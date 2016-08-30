Balkon ve teras dekorasyonunuz için birbirinden güzel fikirlere ne dersiniz?

Sıcak havalar gelişini hissettirir hissettirmez yaşam alanlarımızla ilgili ilk aklımıza gelen, evde ferah, açık ve rahat bir alan düzenleyebilmek olur. Galiba bu nedenle teras ve balkonlar dekorasyonu üzerine en çok düşünülen alanlardan biridir. Kış mevsiminde, kış bahçesi veya şömineli rahat salonumuz ne ise, diğer günler için de teras ve balkon o olacaktır. Yılın kış ayları dışında kalan en uzun dönemini geçireceğimiz teras ve balkonlar için onlarca farklı dekorasyon örneğini sitemizde bulabilirsiniz. Bu yazımızda ise sizlere özgün, kullanışlı teras ve balkon örnekleri derledik, dekorasyonundan mimarisine size ilham verecek bir çok detay bulabileceğiniz bu muhteşem tasarımları görmeden teras ve balkon tasarımına başlamayın.
Teras ve balkon dekorasyonunuzu yenilemek istiyorsanız tadilat ve yenileme önerileri bulmak için “Öncesi ve sonrasıyla 4 terasın şahane dönüşümü” başlıklı yazımıza da bir göz atabilirsiniz.
Teras ve balkon dekorasyonunun olmazsa olmaz ögesi güneş koruyucu eşyalardır. Dekorasyon stilinize veya terasınızın mimari özelliklerine göre seçeceğiniz şemsiye ya da pergola gibi güneş koruyucular sayesinde çok daha kullanışlı bir teras dekorasyonu oluşturabilirsiniz. Şemsiye ve pergolaların kullanılmadığı teras ve balkon dekorasyonları tamamlanmış sayılmaz çünkü yaz mevsiminin en büyük sorunu gün boyunca etkili olan güneş ışınlarıdır. Bu nedenle şık bir ahşap pergola ya da büyük bir şemsiye ile bu sorunu çözmeniz gerekecek.
Balkon ve teras dekorasyonlarında kimi zaman oturma grupları kimi zaman bahçe mobilyaları kullanılabiliyor, oturma grubu gibi büyük bir mobilyanın sığdırılamayacağı alanlarda ise en iyi çözüm banklar olacaktır. Farklı boyut ve modeller bulabileceğiniz ahşap banklar hem dekorasyonunuzu güzelleştirir hem de en küçük balkon ve teraslar için bile uygundur.
Balkon ve teras mobilyası denince genelde bambu ve rattan gibi bahçe mobilyaları akla geliyor ancak ikonik mobilya modellerinin de bahçe için uygun olanlarını bulmak mümkün. Örneğin bu ikonik kelebek sandalye modeli iç mekanlarda olduğu kadar bahçe ve teraslarda da kullanılabilir. Bahçe mobilyası seçerken dikkat etmeniz gereken tek şey açık hava için uygun kumaş ve iskeletten imal edilmiş olmasıdır. Ayrıca sıradan iç mekan mobilyalarınızı döşemeciler yardımıyla bahçe, balkon ve teraslar için uygun hale getirtebilirsiniz.
Tahta kasa, palet, otomobil lastiği gibi objelerin saksı olarak değerlendirilebildiğini daha önce birçok yerde görmüşsünüzdür. Bu balkon dekorasyonunda ise tahta kasaların balkon demirleri için şık bir saksı haline getirildiğini görebilirsiniz. Dilediğiniz bitki ve çiçek için kullanabileceğiniz bu kasalar hem ekonomik, hem doğal hem de son derece şık.
Balkon ya da teras dekorasyonunuzda farklı bir görüntü yakalamak istiyorsanız zemin döşemenizi değiştirebilirsiniz. Taş ya da ahşap döşemelerin yanı sıra bu dekorasyonda gördüğünüz gibi bir zemin de uygulayabilirsiniz. Hatta fazladan bir drenaj zemin sayesinde toprak zeminli teras yapma şansınız bile var.
Balkon korkulukları için bir diğer muhteşem bir fikir de bu çok yönlü saksılar olabilir. Hem sehpa hem de saksı olarak planlanan bu tasarım balkon ve teras korkuluklarınızı renklendirecek. Daha canlı dekorasyonlar için böyle çözümleri mutlaka değerlendirin.
Balkon ve teras mobilyalarının yanı sıra renkli küçük tabureler ile de dekorasyonunuzu tamamlayabilirsiniz. Hem saksılarınız için hem de oturmak için kullanabileceğiniz bu tabureler sehpa olarak bile değerlendirilebilir. Ayrıca bu ahşap tabureleri dilediğiniz renk ve desende boyayabilirsiniz de.
Balkon ve teras dekorasyonunda en çok aranan eşyalardan biri de hamak olabilir. Hafif rüzgar altında yapılan bir gündüz şekerlemesi kadar dinlendirici başka bir şey yoktur öyle değil mi? Eğer balkon ve terasınızda hamak için uygun bir yer varsa mutlaka kullanın.
Ahşap zemin döşemesi ve aynı malzemeden üretilen ahşap saksılar sayesinde tam bir takım olarak planlanan bu teras özenli ve son derece şık bir dekorasyona sahip. Böyle bir terasa sahip olmak aslında hiç de zor değil. Ahşap malzemenin ve bitkilendirmenin yeterli olacağı bu dekorasyon evinize değer katabilir.