Alçı levha uygulamaları: 10 farklı örnek

Duvar veya asma tavan yapımında kullanılmak üzere alçıdan imal edilmiş iki tarafı kâğıt kaplı olan levha, genel adıyla kartonlu alçı levhalara günümüzde alçıpan adı da verilmektedir. Alçıpan bir marka adı olmakla beraber gündelik dilde kartonlu alçı levha karşılığı olarak kullanılır. Hafif, yangına dayanıklı, ses yalıtkanlığı iyi bir malzeme olan alçı levha, istenilen biçimi alabilirliği, kolay ve çabuk uygulanabilirliği gibi nedenler ile inşaat ve dekorasyon işlerinde yaygın olarak kullanılmaktadır.*

Bugünkü sayfamızda alçı levhalar ile yapılan dekoratif uygulamalara göz gezdireceğiz. Tavana ve duvara uygulanan levhalardan bazıları yalnızca dekoratif amaçlı bazıları ise işlevsel.