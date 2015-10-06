Amerikan kapı renkleri

Ev dekorasyonunun önemli bir parçası da iç kapılarımız. Nasıl ki evin boya-badanasının rengine ya da duvar kağıdının desenine dikkat ediyoruz, aldığımız mobilyalarda ve dekoratif diğer objelerde hoşumuza giden, belirli bir renk skalasını takip ediyoruz, aynı şekilde kapılarımıza da bu önemi vermeliyiz. Endüstriyel tasarıma sahip bir evde beyaz renkli country (kırsal) tarzda bir kapı ne kadar tuhaf görünecekse, country tarza sahip bir evde de dümdüz, lake cilalı bir kapı o kadar tuhaf görünecektir. Kapılarımızı birer mobilya parçası olarak görmeli ve satın alırken seçimlerimizi evin genel dekorasyonuna uyumlu şekilde yapmalıyız. Yaklaşık iki metrelik uzunlukları ve yetmiş-seksen santimetrelik genişlikleri ile standart en küçük modellerinin dahi oldukça büyük yer kapladığı kapılar evimizin genel dekorundan çok farklı bir görünüme sahip olursa yaptığımız tüm dekorasyon çalışması, tüm o masraf ve emek, bir anlamda boşa gitmiş olur.
Amerikan kapı denilen (ya da panel kapı – Amerikan panel kapı) ve hem fiyat aralığı makul hem de model ve renk seçenekleri oldukça fazla olan yeni kapı sistemleri ile dekorasyonunuza uygun iç kapılar bulmak artık çok daha kolay. Amerikan kapı firmalarının bir çoğu aynı zamanda hazır mutfak, banyo dolapları, gömme dolap sistemleri de imal eden firmalar. Ürün yelpazeleri oldukça geniş. Özellikle mutfak ve banyo dolaplarında onlarca renkte üretim yapsalar dahi kapı renkleri konusunda maalesef bir çoğu tutucu ancak zamanla, oluşan talep sayesinde kapılar da hem model hem de renk açısından çeşitlenmeye başlayacak. Bu sayfadaki en renkli ve sıra dışı kapı örneklerinden bazıları yurt dışından. Ülkemizde de talep arttıkça eminim kapılar renklenecek, çeşitlenecektir.
Dekorasyonda en çok kullanılan bir ikili ile başlamak istedim: Siyah-beyaz. Bu kontrast ikili dekorasyonda en çok kullanılan, en çarpıcı çiftlerden biri. Aslında siyah ve beyazı göz yormayan, görünümü basit ve adi hale sokmadan kullanabilmek ustalık gerektirir. Bu çifti ya oluşabilecek çiğ görüntüyle alay eder gibi sert bir kontrast yaratarak, yani işin esprisini ön plana çıkararak vurgulu bir şekilde kullanmak gerekir ya da başka renk detaylarını da araya yedirip arka planda bir fon olarak kullanılmalıdır. Ya da bu renkleri detay olarak kullanabilirsiniz, ki en güvenli yöntemlerden biri budur; tıpkı bu fotoğraftaki örnekte olduğu üzere. Gri tonlarının kullanıldığı bu evin dekorasyonunda oda kapısı beyaz çerçeveli siyah olarak düşünülmüş. Esas enteresan kısım ise, tüm odayı dolaşan süpürgeliğin siyah olması ve kapının pervazıyla bir bütünlük oluşturması. Son derece şık ve sıra dışı bir detay.
(En güzel siyah beyaz dekor örnekleri için Ev dekorasyonunda siyah-beyaz uyumu isimli yazımıza göz atmayı unutmayın.)
Modern bir görünüme sahip bu ahşap detaylı siyah renk kapı, gri tonlarının ağılıklı olarak kullanıldığı mekana renk getirmiş. Soğuk gri tonlarının arasında ahşabın sıcak görüntüsünün sağladığı kontrast ile mekanın yıldızı olmaya aday bu kapı İtalyan firması Tondin Porte SRL con Unico Socio firmasına ait.
Açık renkli bir kapı istiyorsanız ancak beyazın o parlak ve kimilerine göre çiğ denebilecek görüntüsünden imtina ediyorsanız, ya da açık ahşap rengi tonları evinizle uyumlu değilse ve/veya bu renk tonlarından hoşlanmıyorsanız, grinin açık bir tonu aradığınız kapı rengi olabilir. Fotoğraf Lesomodul isimli Rus bir kapı firmasına ait ve aslında kapı kolunu sergilemek için yayınlanmış bir örnek. Ancak özellikle bu örneği seçmemin nedeni açık gri renge sahip ahşap dokulu bir Amerikan kapı modelinin krom kapı kolu ve gri tonlarında geometrik desenli duvar kağıdı ile olan uyumlu ve modern görüntüsünü sunmak. Gri bu sene hayatımıza hızlı ve sağlam bir giriş yaptı. 2015 yılının en çok konuşulan filmlerinden biri olan
Grinin 50 Tonu bir yana, dekorasyon dünyasında da gri rengin baş rolü oynadığı mobilya ve duvarlar hüküm sürmeye başladı. Ferahlığı bozmadan mekana karakter sağlamak için kullanılan açık gri tonlarından ağırbaşlı antrasit tonlarına kadar grinin elli tonunu önümüzdeki yıllarda dekorasyonda bol bol görecek gibiyiz.
