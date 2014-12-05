Oturma odası dekorasyonunda en cool fikirler

Oturma odasının en temel unsuru elbette oturma grubudur. Elbette çok daha farklı ve orijinal oturma grupları da mevcut ama normal bir oturma grubunun belkemiğinde ise genellikle kanepe bulunur. Bu bakımdan oturma odası dekorasyonunda vermeniz gereken en önemli kararlardan biri kanepedir. Mimar Leyla Doğrular Simpson'a ait olan Aykuthall Architectural Interiors'un ürünü olan bu kanepe gerek konforu, gerek asil görünümü, gerekse de şıklığıyla oturma odanıza şık ve klasik bir hava getirebilir. Özellikle de bu örnekte olduğu gibi toprak tonlarının ağırlıkta olduğu bir mekân için ideal kanepe.