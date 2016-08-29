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Alçı levha uygulamaları: 10 farklı örnek

Özlem K. Özlem K.
Casa m+l, Laura Marini Architetto Laura Marini Architetto Minimalist Mutfak
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Duvar veya asma tavan yapımında kullanılmak üzere alçıdan imal edilmiş iki tarafı kâğıt kaplı olan levha, genel adıyla kartonlu alçı levhalara günümüzde alçıpan adı da verilmektedir. Alçıpan bir marka adı olmakla beraber gündelik dilde kartonlu alçı levha karşılığı olarak kullanılır. Hafif, yangına dayanıklı, ses yalıtkanlığı iyi bir malzeme olan alçı levha, istenilen biçimi alabilirliği, kolay ve çabuk uygulanabilirliği gibi nedenler ile inşaat ve dekorasyon işlerinde yaygın olarak kullanılmaktadır.*

Bugünkü sayfamızda alçı levhalar ile yapılan dekoratif uygulamalara göz gezdireceğiz. Tavana ve duvara uygulanan levhalardan bazıları yalnızca dekoratif amaçlı bazıları ise işlevsel. 

1) Seperatör olarak alçı levha

Rehabilitación bajocubierta, TEKNIA ESTUDIO TEKNIA ESTUDIO İskandinav Giyinme Odası
TEKNIA ESTUDIO

TEKNIA ESTUDIO
TEKNIA ESTUDIO
TEKNIA ESTUDIO

Tek bir mekan içerisinde farklı bölümle oluşturmak için alçı levhalardan yararlanılabilir. Tıpkı bu örnekte de olduğu üzere, yatak odası bünyesinde bir giyinme odası oluşturmak istiyorsanız, alçı levhalar ile yarı açık bir bölüm yaratabilir ve rafları ve askıları bu levhaya monte edebilirsiniz.

2) Dekorasyona dinamik bir hava katmak için

homify İskandinav Evler
homify

homify
homify
homify

Alçı levhaları yalnızca işlevsel değil, yalnızca dekoratif amaçlı da kullanabilirsiniz. Alçı levha, duvarlara hareket kazandırmak, farklı şekiller oluşturmak, boyut vermek için kullanılmaya oldukça müsait bir malzemedir.

3) Alçı levhalardan korkuluk

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Dipinture Valeri snc

Dipinture Valeri snc
Dipinture Valeri snc
Dipinture Valeri snc

Merdiven korkulukların olarak da metal, ahşap ya da cam yerine alçı levhalarda imal edilmiş bir korkuluk tercih edilebilir. Oldukça sağlam, güvenli ve duvarlar ile bir bütün oluşturacak olan alçı levhalar arzu edilen renge boyanabilmekte ya da duvar kağıdı ile de kaplanabilmektedir.

4) Depolama alanları oluşturmak için

Casa m+l, Laura Marini Architetto Laura Marini Architetto Minimalist Mutfak
Laura Marini Architetto

Laura Marini Architetto
Laura Marini Architetto
Laura Marini Architetto

Alçı levhalar depolama alanları oluşturmak için de kullanılabilir. Fotoğrafta tavana yapılmış bir alçı levha uygulaması sayesinde oluşturulmuş bir raf görüyoruz. Açık planlı bir mutfağa ait olan bu rafta dekoratif olarak da güzel bir görünüm veren kahve kupaları sergileniyor.

5) Asma tavan modelleri

Casa Dp 2, gk architetti (Carlo Andrea Gorelli+Keiko Kondo) gk architetti (Carlo Andrea Gorelli+Keiko Kondo) Modern Oturma Odası
gk architetti (Carlo Andrea Gorelli+Keiko Kondo)

gk architetti (Carlo Andrea Gorelli+Keiko Kondo)
gk architetti (Carlo Andrea Gorelli+Keiko Kondo)
gk architetti (Carlo Andrea Gorelli+Keiko Kondo)

Tavandaki her türlü tesisatı gizlemek, ankastre aydınlatma armatürleri, yangın dedektörleri gibi pek çok bileşeni monte etmek ve estetik bir görünüm elde etmek amacıyla da alçı levhalardan imal edilen asma tavan sistemleri tercih edilmektedir.

6) LED şeritleri gizlemek için

APPARTAMENTO PER UNA GIOVANE COPPIA, ROBERTA DANISI architetto ROBERTA DANISI architetto Modern Oturma Odası Ahşap Beyaz
ROBERTA DANISI architetto

ROBERTA DANISI architetto
ROBERTA DANISI architetto
ROBERTA DANISI architetto

Yalnızca ankastre aydınlatmalar ve spotlar için değil, endirekt bir şekilde aydınlatma sağlayan gizli LED şeritler için de alçı levhalardan oluşan asma tavan uygulaması yapak gerekmektedir. Çeşitli LED aydınlatma çalışmaları için İyi bir aydınlatma için LED tavan lambası uygulamaları başlıklı yazımıza göz atabilirsiniz.

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7) İşlevsel bölümler oluşturmak için

abitazione privata, riccaro fiorucci riccaro fiorucci Ev İçiOda Ayırıcı & Paravanlar
riccaro fiorucci

riccaro fiorucci
riccaro fiorucci
riccaro fiorucci

Alçıpandan çok daha komplike konstrüksiyonlar yapmak da mümkün. Fotoğraftaki bu örnekte, mimarlar tarafında şömineyi ve televizyon ünitesini kapsayan, bünyesinde raflar da bulunduran bir çok işlevli çalışma yapılmış, beton grisi rengine  boyanarak da brüt beton görünümü verilmiş.

8) Dekoratif duvar aydınlatmaları için

TREE, PECORAMELLOarchitetti PECORAMELLOarchitetti Oturma OdasıTV Dolabı & Mobilyaları
PECORAMELLOarchitetti

PECORAMELLOarchitetti
PECORAMELLOarchitetti
PECORAMELLOarchitetti

Tıpkı tavan aydınlatma sistemleri için kullanılan asma tavanlar gibi, duvara monte edilecek alçı levhalar ile sıra dışı aydınlatma çalışmaları gerçekleştirilebilir.

9) Alçı levhaya alternatifler: 1) Ahşap panolar

Casa L, Laboratorio di Progettazione Claudio Criscione Design Laboratorio di Progettazione Claudio Criscione Design Ev İçiOda Ayırıcı & Paravanlar
Laboratorio di Progettazione Claudio Criscione Design

Laboratorio di Progettazione Claudio Criscione Design
Laboratorio di Progettazione Claudio Criscione Design
Laboratorio di Progettazione Claudio Criscione Design

Ahşap ağırlıklı bir dekorasyon ve lüks bir görünüm için ahşap panolar da tercih edilebilir. Fotoğrafta alttan ve üstten LED şeritler ile aydınlatılmış, seperatör olarak kullanılan ahşap bir pano görüyoruz.

10) Alçı levhaya alternatifler: 1) Çelik panolar

Private House, Ni.va. Srl Ni.va. Srl Ev İçiOda Ayırıcı & Paravanlar
Ni.va. Srl

Private House

Ni.va. Srl
Ni.va. Srl
Ni.va. Srl

Endüstriyel stilde bir dekorasyonda kullanılmak üzere ise, alçı levhalar yerine paslanmaz çelikten imal edilmiş metal panolar tercih edilebilir. Eski bir ticari binadan bozma, geniş bir stüdyo daireyi bölmek için kullanılmış olan fotoğraftaki pano binanın endüstriyel yapısı ile kusursuz bir uyum içerisinde.

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