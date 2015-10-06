Yepyeni kış bahçeleri ile kara kış kapınızı çalmasın

Dört mevsim yaşanası kış bahçesi modellerinden size uygun bir model ile nefis bir kışa hazır olmayı düşünmez miydiniz? Yaz kış demeyin, sıcak atmosferi sevdiklerinizle ve yakınlarınızla paylaşmaya hazır olun. Kış bahçesi modelleri ile ilgili henüz bir fikir sahibi değilseniz, sizler için derlediğimiz örnekleri inceleyerek fikir sahibi olabilirsiniz. Nasıl bir kış bahçesi modeli istiyorsunuz ve hangi stil mobilya dekorasyonu ile ilgileniyorsunuz keşfetmeniz gereken bazı özelliklerden sadece birkaçı. Hangi tarz ve stillere daha yakın hissediyorsanız, benzer çizgilerde bir dekorasyon stili size ipucu olacaktır. Ayrıca ilginizi çekebilecek diğer kış bahçesi dekorasyon modelleri için tıklayın.
Rengarenk yaz mevsimine veda ettiğimiz son günlerde, kara kışa hazırlık yapmanın zamanı geldi de geçiyor. Günün yorgunluğu ve temposunun ardından bir de kara kış telaşı ile eve hapsolmak istemiyor olabilirsiniz. Bacaklarınızı uzattığınızda yaz mevsimi özlemi ile tutuşuyorsanız, yepyeni modern stil çözümlerle evinizin bir bölümünü kış bahçesine ayırabilirsiniz. Gün ışığını taşıyıcı sistemlerin arta kalan boşluklarını cam ya da örtü sistemleri ile içeri davet edebilirsiniz.
Güneş girmeyen eve doktor girer atasözü hiçbir zaman boşa çıkmamıştır. Son yıllarda güneş ışığının sağlığa faydaları üzerine oldukça fazla tenkit alıyor ve uyarı yazısı okuyoruz. Aileniz ve de en önemlisi kendiniz için gün ışığını ve göğü içeri davet eden bir kış bahçesinde yaşama hayaliniz var ise, bunu gerçekleştirmek için beklemeyin. Size uygun kış bahçesi modelini bulduğunuzda, pratik fikirler ve akılcı çözümlerle gönlünüze göre dekore edebileceğinizi ümit ediyoruz. Şartlar hazır olmasa bile aklınızda kalacak kış bahçesi modelleri olacağını düşünüyoruz. Yaz kış kullanabileceğiniz sıcacık kış bahçesi modellerini görmeden karar vermeyin.
Açık renk tonlarını ev dekorasyonunda kullanmayı sevenler için iç açıcı bir kış bahçesi modeli. Klasik, sade ama gününüzü aydınlatan bir atmosfer yaratmak çok da imkansız değil. Yeni sistemlerle kısa zamanda dizayn edebileceğiniz kış bahçelerini, pekala ilginizi çeken mobilya ürünleri ile kolaylıkla dekore edebileceksiniz. Çok fazla masraf etmeden, sadece renklerin dilini kullanarak aydınlık bir yaşam alanı elde etmek mümkün. İhtiyaca göre kış bahçesi perdeleri ile dört mevsim yaşanası şık bir dekorasyon stili oluşturabilirsiniz. Her dönem modası geçmeyecek klasik stil mobilyalarla dekore edilen kış bahçesi modeli Fisher ID tarafından dizayn edilmiş.
Çelik konstrüksiyon ya da ahşap iskelet sistemi ile oluşturacağınız çatı sistemleri bölgesel aydınlatma ihtiyacını karşılayabilir. Evinizin bir bölümünü ya da ayrılan alanın tamamını nefis bir yaşam alanına dönüştürebilirsiniz. Beyaz putrellerle oluşturulan taşıyıcı iskelet, göz alıcı bir kış bahçesi dekorasyonuna konukları davet ediyor. Sevdiklerinizle keyifli zaman geçirebileceğiniz ve misafirlerinizi en güzel şekilde ağırlayacağınız bir kış bahçesi modeli olduğunu düşünüyoruz.
Gün ışığında nefis bir doğa atmosferi eşliğinde kahvaltı yaparak güne başlamak birçoklarının düşlerini süsler. Bunu yaz kış yapabilmek ayrıca bir lüks olarak gelebilir. Evinizin bir bölümün ya da yaşam alanının tamamını içine alan kış bahçesi modelleri oldukça kullanışlı ve rahat. Hem güneş ışığından bölgesel faydalanabilir, hem de görseldeki gibi her tarza uyum sağlayacak bir yemek masası modeli ile dingin bir yemek daveti verebilirsiniz.
