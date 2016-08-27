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Aklınızı alacak 15 şahane bahçe kulübesi

nihal e. nihal e.
Landscaping and Garden Storage, Heritage Gardens UK Online Garden Centre Heritage Gardens UK Online Garden Centre BahçeMobilyalar
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Yaz mevsimi tüm sıcaklığıyla geçerken biraz olsun serinlik için açık alanlarda daha çok vakit geçiririz. Bu mevsimi yazlıkta geçiriyorsanız eğer sıcaklık seviyesi daha da artar. Her an suya giremeyeceğimize göre bahçede daha kaliteli vakit geçirmek için dekorasyonuyla ilgilenebiliriz. Oturma grupları, şezlonglar, hamaklar bahçelerin vazgeçilmezi olmakla birlikte daha büyük bahçeler için başka alternatifler de vardır. Bugünkü yazımızda bu alternatiflerden bahçe kulübelerine göz atacağız. Her ne kadar bahçe kulübesi deyince gözümüzün önüne klasik, ahşaptan yapılma, çatısı olan küçük bir ev gelse de çardak gibi daha modern ürünleri de bu başlıkta inceleyeceğiz.

​Küçük bir köşk

homify BahçeSera & Çardaklar
homify

homify
homify
homify

İlk örneğimiz ahşaptan yapılma, duvarlarında pergola ve cam kapılar bulunan mini bir kulübe. İçi ise adeta salon gibi döşenmiş. Beyaz rahat koltuklara uyumlu olarak beyaz perdelerle kulübeyi süslüyor.

​Fonksiyonel

homify BahçeSera & Çardaklar
homify

homify
homify
homify

Bir evin arka bahçesinde olduğunu tahmin ettiğimiz ikinci örnek işlevsel bir tasarım. Oldukça geniş kulübenin yarısı depolama için kullanılırken açıkta olan diğer yarısı küçük bir oturma odasına dönüştürülmüş.

​Çocuk evi

Victorian Minik Ev BahçeSalıncak & Oyuncaklar
Minik Ev

Victorian

Minik Ev
Minik Ev
Minik Ev

Bu örnek miniklerin bayılacağı bir model. Minyatür bir ev görünümündeki bu sevimli kulübe çatısı, pencereleri, bahçesi ve pembe duvarlarıyla masallardan fırlamış gibi.

​Nefis manzara

AHŞAP KARE GAZEBO, AĞAÇ EV MOBİLYA PEYZAJ LTD. ŞTİ. AĞAÇ EV MOBİLYA PEYZAJ LTD. ŞTİ. BahçeSera & Çardaklar
AĞAÇ EV MOBİLYA PEYZAJ LTD. ŞTİ.

AHŞAP KARE GAZEBO

AĞAÇ EV MOBİLYA PEYZAJ LTD. ŞTİ.
AĞAÇ EV MOBİLYA PEYZAJ LTD. ŞTİ.
AĞAÇ EV MOBİLYA PEYZAJ LTD. ŞTİ.

Denize yakın bir alanda kurulmuş çardak muhteşem manzaranın keyfini çıkarmak için ideal. Bahçede herhangi bir ağaç bulunmadığından gölge içinde oturabilmek için adeta bir kurtarıcı vazifesi görmüş.

​Depolama

Landscaping and Garden Storage, Heritage Gardens UK Online Garden Centre Heritage Gardens UK Online Garden Centre BahçeMobilyalar
Heritage Gardens UK Online Garden Centre

Landscaping and Garden Storage

Heritage Gardens UK Online Garden Centre
Heritage Gardens UK Online Garden Centre
Heritage Gardens UK Online Garden Centre

Sıradaki örneğimiz ise ev sahiplerinin oturması için değil tamamen fonksiyonel amaçlı kurulmuş bir kulübe. İçinde çeşitli bahçıvan malzemeleri bulunan küçük kulübe bahçe bakımını ihmal etmeyenler için ideal.

​Bahar gibi

Hebil Villa, Ditto Mimarlık & Tasarım Boutique Ditto Mimarlık & Tasarım Boutique BahçeSera & Çardaklar Masif Ahşap Beyaz
Ditto Mimarlık &amp; Tasarım Boutique

Hebil Villa

Ditto Mimarlık & Tasarım Boutique
Ditto Mimarlık &amp; Tasarım Boutique
Ditto Mimarlık & Tasarım Boutique

Diğer örnekler gibi yine ahşaptan yapılma ancak bu defa beyaza boyanmış çardak etrafını çevreleyen çiçeklerle beraber her görenin içini açan bir manzara meydana getirmiş.

