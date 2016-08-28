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Daha güzel bir mutfak için Türkiye'den 11 parlak fikir

nihal e. nihal e.
Olea , Bodrum Femaş Mobilya Bodrum Femaş Mobilya MutfakMutfak Malzemeleri
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Mutfağınızı sıradanlıktan kurtarıp daha güzel bir yere dönüştürmek istiyorsanız bu yazıda derlediğimiz yaratıcı fikirler tam size göre. Şimdi sırayla göz atalım.

​Endüstriyel şıklık

Modern Wooden House (Modern Ahşap Ev) Ali İhsan Değirmenci Creative Workshop Modern Mutfak
Ali İhsan Değirmenci Creative Workshop

Modern Wooden House (Modern Ahşap Ev)

Ali İhsan Değirmenci Creative Workshop
Ali İhsan Değirmenci Creative Workshop
Ali İhsan Değirmenci Creative Workshop

Ali İhsan Değirmenci Creative Workshop tarafından dizayn edilmiş Modern ahşap Ev projesinin mutfağını görmekteyiz resimde. Alt dolapları ahşaptan yapılma mutfağın duvarları siyah renginde. Mutfak dekorasyonu için alışılmadık bir renk olmakla birlikte etkileyici bir seçim. Duvarda çeşitli malzemelerin asıldığı metalik bir raflık  bulunuyor.

​Sandalye farkı

homify MutfakMasa & Oturma Grupları
homify

homify
homify
homify

Mutfak dekorasyonuyla ilgili yapabileceğiniz değişikliklerden en kolayı şüphesiz mobilyalardan başlar. Örneğin hemen hemen her mutfakta bulunan masa takımı evinize bambaşka bir hava katabilir. Resimde gördüğümüz ahşap masa klasik bir parça olmakla birlikte masayı tamamlayan sandalyelerin retro tarzı takımın cazibesini arttırmış. Ek olarak sandalyelerden birini farklı renkte seçmek dahi mutfağınızı sıradanlıktan kurtarabilir.

​Yaratıcı aletler

Slim toaster, Studio MU•CA Studio MU•CA MutfakElektronik Ürünler
Studio MU•CA

Slim toaster

Studio MU•CA
Studio MU•CA
Studio MU•CA

İlginç mobilyalar gibi yaratıcı mutfak aletleri de mutfağınıza orijinal bir hava katar. Resimdeki duvara monte ekmek kızartma makinesi dekorasyona değişiklik katmakla birlikte pratik ve fonksiyonel bir alet olmasından ötürü oldukça başarılı.

​Yuvarlak mutfak adası

Luce mutfak&banyo Luce mutfak&banyo MutfakDolap & Raflar
Luce mutfak&amp;banyo

Luce mutfak&banyo

Luce mutfak&banyo
Luce mutfak&amp;banyo
Luce mutfak&banyo

Genellikle mutfaklarda dümdüz keskin hatları olan kare, dikdörtgen şeklinde tezgahlar görmeye alışkınız. Oysa bu resimde olduğu gibi yuvarlak bir mutfak adası mutfağı sıradanlıktan kurtarmaya yeter de artar bile. Üstelik canlı ve parlak renkler sayesinde şeklini daha iyi vurgulamanız da mümkün.

​Fonksiyonel ada tezgah

MUTFAK DEKORASYONU Tadilat Şirketleri MutfakMutfak Tezgâhları
Tadilat Şirketleri

MUTFAK DEKORASYONU

Tadilat Şirketleri
Tadilat Şirketleri
Tadilat Şirketleri

Bir başka ada tezgah örneğinde bu defa klasik, beyaz renkli, üstü kalın ahşaptan yapılma bir ada mutfak görüyoruz. Klasik bir stili olmasına rağmen bu tezgah da işlevselliği sayesinde diğer örneklerden ayrışıyor. Hem çekmeceli hem dolaplı hem de açık raflı olması sebebiyle her türlü ihtiyaca uygun bir depolama çözümü sunuyor.

