Bahçe dekorasyonu ile ilgili 7 pratik fikir

Kontrast yaratan bahçe mobilyaları çarpıcı ve göz alıcı bir manzara sunuyor. Kırmızı tuğla duvar ve ahşap zemin ile natürel dokuların ahengi burada da mevcut. Nefis peyzaj mimarisi ile konforlu bir oturma alanı dekore edilmiş. Dinlenme alanları için renk ve dokularıyla fark yaratan bahçe mobilyalarını kullanmaktan çekinmeyin.

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