Hiç modası geçmeyecek bir ev

Günümüzde geniş aileler giderek azaldı ve yerlerini çekirdek aile dediğimiz, çok daha az sayıda çocuk ile anne ve babadan oluşan küçük aileler aldı. Geniş aileler için günümüzde alışılagelmiş olan şehirli yaşam tarzına uygun şekilde geniş evler bulmak pek kolay değil. Konutun ve konut içindeki ortak kullanım alanlarının çok geniş olması gerekmekte ancak öte yandan tüm aile bireylerinin kendilerine ait bir yaşam alanları olması da zaruri. Yani geniş bir oturma odası, yemek odası, mutfak gibi ortak alanların dışında, küçük bir oturma/dinlenme odası gibi kişisel yaşam alanları, ikinci bir mutfak, özel banyolar gerekiyor. Bugün sayfamıza konuk olan bu villa geniş bir aile tarafından kullanılıyor ve işte, tam olarak bu özelliklere sahip.

Kore'de konumlanan bu villa modüler özellikte, yani prefabrike. Önceden atölyelerde imal edilen ve altyapı çalışması gerçekleştirilmiş olan arsa üzerine kısa sürede monte edilen prefabrik yapıların birçok avantajı bulunuyor. Prefabrik evlerle ilgili homify Dergi sayfalarında birçok derleme bulabilirsiniz. Birkaç tanesinin linki şöyle: ’Prefabrik evler: Pratik, ucuz ve fonksiyonel , Ekonomik ve estetik: Prefabrik sistemler , Prefabrik evler için dikkat edilmesi gereken noktalar’