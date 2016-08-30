Sade görünümüyle şaşırtan büyük bir ev

Oturma odası büyük camları ile epey aydınlık bir alan. İki pencere arasında kalan duvar betondan yapılma. Diğer duvarlar ise beyaz. Evin dışındaki hareketli doku iç mekana da yansımış. Mobilyalara gelince… Yerdeki altıgen şekilli rengarenk halı oldukça eğlenceli görünüyor. Bej rengi L şeklindeki koltuk ise sade olmakla birlikte dekorasyona uyumlu.

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