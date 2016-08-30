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Balkon ve teras dekorasyonunuz için birbirinden güzel fikirlere ne dersiniz?

Homify Homify
Apartment, monica khanna designs monica khanna designs Balkon, Veranda & TerasMobilyalar
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Sıcak havalar gelişini hissettirir hissettirmez yaşam alanlarımızla ilgili ilk aklımıza gelen, evde ferah, açık ve rahat bir alan düzenleyebilmek olur. Galiba bu nedenle teras ve balkonlar dekorasyonu üzerine en çok düşünülen alanlardan biridir. Kış mevsiminde, kış bahçesi veya şömineli rahat salonumuz ne ise, diğer günler için de teras ve balkon o olacaktır. Yılın kış ayları dışında kalan en uzun dönemini geçireceğimiz teras ve balkonlar için onlarca farklı dekorasyon örneğini sitemizde bulabilirsiniz. Bu yazımızda ise sizlere özgün, kullanışlı teras ve balkon örnekleri derledik, dekorasyonundan mimarisine size ilham verecek bir çok detay bulabileceğiniz bu muhteşem tasarımları görmeden teras ve balkon tasarımına başlamayın.

Teras ve balkon dekorasyonunuzu yenilemek istiyorsanız tadilat ve yenileme önerileri bulmak için “Öncesi ve sonrasıyla 4 terasın şahane dönüşümü” başlıklı yazımıza da bir göz atabilirsiniz.

Dekoratif güneşlikler

VALE DO LOBO, Staging Factory Staging Factory Balkon, Veranda & TerasAksesuarlar & Dekorasyon
Staging Factory

Staging Factory
Staging Factory
Staging Factory

Teras ve balkon dekorasyonunun olmazsa olmaz ögesi güneş koruyucu eşyalardır. Dekorasyon stilinize veya terasınızın mimari özelliklerine göre seçeceğiniz şemsiye ya da pergola gibi güneş koruyucular sayesinde çok daha kullanışlı bir teras dekorasyonu oluşturabilirsiniz. Şemsiye ve pergolaların kullanılmadığı teras ve balkon dekorasyonları tamamlanmış sayılmaz çünkü yaz mevsiminin en büyük sorunu gün boyunca etkili olan güneş ışınlarıdır. Bu nedenle şık bir ahşap pergola ya da büyük bir şemsiye ile bu sorunu çözmeniz gerekecek. 

Ahşap banklar

Balcon Terraza Moderno, Estudio Nicolas Pierry: Diseño en Arquitectura de Paisajes & Jardines Estudio Nicolas Pierry: Diseño en Arquitectura de Paisajes & Jardines Modern Balkon, Veranda & Teras
Estudio Nicolas Pierry: Diseño en Arquitectura de Paisajes &amp; Jardines

Estudio Nicolas Pierry: Diseño en Arquitectura de Paisajes & Jardines
Estudio Nicolas Pierry: Diseño en Arquitectura de Paisajes &amp; Jardines
Estudio Nicolas Pierry: Diseño en Arquitectura de Paisajes & Jardines

Balkon ve teras dekorasyonlarında kimi zaman oturma grupları kimi zaman bahçe mobilyaları kullanılabiliyor, oturma grubu gibi büyük bir mobilyanın sığdırılamayacağı alanlarda ise en iyi çözüm banklar olacaktır. Farklı boyut ve modeller bulabileceğiniz ahşap banklar hem dekorasyonunuzu güzelleştirir hem de en küçük balkon ve teraslar için bile uygundur. 

Kelebek koltukların konforu

Apartment, monica khanna designs monica khanna designs Balkon, Veranda & TerasMobilyalar
monica khanna designs

Apartment

monica khanna designs
monica khanna designs
monica khanna designs

Balkon ve teras mobilyası denince genelde bambu ve rattan gibi bahçe mobilyaları akla geliyor ancak ikonik mobilya modellerinin de bahçe için uygun olanlarını bulmak mümkün. Örneğin bu ikonik kelebek sandalye modeli iç mekanlarda olduğu kadar bahçe ve teraslarda da kullanılabilir. Bahçe mobilyası seçerken dikkat etmeniz gereken tek şey açık hava için uygun kumaş ve iskeletten imal edilmiş olmasıdır. Ayrıca sıradan iç mekan mobilyalarınızı döşemeciler yardımıyla bahçe, balkon ve teraslar için uygun hale getirtebilirsiniz. 

