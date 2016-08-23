Türkiye'den sade ve ferah 8 mutfak

Sade ve ferah atmosferi ile huzur veren mutfak modelleri görmek isteyenler, sizler için Türkiye'den sade ama göz alıcı mutfak modellerini bir araya getirdik. Günlük rutinler arasında mutfakta geçirilen zaman kimi zaman saatleri buluyor. Kahvaltı ve yemekler için aile fertlerinin bir araya geldiği mutfaklarda, huzur veren atmosfer önemlidir. Yaşanılası ve cazip mutfak modellerini bir araya getirdiğimiz yazımızda ilham veren fikirler bulacağınızı umuyoruz.
Beyaz zemin renklerinin hakim olduğu mutfak dekorasyonu şık aydınlatma unsurları ile fark yaratıyor. Ayrıca kontrast etkiler, koyu ve açıklıklar daha dinamik bir atmosfer oluşturuyor. Sadelik ve beyazın zarafeti asil ve ferah bir görünüm ortaya çıkarıyor. Siyah ve beyazın göz alıcı kullanımı ile ferah bir mutfak.
Beyaz mutfak dolapları ile ahşap mutfak tezgahı şahane bir uyum sağlıyor. Mutfak tezgahı aydınlatması ile ahşabın sıcak tonları ön plana çıkıyor. Tamamen beyaz kullanılan mutfaklarda ahşabın dokusu ve renkleri, sıcak ve soğuk dengesini sağlamada pratik bir yöntemdir.
Dingin ve huzur veren bir alan oluşturmada estetiğin yeri şüphesizdir. Bunun yanı sıra, işlevselliğin de yaşamı kolaylaştıran etkilerini göz ardı etmemek gerekir. Sadeliği ve huzur veren atmosferi ile, konfor sunan bir mutfak. Mutfak adasının uzanan tablası ile konforlu sandalyelerin kullanılması, ferah ve iç açan bir yemek alanı kullanımı sağlıyor.
Sadece beyaz rengin kullanımı ile çarpıcı sonuçlar elde etmek için şahane bir örnek daha. Minimalist yaklaşımla tasarlanan mutfakta beyaz lake dolaplar, mutfak adası, beyaz duvar ve tavan zemini tercih edilmiş. Beyaz mutfak tezgahları ile minimal dille tasarlanan mutfakta, dolap kapakları için beyaz ahengi bozacak kulplar kullanılmamış. Huzur veren atmosferi bozmayan minimal çizgisi ile şahane bir mutfak. Doğal ışığı muntazam alan bu mutfağın, ayrıca etkileyici bir manzarası mevcut.
Nötr renklerde gri kullanımı ile beyaz ve siyah gibi kontrast yaratan renklerin kullanılması denge unsuru sağlar. Soğuk renklerle sıcak renklerin bir arada kullanılması denge unsurunu yakarken, sıcaklık katan detayları natürel dokularla da sağlayabilirsiniz. Sıcak renkleri ile ahşap masa ve sandalyeler soğuk renklerle dekore edilen mutfağa ahenk katıyor. Soğuk renklerle dekore edilen mutfaklarda doğal malzemelerle sağlanan sıcak atmosfere şahane bir örnek.
Özellikle küçük ve dar mutfaklarda doğal ışığın önemi oldukça fazladır. Geniş aralıklarla dizayn edilen pencereler doğal ışığı muntazam alıyor. Doğal ışıkla ahşap dokuların mutfağa kattığı sıcak atmosfer ise huzur veren bir manzara oluşturuyor.
Akdeniz manzarası ile şahane bir mutfak modeli ile devam ediyoruz. Şık aydınlatma aksesuarları ve duvar dekorları ile fark yaratıyor. Beyazın asaleti ile ışıl ışıl mutfak öne çıkıyor. Doğal ışığı muntazam alan, yapay aydınlatma ile şık çözümler sunan ilgi çeken mutfaklardan.
Sadelik ve yalınlık, modern stil bir mutfakta bir araya geliyor. Kırmızı gibi cesaret isteyen renklerin kullanımına zemin hazırlayan açık renkler, aydınlık ve ferah bir atmosfer sunuyor.
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