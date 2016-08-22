Banyoları yenilemek için 9 ilginç fikir

Günümüzde banyo dekorasyonu öyle geniş bir yelpazeye sahip ki tahmin edemeyeceğiniz kadar çok alternatif bulunuyor. Bununla birlikte banyo dekorasyonunda asıl amaç banyonun fonksiyonel ve pratik olmasıdır. Estetik çoğunlukla sonradan gelir.

Bugünkü yazımızda işlevselliği es geçmeyerek banyonun estetik stilini oluşturmak için dekoratif açıdan yaratıcı ve özgün banyo örneklerine göz atacağız. Sizin için seçtiğimiz örneklerin motive edici olmasını umuyoruz.