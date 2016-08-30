Davetkar girişler için 10 cazip kapı modeli

Özellikle bizleri ziyarete gelenler için davetkar bir giriş alanı sunmak önemlidir. Şık karşılama unsurlarını sağlamada en önemli yeri kapı modeli tutar. Hangi stil ve tarzla uyumlu olduğu ve bulunduğu çevre ile ilişkisi bakımından kapı modelleri geniş bir yelpazeye yayılıyor. Bir evin girişini davetkar hale getirmek için bulunduğu çevre ve eğer bulunuyorsa bahçe peyzajı da önem arz eder. Göze hitap eden kapı modelleri için estetik, güvenlik, dayanıklılık ve fonksiyonellik aranılan özelliklerdir. Davetkar girişler için ilgi çeken kapı modellerini bir araya getirdik, fark yaratan modelleri ile özgün tasarımları incelemek için alt başlıklarımızı gözden geçirelim.
Şık karşılama unsurları davetkar bir girişle sağlanır. Siyahın zarafeti seçkin bir kapı modeli ile öne çıkıyor. Özellikle koyu renkli tasarımlarla ilgilenenler için görkemli bir kapı modeli. Samimi bir karşılama için evin dekorasyonu kadar kapı girişinde samimi bir karşılama ve davetkar bir giriş alanı tasarlamak için öne çıkan modellerden.
Gerek tasarımıyla, gerek geometrik formlar içeren dizaynı ile dikkat çeken modern stil bir kapı. Sade ve basit çizgilerle şık tasarımlar oluşturmak için modern stil, minimalist çizgilerden faydalanabilirsiniz. Tüm bunların yanı sıra farklı stilleri bir araya getiren giriş alanı dekorları ile eklektik unsurlar içeren bir dizayn anlayışı katkı sağlayabilir.
Kolay şekil alabilirliğinin yanı sıra, büyüleyici ve göz alıcı tasarımlar ahşap kapı modelleri ile mümkün. Nötr grilerle ahşabın sıcaklığının bir araya geldiği örneğimizde, soğuk ve sıcak detayları ile denge unsuru sağlanıyor.
Doğayı davet eden tasarım, natürel dokunuşlarla mümkündür. Daha davetkar bir görünüm elde etmek istiyorsanız, bahçe peyzaj mimarisine özenin veya süs bitkileri ile dekoratif fikirleri değerlendirin.
Bu örnekte gördüğünüz kapı modelinde iki klasik materyal kullanılmış. Ahşap ve ferforjenin klasik stil ile uyumlu çalışmaları, işçilik detayları ile zenginleştiriliyor. homify'da mimarlar tarafından dizayn edilen, birçok farklı stil ve tarzda ev dekorasyonu örnekleri bulabilir, ilginizi çeken dekor fikirlerini değerlendirebilirsiniz
Işıl ışıl bir karşılama için şeffaf materyallerle özenli ışıklandırılan bir giriş oldukça etkilidir. Buzlu cam ve ahşabın bir arada kullanıldığı kapı modeli ile ferah ve iç açan bir giriş alanı dekore ediliyor. Klasik stil cazibe ile buluşan bu kapı modelinde altın rengi detaylar da kullanılmış.
Özellikle geniş açıklıkları geçmede akılcı çözümler sunan döner kapı modellerinden biri ile devam ediyoruz. Doğal ışığı muntazam alan cam kapılar, oldukça kullanışlı ve estetik.
Örnek görselde bir İngiliz telefon kulübesinden esinlenerek tasarlanan çarpıcı bir kapı modeli bulunuyor. Özgün ve yaratıcı tasarımlar için fark yaratan modelleri değerlendirmek, bulunduğu alan ile uyum ve ahenk içinde dekore etmek isteyenler için öne çıkan örneklerden.
İhtiyaca göre zeminin alanında fazla yer kaplamayan kapı modelleri arasında sürgülü kapılar ve katlanır kapı modelleri yer alıyor. Daha geniş giriş alanları oluşturmak için de katlanır kapılar oldukça kullanışlı. Katlanan kanatlar vasıtasıyla geniş ve büyük bir kapı kanadının kaplayacağı alandan yer kazanılıyor. Ayrıca estetik bir görünüme sahip.
Rustik stil etkileri ile zamansız bir kapı modeli. Günümüzde dönemsel izler taşıyan kapı modelleri sıcak ve samimi bir atmosfer sunuyor. Buradaki antik kapı modeli ile eşsiz bir karşılama dizayn edilmiş. Fark yaratan kemerli kapı modeli karakteristik özellikler taşırken, antik öğelerle uyumlu aksesuarlarla giriş alanı göze hitap edecek şekilde dekore ediliyor.
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