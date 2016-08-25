Güle güle oturulacak evler…

Dünyanın dört bir yanından ve Türkiye'den birbirinden cazip dönüşüm projelerini bir araya getirdik. İç mekanda fonksiyonellik kazandıran akılcı çözümler günlük rutinlerinizi önemli derecede etkiler. Göze hitap eden sonuçlar elde etmek için iç dekorasyonda estetik çözümler sağlamak, farklı stilleri değerlendirmek ya da belirlenen stil ve tarza uygun uyum ve ahenk yakalamak mümkün. Tadilat projeleri ile yakından ilgileniyorsanız, fonksiyonellik ve estetik çözümler kazandırılan dönüşüm projelerini hemen incelemeye başlayabiliriz!
Geniş zemin alanına rağmen karanlık ve dolayısıyla kasvetli bir hava haki. Ferah ve iç açan bir atmosfer oluşturmak için yapılacak değişiklikler, iç mekanı daha aydınlık ve kullanışlı hale getirebilir. Huzur veren ferah bir oturma odası dönüşümü için sonraki halinde uygulanan değişimleri görelim. homify'da mimarlar tarafından dizayn edilen birçok farklı stilde ev projesi bulabilir, ilgi çeken fikirler bulabilirsiniz.
Tamamiyle değişime uğrayan oturma odası, ferah ve aydınlık atmosferi ile büyüleyici bir değişime uğramış. Açık renk tonlarındaki zemin tercihleri huzur veren bir alan atmosferi oluşturuyor. Mobilya tercihleri, oturma grupları, dolaplar, perdeler ve duvar zemini uyum ve ahenk yakalıyor. Açık ve ferah bir oturma alanı dekore etmek isteyenler için şahane bir dönüşüm örneği.
İhmal edilen bir mutfağın dönüşüm öncesi hali oldukça göz yoruyor. Mutfak dolapları eski dönem izleri taşısa da, günümüzde daha fonksiyonel ve modern çözümlerle etkileyici hale gelebilir. İhmal edilen mutfağı oldukça dar ve karanlık gösteren bu koyu renkli zemin tonlarının artık değişme zamanı geldi. Daha ferah ve etkileyici bir atmosfer oluşturmak için yapılan değişikleri görmek üzere sonraki halini inceleyelim.
Daha kullanışlı hale gelmesi için genişletilen mutfakta, hem görünümüyle hem de modern çözümleri ile eski halinden eser kalmamış. Doğru bölgesel ışıklandırma ve etkileyici tasarımı ile büyüleyici bir mutfak. Geniş mutfak tezgahı, açık renk tonlarındaki zemin tercihleri ve sıcaklık katan ahşap döşeme detayı ile örnek bir mutfak. Özellikle ferah ve aydınlık atmosferi ile modern mutfak projeleri ile ilgilenenler için şahane bir mutfak.
Dönüşüm öncesi elektrik tesisatından, duvar zemini ve kapılara kadar tadilat işlemlerinden geçen evin şu hali ile henüz bir fikir edinemeyebilirsiniz. Kullanıcıların ihtiyaçlarını muntazam karşılayan, davetkar bir koridor alanı oluşturmak için daha ferah ve açık bir atmosfere dönüştürmek mümkün. Öyleyse tadilat sırasındaki bu koridorun nasıl değiştiğine tanık olalım.
Muntazam ve ferah bir atmosfer oluşturmak, özellikle koridor gibi dar alanlarda gerçekleştirmek için kolay değildir. Tadilat bitimi aşamasında tamamen yenilenen zemin tercihleri, evin geri kalanı ile uyum ve ahenk içinde. Ayrıca ferah atmosferi ile karşılayan koridor, göz yormayan yalınlığı ile büyüleyici bir sonuç elde ediyor. Dar ve küçük alanlar için açık renk tonlarının yanı sıra, ayna faktörü derinlik katan unsurlar arasında yer alıyor.
Kullanıcıların isteğine göre yenilenmek üzere bir salonun dönüşüm öncesi hali. Gerek ışıklandırma, gerekse daha görkemli bir görünüme kavuşmak için yenilenen projenin sonraki halini gözden geçirelim.
Etkileyici bir salon atmosferi ile sonlandırıyoruz. Doğru ve ölçülü bölgesel ışıklandırma hem salon atmosferini değiştiriyor, hem de şık duvar dekorları oluşturmada etkili bir yöntem olarak kullanılıyor. Dönüşüm sonrası göz alıcı ve şık bir salon.
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