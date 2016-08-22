Banyoları yenilemek için 9 ilginç fikir

Günümüzde banyo dekorasyonu öyle geniş bir yelpazeye sahip ki tahmin edemeyeceğiniz kadar çok alternatif bulunuyor. Bununla birlikte banyo dekorasyonunda asıl amaç banyonun fonksiyonel ve pratik olmasıdır. Estetik çoğunlukla sonradan gelir.
Bugünkü yazımızda işlevselliği es geçmeyerek banyonun estetik stilini oluşturmak için dekoratif açıdan yaratıcı ve özgün banyo örneklerine göz atacağız. Sizin için seçtiğimiz örneklerin motive edici olmasını umuyoruz.
İlk örneğimiz her bir parçasıyla son derece özgün ve dekoratif açıdan etkileyici bir çalışma. Rustik stilde dizayn edilmiş lavabo tüm ayrıntılarıyla büyülüyor. Eskitme bir çerçevesi bulunan ayna başka bir banyoda kullanılsa kötü durabilirken bu banyonun yıldızı haline gelmiş. Eğer dolap ve çekmece gibi depolama alanları yoksa bu örnekte olduğu gibi hasır tabureler işlevsel olarak kullanılabilir.
Bu örnek oldukça sıra dışı çünkü banyo camekan kaplı mini bir bahçeye bakıyor. elbette her ev için mümkün olmasa da gayet iç açıcı bir fikir. Banyonun dekorasyonuna gelince… Sıradan bir banyo yerine oldukça titiz bir tasarım ortada. Klozetin önünde küçük bir kilim, duvarla kırmızı renkli objeler ve hatta kitap bulunuyor.
Bir başka rustik banyo örneğinde doğal ahşaptan yapılma lavabo banyonun en çarpıcı öğesi. Dekorasyonun kalanında doğal malzemeler kullanılmasa da lavabo altına yerleştirilen mumlar, yeşil bitkiler ve duvarlardaki sanatsal resimlerle hoş bir ambiyans yaratılabilmiş.
Hem küçük hem de büyük banyolar için oldukça işlevsel bir depolama fikri olarak küvetin bulunduğu taşlı duvarda küçük kare çeşitli delikler açılmış. Krem, şampuan gibi ufak malzemelere kolayca erişmek için son derece pratik. Üstelik dekoratif açıdan da güzel duruyor.
Antika aksesuarların bulunduğu bir diğer örnekte bu defa lavabo ahşaptan değil taştan yapılmış. Böylesi orijinal bir tasarımı tamamlayan diğer parçalar elbette sıradan olmamalı. Yine eskitme çerçeveli bir ayna ile eski tip musluklar kullanılmış. Son olarak klasik stil özel tasarım küçük bir sandalye ile zarif beyaz çiçekler banyonun nostaljisini arttırmış.
Banyo dekorasyonunda doğal malzemelerden yapılma lavabolara ek olarak duvarlarda kullanılan çini seramikler en az orijinal tasarımlar kadar banyoları güzelleştirir. Bu örnekte tüm banyoyu kaplamasa da lavabo ile duş kabini diye tarif edebileceğimiz bölüm çinilerle döşenmiş. Bir tarafı küçük koyu mavi diğer tarafı desenli olan çiniler her daim favori bir eleman.
Banyo dekorasyonunda lavabo, ayna gibi çeşitli objelerle süslenen bölümler olsa da tuvaletler genellikle çok sadedir. Yine banyo gibi tuvaletler çoğunlukla beyaz renkli olup iddialı bir tarzı yoktur. Bu tuvalet örneği ise canlı rengiyle standart tuvaletlerden çok farklı. Mavinin farklı tonlarına boyanmış tuvalette tek beyazlık klozet, lavabo ve tuvalet kağıdı.
Banyoları yenilerken estetik kadar işlevsellik de göz önünde bulundurulmalı. Özellikle banyoda çok vakit harcıyorsanız bu zamanı daha kaliteli geçirmek için bazı küçük önerileri uygulayabilirsiniz. Örneğin resimdeki gibi ilginç bir raflığınız varsa birkaç mum veya süs eşyası kullanabilirsiniz. Ayrıca banyo keyfine müzik de eklerseniz duştan hiç çıkmak istemeyebilirsiniz.
Banyoyu dekoratif açıdan süsleseniz dahi yeterince aydınlatılmazsa göze hitap etmez. Peki banyoyu aydınlık ve parlak bir yer haline getirmek için nasıl bir ışık kullanmalı? Sıradan bir aydınlatma banyoyu ışıklandırmakla beraber dekorasyona bir şey katmaz. Oysa resimdeki farklı yerlere yerleştirilen ışıklar banyonuza etkileyici bir görünüm kazandırır.
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