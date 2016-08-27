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Hayalinizdeki evi tasarlamadan önce görmeniz gereken 12 dış cephe örneği

nihal e. nihal e.
Casa B+E, ANDRÉ PACHECO ARQUITETURA ANDRÉ PACHECO ARQUITETURA Eklektik Evler
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Bir ev sahibi olsak da olmasak da modern mimariye sahip tasarım harikası evleri gördükçe hayranlık duyarız. Özellikle farklı stilleri ile geniş tabanlı bahçeleri olan evler gerçekten rüya gibi.  

Bugünkü yazıda sıfırdan ev inşa etmek yahut yeni bir bina satın almak için size ilham verecek çeşitli dış cephe örnekleri derledik. Belki beğendiğiniz ev modeli dünyanın başka bir ucunda olacak ancak kendi evinizi tasarlarken en azından nasıl bir şey istediğinize karar vermiş olacaksınız. Şimdi sırasıyla örnekleri inceleyebilir, kendi ihtiyaçlarınıza ve göz zevkinize uyan evi bulabilirsiniz. Hazırsanız turumuz başlasın.

​İki kat iki balkon

Projeto, Heloisa Titan Arquitetura Heloisa Titan Arquitetura Modern Evler
Heloisa Titan Arquitetura

Projeto

Heloisa Titan Arquitetura
Heloisa Titan Arquitetura
Heloisa Titan Arquitetura

İlk örneğimiz iki katlı bir ev olup sade ve açık yapısıyla dikkat çekiyor. Zemin katta açık garaj ve veranda bulunurken ikinci katta iki adet balkon var. Balkonlar aynı genişlikte olmasına rağmen aynı hizada değiller. Bu da evi ilginç yapan özelliği.

​Çekici eğriler

homify Modern Evler
homify

homify
homify
homify

Bir diğer iki katlı güzel ev kendine özgü dış cephe tasarımıyla lüks evleri anımsatıyor. Çelikten yapılma eğrisel şekli, zarif ve modern tarzıyla birleşerek evi zengin göstermiş. Çatıda, balkonda ve girişteki eğriler birbiriyle uyumlu ve çağdaş. Palmiye ağaçları ve bakımlı bahçesi de evin estetik yönünü kuvvetlendiren unsurlar.

​Kapalı kutular

Residência AVS, A/ZERO Arquitetura A/ZERO Arquitetura Modern Evler
A/ZERO Arquitetura

A/ZERO Arquitetura
A/ZERO Arquitetura
A/ZERO Arquitetura

Caddeye oldukça yakın olmasından kaynaklı evin sert hatlı ve izole bir yapısı var. Özellikle bu açıdan kapalı kutuları andıran dış cephe tasarımı kentsel yaşama oldukça uygun. Dikkatli bakıldığında yüzeydeki farklı dokular ayırt edilebilir.

​Modern ve şık

Casa B+E, ANDRÉ PACHECO ARQUITETURA ANDRÉ PACHECO ARQUITETURA Eklektik Evler
ANDRÉ PACHECO ARQUITETURA

ANDRÉ PACHECO ARQUITETURA
ANDRÉ PACHECO ARQUITETURA
ANDRÉ PACHECO ARQUITETURA

İlk bakışta zarafet, konfor ve sıcak bir atmosfer sunan bina modern tasarımı ile göz dolduruyor. Çatıların keskin şekli ve beyaz sütunları evin görkemini arttıran unsurlar. Tropikal bitkilerden oluşan bahçe peyzajı son derece şık. Evin arka bahçesinde havuz da bulunuyor.

​Akdeniz tarzı

HS, Fincas Cassiopea Group / FCG Architects Fincas Cassiopea Group / FCG Architects Akdeniz Evler
Fincas Cassiopea Group / FCG Architects

HS

Fincas Cassiopea Group / FCG Architects
Fincas Cassiopea Group / FCG Architects
Fincas Cassiopea Group / FCG Architects

Doğa içindeki yazlık taş ev muhteşem havuzuyla baş döndürüyor. Oldukça lüks bir bina olmakla birlikte içinde bulunduğu natürel ortama uyumlu olarak dış cephede taş tercih edilmiş.

