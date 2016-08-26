Düzenli bir ev için ihmal edilmemesi gereken 7 alışkanlık

Kalıplaşmış bazı fikirlerden uzaklaşın. Pembe rengi kız odası, mavi renk erkek odası çocuklarınızı işlevsiz genellemelere dahil etmenizi sağlar. Cinsiyet rollerini vurgulayan bilindik renkleri kullanmaktan vazgeçin ve fark yaratın. Daha huzurlu ve dingin bir yatak odası için pastel renkleri kullanabilir, ferah bir atmosfer oluşturabilirsiniz.

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