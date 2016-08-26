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Düzenli bir ev için ihmal edilmemesi gereken 7 alışkanlık

Meral Eser Meral Eser
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Yaşam boyu ev düzeni oluşturmak için edindiğimiz alışkanlıklar vardır. Günlük rutinlerimizi oldukça etkileyen bazı düzen kuralları, daha sağlıklı bir yaşam için ihmal edilmemeli. Kısa süreli günlük işlerin ihmal edilmemesi uzun vadede iş yükünü azaltacaktır. Bu yazımızda sizler için ihmal edilmemesi gereken 7 alışkanlığı bir arada derledik. 

Banyo kontrolü: Kullanım süresi geçen gereçleri yenileyin

Luz Charming Houses _ Boutique Hotel, SegmentoPonto4 SegmentoPonto4 Kırsal Banyo
SegmentoPonto4

SegmentoPonto4
SegmentoPonto4
SegmentoPonto4

Üç ayda bir değişmesi gereken diş fırçası ile işe başlayın. Uzun süredir kullanılmaya açık kremleri gözden geçirin. Özellikle banyolar için ıvır zıvırları bir arada tutmak için depolama sistemleri, dolap ve çekmeceleri kullanırız. Artık kullanım dışı olan kremler ve ürünleri gözden geçirmenin yanı sıra, dış sonrası banyo temizliğini ihmal etmeyin. Bu sayede uzun vadede banyo temizliği ile ilgili iş yükünü de azaltmış olursunuz. Bakterilere karşı hijyen önemli.

Düzenli nevresim değişimi

Villa Marina, Zenaida Lima Fotografia Zenaida Lima Fotografia Yatak OdasıAksesuarlar & Dekorasyon
Zenaida Lima Fotografia

Zenaida Lima Fotografia
Zenaida Lima Fotografia
Zenaida Lima Fotografia

Yatak odanızda otellerde olduğu gibi her gün çarşafları değişmek zorunda değilsiniz. Huzur veren bir uyku alanı için ise temiz çarşaf ve yastık kılıflarının etkisi oldukça fazladır. Ölü derilerin çarşafta birikmesi sonucu hijyen ihmal edilmemeli. Haftada bir kez ya da isteğe göre iki kez nevresimlerinizi değiştirebilirsiniz. Yatak odası dekorasyonu ile uyumlu ve şık modeller göz alıcı bir sonuç elde etmenizi sağlayacak. homify'da mimarlar tarafından dizayn edilen birçok farklı stilde ev projesi bulabilir, ilham veren fikirler bulabilirsiniz.

Yatak odası dekorasyonuna özen gösterin

Venice, Home Concept Home Concept Yatak OdasıTekstil Ürünleri
Home Concept

Home Concept
Home Concept
Home Concept

İç açan yatak örtüleri, farklı boyutlarda ve renk ahengi taşıyan dekoratif yastıklar şık bir yatak alanı dizayn etmenizi sağlayacaktır. Huzur veren bir uyku alanı için renk ve doku ahengi oldukça etkilidir. Kontrast yaratan yastık kılıfları ise göze hitap eden estetik bir sonuç elde etmenizi sağlar. Pastel renklerin kullanımı yatak odası dekorasyonu için dingin bir atmosfer oluşturmada oldukça etkilidir.

Prizmalar ve gölgeler: Doğal ışık ve yapay aydınlatma ile ferah mekanlar

Mobiliário de sala de estar Living room furniture www.intense-mobiliario.com Diamant DM1 http://intense-mobiliario.com/product.php?id_product=9797, Intense mobiliário e interiores Intense mobiliário e interiores Oturma OdasıRaflar
Intense mobiliário e interiores

Intense mobiliário e interiores
Intense mobiliário e interiores
Intense mobiliário e interiores

Nötr renklerle dekore edilen salonda duvar zemini ile tavan aynı dili kullanıyor. Beyaz tavan kullanmak yerine, duvarla benzer gri tonlarını kullanarak, Tv ünitesini ön plana çıkaran modern bir görünüm elde ediliyor. Açık gri, bej ve sarı renklerin şahane kombinasyonu ile şık bir salon örneği.  Hem doğal ışık hem de yapay aydınlatma ile fark yaratın.

Mutfak kontrolü: Süresi geçen gıdaları tespit edin

Cocina AMBLESIDE AW15, Laura Ashley Decoración Laura Ashley Decoración MutfakDepo & Kiler Masif Ahşap Ahşap rengi
Laura Ashley Decoración

Laura Ashley Decoración
Laura Ashley Decoración
Laura Ashley Decoración

Böylelikle eşyanın kapladığı zemin alanı açılacak, hem de satarak bütçenize katkıda bulunacaksınız. Ayrıca sahiplendirmek de alternatif yollardan biridir. Böylelikle eşyanız yeniden değerlendirilmek üzere sahiplendirilecek. Daha kullanışlı dekor fikirlerine yer açabilirsiniz.

Artık kullanılmayan eşyalardan kurtulun

Gdańsk, Ul.Chmielna, Raca Architekci Raca Architekci İskandinav Yatak Odası
Raca Architekci

Raca Architekci
Raca Architekci
Raca Architekci

Nötr renklerle dekore edilen salonda duvar zemini ile tavan aynı dili kullanıyor. Beyaz tavan kullanmak yerine, duvarla benzer gri tonlarını kullanarak, Tv ünitesini ön plana çıkaran modern bir görünüm elde ediliyor. Açık gri, bej ve sarı renklerin şahane kombinasyonu ile şık bir salon örneği.  Hem doğal ışık hem de yapay aydınlatma ile fark yaratın.

Toplumsal cinsiyet rollerini reddedin!

Casa em Braga, CASA MARQUES INTERIORES CASA MARQUES INTERIORES Yatak OdasıAksesuarlar & Dekorasyon Orta Yoğunlukta Lifli Levha Bej
CASA MARQUES INTERIORES

CASA MARQUES INTERIORES
CASA MARQUES INTERIORES
CASA MARQUES INTERIORES

Kalıplaşmış bazı fikirlerden uzaklaşın. Pembe rengi kız odası, mavi renk erkek odası çocuklarınızı işlevsiz genellemelere dahil etmenizi sağlar. Cinsiyet rollerini vurgulayan bilindik renkleri kullanmaktan vazgeçin ve fark yaratın. Daha huzurlu ve dingin bir yatak odası için pastel renkleri kullanabilir, ferah bir atmosfer oluşturabilirsiniz.

Bu yazımızı beğendiyseniz, ayrıca 'Anadolu’nun ortasında Amerikan tarzı yaşam' yazımız da ilginizi çekebilir.

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