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​Otantik çardak

Rattan Garden Cabana, Weatherproof Wicker Shade Room and Sun Loungers Ingarden Ltd BahçeSera & Çardaklar
Ingarden Ltd

Rattan Garden Cabana, Weatherproof Wicker Shade Room and Sun Loungers

Ingarden Ltd
Ingarden Ltd
Ingarden Ltd

Bu defa ahşap yerine hasırdan yapılma modern bir çardak örneği görüyoruz. Kare şeklindeki çardağın üç tarafında da yuvarlak boşluklar var. İçinde ise iki adet rahat yatak bulunuyor. Yuvarlak hatlı çatısı ise otantik bir hava katmış.

​Eğlence evi

adaege children house şirin home ahşap ev BahçeSalıncak & Oyuncaklar
şirin home ahşap ev

adaege children house

şirin home ahşap ev
şirin home ahşap ev
şirin home ahşap ev

Küçük bir merdiven aracılığıyla çıkılan bir diğer çocuk evi çocukların hiç çıkmak istemeyeceği bir kulübe. Ek olarak hemen yanında salıncak inşa edilmiş.

​Hem sera hem çardak

Ecocube, ecospace españa ecospace españa BahçeSera & Çardaklar
ecospace españa

ecospace españa
ecospace españa
ecospace españa

Ahşap pergola sistemli bir başka çardak örneğinde duvarlara eklemlenen saksılar çardağa tazelik verirken küçük beyaz minderler ve mumlarla sıcak bir atmosfer sağlanmış.

​Keyifli sohbetler

GENOIS PUFF, DVELAS DVELAS BahçeMobilyalar
DVELAS

DVELAS
DVELAS
DVELAS

Beyaz hafif perdelerle süslenmiş bu çardak modeli rahat puf yastıkları sayesinde arkadaşlarınızla keyifli vakit geçirmek için ideal.

​Macera başlıyor

Casallai2, Abitalbero Abitalbero BahçeSalıncak & Oyuncaklar
Abitalbero

Abitalbero
Abitalbero
Abitalbero

Küçük yaramazların çok seveceği son çocuk evi örneğimiz diğerlerinden biraz farklı. Yüksek bir yere inşa edilmiş çocuk evine ulaşmak için engebeli bir merdiveni aşmanız gerekiyor. Miniklerin enerjisini atmak ve merak duygusunu canlı tutmak için birebir.

​Modern kulübe

homify BahçeSera & Çardaklar
homify

homify
homify
homify

Yine ahşaptan yapılma ancak bu defa tasarım olarak daha çağdaş bir kulübe örneği karşımızda. Çatısı siyah, açık duvarları eğri pergoladan oluşan bu kulübe modern dizaynıyla dikkat çekiyor.

​Alternatif çalışma odası

Un CUBE dans mon jardin, Frédéric TABARY Frédéric TABARY BahçeSera & Çardaklar
Frédéric TABARY

Frédéric TABARY
Frédéric TABARY
Frédéric TABARY

Yaz mevsiminin bunaltıcı sıcaklarında açık havada çalışmak paha biçilmez. İçi bir çalışma odası gibi dekore edilmiş, tekerlekli, ön kısmı cam kaplı bu modern tasarım tüm ihtiyacınızı karşılıyor.

​İsteğin yere git

Un CUBE dans mon jardin, Frédéric TABARY Frédéric TABARY BahçeSera & Çardaklar
Frédéric TABARY

Frédéric TABARY
Frédéric TABARY
Frédéric TABARY

Bir başka tekerlekli modern kulübe örneği bu defa rotasını ormana çevirmiş. Çağdaş bir dekorasyon yerine doğal ortama göre dizayn edilmiş bu kulübede sürekli yaşamak mümkün.

​Tatilin tadını çıkar

Peach Day Bed Garden Furniture Centre BahçeMobilyalar
Garden Furniture Centre

Peach Day Bed

Garden Furniture Centre
Garden Furniture Centre
Garden Furniture Centre

Son örneğimiz yine bir hasır çardak. Tamamen rahat yastıklarla döşenmiş bu konforlu çardaktan hiç çıkmak istemeyeceksiniz.

Bu yazıyı beğendiyseniz ’Küçük ve sevimli 9 bahçe’ başlığına göz atabilirsiniz.

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