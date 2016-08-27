Kabus gibi bir ev nasıl güzelleşti

Homify bu gün sizleri kutu gibi evlere sahip olan Güney Jore'ye götürüyor. Kalabalık şehirlere rağmen küçücük evlerin ferah be insanı rahatlatan dekorasyonunu yakından inceleyerek küçük boyutlu evlerin dekorasyonu için fikir edinmenizi ve farklı kültürlere yakından tanıklık etmenizi sağlıyor. Bu gün kasvetli bir havaya sahip istisna olan bir dairenin modern ve ferah dönüşümünü inceliyoruz.Tasarımı, dizaynı, dekorasyonu ile insanı büyüleyen bir güzelliğe kavuşan bu Kore evi kalabalık ve eski görünen dekorasyonu ile insanın enerjisini bitiren bir yapıya sahipti. Yapılan çalışma sonucunda modern ve ferah bir ev haline gelerek ev sahiplerine sürekli pozitif enerji veren bir ev halini aldı.
Geniş bir salonu olmasına rağmen yapılmış olan ışık filtreleri salonun daha karanlık olmasına neden olmu. Duvarlarda yıpranmışlığın izleri olarak duran dökülmeler evin içinin karamsar ve negatif enerji ile dolmasına neden olmuş. İnsana huzur veren Kore evlerinden oldukça uzak bir görüntü çizen bu salon yeni hali ile sizleri mest edecek.
Mutfak dekorasyonlarının işlevsel ve kullanışlı olması için sade ve minimalist düzende olması gereklidir. Resimde yer alan mutfak dekorasyonunun kalabalık görüntüsü ve çok dar bir hareket alanına sahip olması mutfağı hem işlevsiz hem de kullanışsız bir mutfak haline getirmiş.
Küçük ve dar mutfak yenileme işlemi sonrasında yenilenen salon ile birlikte dekore edilerek açık bir mutfak haline getirilmiş. Ahşap mobilyalar fonksiyonel bir şekilde yerleştirilmiş ve aydınlatma sistemi ile ışıl ışıl parlak bir mutfak ortaya çıkarılmış. Zemin kaplaması mutfak mobilyaları ile uyumlu renklerde tercih edilerek mutfağın zarif ve ışıl ışıl olması sağlanmış.
Mutfak alanının yenilenmeden önceki hali resimde yer alan pis, sönük görünümlü ve oldukça yıpranmış bir haldeyken yapılan yenileme işlemi ile birlikte sanal bir sınır yapılmış ve mutfak alanı açık alandan ayrılarak sadece mutfağa özgü bir dekorasyon oluşması sağlanmış. Böylelikle açık alan için ayrı bir proje ve dekorasyon ile işlevsel bir dizayn yapılabilir bir alan oluşturulmuş.
Bir önceki resimde yer alan ve oldukça yıpranmış görünen mutfak alanı yapılan yenileme işlemi ile oldukça şık ve zarif bir hale getirilmiş. Bu alan bir mutfak tezgahı ile sınırlandırılmış ve farklı kullanım amaçları için uygun hale getirilerek fonksiyonel bir alan oluşturulmuş.
Son olarak mutfağa daha yakından baktığınızda her detayın ve her ayrıntının titiz bir şekilde düşünüldüğünü ve uygulandığını göreceksiniz. Mutfak tezgahı, depolama alanları, boya rengi tercihleri, ahşaplar çok titiz bir şekilde seçilmiş ve mutfağın son halinin insanları etkileyen bir güzellikte olması sağlanmış.