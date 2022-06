Aklınızı alacak 15 şahane bahçe kulübesi

Yaz mevsimi tüm sıcaklığıyla geçerken biraz olsun serinlik için açık alanlarda daha çok vakit geçiririz. Bu mevsimi yazlıkta geçiriyorsanız eğer sıcaklık seviyesi daha da artar. Her an suya giremeyeceğimize göre bahçede daha kaliteli vakit geçirmek için dekorasyonuyla ilgilenebiliriz. Oturma grupları, şezlonglar, hamaklar bahçelerin vazgeçilmezi olmakla birlikte daha büyük bahçeler için başka alternatifler de vardır. Bugünkü yazımızda bu alternatiflerden bahçe kulübelerine göz atacağız. Her ne kadar bahçe kulübesi deyince gözümüzün önüne klasik, ahşaptan yapılma, çatısı olan küçük bir ev gelse de çardak gibi daha modern ürünleri de bu başlıkta inceleyeceğiz.