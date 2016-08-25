Bahçe dekorasyonu ile ilgili 7 pratik fikir

Yaz aylarında havadar ve açık alanlarda vakit geçirmek isteriz. Bahçeler ise temiz hava almak ve sevdiklerimizle keyifli zaman geçirmek için uygun alanlardır. Eğer bahçeli bir evde yaşıyorsanız, ya da yaşamayı düşünüyorsanız bahçe dekorasyonunu daha işlevsel ve estetik hale getirmek için pratik fikirler mevcut. Bu yazımızda sizler için pratik bahçe dekorasyonu fikirlerini derledik, ilham veren örnekler bulacağınızı umuyoruz.
Bahçelere pergola kullanımı konforlu oturma alanları dekore etmenizde parlak çözümler sunuyor. Özellikle güneşli havalarda ışığı kırmak için renkli buzlu cam ya da sarmaşıkların kullanımı ile ideal oturma alanları oluşturulabiliyor. Zemin döşemesi beton olan bu örnekte, cam ve plastik kullanılan bir pergola mevcut. Klima da dahil edilen bu örnekte oturma ve yeme alanı için tüm ihtiyaçlar düşünülmüş. homify'da peyzaj mimarları tarafından dizayn edilen birçok farklı stil ve tarzda ev modeli bulabilir, uygulama fikirleri edinebilirsiniz.
Doğal taş ve ahşabın kullanımı, natürel dokuların yarattığı huzur veren atmosferle daha da göz alıcı hale geliyor. Süs bitkileri ve ağaçlarla doğal malzemelerin kullanıldığı bu örnekte, farklı ama natürel dokuların kullanımına yer verilmiş. Şezlong ve şık bir yemek masası ile keyif veren bir bahçe. Akşam davetleri için ideal ve şık bir örnek.
Sıcak bir atmosfer oluşturmak için natürel dokuları kullanmak elverişlidir ve huzur veren bir atmosfer oluşturur. Ahşabın kolay şekil alabilirliği ve estetik dokusu ile hem giydirme cephesi kaplaması, hem döşeme zemini kaplamasında etkileyici kullanımı mümkün. Aynı zamanda bahçe mobilyalarında da birçok farklı doku ve rengi ile sıcak atmosfer oluşturmada etkilidir.
Bu bahçe örneğinde oturma alanı için cam sürgülü kapı sistemleri kullanılmış. Güneş ışıklarından korunmak ve açık havada konforlu oturma alanları dizayn etmek için modern çözümler mevcut. Dilediğinizde cam sürgülü kapıları kapatıp huzur veren bir uyku alanına dönüştürmek mümkün. Doğa ile iç içe atmosferi ile temiz bir uyku çekmek, kitap okumak için ideal bir ortam.
Bahçe alanında aktiviteler düzenlemek, sevdiklerinizle açık havada keyifli sohbetler etmek istiyorsanız, bu örneğimiz size göre olabilir. Doğal dokularla temiz havada keyifli zamanlar geçirmek için ideal platform sağlanmış. Güneşlikler vasıtasıyla konforlu oturma alanları dekore edilebilir.
Davetkar bir girişten sonra enfes bir yemek alanına geçişin sağlandığı bu örneğimizde, nötr gri döşeme zemini soğuk etkiler yaratırken, bitki ve çiçeklerle natürel ve sıcak bir atmosfer yakalanmış. Göz alıcı yemek masası tavlası ve modern stil dizayn edilen sandalyelerle 7 kişilik şık bir yemek alanı dekore edilmiş. Açık havada keyifli akşam yemekleri için ideal bir alan.
Kontrast yaratan bahçe mobilyaları çarpıcı ve göz alıcı bir manzara sunuyor. Kırmızı tuğla duvar ve ahşap zemin ile natürel dokuların ahengi burada da mevcut. Nefis peyzaj mimarisi ile konforlu bir oturma alanı dekore edilmiş. Dinlenme alanları için renk ve dokularıyla fark yaratan bahçe mobilyalarını kullanmaktan çekinmeyin.
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