Ahşap mobilyaların ve doğal forma sahip dekoratif detayların olduğu bu mekanda kapının kendisi de büyük ölçüde koyu renkli ahşap rengine sahip. Ancak kapı koluna tekabül eden bantta çarpıcı bir şekilde siyah ve kırmızı renkler asimetrik olarak kullanılmış. Kapının pervazı da aynı şekilde parlak bir kırmızı. Oldukça cesur ve sıra dışı bir renk seçimi ile güzel bir tasarım gerçekleştirilmiş.
Ankaralı firma Mutsan Mutfak'ın imal ettiği bu ahşap kaplama kapı sade ve modern dekorasyonlar için ideal. Ahşabın doğal görüntüsü ile sade ve düz hatların getirdiği minimal ve modern çizginin birleşmesinden oluşan kapı için klasikleşmiş bir modern diyebiliriz.
Oldukça sıra dışı bir örnekle karşınızdayız. El boyaması patine görünümlü bir panel kapıya ne dersiniz? Aradığınız renkleri hiçbir şeyde bulamıyor musunuz? Ya da size özel ve başka bir yerde görmenin mümkün olmadığı sıra dışı bir model mi istiyorsunuz? O halde kendi kapınızı kendiniz boyayabilirsiniz. Tercihen açık renkli bir kapıyı, uygun malzeme ile istediğiniz renklerde boyayabilir, evinize ve zevkinize özel bir kapı yaratabilirsiniz. Ahşap boyamak oldukça yaygın bir hobi olduğu için özel ahşap boyalarını hemen hemen her semtteki kırtasiyelerde bulmak mümkün. Hatta hemen hemen her semtte ya da belediyede ahşap boyama kursları da düzenleniyor. Kapınızın üzerine ister resim çizin ister tamamına eskitilmiş patine yapın. Bu link üzerinden birbirinden güzel örnekler görebilir ve ilham alabilirsiniz.
Grinin tonlarının bu sene müthiş bir patlama yaptığından ve önümüzdeki yıllarda da en açık kül renginden antrasite kadar gri tonlarını dekorasyonda bolca göreceğimizden bahsetmiştik. İşte fotoğraftaki örnek de bu trendin en çok kullanılan en koyu tonu. antrasit. Siyaha yakın koyu bir gri tonu olan antrasit siyah kadar sert olmayan ancak mekanda koyu renk kullanımı ihtiyacını muhteşem bir şekilde gideren en trendi renklerden biri. Üzerindeki keskin geometrik oluklar dışında hiçbir süs ya da kabartmaya sahip olmayan bu kapı brütal merdivenler, cam korkuluk ve parlak krom trabzan ile muhteşem bir uyum içerisinde.
Koyu renk ahşabın yarattığı asil görünüm konusunda eminim hemfikirizdir. Bulunduğu ortama İngiliz Centilmenler Kulübü havası veren, ağırbaşlı ahşap görünüm bu örnekte ihtişamlı pervaz ile güçlendirilmiş. Son derece sade olan kapı muhteşem pervazı ile heybetli bir görünüm kazanmış. Aynı renk duvar panelleri ile çevrilmiş duvarların ortasında ise banyonun diğer yerlerinde kullanılan altın rengi detaylar mevcut.
Kare cam bölmeli beyaz bir Amerikan panel kapı hem country (kırsal) tarzda döşenmiş evlerde hem de modern ya da eklektik tarzda döşenmiş evlerde şık duracaktır. Beyaz gibi klasik bir rengi ister beyaz duvarlarla isterse de daha koyu renkli duvarlarla kullanabilirsiniz. Her halükarda sonuç garantili bir şekilde iyi olacaktır, zira kapının modeli tasarımda ve uyum konusnda hata payı bırakmayan, şık, sade, hem klasik hem modern dekorlara uyum sağlayabilecek mükemmel bir yapıda.
Düz renkli kapınıza biraz ışıltı vermeye ne dersiniz? Ahşap boyaları ile kendinizin kolaylıkla yapabileceği fotoğraftaki örnek gibi bir çalışma ile sıradan Amerikan kapılarınıza şık, ışıltılı bir hava katabilir, dore ya da lame gibi renklerin yardımıyla kapıyı şık ve zarif hale getirebilirsiniz.