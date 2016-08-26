Düzenli bir ev için ihmal edilmemesi gereken 7 alışkanlık

Yaşam boyu ev düzeni oluşturmak için edindiğimiz alışkanlıklar vardır. Günlük rutinlerimizi oldukça etkileyen bazı düzen kuralları, daha sağlıklı bir yaşam için ihmal edilmemeli. Kısa süreli günlük işlerin ihmal edilmemesi uzun vadede iş yükünü azaltacaktır. Bu yazımızda sizler için ihmal edilmemesi gereken 7 alışkanlığı bir arada derledik.
Üç ayda bir değişmesi gereken diş fırçası ile işe başlayın. Uzun süredir kullanılmaya açık kremleri gözden geçirin. Özellikle banyolar için ıvır zıvırları bir arada tutmak için depolama sistemleri, dolap ve çekmeceleri kullanırız. Artık kullanım dışı olan kremler ve ürünleri gözden geçirmenin yanı sıra, dış sonrası banyo temizliğini ihmal etmeyin. Bu sayede uzun vadede banyo temizliği ile ilgili iş yükünü de azaltmış olursunuz. Bakterilere karşı hijyen önemli.
Yatak odanızda otellerde olduğu gibi her gün çarşafları değişmek zorunda değilsiniz. Huzur veren bir uyku alanı için ise temiz çarşaf ve yastık kılıflarının etkisi oldukça fazladır. Ölü derilerin çarşafta birikmesi sonucu hijyen ihmal edilmemeli. Haftada bir kez ya da isteğe göre iki kez nevresimlerinizi değiştirebilirsiniz. Yatak odası dekorasyonu ile uyumlu ve şık modeller göz alıcı bir sonuç elde etmenizi sağlayacak. homify'da mimarlar tarafından dizayn edilen birçok farklı stilde ev projesi bulabilir, ilham veren fikirler bulabilirsiniz.
İç açan yatak örtüleri, farklı boyutlarda ve renk ahengi taşıyan dekoratif yastıklar şık bir yatak alanı dizayn etmenizi sağlayacaktır. Huzur veren bir uyku alanı için renk ve doku ahengi oldukça etkilidir. Kontrast yaratan yastık kılıfları ise göze hitap eden estetik bir sonuç elde etmenizi sağlar. Pastel renklerin kullanımı yatak odası dekorasyonu için dingin bir atmosfer oluşturmada oldukça etkilidir.
Nötr renklerle dekore edilen salonda duvar zemini ile tavan aynı dili kullanıyor. Beyaz tavan kullanmak yerine, duvarla benzer gri tonlarını kullanarak, Tv ünitesini ön plana çıkaran modern bir görünüm elde ediliyor. Açık gri, bej ve sarı renklerin şahane kombinasyonu ile şık bir salon örneği. Hem doğal ışık hem de yapay aydınlatma ile fark yaratın.
Böylelikle eşyanın kapladığı zemin alanı açılacak, hem de satarak bütçenize katkıda bulunacaksınız. Ayrıca sahiplendirmek de alternatif yollardan biridir. Böylelikle eşyanız yeniden değerlendirilmek üzere sahiplendirilecek. Daha kullanışlı dekor fikirlerine yer açabilirsiniz.
Nötr renklerle dekore edilen salonda duvar zemini ile tavan aynı dili kullanıyor. Beyaz tavan kullanmak yerine, duvarla benzer gri tonlarını kullanarak, Tv ünitesini ön plana çıkaran modern bir görünüm elde ediliyor. Açık gri, bej ve sarı renklerin şahane kombinasyonu ile şık bir salon örneği. Hem doğal ışık hem de yapay aydınlatma ile fark yaratın.
Kalıplaşmış bazı fikirlerden uzaklaşın. Pembe rengi kız odası, mavi renk erkek odası çocuklarınızı işlevsiz genellemelere dahil etmenizi sağlar. Cinsiyet rollerini vurgulayan bilindik renkleri kullanmaktan vazgeçin ve fark yaratın. Daha huzurlu ve dingin bir yatak odası için pastel renkleri kullanabilir, ferah bir atmosfer oluşturabilirsiniz.
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