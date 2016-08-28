Daha güzel bir mutfak için Türkiye'den 11 parlak fikir

Mutfaklar ne kadar modern ve gösterişli olursa olsun tabak, bardak gibi malzemelerin yığıldığı bulaşık sepetleri çirkin bir görüntü oluşturur. Mutfak aletleri ve mutfak dekorasyonu estetik açıdan göze hitap etse dahi bu konuda çok fazla alternatif yoktur. Bu örnekte ise tezgaha gömülü pratik bir bulaşıklık tasarlanmış. Hem estetik açıdan kötü durmuyor hem de el altında.