​Orijinal fikirler

Olea Bodrum Femaş Mobilya MutfakMutfak Malzemeleri
Bodrum Femaş Mobilya

Olea

Bodrum Femaş Mobilya
Bodrum Femaş Mobilya
Bodrum Femaş Mobilya

Mutfaklar ne kadar modern ve gösterişli olursa olsun tabak, bardak gibi malzemelerin yığıldığı bulaşık sepetleri çirkin bir görüntü oluşturur. Mutfak aletleri ve mutfak dekorasyonu estetik açıdan göze hitap etse dahi bu konuda çok fazla alternatif yoktur. Bu örnekte ise tezgaha gömülü pratik bir bulaşıklık tasarlanmış. Hem estetik açıdan kötü durmuyor hem de el altında.

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​Sarının enerjisi

PEARL EURODECOR MutfakDolap & Raflar
EURODECOR

PEARL

EURODECOR
EURODECOR
EURODECOR

Eğer fotoğrafta olduğu gibi bembeyaz mutfak dolaplarınız varsa mutfağınızı canlandırmak için duvarları boyamak iyi bir fikir olabilir. Örnek mutfakta tercih edilen canlı sarı mutfağın dinamizmini arttırırken pozitif enerjisini yükseltmiş. Siz de dilerseniz sarı dilerseniz başka bir renge boyayarak mutfağınızı yenileyebilirsiniz.

​Mutfakta kırmızı tuğla

Yu-Ga Otel Mutfak Tuncer Sezgin İç Mimarlık MutfakDolap & Raflar
Tuncer Sezgin İç Mimarlık

Yu-Ga Otel Mutfak

Tuncer Sezgin İç Mimarlık
Tuncer Sezgin İç Mimarlık
Tuncer Sezgin İç Mimarlık

Fotoğrafta görmüş olduğumuz mutfak aslında açık mutfak modeline sahip olsa da kullandığı malzeme seçimiyle sınırlarını çiziyor. Yeşil duvarlı beyaz dolaplı mutfağın yüksek bar tezgahı kırmızı tuğla taşlarla örülmüş. Ek olarak başka bölümlerde de tuğla kullanımı var. Tuğla taşlar mutfak için alışılmadık olsa da gayet hoş ve kendine özgü bir hava katıyor dekorasyona.

​Açık raflar

Luce mutfak&banyo Luce mutfak&banyo MutfakDolap & Raflar
Luce mutfak&amp;banyo

Luce mutfak&banyo

Luce mutfak&banyo
Luce mutfak&amp;banyo
Luce mutfak&banyo

Modern mutfak dekorasyonu için renkler dışında belli bir konsept uygulayarak da farklılık yaratmak mümkün. Örneğin resimdeki mutfak açık rafları sayesinde mutfaktan çok bir barı andırıyor. Çeşitli içki ve kadehlerin sergilendiği üst dolap çok şık. Bunun dışında ada tezgahın altındaki çağdaş raflık bir o kadar başarılı ve estetik görünüyor.

​Dekoratif detaylar

Luce mutfak&banyo Luce mutfak&banyo MutfakMutfak Malzemeleri
Luce mutfak&amp;banyo

Luce mutfak&banyo

Luce mutfak&banyo
Luce mutfak&amp;banyo
Luce mutfak&banyo

Mutfağınızda yeterince depolama alanı mevcutsa geri kalan boşlukları daha fazla dolapla doldurmanın pek bir anlamı yok. Çünkü hareket alanınız kısıtlanır. Peki ölü boşlukları nasıl değerlendirebilirsiniz? Resimdeki örnek bu soruya güzel bir yanıt veriyor. Alt dolabın üstündeki duvar boşluğuna bir raf eklenerek çeşitli fotoğraflarla süslenmiş. Böylece mutfak estetik açıdan da ihmal edilmemiş oldu.

​Akıllı raflar

Patinalı meşe mutfak dolabı, ZAFER MİMARLIK ve MOBİLYA SAN. ZAFER MİMARLIK ve MOBİLYA SAN. MutfakDolap & Raflar
ZAFER MİMARLIK ve MOBİLYA SAN.

Patinalı meşe mutfak dolabı

ZAFER MİMARLIK ve MOBİLYA SAN.
ZAFER MİMARLIK ve MOBİLYA SAN.
ZAFER MİMARLIK ve MOBİLYA SAN.

Özellikle depolama konusunda sıkıntı yaşıyorsanız  dışarı doğru uzanan akıllı raflar sayesinde maksimum verim sağlayabilirsiniz.

Mutfak üzerine daha fazla yazı incelemek isterseniz ’Kendin yap: Mutfağını sen tasarla’ başlığına göz atabilirsiniz.

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