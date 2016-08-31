Küçük eski bir taş evin harikulade dönüşümü

Harap haldeki bir evi tekrar yaşanılır bir yer haline getirmek büyük bir sorun olabilir. Ancak imkansız değil. Yıpranmış duvarları korumak, onlara yenide hayat vermek zor da olsa anlamlı bir uğraş. Bugün Fransa'da bulunan sevimli bir tatil evinin restorasyon projesine göz atacağız. Normandiya'da küçük bir av köşkü olan bu ev 2007 yılında 150,000 avroluk bir bütçe ile Franklin Azzi Mimarlık tarafından restore edildi. Fransız mimar projenin yenilikçi mimarisi ile 2008 yılında ödüle layık görüldü. Harap av köşkü yenilendikten sonra modern bir tatil evi olarak kullanılmaya başlandı.