Aklınızı alacak 15 şahane bahçe kulübesi

Yaz mevsimi tüm sıcaklığıyla geçerken biraz olsun serinlik için açık alanlarda daha çok vakit geçiririz. Bu mevsimi yazlıkta geçiriyorsanız eğer sıcaklık seviyesi daha da artar. Her an suya giremeyeceğimize göre bahçede daha kaliteli vakit geçirmek için dekorasyonuyla ilgilenebiliriz. Oturma grupları, şezlonglar, hamaklar bahçelerin vazgeçilmezi olmakla birlikte daha büyük bahçeler için başka alternatifler de vardır. Bugünkü yazımızda bu alternatiflerden bahçe kulübelerine göz atacağız. Her ne kadar bahçe kulübesi deyince gözümüzün önüne klasik, ahşaptan yapılma, çatısı olan küçük bir ev gelse de çardak gibi daha modern ürünleri de bu başlıkta inceleyeceğiz.
İlk örneğimiz ahşaptan yapılma, duvarlarında pergola ve cam kapılar bulunan mini bir kulübe. İçi ise adeta salon gibi döşenmiş. Beyaz rahat koltuklara uyumlu olarak beyaz perdelerle kulübeyi süslüyor.
Bir evin arka bahçesinde olduğunu tahmin ettiğimiz ikinci örnek işlevsel bir tasarım. Oldukça geniş kulübenin yarısı depolama için kullanılırken açıkta olan diğer yarısı küçük bir oturma odasına dönüştürülmüş.
Bu örnek miniklerin bayılacağı bir model. Minyatür bir ev görünümündeki bu sevimli kulübe çatısı, pencereleri, bahçesi ve pembe duvarlarıyla masallardan fırlamış gibi.
Denize yakın bir alanda kurulmuş çardak muhteşem manzaranın keyfini çıkarmak için ideal. Bahçede herhangi bir ağaç bulunmadığından gölge içinde oturabilmek için adeta bir kurtarıcı vazifesi görmüş.
Sıradaki örneğimiz ise ev sahiplerinin oturması için değil tamamen fonksiyonel amaçlı kurulmuş bir kulübe. İçinde çeşitli bahçıvan malzemeleri bulunan küçük kulübe bahçe bakımını ihmal etmeyenler için ideal.
Diğer örnekler gibi yine ahşaptan yapılma ancak bu defa beyaza boyanmış çardak etrafını çevreleyen çiçeklerle beraber her görenin içini açan bir manzara meydana getirmiş.
Bu defa ahşap yerine hasırdan yapılma modern bir çardak örneği görüyoruz. Kare şeklindeki çardağın üç tarafında da yuvarlak boşluklar var. İçinde ise iki adet rahat yatak bulunuyor. Yuvarlak hatlı çatısı ise otantik bir hava katmış.
Küçük bir merdiven aracılığıyla çıkılan bir diğer çocuk evi çocukların hiç çıkmak istemeyeceği bir kulübe. Ek olarak hemen yanında salıncak inşa edilmiş.
Ahşap pergola sistemli bir başka çardak örneğinde duvarlara eklemlenen saksılar çardağa tazelik verirken küçük beyaz minderler ve mumlarla sıcak bir atmosfer sağlanmış.
Beyaz hafif perdelerle süslenmiş bu çardak modeli rahat puf yastıkları sayesinde arkadaşlarınızla keyifli vakit geçirmek için ideal.
Küçük yaramazların çok seveceği son çocuk evi örneğimiz diğerlerinden biraz farklı. Yüksek bir yere inşa edilmiş çocuk evine ulaşmak için engebeli bir merdiveni aşmanız gerekiyor. Miniklerin enerjisini atmak ve merak duygusunu canlı tutmak için birebir.
Yine ahşaptan yapılma ancak bu defa tasarım olarak daha çağdaş bir kulübe örneği karşımızda. Çatısı siyah, açık duvarları eğri pergoladan oluşan bu kulübe modern dizaynıyla dikkat çekiyor.
Yaz mevsiminin bunaltıcı sıcaklarında açık havada çalışmak paha biçilmez. İçi bir çalışma odası gibi dekore edilmiş, tekerlekli, ön kısmı cam kaplı bu modern tasarım tüm ihtiyacınızı karşılıyor.
Bir başka tekerlekli modern kulübe örneği bu defa rotasını ormana çevirmiş. Çağdaş bir dekorasyon yerine doğal ortama göre dizayn edilmiş bu kulübede sürekli yaşamak mümkün.
Son örneğimiz yine bir hasır çardak. Tamamen rahat yastıklarla döşenmiş bu konforlu çardaktan hiç çıkmak istemeyeceksiniz.
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