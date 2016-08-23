현재 사용하시는 브라우저는 이전 버전입니다.

Ev dekorasyonuyla ilgili verdiğimiz hizmetten daha iyi faydalanmak için lütfen başka bir tarayıcıyı ücretsiz olarak indirin. İkonun üzerine tıklamanız yeterli!

Odalar
Profesyoneller
Dergi
Kendin Yap
Profesyonel ol
Özel
Oturumu kapat

Türkiye'den sade ve ferah 8 mutfak

Meral Eser Meral Eser
HANEDAN KONUTLARI, Çağrı Aytaş İç Mimarlık İnşaat Çağrı Aytaş İç Mimarlık İnşaat Modern Mutfak
Loading admin actions …

Sade ve ferah atmosferi ile huzur veren mutfak modelleri görmek isteyenler, sizler için Türkiye'den sade ama göz alıcı mutfak modellerini bir araya getirdik. Günlük rutinler arasında mutfakta geçirilen zaman kimi zaman saatleri buluyor. Kahvaltı ve yemekler için aile fertlerinin bir araya geldiği mutfaklarda, huzur veren atmosfer önemlidir. Yaşanılası ve cazip mutfak modellerini bir araya getirdiğimiz yazımızda ilham veren fikirler bulacağınızı umuyoruz. 

Akılcı çözümlerle apay aydınlatma

Adin Knutları, Arte FABBRO Arte FABBRO Modern Mutfak
Arte FABBRO

Adin Knutları

Arte FABBRO
Arte FABBRO
Arte FABBRO

Beyaz zemin renklerinin hakim olduğu mutfak dekorasyonu şık aydınlatma unsurları ile fark yaratıyor. Ayrıca kontrast etkiler, koyu ve açıklıklar daha dinamik bir atmosfer oluşturuyor. Sadelik ve beyazın zarafeti asil ve ferah bir görünüm ortaya çıkarıyor. Siyah ve beyazın göz alıcı kullanımı ile ferah bir mutfak.

Ahşap tezgah ile gelen sıcaklık

Firuzağa Ev, Plano Mimarlık ve Teknoloji Plano Mimarlık ve Teknoloji İskandinav Mutfak
Plano Mimarlık ve Teknoloji

Firuzağa Ev

Plano Mimarlık ve Teknoloji
Plano Mimarlık ve Teknoloji
Plano Mimarlık ve Teknoloji

Beyaz mutfak dolapları ile ahşap mutfak tezgahı şahane bir uyum sağlıyor. Mutfak tezgahı aydınlatması ile ahşabın sıcak tonları ön plana çıkıyor. Tamamen beyaz kullanılan mutfaklarda ahşabın dokusu ve renkleri, sıcak ve soğuk dengesini sağlamada pratik bir yöntemdir. 

Fonksiyonellik

OLABELLA // RESIDENTIAL PROJECT, Escapefromsofa Escapefromsofa Modern Mutfak
Escapefromsofa

OLABELLA // RESIDENTIAL PROJECT

Escapefromsofa
Escapefromsofa
Escapefromsofa

Dingin ve huzur veren bir alan oluşturmada estetiğin yeri şüphesizdir. Bunun yanı sıra, işlevselliğin de yaşamı kolaylaştıran etkilerini göz ardı etmemek gerekir. Sadeliği ve huzur veren atmosferi ile, konfor sunan bir mutfak. Mutfak adasının uzanan tablası ile konforlu sandalyelerin kullanılması, ferah ve iç açan bir yemek alanı kullanımı sağlıyor.

Beyaz ve çarpıcı

Engel & Voelkers Bodrum, Engel & Völkers Bodrum Engel & Völkers Bodrum Modern Mutfak
Engel &amp; Völkers Bodrum

Engel & Voelkers Bodrum

Engel & Völkers Bodrum
Engel &amp; Völkers Bodrum
Engel & Völkers Bodrum

Sadece beyaz rengin kullanımı ile çarpıcı sonuçlar elde etmek için şahane bir örnek daha. Minimalist yaklaşımla tasarlanan mutfakta beyaz lake dolaplar, mutfak adası, beyaz duvar ve tavan zemini tercih edilmiş. Beyaz mutfak tezgahları ile minimal dille tasarlanan mutfakta, dolap kapakları için beyaz ahengi bozacak kulplar kullanılmamış. Huzur veren atmosferi bozmayan minimal çizgisi ile şahane bir mutfak. Doğal ışığı muntazam alan bu mutfağın, ayrıca etkileyici bir manzarası mevcut.