Şık kasa saksılar

Bretelles de balcon, BACSAC® BACSAC® Balkon, Veranda & TerasAksesuarlar & Dekorasyon
BACSAC®

BACSAC®
BACSAC®
BACSAC®

Tahta kasa, palet, otomobil lastiği gibi objelerin saksı olarak değerlendirilebildiğini daha önce birçok yerde görmüşsünüzdür. Bu balkon dekorasyonunda ise tahta kasaların balkon demirleri için şık bir saksı haline getirildiğini görebilirsiniz. Dilediğiniz bitki ve çiçek için kullanabileceğiniz bu kasalar hem ekonomik, hem doğal hem de son derece şık.

Farklı zemin döşemeleri

Homestagingprojekt: Historisches Gebäude, hausundso Immobilien Offenburg hausundso Immobilien Offenburg Balkon, Veranda & TerasMobilyalar
hausundso Immobilien Offenburg

hausundso Immobilien Offenburg
hausundso Immobilien Offenburg
hausundso Immobilien Offenburg

Balkon ya da teras dekorasyonunuzda farklı bir görüntü yakalamak istiyorsanız zemin döşemenizi değiştirebilirsiniz. Taş ya da ahşap döşemelerin yanı sıra bu dekorasyonda gördüğünüz gibi bir zemin de uygulayabilirsiniz. Hatta fazladan bir drenaj zemin sayesinde toprak zeminli teras yapma şansınız bile var. 

Kullanışlı dekoratif ürünler

homify Balkon, Veranda & TerasMobilyalar
homify

homify
homify
homify

Balkon korkulukları için bir diğer muhteşem bir fikir de bu çok yönlü saksılar olabilir. Hem sehpa hem de saksı olarak planlanan bu tasarım balkon ve teras korkuluklarınızı renklendirecek. Daha canlı dekorasyonlar için böyle çözümleri mutlaka değerlendirin. 

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Renkli tabureler

Hogar, EnKaja EnKaja Balkon, Veranda & TerasAksesuarlar & Dekorasyon
EnKaja

EnKaja
EnKaja
EnKaja

Balkon ve teras mobilyalarının yanı sıra renkli küçük tabureler ile de dekorasyonunuzu tamamlayabilirsiniz. Hem saksılarınız için hem de oturmak için kullanabileceğiniz bu tabureler sehpa olarak bile değerlendirilebilir. Ayrıca bu ahşap tabureleri dilediğiniz renk ve desende boyayabilirsiniz de.

Hamak

Black Cotton Knitted Hammock for One Emilyhannah Ltd Balkon, Veranda & TerasMobilyalar
Emilyhannah Ltd

Black Cotton Knitted Hammock for One

Emilyhannah Ltd
Emilyhannah Ltd
Emilyhannah Ltd

Balkon ve teras dekorasyonunda en çok aranan eşyalardan biri de hamak olabilir. Hafif rüzgar altında yapılan bir gündüz şekerlemesi kadar dinlendirici başka bir şey yoktur öyle değil mi? Eğer balkon ve terasınızda hamak için uygun bir yer varsa mutlaka kullanın.

Özenli bir dekorasyon

Marylebone Courtyard Fenton Roberts Garden Design Modern Bahçe
Fenton Roberts Garden Design

Marylebone Courtyard

Fenton Roberts Garden Design
Fenton Roberts Garden Design
Fenton Roberts Garden Design

Ahşap zemin döşemesi ve aynı malzemeden üretilen ahşap saksılar sayesinde tam bir takım olarak planlanan bu teras özenli ve son derece şık bir dekorasyona sahip. Böyle bir terasa sahip olmak aslında hiç de zor değil. Ahşap malzemenin ve bitkilendirmenin yeterli olacağı bu dekorasyon evinize değer katabilir. 

Cıvıl cıvıl bir konsept

homify Klasik Balkon, Veranda & Teras
homify

homify
homify
homify

Yine ahşap zemin ve mobilyaların tercih edildiği bir teras tasarımı fakat bu tasarımda farklı olarak oldukça renkli ve çok sayıda kırlent ve minder kullanılmış. Siz de böyle konforlu ve cıvıl cıvıl bir dekorasyon istiyorsanız kırlent ve minderlere yer açın.

Kırsal stiliyle öne çıkan şahane ev
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