Gün ışığının dik açılarını kıran cam renkleri ve modelleri ile çatı örtüsü istenildiğinde farklı renklerle dizayn edilebilir. Isı ihtiyacının muntazam karşılandığı bir kış bahçesinde, oturma grupları ve akseuarlarla güncel bir alana dönüştürebilirsiniz. Hem misafirlerinizi ağırlayabilirsiniz, hem de sevdiklerinizle keyifli saatler geçirebilirsiniz. Duvarların tabloya bile ihtiyacı olmayan güzellikte yeşil manzara sahibi ev sahiplerinin ilgisini çeken bir kış bahçesi modeli.
Belki de beyazın şıklığı ve albenisi size cazip geliyordur. Hem mobilya tercihlerinde hem de duvar zemini ve çatı iskeletinde bu aydınlık atmosfere göz alıcı şıklığıyla uyum sağlamasını istiyorsunuzdur. Tek renk olarak beyazın kendi başına ihtişamı şüphesiz. Hele ki yeşile bakan nefis bir manzara da içeriyorsa. Alternatif olarak göze hitap eden formları ile pencere ve kapı modellerini not edebilirsiniz.
Hem iç açıcı renk tercihleriyle hem de istediğiniz atmosferi sağlamak üzere çatı örtüsü perde sistemlerini değerlendirmek isteyebilirsiniz. Bunun için kullanacağınız kış bahçesi dekorasyonu ve mobilya ürünleri ile ahenk olacak örtü seçeneklerini değerlendirebilirsiniz. Öte yandan kış bahçesi dekorasyonu için ihtiyaca göre yaz aylarında açabileceğiniz kapı ve pencere modelleri de mevcut olacak.
Sıcak ahşap tonları ile sandalye ve masa takımları kış bahçesi dekorasyonuna çok müsait. Hem yemyeşil bir doğaya karşı, hem de doğal tonların dekorasyonla içine alan bir yaklaşım söz konusu. Doğal ışık ve kontrollü perde örtü sistemleri işlerinizi daha da kolaylaştıracak. Kış soğuğunda bile sımsıcak bir atmosfer yaratmak için doğaya ve doğal olana yakın olmak isteyenlere.
Manzaranız ve görüş açınızın uçsuz bucaksız olmasını sağlamak istiyorsanız, kalın duvar kütlelerini mümkün olduğunca kaldırma ihtiyacı gözeteceksiniz. Bunu yaparken en önemli ihtiyaçlardan ısı kontrolünü göz ardı etmemek için, ihtiyaç duyduğunuz zamanlarda kapanan kapı ve pencere sistemlerinden yararlanmalısınız. Yaşam alanına çevireceğiniz kış bahçesi modelini, göze hitap eden oturma grupları ve koltuk modelleri ile renkli bir keyif alanına çevirebilirsiniz.
Beyaz rengin tercih edildiği taşıyıcı sistemlerle, cam materyalinin kullanılması ile dizayn edilen kış bahçesi yeşil bir alana ikamet ediyor. Ağaçların ve çiçeklerin mis kokusu ve temiz hava eşliğinde konuklara keyifli saatler sunan yemek masası ve sandalye modelleri ile dekore edilmiş. Hem açık alanın işlevsel değerlendirilmesi, hem de hava durumunun değişimini göz ardı etmeyerek sıcak bir atmosfer sunması kaçınılmaz olan mekanlar için, kış bahçeleri en uygun çözümlerden biridir. Doğa ile iç içe olmayı sevenlere, modern stil dizayn edilmiş kış bahçesi modeli nefis bir atmosfer sunuyor.
Doğadan geliyoruz yine doğa ile iç içe yaşamak için şeffaf alanlar oluşturmak güncel yaşamınızı değiştirebilecek bir adım olabilir. Kapalı duvarların ve tavanların ardında, içinde bulunduğunuz mekanın sınırları ile psikolojiyi de farklı yönde etkiliyoruz. İmkanınız olduğu vakit tasarlatacağınız bir kış bahçesi, zaman zaman duvarların ardına çıkıp açık alanda vakit geçirme çabasını azaltacak. İmkanlar el verdiğinde kim sahip olduğu doğal manzarayı seyre dalmak istemez ki?
Dört mevsim kullanacağınız bir yaşam alanına çevirmek istiyorsanız, kış bahçesi dekorasyonu için alternatif çatı örtüsü çözümleri mevcut. Tamamiyle güneş ışığını içeri almayan mat örtü materyallerini değerlendirebileceğiniz gibi, koyu renkli cam alternatifleri ile de görsel etkiyi arttırabilirsiniz. Pastel renklerin göz yormayan akışı ile konfor sunan koltuk takımları kullanılan kış bahçesi dekorasyonu her zevke hitap ediyor. Şık ve göz dolduran bir kış bahçesi modeli.