Sıcak ve soğuk renklerin dengesi

Mutfak homify Modern Mutfak
homify

Mutfak

homify
homify
homify

Nötr renklerde gri kullanımı ile beyaz ve siyah gibi kontrast yaratan renklerin kullanılması denge unsuru sağlar. Soğuk renklerle sıcak renklerin bir arada kullanılması denge unsurunu yakarken, sıcaklık katan detayları natürel dokularla da sağlayabilirsiniz. Sıcak renkleri ile ahşap masa ve sandalyeler soğuk renklerle dekore edilen mutfağa ahenk katıyor. Soğuk renklerle dekore edilen mutfaklarda doğal malzemelerle sağlanan sıcak atmosfere şahane bir örnek.

Sıcak ve huzurlu

​A project in İzmir, Turkiye. (kitchen) - İzmir'de uygulaması bize ait bir projenin mutfağından bir kare. Visage Home Style Modern Mutfak
Visage Home Style

​A project in İzmir, Turkiye. (kitchen) – İzmir'de uygulaması bize ait bir projenin mutfağından bir kare.

Visage Home Style
Visage Home Style
Visage Home Style

Özellikle küçük ve dar mutfaklarda doğal ışığın önemi oldukça fazladır. Geniş aralıklarla dizayn edilen pencereler doğal ışığı muntazam alıyor. Doğal ışıkla ahşap dokuların mutfağa kattığı sıcak atmosfer ise huzur veren bir manzara oluşturuyor.

Ev projenizle ilgili yardıma mı ihtiyacınız var?
Bizimle temasa geçin!

Nefis bir manzara

HANEDAN KONUTLARI, Çağrı Aytaş İç Mimarlık İnşaat Çağrı Aytaş İç Mimarlık İnşaat Modern Mutfak
Çağrı Aytaş İç Mimarlık İnşaat

HANEDAN KONUTLARI

Çağrı Aytaş İç Mimarlık İnşaat
Çağrı Aytaş İç Mimarlık İnşaat
Çağrı Aytaş İç Mimarlık İnşaat

Akdeniz manzarası ile şahane bir mutfak modeli ile devam ediyoruz. Şık aydınlatma aksesuarları ve duvar dekorları ile fark yaratıyor. Beyazın asaleti ile ışıl ışıl mutfak öne çıkıyor. Doğal ışığı muntazam alan, yapay aydınlatma ile şık çözümler sunan ilgi çeken mutfaklardan.

Modern

C.A.ŞEKERCİ ALSANCAK EVİ, As Tasarım - Mimarlık As Tasarım - Mimarlık Modern Mutfak
As Tasarım – Mimarlık

C.A.ŞEKERCİ ALSANCAK EVİ

As Tasarım - Mimarlık
As Tasarım – Mimarlık
As Tasarım - Mimarlık

Sadelik ve yalınlık, modern stil bir mutfakta bir araya geliyor. Kırmızı gibi cesaret isteyen renklerin kullanımına zemin hazırlayan açık renkler, aydınlık ve ferah bir atmosfer sunuyor.

Bu yazımızı beğendiyseniz, ayrıca 'Öncesi ve sonrası ile akıllara kazınacak 5 mutfak!' yazımız da ilginizi çekebilir.

Sıkıcı bir bahçeden bir cennete
Bu yerli mutfaklar arasında sizin favoriniz hangisi oldu?

Ev projenizle ilgili yardıma mı ihtiyacınız var?
Bizimle temasa geçin!

Eviniz için esin kaynaklarını keşfedin!

Evler

Evler

Oturma Odası

Oturma Odası

Mutfak

Mutfak

Yatak Odası

Yatak Odası

Bahçe

Bahçe

Banyo

Banyo

Yemek Odası

Yemek Odası

Havuz

Havuz

Edit SEO element

homify - evinizi değiştirin

4.5

homify uygulamasıyla milyonlarca fotoğrafa göz atın!

UYGULAMAYI ÜCRETSİZ İNDİR
Hayır, teşekkürler