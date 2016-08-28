Küçük mutfakları geniş göstermek için pratik çözümler

Mutfak dekorasyonlarında mutfak ölçüleri çok önemli etkenlerden biridir. Geniş mutfak dekorasyonlarında olduğu gibi küçük mutfak dekorasyonlarında da ölçüler ön plana çıkar. Dar mutfaklarda dekorasyon yapılırken püf noktalara dikkat ederek daha geniş gösterebilirsiniz. Bunun yanında tercihlerinizi minimal ölçülere sahip mobilyalar ve beyaz eşyalardan yana kullandığınızda da mutfağınız istediğiniz genişliği sizlere sağlayacaktır. Bu gün küçük mutfakları geniş göstermek için pratik çözümlerin mutfaklara uygulanmış hallerini inceleyeceğiz. Bu mutfaklarda küçük ölçü handikapı nasıl aşılmış ve geniş geniş mutfaklar yaratılmış sorusunun cevabını arayarak evimizdeki mutfakları bu şekilde dekore edebiliriz. Homify farkı ile küçük mutfak dekorasyonlarına daha yakından bakalım.
Mutfağınızın küçük olması mutfağınızın çekici olmasını engellememelidir. Bir mutfak ne kadar hijyenik ve temiz ise o kadar göze hoş gelir ve mutfağın küçüklüğü insanların gözüne görünmez. Resimde yer alan mutfak örneğinde olduğu gibi tertemiz ve pırıl pırıl olan mutfak insanların odak noktasını mutfak boyutundan güzelliğe ve temizliğe kaydırıyor. Bu sayede dar olması önemsiz bir hale gelmiş oluyor.
Mutfağınız küçük bir mutfak ise yapmanız gereken büyük mutfak dolapları yerine modern raf sistemlerini tercih etmek ve raf sistemlerini estetik, şık bir şekilde düzenleyerek mutfağın zarafetini artırmaktır. Örnek resimde modern raf sitemlerinin çok şık bir şekilde dizayn edilmiş hali yer almakta ve mutfağa kattığı şıklık sergilenmektedir.
Mutfağınızı geniş bir mutfak gibi göstermek ve insanlar üzerinde geniş mutfak izlenimi vermek için renkleri titiz bir şekilde seçip titiz bir şekilde yerleştirmek gereklidir. Resimde yer alan mutfak örneğinde olduğu gibi kare kare siyah ve beyaz renkler seçilmiş ve mutfak tezgahı da aynı desende renklendirilerek mutfakta renk oyunu oynamış. Bu sayede mutfağın daha geniş görünmesi sağlanmış.
Mutfağın görsel bir şekilde dekore edilip süslenmesi mutfağın küçük ve dar olma dezavantajını ortadan kaldırır. Resimdeki mutfak dekorasyonunda olduğu gibi şık ve insanların ilgisini çeken duvar tabloları ve çerçeveleri ile mutfağınız mükemmel bir görünüme sahip olabilir. Çerçeveler, resim tabloları ve resimler mutfak boyutları ile uyumlu olacak boyutlarda olduğunda mükemmel bir mutfağa imza atmış olursunuz.
Eğer mutfağınızı küçük olduğu için fonksiyonel bir şekilde dizayn etmek istiyorsanız yapmanız gereken şık ve estetik bir görünüme sahip işlevsel yemek masası ile beyaz ve zarif sandalyeler ile mutfağınızı masallardaki mutfaklar gibi süslemek ve çok şık hale getirmektir. resimde yer alan ve masalsı bir görünüme sahip olan mutfak insana huzur veriyor.
Mutfak dekorasyonlarının vazgeçilmezi olan ahşap mobilyalar tercih etmek isteyuen biriyseniz resimde yer alan ve doğal renkleri ile insana huzur veren mobilyalara tercih ederek mutfağınızın görselliğini doğal bir mutfak görselliğine çevirebilir ve insanların dikkatini mobilyalar üzerine yoğunlaştırarak mutfağın boyutlarının ikinci planda kalmasını sağlayabilirsiniz.