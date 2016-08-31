8 adımda daha derli toplu bir eve kavuşun!

Ev dağınıklığından kurtulmak, günlük rutinler arasında düzenli ve hafif temizlik yapıldığı müddetçe mümkündür. Uzun vadede daha ferah ve huzur veren bir atmosfere kavuşmak için gündelik ve kısa zaman alan gereksinimleri yerine getirerek, işlerinizi kolaylaştırabilirsiniz. Göz yoran karmaşa zamanla kasvetli bir hava oluşturur ve huzur dengesini bozar. Merdiven altı işlevsiz alanlar, çatı arası eğimden kaynaklı ölü alanlar ve değerlendirilmeye açık kullanılmayan alanları organize etmek, pratik depolama sistemlerini çözüm amaçlı değerlendirmek gerekebilir. Daha düzenli ve derli toplu bir evde yaşamak istiyorsanız, pratik fikirlerle derlediğimiz başlıklarımızı mutlaka gözden geçirin.
Hareket alanınızı engelleyen kullanmadığınız eşyalarınız mı var? Yeni bir düzen getirin ve artık kullanmadığınız eşyalardan kurtulun! Düzenlenecek alanda kullanılan ve kullanılmayan eşyaları tespit edin. Artık kullanılmamak üzere veya yeniden değerlendirilmek üzere eşyalarınızı listeleyebilirsiniz. Bu liste üzerinden yeniden değerlendireceğiniz eşyalarınızla ilgili fikirlerinizi oluşturabilirsiniz. Kendin yap projeleri (DIY) eski eşyalarınızı yeniden değerlendirmek için yaratıcı fikirlerle oluşturulabilir, benzeri olmayan bir tasarım çalışması ile ev dekorasyonunda fark yaratabilirsiniz. Dolap ve çekmecelerinizi kontrol edin, uzun süre kullanılmayacak eşyalar ve ıvır zıvırlar için yeni düzen oluşturun.
Dekoratif raflar hem estetik hem de işlevsel çözüm olanakları sağlıyor. Giriş alanını dekore ederken, hem dekoratif raflar, hem de fonksiyonel çekmecelerle depolama ihtiyacını kolaylıkla çözebilirsiniz. homify'da mimarlar tarafından dizayn edilen, birçok farklı stil ve tarzda ev dekorasyonu örnekleri bulabilir, ilginizi çeken dekor fikirlerini değerlendirebilirsiniz.
Hem estetik hem de fonksiyonel duvar dekorları oluşturabilirsiniz. Döşeme zemini alanından yer kazanmak için, pratik fikirlerle işlevsel hale getireceğiniz duvar dekorları düzen ihtiyacınızı karşılayabilir. Dekoratif raflar, çekmece ve dolaplar, fonksiyonel cepler ve dahası.
Banyo temizliği için kullanım esnasında pratik ve hızlı temizlik, uzun vadede iş yükünü azaltacaktır. Daha düzenli ve temiz bir banyo için, gündelik ve düzenli temizlik yapabilir, pratik depolama fikirleri ile dekoratif öğeleri değerlendirebilirsiniz.
Artık kullanılmayan eşyaları değerlendirmenin bir başka yolu satmak ya da sahiplendirmek olabilir. Belki de ihtiyacınız olan, kurtulmanız gereken eşyaları tespit edip onları sahiplendirmek olacaktır. Satılan değerli eşyalar ise, ekonomik açıdan bütçenize katkı olarak değerlendirilebilir.
Küçük ve dar alanlarda pratik mutfak düzeni oluşturacak fikirler tasarlanabilir. Örnek görselde görüldüğü gibi kullanım ihtiyacı olmayan zamanlarda dolap kapakları kapatılarak, ferah ve düzenli bir oturma alanına kavuşmak mümkün. Pratik kullanım olanakları sunan gömme dolaplar, hem depolama ihtiyacınızı karşılar, hem de kullanım ihtiyacı olan ürünleri bir arada bulundurmanızı sağlar.
Kişisel kullanım alanlarını düzenlerken, bireysel kullanım alışkanlıklarını göz ardı etmemek gerekir. Dingin ve ferah bir yatak alanı oluşturmak için, renk, ışık ve dokular önemlidir. Tüm bunların yanı sıra dolap düzeni, yatak altı depolama imkanı veren çekmeceler, pratik kullanım olanakları sunan dekoratif raflar dizayn edilebilir. Böylelikle gündelik eşya ve ıvır zıvırları toplarken, kolaylıkla el altında depolama imkanı bulacağınız alanlar ve alternatifler çoğalır. Yatak odası düzeni için çıkardığınız eşyaları gündelik rutinlerde hemen yerine koyarsanız, uzun vadede iş yükünü azaltırsınız.
Evinizde bulunan ölü alanları tespit etmeye ne dersiniz? Merdiven altı, yatak altı ya da dolap üzeri gibi kullanım alanlarını yeniden dizayn ederek depolamaya açık hale getirebilirsiniz. Yatak altı çekmeceleri gündelik kullanım ihtiyaçlarını muntazam karşılıyor. Nadiren kullanılan eşyalar için dolap üzerini kullananların sayısı sanıldığından fazla. Ayrıca merdiven altı çekmece ve dolaplar, büyük bir eşya yükünden kurtulmanızı sağlayacaktır.
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