​Kırsal güzellik

Einfamilienhaus in Laxenburg, WUNSCHHAUS WUNSCHHAUS Akdeniz Evler
WUNSCHHAUS

WUNSCHHAUS
WUNSCHHAUS
WUNSCHHAUS

Viyana'nın güneyinde bulunan bahar tazeliğindeki kır evi etkileyici bir tasarıma sahip. Projeden sorumlu profesyoneller evi inşa ederken rahat ve çağdaş bir yaşam için modern unsurlarla birlikte yerel mimariden de izler taşıdılar. Dış cephede yüz yıllardır bölgedeki tüm evlerde yaygın olarak kullanılan kırmızı çiniler ve kavisli çatılar kullanıldı.

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​Merdiven gibi

Casa Geniol - Punta de la Mona, SH asociados - arquitectura y diseño SH asociados - arquitectura y diseño Modern Evler
SH asociados – arquitectura y diseño

SH asociados - arquitectura y diseño
SH asociados – arquitectura y diseño
SH asociados - arquitectura y diseño

Fotoğraftan belki net anlaşılmıyordur ama karşımızdaki oldukça büyük bir ev. Engebeli bir arazi üzerinde inşa edilen yapı merdiven basamaklarını andıran ilginç mimarisiyle dikkat çekiyor. Geniş bir havuzu ve büyük bir bahçesi bulunan ev oldukça lüks ve tahmin edeceğiniz gibi pahalı.

Cam cephe

ДубльДом120 - модульный дом заводского изготовления. устанавливающийся на участке за один день, BIO - architectural Bureau of Ivan Ovchinnikov BIO - architectural Bureau of Ivan Ovchinnikov
BIO – architectural Bureau of Ivan Ovchinnikov

BIO - architectural Bureau of Ivan Ovchinnikov
BIO – architectural Bureau of Ivan Ovchinnikov
BIO - architectural Bureau of Ivan Ovchinnikov

120 metrekarelik alana sahip evin son derece sıcak ve konforlu bir iç mekan dekorasyonu var. Farklı modüler yapıları bulunan ev esasen ahşaptan yapılmakla birlikte ön cephesi tamamen camla kaplanmıştır. Soğuk hava şartlarına dayanıklı sağlam bir cam malzeme kullanılan ev bu sayede güzel doğa manzarasının tadını çıkarır.

​Klas ve şık

Residência Quinta do Golfe , FERNANDO ROMA . estudioROMA FERNANDO ROMA . estudioROMA Akdeniz Evler
FERNANDO ROMA . estudioROMA

FERNANDO ROMA . estudioROMA
FERNANDO ROMA . estudioROMA
FERNANDO ROMA . estudioROMA

Dış cephesi bej rengine boyanmış iki katlı binanın neredeyse çatıya yakın yükseklikte bir dış kapısı var. Hem aynalı olması hem de kemerli yapısıyla ilginçleşen kapı eve karakter katan ana öğe.

​Ultra modern

homify Modern Evler
homify

homify
homify
homify

Çok eğimli bir araziye inşa edilmiş ev ahşap, çelik ve camdan oluşan dış cephesiyle modern, zarif ve taze.

​Minimalist

homify Küçük Evler
homify

homify
homify
homify

Bu örnekte Japon mimarisine uygun olarak büyük ve korunaklı bir çatı bulunuyor. Bunun dışında evi çevreleyen kırsal alana uygun olarak sade bir tarzı var.

​Basit ama büyük

homify Modern Evler
homify

homify
homify
homify

Dışarıdan bakıldığında her ne kadar basit ve standart bir tasarımı olsa da son derece lüks ve konforlu bir ev örneği.

Bu yazıyı beğendiyseniz ’İnsanın içini ısıtan 7 kır evi’ başlığına göz atabilirsiniz.

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