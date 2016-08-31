8 adımda daha derli toplu bir eve kavuşun!

Evinizde bulunan ölü alanları tespit etmeye ne dersiniz? Merdiven altı, yatak altı ya da dolap üzeri gibi kullanım alanlarını yeniden dizayn ederek depolamaya açık hale getirebilirsiniz. Yatak altı çekmeceleri gündelik kullanım ihtiyaçlarını muntazam karşılıyor. Nadiren kullanılan eşyalar için dolap üzerini kullananların sayısı sanıldığından fazla. Ayrıca merdiven altı çekmece ve dolaplar, büyük bir eşya yükünden kurtulmanızı sağlayacaktır.

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