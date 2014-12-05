El dokuması kilim modelleri

Türkiye'nin belki de en önemli ihraç ürünlerinden biri olan halı ve kilimler, bundan 300-400 yıl önce Avrupa'daki tüm soyluların evlerini ve kraliyet saraylarını süslerken, günümüzde o eski popülaritelerini yitirmiş durumdalar. Bunda elbette hem değişen moda anlayışının, hem çeşitlenen ürünlerin, hem de ülkemizde ne yazık ki el dokuması halı ve kilimlere verilen önemin azalmasının ve bu işi yapan insan sayısının gitgide azalmasının payı var.

Neyse ki bugün size ürünlerini tanıtacağımız Seçil Özelmas gibi bu geleneği hem sürdüren, hem de modern bir yorumla yenileyerek tüm dünyanın beğenisine sunan idealist ve zevk sahibi tasarımcılar var. Özelmas'a ait olan Seçil Özelmas Design Studio, geleneksel Anadolu kilim motiflerinden esinlenerek %100 doğal boya ve %100 Anadolu yünü kullanarak tasarlanan özel, el dokuması kilimlere odaklanmış bir şirket. İstanbul'da iki satış noktası bulunan şirketin ürün skalası, kökü çok gerilere uzanan bir geleneğe yaslanan ama modern bir yorumla sunulan; hem estetik, hem de pratik açıdan her eve yakışacak çeşitliliğe sahip kilimlerden oluşuyor. İşte bu büyüleyici kilimlerden sizin için yaptığımız küçük bir derleme.