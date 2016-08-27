Kabus gibi bir ev nasıl güzelleşti

Homify bu gün sizleri kutu gibi evlere sahip olan Güney Jore'ye götürüyor. Kalabalık şehirlere rağmen küçücük evlerin ferah be insanı rahatlatan dekorasyonunu yakından inceleyerek küçük boyutlu evlerin dekorasyonu için fikir edinmenizi ve farklı kültürlere yakından tanıklık etmenizi sağlıyor. Bu gün kasvetli bir havaya sahip istisna olan bir dairenin modern ve ferah dönüşümünü inceliyoruz.Tasarımı, dizaynı, dekorasyonu ile insanı büyüleyen bir güzelliğe kavuşan bu Kore evi kalabalık ve eski görünen dekorasyonu ile insanın enerjisini bitiren bir yapıya sahipti. Yapılan çalışma sonucunda modern ve ferah bir ev haline gelerek ev sahiplerine sürekli pozitif enerji veren bir ev halini aldı.