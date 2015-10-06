Amerikan kapı renkleri

Ev dekorasyonunun önemli bir parçası da iç kapılarımız. Nasıl ki evin boya-badanasının rengine ya da duvar kağıdının desenine dikkat ediyoruz, aldığımız mobilyalarda ve dekoratif diğer objelerde hoşumuza giden, belirli bir renk skalasını takip ediyoruz, aynı şekilde kapılarımıza da bu önemi vermeliyiz. Endüstriyel tasarıma sahip bir evde beyaz renkli country (kırsal) tarzda bir kapı ne kadar tuhaf görünecekse, country tarza sahip bir evde de dümdüz, lake cilalı bir kapı o kadar tuhaf görünecektir. Kapılarımızı birer mobilya parçası olarak görmeli ve satın alırken seçimlerimizi evin genel dekorasyonuna uyumlu şekilde yapmalıyız. Yaklaşık iki metrelik uzunlukları ve yetmiş-seksen santimetrelik genişlikleri ile standart en küçük modellerinin dahi oldukça büyük yer kapladığı kapılar evimizin genel dekorundan çok farklı bir görünüme sahip olursa yaptığımız tüm dekorasyon çalışması, tüm o masraf ve emek, bir anlamda boşa gitmiş olur.

Amerikan kapı denilen (ya da panel kapı – Amerikan panel kapı) ve hem fiyat aralığı makul hem de model ve renk seçenekleri oldukça fazla olan yeni kapı sistemleri ile dekorasyonunuza uygun iç kapılar bulmak artık çok daha kolay. Amerikan kapı firmalarının bir çoğu aynı zamanda hazır mutfak, banyo dolapları, gömme dolap sistemleri de imal eden firmalar. Ürün yelpazeleri oldukça geniş. Özellikle mutfak ve banyo dolaplarında onlarca renkte üretim yapsalar dahi kapı renkleri konusunda maalesef bir çoğu tutucu ancak zamanla, oluşan talep sayesinde kapılar da hem model hem de renk açısından çeşitlenmeye başlayacak. Bu sayfadaki en renkli ve sıra dışı kapı örneklerinden bazıları yurt dışından. Ülkemizde de talep arttıkça eminim kapılar renklenecek, çeşitlenecektir.