Alçı levha uygulamaları: 10 farklı örnek

Duvar veya asma tavan yapımında kullanılmak üzere alçıdan imal edilmiş iki tarafı kâğıt kaplı olan levha, genel adıyla kartonlu alçı levhalara günümüzde alçıpan adı da verilmektedir. Alçıpan bir marka adı olmakla beraber gündelik dilde
kartonlu alçı levha karşılığı olarak kullanılır. Hafif, yangına dayanıklı, ses yalıtkanlığı iyi bir malzeme olan alçı levha, istenilen biçimi alabilirliği, kolay ve çabuk uygulanabilirliği gibi nedenler ile inşaat ve dekorasyon işlerinde yaygın olarak kullanılmaktadır.*
Bugünkü sayfamızda alçı levhalar ile yapılan dekoratif uygulamalara göz gezdireceğiz. Tavana ve duvara uygulanan levhalardan bazıları yalnızca dekoratif amaçlı bazıları ise işlevsel.
Tek bir mekan içerisinde farklı bölümle oluşturmak için alçı levhalardan yararlanılabilir. Tıpkı bu örnekte de olduğu üzere, yatak odası bünyesinde bir giyinme odası oluşturmak istiyorsanız, alçı levhalar ile yarı açık bir bölüm yaratabilir ve rafları ve askıları bu levhaya monte edebilirsiniz.
Alçı levhaları yalnızca işlevsel değil, yalnızca dekoratif amaçlı da kullanabilirsiniz. Alçı levha, duvarlara hareket kazandırmak, farklı şekiller oluşturmak, boyut vermek için kullanılmaya oldukça müsait bir malzemedir.
Merdiven korkulukların olarak da metal, ahşap ya da cam yerine alçı levhalarda imal edilmiş bir korkuluk tercih edilebilir. Oldukça sağlam, güvenli ve duvarlar ile bir bütün oluşturacak olan alçı levhalar arzu edilen renge boyanabilmekte ya da duvar kağıdı ile de kaplanabilmektedir.
Alçı levhalar depolama alanları oluşturmak için de kullanılabilir. Fotoğrafta tavana yapılmış bir alçı levha uygulaması sayesinde oluşturulmuş bir raf görüyoruz. Açık planlı bir mutfağa ait olan bu rafta dekoratif olarak da güzel bir görünüm veren kahve kupaları sergileniyor.
Tavandaki her türlü tesisatı gizlemek, ankastre aydınlatma armatürleri, yangın dedektörleri gibi pek çok bileşeni monte etmek ve estetik bir görünüm elde etmek amacıyla da alçı levhalardan imal edilen asma tavan sistemleri tercih edilmektedir.
Yalnızca ankastre aydınlatmalar ve spotlar için değil, endirekt bir şekilde aydınlatma sağlayan gizli LED şeritler için de alçı levhalardan oluşan asma tavan uygulaması yapak gerekmektedir. Çeşitli LED aydınlatma çalışmaları için İyi bir aydınlatma için LED tavan lambası uygulamaları başlıklı yazımıza göz atabilirsiniz.
Alçıpandan çok daha komplike konstrüksiyonlar yapmak da mümkün. Fotoğraftaki bu örnekte, mimarlar tarafında şömineyi ve televizyon ünitesini kapsayan, bünyesinde raflar da bulunduran bir çok işlevli çalışma yapılmış, beton grisi rengine boyanarak da brüt beton görünümü verilmiş.
Tıpkı tavan aydınlatma sistemleri için kullanılan asma tavanlar gibi, duvara monte edilecek alçı levhalar ile sıra dışı aydınlatma çalışmaları gerçekleştirilebilir.
Ahşap ağırlıklı bir dekorasyon ve lüks bir görünüm için ahşap panolar da tercih edilebilir. Fotoğrafta alttan ve üstten LED şeritler ile aydınlatılmış, seperatör olarak kullanılan ahşap bir pano görüyoruz.
Endüstriyel stilde bir dekorasyonda kullanılmak üzere ise, alçı levhalar yerine paslanmaz çelikten imal edilmiş metal panolar tercih edilebilir. Eski bir ticari binadan bozma, geniş bir stüdyo daireyi bölmek için kullanılmış olan fotoğraftaki pano binanın endüstriyel yapısı ile kusursuz bir uyum içerisinde.