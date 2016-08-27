Hayalinizdeki evi tasarlamadan önce görmeniz gereken 12 dış cephe örneği

Bir ev sahibi olsak da olmasak da modern mimariye sahip tasarım harikası evleri gördükçe hayranlık duyarız. Özellikle farklı stilleri ile geniş tabanlı bahçeleri olan evler gerçekten rüya gibi.

Bugünkü yazıda sıfırdan ev inşa etmek yahut yeni bir bina satın almak için size ilham verecek çeşitli dış cephe örnekleri derledik. Belki beğendiğiniz ev modeli dünyanın başka bir ucunda olacak ancak kendi evinizi tasarlarken en azından nasıl bir şey istediğinize karar vermiş olacaksınız. Şimdi sırasıyla örnekleri inceleyebilir, kendi ihtiyaçlarınıza ve göz zevkinize uyan evi bulabilirsiniz. Hazırsanız turumuz başlasın.