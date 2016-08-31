Küçük eski bir taş evin harikulade dönüşümü

Harap haldeki bir evi tekrar yaşanılır bir yer haline getirmek büyük bir sorun olabilir. Ancak imkansız değil. Yıpranmış duvarları korumak, onlara yenide hayat vermek zor da olsa anlamlı bir uğraş. Bugün Fransa'da bulunan sevimli bir tatil evinin restorasyon projesine göz atacağız. Normandiya'da küçük bir av köşkü olan bu ev 2007 yılında 150,000 avroluk bir bütçe ile Franklin Azzi Mimarlık tarafından restore edildi. Fransız mimar projenin yenilikçi mimarisi ile 2008 yılında ödüle layık görüldü. Harap av köşkü yenilendikten sonra modern bir tatil evi olarak kullanılmaya başlandı.
Küçük evin eski harap hali fotoğrafta net bir şekilde görülüyor. Yine de bu yıkık dökük halinde dahi belli bir cazibesi var. Tabii büyük bir tadilat gerekiyor. Çatı tamamen yanlış vaziyette, pencere ve kapılar yok. Sadece taş duvarlar yerli yerinde. Kısacası epey iş var.
Evin yeni görünümü oldukça etkileyici. Yapının orijinal cazibesini korumak kaydıyla mümkün olduğunca optimize edildi. Eski taş duvarların dokusu bozulmadan güçlendirilerek mevcut haliyle kullanıldı. Duvarlar dışında çatı baştan yapıldı. Ek alanlar tasarlanarak mevcut alan arttırıldı. Şimdi çok daha kullanışlı ve ferah.
Evin arka cephesini gördüğümüz resimde ana binaya ek bir yapı bağlanmış. Yatay uzanan gövdeye dikey olarak eklenmiş kısım, taş binaya uygun olarak ahşap gibi doğal malzemelerle inşa edildi. İki katlı olan ahşap yapı geniş pencereleri sayesinde aydınlık ve ferah bir iç mekan sağlıyor. Mevcut alanı genişletmek dışında binanın enerji tasarrufu da düşünüldü. Örneğin yağmur suları ve güneş enerjisi ihtiyaç oranında dönüştürülürken, ahşap ve bitki lifleri duvarların yalıtımında kullanıldı. Bu sayede evin doğal bir havalandırması oldu.
Küçük evin entegre tasarımı dış mekan dizaynının ayrılmaz bir parçası. Binayı çevreleyen geniş ahşap teras açık havanın keyfini çıkarmak için ideal. Evin diğer tarafında aynı boyutta bir teras daha bulunuyor. Bu sayede yaşam alanı oldukça genişlemiş. Yüksek bir tepede bulunan evin güzel manzarası gayet seyirlik. Teras tasarımında herhangi bir korkuluk kullanılmayarak minimal bir dizayn hedeflenmiş. Mobilya olarak ise siyah kelebek sandalye ile küçük beyaz sehpa yeterli gibi. Tabii arzuya göre ilave yapılabilir.
Evin yan cephesini gördüğümüz resimde eski evin çoğunlukla kapalı tasarımından eser kalmamış. Dönüşümden sonra ev çok daha havadar ve dışa dönük. Zemin katta devasa bir pencere kullanılarak sürgülü kapılarla pratik bir erişim sağlanmış. Aynı zamanda iç mekanı aydınlatmak için de ideal. Terasın altında kalan veranda yine açık alandan faydalanmak için kullanışlı.
Evin oturma odası her iki yanında bulunan teras sayesinde oldukça ferah. Ek olarak pencerelerle de aydınlatma maksimum seviyeye çıkarılmış. Salonun modern ve mütevazi bir dekorasyonu var. Ahşap zemin ve beyaz duvarlara kontrast oluşturan siyah deri koltuklar son derece seçkin bir zevkin ürünü. oturma odası ince ve uzun yapıda olduğundan karşılıklı duran mobilyalar masa ile kapatılmayarak yapay hayvan postu halı yeterli görülmüş. Bu halı seçimi evin geçmişine de gönderme denebilir.
Son olarak daha iyi bir fikir edinmek için teknik çizime göz atıyoruz. Kat planında evde yapılan değişiklikler daha iyi anlaşılıyor. Oldukça küçük bir alana sahip ev sadece yenilenmekle kalmadı, teras gibi bölümlerle genişletilerek daha konforlu bir yaşam alanı haline getirildi.
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