşapın sıcaklığı siyah fonla kusursuz uyum sağlıyor. Ayrıca her iki basamağa bir yerleştirilen halojen lambalar da hem şık, hem de işlevsel birer ilave olarak dikkat çekiyor.
Bu enteresan dairenin en sıradışı ve alışılmadık yönlerinden biri de banyosu. Bu ilginç banyo biri yaş, diğeri kuru olmak üzere iki bölüme ayrılmış. Bu ayrımı kullanılan renklerde de görmek mümkün. Kuru bölüm için beyaz, yaş bölüm içinse ağırlıklı olarak siyah renk tercih edilmiş. Duş ve lavabo için cam bir paravanla ayrılmış siyah kısma geçiyor ve bambaşka bir ortama girmiş oluyorsunuz. At koşturabileceğiniz kadar büyük olan bu banyoda işiniz bittiğinde ise yeniden beyazlar içine çıkıp kurulanıyor ve güne taptaze bir başlangıç yapıyorsunuz.
Peki siz bu enteresan loftu nasıl buldunuz? Fikirlerinizi yorum kısmında bizimle paylaşın.