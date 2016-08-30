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Davetkar girişler için 10 cazip kapı modeli

Meral Eser Meral Eser
CASA BNG, BLOS Arquitectos BLOS Arquitectos Modern Pencere & Kapılar Bakır/Bronz/Pirinç
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Özellikle bizleri ziyarete gelenler için davetkar bir giriş alanı sunmak önemlidir. Şık karşılama unsurlarını sağlamada en önemli yeri kapı modeli tutar. Hangi stil ve tarzla uyumlu olduğu ve bulunduğu çevre ile ilişkisi bakımından kapı modelleri geniş bir yelpazeye yayılıyor. Bir evin girişini davetkar hale getirmek için bulunduğu çevre ve eğer bulunuyorsa bahçe peyzajı da önem arz eder. Göze hitap eden kapı modelleri için estetik, güvenlik, dayanıklılık ve fonksiyonellik aranılan özelliklerdir. Davetkar girişler için ilgi çeken kapı modellerini bir araya getirdik, fark yaratan modelleri ile özgün tasarımları incelemek için alt başlıklarımızı gözden geçirelim.

1. Siyahın asaleti

Upper Park, Loughton, Boscolo Boscolo Pencere & KapılarKapılar
Boscolo

Upper Park, Loughton

Boscolo
Boscolo
Boscolo

Şık karşılama unsurları davetkar bir girişle sağlanır. Siyahın zarafeti seçkin bir kapı modeli ile öne çıkıyor. Özellikle koyu renkli tasarımlarla ilgilenenler için görkemli bir kapı modeli. Samimi bir karşılama için evin dekorasyonu kadar kapı girişinde samimi bir karşılama ve davetkar bir giriş alanı tasarlamak için öne çıkan modellerden.

2. Modern stil

Portes d’entrée Hörmann 2014 : ouvertures sur les bâtiments BBC, passifs et positifs, HORMANN HORMANN Ön kapılar
HORMANN

HORMANN
HORMANN
HORMANN

Gerek tasarımıyla, gerek geometrik formlar içeren dizaynı ile dikkat çeken modern stil  bir kapı. Sade ve basit çizgilerle şık tasarımlar oluşturmak için modern stil, minimalist çizgilerden faydalanabilirsiniz. Tüm bunların yanı sıra farklı stilleri bir araya getiren giriş alanı dekorları ile eklektik unsurlar içeren bir dizayn anlayışı katkı sağlayabilir.

3. Ahşabın zarafeti

CASA BNG, BLOS Arquitectos BLOS Arquitectos Modern Pencere & Kapılar Bakır/Bronz/Pirinç
BLOS Arquitectos

BLOS Arquitectos
BLOS Arquitectos
BLOS Arquitectos

Kolay şekil alabilirliğinin yanı sıra, büyüleyici ve göz alıcı tasarımlar ahşap kapı modelleri ile mümkün. Nötr grilerle ahşabın sıcaklığının bir araya geldiği örneğimizde, soğuk ve sıcak detayları ile denge unsuru sağlanıyor.

4. Natürel dokunuşlar

MR House/Casa MR, Pascali Semerdjian Arquitetos Pascali Semerdjian Arquitetos Modern Pencere & Kapılar
Pascali Semerdjian Arquitetos

Pascali Semerdjian Arquitetos
Pascali Semerdjian Arquitetos
Pascali Semerdjian Arquitetos

Doğayı davet eden tasarım, natürel dokunuşlarla mümkündür. Daha davetkar bir görünüm elde etmek istiyorsanız, bahçe peyzaj mimarisine özenin veya süs bitkileri ile dekoratif fikirleri değerlendirin.

5. Ferforje detayları

Casa | 762, Estúdio IR Estúdio IR Rustik Pencere & Kapılar
Estúdio IR

Estúdio IR
Estúdio IR
Estúdio IR

Bu örnekte gördüğünüz kapı modelinde iki klasik materyal kullanılmış. Ahşap ve ferforjenin klasik stil ile uyumlu çalışmaları, işçilik detayları ile zenginleştiriliyor. homify'da mimarlar tarafından dizayn edilen, birçok farklı stil ve tarzda ev dekorasyonu örnekleri bulabilir, ilginizi çeken dekor fikirlerini değerlendirebilirsiniz

6. Buzlu cam farkı

Malton Diamond Double Side Panel Door Set Modern Doors Ltd Pencere & KapılarKapılar
Modern Doors Ltd

Malton Diamond Double Side Panel Door Set

Modern Doors Ltd
Modern Doors Ltd
Modern Doors Ltd

Işıl ışıl bir karşılama için şeffaf materyallerle özenli ışıklandırılan bir giriş oldukça etkilidir. Buzlu cam ve ahşabın bir arada kullanıldığı kapı modeli ile ferah ve iç açan bir giriş alanı dekore ediliyor. Klasik stil cazibe ile buluşan bu kapı modelinde altın rengi detaylar da kullanılmış.

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7. Döner kapı

Moderne taatsdeuren op maat, Anyway Doors Anyway Doors Cam kapılar
Anyway Doors

Anyway Doors
Anyway Doors
Anyway Doors

Özellikle geniş açıklıkları geçmede akılcı çözümler sunan döner kapı modellerinden biri ile devam ediyoruz. Doğal ışığı muntazam alan cam kapılar, oldukça kullanışlı ve estetik.

8. Yaratıcı tasarımlar

Door Cover: speciale città!, Crearreda Crearreda Pencere & KapılarKapılar Ahşap-Plastik Kompozit Kırmızı
Crearreda

Crearreda
Crearreda
Crearreda

Örnek görselde bir İngiliz telefon kulübesinden esinlenerek tasarlanan çarpıcı bir kapı modeli bulunuyor. Özgün ve yaratıcı tasarımlar için fark yaratan modelleri değerlendirmek, bulunduğu alan ile uyum ve ahenk içinde dekore etmek isteyenler için öne çıkan örneklerden.

9. Katlanır kapı

Двери из массива дерева и дверь-книжка, Lesomodul Lesomodul Pencere & KapılarKapılar
Lesomodul

Lesomodul
Lesomodul
Lesomodul

İhtiyaca göre zeminin alanında fazla yer kaplamayan kapı modelleri arasında sürgülü kapılar ve katlanır kapı modelleri yer alıyor. Daha geniş giriş alanları oluşturmak için de katlanır kapılar oldukça kullanışlı. Katlanan kanatlar vasıtasıyla geniş ve büyük bir kapı kanadının kaplayacağı alandan yer kazanılıyor. Ayrıca estetik bir görünüme sahip.

10. Kemerli kapı

Portoni da esterno, Porte del Passato Porte del Passato Pencere & KapılarKapılar
Porte del Passato

Porte del Passato
Porte del Passato
Porte del Passato

Rustik stil etkileri ile zamansız bir kapı modeli. Günümüzde dönemsel izler taşıyan kapı modelleri sıcak ve samimi bir atmosfer sunuyor. Buradaki antik kapı modeli ile eşsiz bir karşılama dizayn edilmiş. Fark yaratan kemerli kapı modeli karakteristik özellikler taşırken, antik öğelerle uyumlu aksesuarlarla giriş alanı göze hitap edecek şekilde dekore ediliyor.

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