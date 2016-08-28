Küçük mutfakları geniş göstermek için pratik çözümler

Mutfağınızın küçük olması mutfağınızın çekici olmasını engellememelidir. Bir mutfak ne kadar hijyenik ve temiz ise o kadar göze hoş gelir ve mutfağın küçüklüğü insanların gözüne görünmez. Resimde yer alan mutfak örneğinde olduğu gibi tertemiz ve pırıl pırıl olan mutfak insanların odak noktasını mutfak boyutundan güzelliğe ve temizliğe kaydırıyor. Bu sayede dar olması önemsiz bir hale gelmiş oluyor.