Daha güzel bir mutfak için Türkiye'den 11 parlak fikir

Mutfağınızı sıradanlıktan kurtarıp daha güzel bir yere dönüştürmek istiyorsanız bu yazıda derlediğimiz yaratıcı fikirler tam size göre. Şimdi sırayla göz atalım.
Ali İhsan Değirmenci Creative Workshop tarafından dizayn edilmiş Modern ahşap Ev projesinin mutfağını görmekteyiz resimde. Alt dolapları ahşaptan yapılma mutfağın duvarları siyah renginde. Mutfak dekorasyonu için alışılmadık bir renk olmakla birlikte etkileyici bir seçim. Duvarda çeşitli malzemelerin asıldığı metalik bir raflık bulunuyor.
Mutfak dekorasyonuyla ilgili yapabileceğiniz değişikliklerden en kolayı şüphesiz mobilyalardan başlar. Örneğin hemen hemen her mutfakta bulunan masa takımı evinize bambaşka bir hava katabilir. Resimde gördüğümüz ahşap masa klasik bir parça olmakla birlikte masayı tamamlayan sandalyelerin retro tarzı takımın cazibesini arttırmış. Ek olarak sandalyelerden birini farklı renkte seçmek dahi mutfağınızı sıradanlıktan kurtarabilir.
İlginç mobilyalar gibi yaratıcı mutfak aletleri de mutfağınıza orijinal bir hava katar. Resimdeki duvara monte ekmek kızartma makinesi dekorasyona değişiklik katmakla birlikte pratik ve fonksiyonel bir alet olmasından ötürü oldukça başarılı.
Genellikle mutfaklarda dümdüz keskin hatları olan kare, dikdörtgen şeklinde tezgahlar görmeye alışkınız. Oysa bu resimde olduğu gibi yuvarlak bir mutfak adası mutfağı sıradanlıktan kurtarmaya yeter de artar bile. Üstelik canlı ve parlak renkler sayesinde şeklini daha iyi vurgulamanız da mümkün.
Bir başka ada tezgah örneğinde bu defa klasik, beyaz renkli, üstü kalın ahşaptan yapılma bir ada mutfak görüyoruz. Klasik bir stili olmasına rağmen bu tezgah da işlevselliği sayesinde diğer örneklerden ayrışıyor. Hem çekmeceli hem dolaplı hem de açık raflı olması sebebiyle her türlü ihtiyaca uygun bir depolama çözümü sunuyor.
Mutfaklar ne kadar modern ve gösterişli olursa olsun tabak, bardak gibi malzemelerin yığıldığı bulaşık sepetleri çirkin bir görüntü oluşturur. Mutfak aletleri ve mutfak dekorasyonu estetik açıdan göze hitap etse dahi bu konuda çok fazla alternatif yoktur. Bu örnekte ise tezgaha gömülü pratik bir bulaşıklık tasarlanmış. Hem estetik açıdan kötü durmuyor hem de el altında.
Eğer fotoğrafta olduğu gibi bembeyaz mutfak dolaplarınız varsa mutfağınızı canlandırmak için duvarları boyamak iyi bir fikir olabilir. Örnek mutfakta tercih edilen canlı sarı mutfağın dinamizmini arttırırken pozitif enerjisini yükseltmiş. Siz de dilerseniz sarı dilerseniz başka bir renge boyayarak mutfağınızı yenileyebilirsiniz.
Fotoğrafta görmüş olduğumuz mutfak aslında açık mutfak modeline sahip olsa da kullandığı malzeme seçimiyle sınırlarını çiziyor. Yeşil duvarlı beyaz dolaplı mutfağın yüksek bar tezgahı kırmızı tuğla taşlarla örülmüş. Ek olarak başka bölümlerde de tuğla kullanımı var. Tuğla taşlar mutfak için alışılmadık olsa da gayet hoş ve kendine özgü bir hava katıyor dekorasyona.
Modern mutfak dekorasyonu için renkler dışında belli bir konsept uygulayarak da farklılık yaratmak mümkün. Örneğin resimdeki mutfak açık rafları sayesinde mutfaktan çok bir barı andırıyor. Çeşitli içki ve kadehlerin sergilendiği üst dolap çok şık. Bunun dışında ada tezgahın altındaki çağdaş raflık bir o kadar başarılı ve estetik görünüyor.
Mutfağınızda yeterince depolama alanı mevcutsa geri kalan boşlukları daha fazla dolapla doldurmanın pek bir anlamı yok. Çünkü hareket alanınız kısıtlanır. Peki ölü boşlukları nasıl değerlendirebilirsiniz? Resimdeki örnek bu soruya güzel bir yanıt veriyor. Alt dolabın üstündeki duvar boşluğuna bir raf eklenerek çeşitli fotoğraflarla süslenmiş. Böylece mutfak estetik açıdan da ihmal edilmemiş oldu.
Özellikle depolama konusunda sıkıntı yaşıyorsanız dışarı doğru uzanan akıllı raflar sayesinde maksimum verim sağlayabilirsiniz.
Mutfak üzerine daha fazla yazı incelemek isterseniz ’Kendin yap: Mutfağını sen tasarla’ başlığına göz atabilirsiniz.