Sade görünümüyle şaşırtan büyük bir ev

Her gün farklı bir ev projesine göz attığımız sayfamızda bu defa farklı dokuların bir arada kullanıldığı özel bir tasarıma göz atacağız. Dört kişilik bir aile için uygun büyüklükte ev 120 metrekarelik bir yaşam alanından oluşuyor. Basit bir tarzı olsa da bir evden beklediğiniz her şey mevcut bu projede. Yani dekoratif açıdan estetik, konforlu ve zamansız bir tasarıma sahip. Proje sahibi Archon Mimarlık şirketinin inşa ettiği evi gelin hep birlikte inceleyelim.
Sokaktan çekilmiş ilk resimde ön bahçeye yer açmak için evin biraz geride tutulduğunuz fark ediyoruz. Yeşil bitkiler dışında beton zemini olan bahçenin üç basamaklı bir merdiveni bulunuyor. Bahçenin kalanında ise çalılar ve çeşitli çiçeklerle doğal bir yatak meydana getirilmiş. Büyük çatısı koyu gri renkli evin ön cephesi oldukça hareketli. Ortadaki küçük kare pencereyi çevreleyen kısım gri betondan yapılma. Bina girişi ve diğer yanda ahşap malzeme kullanılmış. Bunların dışında kalan bölümler ise beyaza boyanmış. Evin ön cephesinde bir de garaj bulunuyor.
Geniş bahçesi ve muhteşem bir havuzu olan evin arka cephesi kuşkusuz diğer tarafa göre cazip. Bu açıdan bakıldığında fark edilmese de evin yapısı T şeklinde. Arka cephede de yine ön tarafta olduğu gibi beton, alçı ve ahşap gibi farklı malzemeler binaya çağdaş ve dinamik bir görünüm vermiş. Ön tarafa oranla bu kısımda daha çok ahşap tercih edilmiş denebilir. Bahçe ise her şeyiyle çok davetkar görünüyor: rüya gibi bir teras, havuz, bakımlı çimler ve insanın içini açan çiçek yatakları.
Evin içine geçmeden önce genel bir bilgi verme amaçlı kat planına bakıyoruz. Sağ tarafta bina girişine bitişik olan araba garajı gösteriyor. Solda farklı boyutta misafir odaları ek olarak açık mutfak ve yemek odası bulunuyor. Evin en büyük odası ise salon. Bunların dışında arka tarafta iki adet çocuk odası, ebeveyn yatak odası, iki banyo, bir çamaşır odası ve bir deposu vardır.
Beyaz renkli açık mutfak renk seçimiyle zamansız bir karaktere sahip. Kolları bulunmayan pürüzsüz beyaz dolaplar minimalist stiliyle etkileyici ve şık görünüyor. Bu sadeliği ahşap tezgahlar desteklemiş. Mutfaktan oturma odasına doğrudan erişim bulunuyor. Geniş pencereleri sayesinde oldukça havadar. Mutfaktaki tek renk kırmızı modern sandalyeler denebilir. Güzel bahçeye uyumlu olarak iç mekanda da yeşil bitkiler bolca kullanılmış.
Bir önceki resimde mutfak dolaplarının arkasında görünen koridordayız sıra. Burası da oldukça dekoratif döşenmiş. Özellikle duvardaki dikey bahçe inanılmaz görünüyor. Hemen hemen tüm duvarı kaplayan yosunlar adeta bir tabloyu andırmış. Duvar dekorasyonu için de oldukça yaratıcı bir fikir. Koridorun diğer duvarı ise estetikten ziyade işlevsel amaçlı değerlendirilmiş. Bir taraf açık raf olarak kullanılırken diğer kısımda sürgülü kapılı bir dolap var.
Yemek alanının ana aktörleri şüphesiz rengarenk sandalyeler. Beyaz, sarı ve kırmızı renkli sandalyeler canlı ve enerji dolu renkleriyle eğlenceli bir atmosfer yaratmışlar. Sandalyeler yeterince dikkat çekici olduğu için masa için beyaz ayaklı ahşap yeterli görülmüş. İki adet modern beyaz lamba dekorasyonu kuvvetlendiren unsurlardan.
Oturma odası büyük camları ile epey aydınlık bir alan. İki pencere arasında kalan duvar betondan yapılma. Diğer duvarlar ise beyaz. Evin dışındaki hareketli doku iç mekana da yansımış. Mobilyalara gelince… Yerdeki altıgen şekilli rengarenk halı oldukça eğlenceli görünüyor. Bej rengi L şeklindeki koltuk ise sade olmakla birlikte dekorasyona uyumlu.
Bu yazıyı beğendiyseniz ’Sadece boya değişimi ile yepyeni bir daire’ başlığına göz atabilirsiniz.