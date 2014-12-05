Oturma odası dekorasyonunda en cool fikirler

Evimizde en çok vakit geçirdiğimiz, zor bir günün stresini attığımız, konuklarımızı ağırladığımız ya da soğuk bir Pazar günü ailemizle hoşça vakit geçirdiğimiz oturma odası evin merkezi ve kalbidir. Eğer klasik ve standart oturma odalarından sıkıldıysanız, hepsi de yerli uzmanlardan seçtiğimiz ve bir tık uzağınızda olan aşağıdaki ürün ve dekorasyon fikirleriyle oturma odanızı sıradışı ve cool bir hale sokmanız mümkün. İşte oturma odası dekorasyonu için yerli mimar ve tasarımcılardan sizin için hazırladığımız cool bir seçki.
Oturma odasının en temel unsuru elbette oturma grubudur. Elbette çok daha farklı ve orijinal oturma grupları da mevcut ama normal bir oturma grubunun belkemiğinde ise genellikle kanepe bulunur. Bu bakımdan oturma odası dekorasyonunda vermeniz gereken en önemli kararlardan biri kanepedir. Mimar Leyla Doğrular Simpson'a ait olan Aykuthall Architectural Interiors'un ürünü olan bu kanepe gerek konforu, gerek asil görünümü, gerekse de şıklığıyla oturma odanıza şık ve klasik bir hava getirebilir. Özellikle de bu örnekte olduğu gibi toprak tonlarının ağırlıkta olduğu bir mekân için ideal kanepe.
Yukarıda söylediğimiz gibi, köşe başındaki mobilyacıda bulunan ve hepsi birbirine benzeyen oturma gruplarından sıkıldıysanız, bu işe bir sanat gibi yaklaşan tasarımcıların kapısını çalmanız gerekiyor. Bu tasarımcılardan biri de İstanbul'da yaşayan Şule Koç ve şirketi Şule Koç Design. Resimde gördüğünüz özel tasarım kanepe, hem kavrama ekstra bir işlevsellik katması, hem son derece orijinal olması, hem de doğru kullanıldığında çok şık bir malzeme olan demirin işlenişiyle oturma odalarının çehresini değiştirecek kadar özgün ve cool bir kanepe olmuş.
Kimileri salonun ortasında baş rolü üstlenen bir sehpadan hoşlanmazken, kimileri de odayı daralttığı gerekçesiyle bu parçaya yüz vermez, ama mekânınıza uygun, şık ve cool bir sehpa, girdiği tüm oturma odalarını bir seviye yükseltebilir. Hande Köksal Interiors şirketinin Bodrum'daki bu villaya uygun gördüğü bu parça gibi. Oryantal esintileri modern bir tasarım diliyle birleştiren bu sehpa, hem bildiğimiz sehpa geometrisine meydan okuyan, hem de farklı biçim ve rengiyle oturma odasına yeni bir hava getiren bir obje.
Sehpalardan devam edelim madem. İstanbul'da hizmet veren Murat Topuz Atelier'e ait bu sehpa görüp görebileceğiniz en ilginç mobilyalardan biri olarak salonunuza renk katabilir. Üst tarafı klasik bir masif ahşap sehpayı andıran
Wood Spring Table adlı bu parçanın ilginçliği ayaklarında başlıyor. Zira tasarımcı burada klasik bir ayak yerine siyah çelik yaylar kullanarak sıradışı bir fikre imza atmış. Cool bir parça arayanlar için ideal sehpa.
Kanepe ve sehpa meselesini çözdüyseniz, oturma grubuna ilave olarak ya da salonunuz genişse, ayrı ve küçük bir adacık yaratmak için şık tekli koltuklara ihtiyacınız olabilir. Bunun için uzağa gitmeniz gerek yok. Ülkenin önde gelen tasarımcılarından Alp Nuhoğlu'nun son derece orijinal çalışmaları arasında yer alan bu yuvarlak tekli koltuklar hem tasarım dilleri, hem de konfor ve işlevselliği bir araya getirme biçimleriyle birinci sınıf tasarım ürünleri olarak dikkat çekiyorlar. Özellikle modern üslûba sahip bir oturma odası için ideal parça olabilirler.
Elbette oturma odası dekorasyonu kanepe, koltuk ve sehpayla bitmiyor. Sitemizde bir tur attığınızda görebileceğiniz gibi, yüzlerce başka fikir, aksesuar ve mobilyayla oturma odası dekorasyonunu çeşitlendirmeniz mümkün. Biz burada bunlardan sadece birini ele alarak yazımızı sonlandıralım. İzmir'de bulunan As Tasarım-Mimarlık firması adına Can Çuhadar tarafından dekore edilen bir villada bulunan bu şömine, mermer kaidesi, camlı haznesi ve bir bacadan çok özel bir dekoratif unsuru andıran koyu renk bacasıyla, şömine kavramını adeta yeniden tanımlıyor. Yeriniz müsaitse, cool bir oturma odasına çok yakışacağı kesin.
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