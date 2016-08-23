Türkiye'den sade ve ferah 8 mutfak

Sadelik ve yalınlık, modern stil bir mutfakta bir araya geliyor. Kırmızı gibi cesaret isteyen renklerin kullanımına zemin hazırlayan açık renkler, aydınlık ve ferah bir atmosfer sunuyor.

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