Hiç modası geçmeyecek bir ev

Günümüzde geniş aileler giderek azaldı ve yerlerini çekirdek aile dediğimiz, çok daha az sayıda çocuk ile anne ve babadan oluşan küçük aileler aldı. Geniş aileler için günümüzde alışılagelmiş olan şehirli yaşam tarzına uygun şekilde geniş evler bulmak pek kolay değil. Konutun ve konut içindeki ortak kullanım alanlarının çok geniş olması gerekmekte ancak öte yandan tüm aile bireylerinin kendilerine ait bir yaşam alanları olması da zaruri. Yani geniş bir oturma odası, yemek odası, mutfak gibi ortak alanların dışında, küçük bir oturma/dinlenme odası gibi kişisel yaşam alanları, ikinci bir mutfak, özel banyolar gerekiyor. Bugün sayfamıza konuk olan bu villa geniş bir aile tarafından kullanılıyor ve işte, tam olarak bu özelliklere sahip.
Kore'de konumlanan bu villa modüler özellikte, yani prefabrike. Önceden atölyelerde imal edilen ve altyapı çalışması gerçekleştirilmiş olan arsa üzerine kısa sürede monte edilen prefabrik yapıların birçok avantajı bulunuyor. Prefabrik evlerle ilgili homify Dergi sayfalarında birçok derleme bulabilirsiniz. Birkaç tanesinin linki şöyle: ’Prefabrik evler: Pratik, ucuz ve fonksiyonel
, Ekonomik ve estetik: Prefabrik sistemler
, Prefabrik evler için dikkat edilmesi gereken noktalar’
Modüler yapı geometrik parçaların bir araya getirilmesinden oluşmuş gibi görünüyor. Düz çatılı yapı çağdaş bir görünüme sahip. Mavi ve gri renklerden oluşturulmuş olan cephe binada sıra dışı bir hava katmış. Yemyeşil bir çevreye sahip olan bu evin renkleri gökyüzünü anımsatıyor.
Konutun üst katı asma kat şekilde uygulanmış, bu nedenle girişin tavanı son derece yüksek. Bu da eve girişte ferah, davetlar bir atmosfer oluşturuyor. Koyu renkli ahşap tavan yapının kalanının sahip olduğu modern detaylar ile konstrast oluşturur vaziyette. Tam karşıda, antreye açılan geniş mutfağı görebiliyoruz. Sağda ise üst kata çıkan merdivenler yer alıyor.
Girişin sağ tarafında gördüğümüz açık planlı mutfak oldukça büyük bir boyutta. U şeklinde planlanan mutfak keskin hatlara sahip, tamamen çağdaş bir yapıda. Koyu renkli dolaplar girişte tavanda da gördüğümüz kontrastın devamı niteliğinde.
Antre konuta girer girmez bizi geniş bir yaşam alanına taşıyor. Asma tavan altına gizlenmiş aydınlatmalar sayesinde mekan kusursuz bir şekilde aydınlatılabiliyor. Merdivenleri yarı saydam, ahşap bir seperatör mekanın kalan kısmında ayırmış.
Konutun üst katında da ufak bir mutfak ve pek de ufak olmayan bir yaşam alanı mevcut. Sakin bir gün geçirmek ve dinlenmek isteyen üst kat sakinleri ailenin kalabalığına karışmadan gününü bu alanda geçirebilir. Baksanıza, küçük bir mutfak bile var!
Üst kat yatak odası sürgülü cam kapısı sayesinde doğal gün ışığından bol bol yaralanabiliyor ve ayrıca, evin çevresindeki yemyeşil ağaçların harika manzarasına sahip. Bu yatak odasının kendi küçük bir balkonu da mevcut.
Gri tonlarında dekore edilmiş olan banyonun oldukça ilginç bir de özelliği var. Banyonun dip tarafında hem bir küvet hem de hemen onun yanında bir duş alanı bulunuyor ve bu kısım füme renkli bir cam kapı ile banyonun diğer kısmından komple ayrılmış. Yani, duş kabini sanki çok geniş tutulmuş ve içine bir adet duş alanı bir adet de geniş küvet sığdırılmış gibi. Tadilat yaptırmayı düşünüyorsanız, banyo tasarımcınızdan sizler de böyle sıra dışı bir banyo özelliği talep edebilirsiniz, zira bu tasarım hem çok şık görünüyor hem de çok işlevsel.