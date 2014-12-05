El dokuması kilim modelleri

Türkiye'nin belki de en önemli ihraç ürünlerinden biri olan halı ve kilimler, bundan 300-400 yıl önce Avrupa'daki tüm soyluların evlerini ve kraliyet saraylarını süslerken, günümüzde o eski popülaritelerini yitirmiş durumdalar. Bunda elbette hem değişen moda anlayışının, hem çeşitlenen ürünlerin, hem de ülkemizde ne yazık ki el dokuması halı ve kilimlere verilen önemin azalmasının ve bu işi yapan insan sayısının gitgide azalmasının payı var.
Neyse ki bugün size ürünlerini tanıtacağımız Seçil Özelmas gibi bu geleneği hem sürdüren, hem de modern bir yorumla yenileyerek tüm dünyanın beğenisine sunan idealist ve zevk sahibi tasarımcılar var. Özelmas'a ait olan Seçil Özelmas Design Studio, geleneksel Anadolu kilim motiflerinden esinlenerek %100 doğal boya ve %100 Anadolu yünü kullanarak tasarlanan özel, el dokuması kilimlere odaklanmış bir şirket. İstanbul'da iki satış noktası bulunan şirketin ürün skalası, kökü çok gerilere uzanan bir geleneğe yaslanan ama modern bir yorumla sunulan; hem estetik, hem de pratik açıdan her eve yakışacak çeşitliliğe sahip kilimlerden oluşuyor. İşte bu büyüleyici kilimlerden sizin için yaptığımız küçük bir derleme.
Seçil Özelmas'ın 2014 koleksiyonuna ait olan bu taptaze el dokuması kilimle turumuza başlayalım. Yukarıda da söylediğimiz gibi klasik Anadolu kilimi motiflerini modern bir biçim ve çeşitlenen bir renk skalasıyla yeniden yorumlayan tasarımcının ürünlerini en iyi temsil edenlerden biri bu kilim. Sadece yere sermek için değil, farklı dekoratif amaçlarla da kullanabileceğiniz kadar zarif ve soylu görünen bu kilim, özellikle koyu renklerin ağırlıkta olduğu homojen oturma odalarına hem renk, hem de dinamizm ve heyecan katmak için ideal bir parça olabilir. Bir araya getirdiği çok farklı renkler sayesinde her türlü ortama uyum sağlayabilecek olması da cabası.
Eski Anadolu ve İran halılarına meraklı olanlar bilir, bu halılarda hepsi de el emeği göz nûru olan ve benim diyen tasarımcıyı kıskandıracak motiflere, kimi zaman kopyalanan, kimi zamansa tamamen spontane süreçler sonunda ortaya çıkan desenlere rastlayabilirsiniz. Tamamen doğal kök boyalarla ve organik süreçler sonunda elde edilmiş koyun yünüyle çalışan Seçil Özelmas Design Studio'nun bu ürünü, adeta bu geleneği devam ettiren, iç açıcı bir kilim tasarımı. Yine çok amaçlı olarak kullanılabilecek olan bu kilim, açık renk arka planı ve renk skalasıyla çok farklı dekorasyon tarzlarıyla uyum sağlayabilecek bir çok yönlülüğe sahip.
Yerliliğe ve geleneğe dönüş trendine rağmen, ev dekorasyonunda kilim hâlâ birçoklarının aklına bile gelmeyen bir seçenek. Oysa böyle bir el dokuması ürün, girdiği her türlü ortamın havasını değiştirip, konukların en çok konuştuğu, en orijinal dekoratif unsurlardan biri olabilir. Eğer evinizde modern ya da endüstriyel bir tarzı seviyorsanız, tasarımcının klasik bir motif üzerinde neredeyse futuristik diyebileceğimiz bir yaklaşımla ortaya çıkardığı bu kilim tam size göre olabilir. Sarı ve grinin uyumuyla ve yatay tasarım yaklaşımıyla özgünlük kazanan bu el dokuması kilim özellikle pastel renklerin hakim olduğu bir salonda çok güzel görünebilir.
Bu kez yine aynı geleneğe yaslanmasına rağmen diğerlerinden daha farklı bir tasarım ve desene sahip olan, ama en az onlar kadar şık ve sıradışı görünen bir kilimle karşınızdayız. Şirketin Gilam koleksiyonuna ait olan bu ürün, makina boyalarının yapaylığından sıkılmış olanlar için kök boyaların doğal ve göz alıcı renklerini evinizin ortasına taşımaya aday. İki farklı ton mavisiyle, hem gökyüzünü, hem de uçsuz bucaksız bir denizi anımsatan kilime asıl çekicilik katan ise asimetrik olarak serpiştirilmiş olan ve küçük çiçekleri andıran farklı renklerdeki benekler. Bu renkler hem kilimin farklı ortamlara uyum göstermesini sağlıyor, hem de onu monotonluktan kurtarıp heyecan verici hale getiriyor.
Unutulmaya yüz tutan bir geleneği yeniden dolaşıma sokan bir tasarımcının ürünleri arasında yaptığımız bu ilgi çekici turu, son derece iddialı ve bir o kadar da göz alıcı bir kilimle bitirelim. Burada bir kez daha kök boya doğallığının yarattığı büyüyü ve küçücük bir kilimin nasıl heyecan verici ve hisleri uyandırıcı bir dekorasyon unsuru olabileceğini görüyoruz. Bu kilim de Özelmas'ın 2014 koleksiyonunda yer alıyor.
Bu kilimlerden siz en çok hangisini beğendiniz? Fikirlerinizi yorum kısmında bizimle paylaşın.