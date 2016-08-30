Balkon ve teras dekorasyonunuz için birbirinden güzel fikirlere ne dersiniz?

Sıcak havalar gelişini hissettirir hissettirmez yaşam alanlarımızla ilgili ilk aklımıza gelen, evde ferah, açık ve rahat bir alan düzenleyebilmek olur. Galiba bu nedenle teras ve balkonlar dekorasyonu üzerine en çok düşünülen alanlardan biridir. Kış mevsiminde, kış bahçesi veya şömineli rahat salonumuz ne ise, diğer günler için de teras ve balkon o olacaktır. Yılın kış ayları dışında kalan en uzun dönemini geçireceğimiz teras ve balkonlar için onlarca farklı dekorasyon örneğini sitemizde bulabilirsiniz. Bu yazımızda ise sizlere özgün, kullanışlı teras ve balkon örnekleri derledik, dekorasyonundan mimarisine size ilham verecek bir çok detay bulabileceğiniz bu muhteşem tasarımları görmeden teras ve balkon tasarımına başlamayın.

Teras ve balkon dekorasyonunuzu yenilemek istiyorsanız tadilat ve yenileme önerileri bulmak için “Öncesi ve sonrasıyla 4 terasın şahane dönüşümü” başlıklı yazımıza da bir göz atabilirsiniz.