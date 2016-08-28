현재 사용하시는 브라우저는 이전 버전입니다.

Ev dekorasyonuyla ilgili verdiğimiz hizmetten daha iyi faydalanmak için lütfen başka bir tarayıcıyı ücretsiz olarak indirin. İkonun üzerine tıklamanız yeterli!

Odalar
Profesyoneller
Dergi
Kendin Yap
Profesyonel ol
Özel
Oturumu kapat

Küçük mutfakları geniş göstermek için pratik çözümler

umit atdağ umit atdağ
homify MutfakMasa & Oturma Grupları
Loading admin actions …

Mutfak dekorasyonlarında mutfak ölçüleri çok önemli etkenlerden biridir. Geniş mutfak dekorasyonlarında olduğu gibi küçük mutfak dekorasyonlarında da ölçüler ön plana çıkar. Dar mutfaklarda dekorasyon yapılırken püf noktalara dikkat ederek daha geniş gösterebilirsiniz. Bunun yanında tercihlerinizi minimal ölçülere sahip mobilyalar ve beyaz eşyalardan yana kullandığınızda da mutfağınız istediğiniz genişliği sizlere sağlayacaktır. Bu gün küçük mutfakları geniş göstermek için pratik çözümlerin mutfaklara uygulanmış hallerini inceleyeceğiz. Bu mutfaklarda küçük ölçü handikapı nasıl aşılmış ve geniş geniş mutfaklar yaratılmış  sorusunun cevabını arayarak evimizdeki mutfakları bu şekilde dekore edebiliriz. Homify farkı ile küçük mutfak dekorasyonlarına daha yakından bakalım.

Hijyenik yüzeyler

30 m2 - BOEDO - Buenos Aires - Arg, MinBai MinBai MutfakMutfak Tezgâhları Ahşap Beyaz
MinBai

MinBai
MinBai
MinBai

Mutfağınızın küçük olması mutfağınızın çekici olmasını engellememelidir. Bir mutfak ne kadar hijyenik ve temiz ise o kadar göze hoş gelir ve mutfağın küçüklüğü insanların gözüne görünmez.  Resimde yer alan mutfak örneğinde olduğu gibi  tertemiz ve pırıl pırıl olan mutfak insanların odak noktasını mutfak boyutundan güzelliğe ve temizliğe kaydırıyor. Bu sayede dar olması önemsiz bir hale gelmiş oluyor.

Modern raf sistemleri

House in Belgrano, GUTMAN+LEHRER ARQUITECTAS GUTMAN+LEHRER ARQUITECTAS MutfakDolap & Raflar
GUTMAN+LEHRER ARQUITECTAS

House in Belgrano

GUTMAN+LEHRER ARQUITECTAS
GUTMAN+LEHRER ARQUITECTAS
GUTMAN+LEHRER ARQUITECTAS

Mutfağınız küçük bir mutfak ise yapmanız gereken büyük mutfak dolapları yerine modern raf sistemlerini tercih etmek ve raf sistemlerini estetik, şık bir şekilde düzenleyerek mutfağın zarafetini artırmaktır. Örnek resimde modern raf sitemlerinin çok şık bir şekilde dizayn edilmiş hali yer almakta ve mutfağa kattığı şıklık sergilenmektedir.

Renk tercihleri

Appartamento fuori milano, Raffaella Alessandra Calzoni Raffaella Alessandra Calzoni MutfakMasa & Oturma Grupları Beyaz
Raffaella Alessandra Calzoni

Raffaella Alessandra Calzoni
Raffaella Alessandra Calzoni
Raffaella Alessandra Calzoni

Mutfağınızı geniş bir mutfak gibi göstermek ve insanlar üzerinde geniş mutfak izlenimi vermek için renkleri titiz bir şekilde seçip titiz bir şekilde yerleştirmek gereklidir. Resimde yer alan mutfak örneğinde olduğu gibi  kare kare siyah ve beyaz renkler seçilmiş ve mutfak tezgahı da aynı desende renklendirilerek mutfakta renk oyunu oynamış. Bu sayede mutfağın daha geniş görünmesi sağlanmış.

Duvar süsleri

Blanco y negro para la mesa by Let me Grow de Severina Kids, Almacén Feliz Almacén Feliz MutfakAksesuarlar & Tekstil Ürünleri
Almacén Feliz

Almacén Feliz
Almacén Feliz
Almacén Feliz

Mutfağın görsel bir şekilde dekore edilip süslenmesi mutfağın küçük ve dar olma dezavantajını ortadan kaldırır. Resimdeki mutfak dekorasyonunda olduğu gibi şık ve insanların ilgisini çeken duvar tabloları ve çerçeveleri ile mutfağınız mükemmel bir görünüme sahip olabilir. Çerçeveler, resim tabloları ve resimler mutfak boyutları ile uyumlu olacak boyutlarda olduğunda mükemmel bir mutfağa imza atmış olursunuz.

Şık masa ve sandalyeler

homify MutfakMasa & Oturma Grupları
homify

homify
homify
homify

Eğer mutfağınızı küçük olduğu  için  fonksiyonel bir şekilde dizayn etmek istiyorsanız yapmanız gereken şık ve estetik bir görünüme sahip işlevsel yemek masası ile beyaz ve zarif sandalyeler ile  mutfağınızı masallardaki mutfaklar gibi süslemek ve çok şık hale getirmektir. resimde yer alan ve masalsı bir görünüme sahip olan mutfak insana huzur veriyor.

Ahşap mobilyalar

homify Modern Mutfak
homify

homify
homify
homify

Mutfak dekorasyonlarının vazgeçilmezi olan ahşap mobilyalar tercih etmek isteyuen biriyseniz resimde yer alan ve doğal renkleri ile insana huzur veren  mobilyalara tercih ederek mutfağınızın görselliğini doğal bir mutfak görselliğine çevirebilir ve insanların dikkatini mobilyalar üzerine yoğunlaştırarak mutfağın boyutlarının ikinci planda kalmasını sağlayabilirsiniz.

Eski püskü bir evden pırıl pırıl bir eve kusursuz dönüşüm
Küçük mutfakları geniş göstermek için bu fikirleri siz nasıl buldunuz?

Ev projenizle ilgili yardıma mı ihtiyacınız var?
Bizimle temasa geçin!

Eviniz için esin kaynaklarını keşfedin!

Evler

Evler

Oturma Odası

Oturma Odası

Mutfak

Mutfak

Yatak Odası

Yatak Odası

Bahçe

Bahçe

Banyo

Banyo

Yemek Odası

Yemek Odası

Havuz

Havuz

Edit SEO element

homify - evinizi değiştirin

4.5

homify uygulamasıyla milyonlarca fotoğrafa göz atın!

UYGULAMAYI ÜCRETSİZ İNDİR
Hayır, teşekkürler